Etapa a 25-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, are loc etapa a 25-a, al cărei cap de afiş este duelul dintre Săcele şi Siliştea. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia celor de la Ciobanu, Cobadin şi Oltina: Seria NORD: Voinţa Săcele - Steaua Speranţei Siliştea; Sport Club Horia - Steaua Dorobanţu; Dunărea Ciobanu - Ulmetum Pantelimon (ora 17.00); Gloria Seimeni - Dacia Mircea Vodă (se joacă la Dunărea); Voinţa Siminoc - Pescăruşul Gîrliciu; Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu; Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortomanu. Viitorul Vulturu stă. Seria SUD: Trophaeum Adamclisi - Recolta Negru Vodă; Viitorul II Cobadin - Sacidava Aliman (ora 11.00); Inter Ion Corvin - Avîntul Comana; Viitorul Mereni - CS II Eforie (se joacă la Osmancea); Viitorul Pecineaga - Marmura Deleni; AS Independenţa - Unirea Topraisar; Sport Prim Oltina - Gloria II Băneasa (ora 14.00). Partida Fulgerul Chirnogeni - GSIB Mangalia are loc miercuri 14 mai, de la ora 18.00.

Cristina Hîrîci, eliminată din turneul de la Budapesta

Cea mai tînără jucătoare a echipei României de tenis de masă, Cristina Hîrîci, a pierdut vineri şansa de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Beijing, fiind eliminată din cadrul turneului mondial de la Budapesta. După ce în prima zi a competiţiei, sportiva legitimată la LPS-CSS „Nicolae Rotaru” – CS Farul a cedat cu 4-1 în faţa lituaniencei Ruta Paskauskiene, Hîrîci s-a văzut învinsă cu acelaşi scor şi în cadrul celei de-a doua partide susţinută în compania grecoaicei Ekaterina Ntoulaki, 1-4 (10-12, 11-9, 11-4, 11-9, 11-9). În schimb, cel de-al doilea reprezentant al nostru în faza guprelor, Constantin Cioti păstrează şanse de calificare, după ce a reuşit să se califice în cel de-al treilea tur de pe prima poziţiei a grupei a şasea de la masculin. În această fază a competiţiei va concura şi Andrei Filimon (favoritul nr. 10 al competiţiei), cel de-al patru reprezentant al nostru la Budapesta, Adrian Crişan (favoritul nr.1), urmînd a intra în cel de-al patrulea tur.

Meci uşor pentru RC Cleopatra

Ca şi promovată în Divizia Naţională de rugby, RC Cleopatra are o sarcină uşoară sîmbătă, în etapa a 15-a a Diviziei A, întîlnind pe teren propriu, de la ora 13.00, pe RC Martelli Constam Buzău. Gazdele ocupă locul secund în clasament, cu 53 de puncte, la trei puncte de liderul Metrorex Bucureşti, dar cu un meci mai puţin, în timp ce buzoienii se află pe poziţia a şaptea, cu 17 puncte. Bucureştenii au trecut pe primul loc după ce au trecut miercuri, într-o partidă restantă, de Callatis, cu 24-3, la Mangalia. De remarcat că doi jucători de la RC Cleopatra, Petre Zapan şi Bogdan Petreanu, au fost convocaţi pentru cel mai amplu trial din ultima vreme al echipei naţionale a României, programat peste două săptămîni la Bucureşti. Tot în capitală, pe stadionul “Arcul de Triumf”, va avea loc sîmbătă, de la ora 15.00, finala Cupei României, în care se vor întîlni Steaua şi Dinamo.

Gloria Buzău, Poli Iaşi şi Oţelul Galaţi ar putea să fie retrogradate !

Cluburile Gloria Buzău, Politehnica Iaşi şi Oţelul Galaţi riscă retrogradarea în liga secundă deoarece nu au respectat termenul limită de îndeplinire a criteriului financiar pentru obţinerea licenţei de club profesionist, au declarat surse federale. O decizie în acest sens urma să se ia în Comitetul Executiv de vineri seară, pentru că termenul limită era 31 martie. În cazul în care cele trei echipe amintite vor fi retrogradate, vor rămîne în Liga I Ceahlăul Piatra Neamţ, Dacia Mioveni şi UTA. Precedente în acest sens: în sezonul trecut, Ceahlăul Piatra Neamţ a retrogradat şi a rămas în prima ligă deoarece Delta Tulcea nu şi-a depus la timp dosarul de licenţiere. De asemenea, Pandurii Tîrgu Jiu a rămas în Liga I deoarece Sportul Studenţesc nu a primit licenţă de club profesionist.

FC Craiova şi City\'us Tîrgu Mureş vor juca finala Cupei României la futsal

Formaţiile FC Craiova şi City\'us Tîrgu Mureş s-au calificat în finala Cupei României la futsal, care se va desfăşura pe 19 mai, la Chiajna, după ce au trecut în semifinale de echipele CIP Deva, respectiv ACS Odorheiu Secuiesc, cu acelaşi scor, 5-4. Meciurile din semifinale s-au disputat pe terenuri neutre, Craiova impunîndu-se la Mediaş în faţa celor din Deva, iar Tîrgu Mureş a trecut de Odorhei la Miercurea Ciuc. Finanţatorul oltenilor, Sorin Croitoru, a declarat după calificarea în finala Cupei României că echipa sa avea nevoie de un arbitraj corect pentru a cîştiga, nu cum s-a întîmplat în play-off-ul campionatului. \"Am demonstrat că dacă avem parte de un arbitraj imparţial putem învinge Deva\", a spus Sorin Croitoru. În altă ordine de idei, Comisia de Apel a respins memoriul introdus de FC Craiova, ratificînd eliminarea acestei echipe din play-off-ul Ligii I la fotbal în sală.

Diaconu preferă ca următorul meci să fie decis prin licitaţie

Pugilistul Adrian Diaconu, campion mondial interimar la categoria semigrea, versiunea WBC, a declarat vineri că ar prefera ca următorul său meci să fie decis în urma unei licitaţii, pentru că astfel ar putea obţine o bursă mai mare. \"Pe 3 iunie va începe perioada de negocieri. Dacă nu se va ajunge la niciun acord, va fi organizată o licitaţie, probabil la două sau trei zile după perioada de negocieri. Sincer, eu aş vrea să se ajungă la licitaţie, pentru că se strîng bani mai mulţi. Eu cred că Dawson tot nu mă vrea şi va încerca să facă meci cu Antonio Tarver, care e campion mondial la IBF. Dacă va face acest pas şi va încerca din nou să mă evite, voi deveni campion mondial\", a declarat Diaconu, care a cîştigat titlul după ce l-a învins pe 19 aprilie, la puncte, pe americanul Chris Henry, într-un meci disputat la Bucureşti.

Gimnaştii „tricolori” în finala pe echipe de la CE

Echipa masculină de gimnastică a României s-a calificat, în finala pe echipe a CE de la Lausanne (Elveţia), după ce a ocupat locul patru în calificări, cu un total de 266,275 puncte. România i-a avut în componenţă pe Daniel Popescu, Flavius Koczi, Răzvan Şelariu, Robert Stănescu şi Cosmin Maliţa. Pe primele trei locuri în calificări s-au clasat Rusia (273,175p), Germania (268p) şi Ucraina (267,025p). În finală s-au mai calificat: Belarus (265,180p), Elveţia (264,800p), Franţa (263,300p) şi Italia (262,950p). Finala pe echipe este programată sâmbătă, de la ora 15:00. Duminică, de la ora 15:00, vor avea loc finalele pe aparate, unde România va fi reprezentată de Daniel Popescu şi Răzvan Şelariu (sărituri), Flavius Koczi (cal cu mânere) şi Răzvan Şelariu (sol).