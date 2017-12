“Tricolorii” vor lupta la EURO 2008 pentru glorie, respect şi fani

Căpitanul Cristian Chivu a declarat că jucătorii reprezentativei României vor lupta la Campionatul European din Elveţia şi Austria pentru glorie, respect şi fani, informează site-ul oficial al competiţiei din perioada 7-29 iunie. “Vom lupta pentru glorie, respect şi fani. Vrem ca fanii să fie mîndri de noi. Naţionala noastră este de caracter”, a declarat Chivu, în timp ce fundaşul Răzvan Raţ a spus că România are şansa sa la EURO 2008. Selecţionerul Victor Piţurcă a afirmat că este aproape convins de jucătorii pe care îi va convoca. “În principal voi alege jucători care au muncit din greu şi ne-au ajutat să ne calificăm. Nu pot fi surprize”, a afirmat Piţurcă. Site-ul competiţiei reaminteşte că Piţurcă îi cunoaşte foarte bine pe jucători, mai ales că, exceptîndu-l pe Contra, el i-a adus la naţională pe Chivu, Lobonţ, Mutu sau Florentin Petre. De asemenea, sursa citată scrie şi despre faptul că pe 16 aprilie s-au împlinit 25 de ani de la victoria României în faţa Italiei, în preliminariile EURO 1984, prin golul marcat de Ladislau Boloni.

La EURO 2008 s-ar putea folosi proba video în cazul simulărilor

Faulturile dure şi simulările ar putea fi sancţionate în urma probei video, la EURO 2008, în cazul în care arbitrul nu a văzut incidentul. UEFA a instruit arbitrii pentru EURO 2008 în cadrul unei întruniri care a avut loc la Zurich de luni pînă joi. “Simulările vor fi sancţionate cu un cartonaş galben pentru comportament nesportiv”, este una dintre “instrucţiunile tehnice” ale UEFA, dar se menţionează că infracţiunile care nu au fost depistate de către arbitru în timpul meciului pot fi sancţionate ulterior de către comisiile disciplinare, în urma analizării imaginilor filmate. Cei 12 arbitri au fost sfătuiţi să “acţioneze cu fermitate” atunci cînd este necesară acordarea unui cartonaş roşu şi să sancţioneze loviturile cu braţele sau cotul, pentru că se doreşte ca fotbaliştii participanţi să fie protejaţi de accidentări.

Flacăra olimpică a ajuns în India

Flacăra olimpică a ajuns, joi, la New Delhi, măsurile de securitate pentru acet eveniment fiind extrem de stricte. Flacăra olimpică a fost adusă cu avionul din Pakistan şi a fost primită la o bază militară de preşedintele Comitetului Olimpic Indian, Suresh Kalmadi. Ştafeta flăcării olimpice a urmat un traseu redus la trei kilometri. O mie de manifestanţi protibetani au lansat, joi, la New Delhi, o alternativă simbolică la flacăra olimpică. Un cortegiu condus de călugări budişti a părăsit mausoleul lui Mahatma Gandhi, părintele independenţei Indiei şi militant împotriva violenţei, purtînd o flacără simbolică ce reprezintă, din punctul lor de vedere, lupta pentru “libertate în Tibet”. Manifestanţii au scandat “Tibetul liber!” în cadrul marşului prin centrul oraşului New Delhi, potrivit martorilor. India este ţara în care s-a refugiat Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor, dar şi cei circa 100.000 de exilaţi care l-au urmat după revolta contra autorităţilor de la Beijing, din 1959.

Contra a ratat şi Cupa Spaniei

Fundaşul Cosmin Contra a declarat, miercuri seară, după finala Cupei Spaniei, pierdută de Getafe, cu 1-3 (Granero 45+4-pen. / Mata 4, Alexis 11, Morientes 84), în faţa formaţiei Valencia, că a pierdut trei finale în carieră şi de aceea ştie că jucătorii trebuie încurajaţi, informează “Marca”. “Este a treia finală pe care o pierd (n.r. - Contra a pierdut finala Cupei UEFA cînd juca la Deportivo Alaves şi două finale ale Cupei Spaniei cu Getafe) şi ştiu cum se simt jucătorii, de aceea trebuie încurajaţi. Getafe este o echipă tînără şi cu siguranţă va ajunge într-o altă finală”, a spus Contra. Internaţionalul român a recunoscut că Valencia a jucat mai bine. “O finală este o partidă unică şi ei au început mai bine. În a doua parte am avut ceva ocazii, dar nu am putut reveni şi ei au meritat victoria. Este păcat pentru toată munca din acest an, dar nu am putut încheia sezonul aşa cum merita această echipă”, a afirmat Contra. Contra a explicat că arbitrul a acordat corect penalty la un fault comis de Moretti asupra lui şi a menţionat că, dacă nu avea apărătoarea, jucătorul Valenciei i-ar fi “rupt piciorul”.

În Cupa Italiei, remiză între Chivu şi Ştefan Radu

Internazionale Milano a terminat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, întîlnirea cu Lazio Roma, din prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei. Fundaşii Cristian Chivu (Inter Milano) şi Ştefan Radu (Lazio) au fost integralişti. În prima semifinală, AS Roma, fără mijlocaşul Adrian Piţ, a învins, acasă, cu 1-0 (Totti 46), formaţia Catania, antrenată de Walter Zenga. Partidele retur sînt programate pe 7 mai. Tot miercuri seară, Juventus Torino a învins, pe teren propriu, cu 3-0 (Trezeguet 16, Palladino 30, Morrone 77-autogol), formaţia Parma, într-un meci restant din etapa a 31-a a campionatului Italiei. Meciul Juventus - Parma a fost amînat după decesul unui fan al Parmei. Victima, Matteo Bagnaresi, avea 28 de ani şi a murit după ce a fost călcată de un autocar al suporterilor de la Juventus, în timpul unei manevre pe autostrada A21 Piacenza - Torino. Şoferul a făcut o manevră cu autocarul gol şi nu şi-a dat seama că a lovit pe cineva. Transportat la spital, suporterul a decedat. Clasament: 1. Inter Milano 75p; 2. AS Roma 71p; 3. Juventus Torino 64p.

Carquefou, eliminată de PSG în Cupa Franţei

Echipa de amatori Carquefou, cu românul Marius Aniţa în teren din min. 80, a fost eliminată, miercuri seară, în sferturile de finală ale Cupei Franţei, de formaţia Paris Saint-Germain, care s-a impus cu scorul de 1-0 (Pauleta 76). O altă echipă care a acces în semifinale este Sedan, divizionara secundă eliminînd pe Girondins Bordeaux, după executarea loviturilor de departajare, cu 4-3.

Celtic Glasgow a cîştigat derby-ul cu Glasgow Rangers

Echipa Celtic Glasgow a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 2-1 (Nakamura 20, Vennegoor of Hesselink 90 / Nacho Novo 55), formaţia Glasgow Rangers, într-o restanţă din etapa a 21-a a campionatului Scoţiei. Clasament: 1. Glasgow Rangers 75p; 2. Celtic Glasgow 74p; 3. Motherwell 52p.

Jucătorii echipei Levante intră în grevă

Fotbaliştii echipei Levante, din prima ligă spaniolă, au anunţat, ieri, că vor intra în grevă pentru a solicita plata salariilor. Jucătorii au susţinut o conferinţă de presă, iar unul dintre căpitanii echipei, Luis Manuel Rubiales, a anunţat greva pentru zilele de 26 şi 27 aprilie, adică în week-end-ul în care ar trebui să joace un meci de campionat, cel cu Recreativo Huelva, din etapa a 34-a a campionatului Spaniei. Clubul Levante are datorii foarte mari şi nu reuşeşte să plătească salariile jucătorilor. Dacă nu reuşeşte să-şi rezolve problema pînă pe 20 iunie, clubul riscă o retrogradare administrativă, astfel că ar putea începe sezonul următor în a treia ligă! Asta pentru că şi din punct de vedere sportiv situaţia este precară: echipa ocupă ultimul loc în clasament, cu 22 de puncte, faţă de 37 cît are ocupanta primei poziţii neretrogradabile, Recreativo Huelva, după 32 de etape. Levante ar putea retrograda matematic încă din etapa a 33-a, după meciul cu Getafe. Jose Angel Moreno, fost director tehnic, a acceptat miercuri funcţia de antrenor pînă la finalul sezonului, pentru a încerca salvarea de la retrogradare.

Brazilianul Roger Guerreiro, naturalizat polonez

Mijlocaşul Roger Guerreiro, în vîrstă de 27 de ani, a primit joi cetăţenia poloneză, astfel că el ar putea fi convocat la naţionala Poloniei în vederea EURO 2008. “Bun venit noului cetăţean polonez”, a declarat preşedintele Lech Kaczynski, care, în cadrul unei ceremonii publice, i-a urat succes lui Guerreiro în echipa naţională. “Vă promit că voi face totul pentru a reprezenta Polonia cu demnitate pe teren, dar şi în afara lui”, a declarat fotbalistul. Miercuri, selecţionerul Leo Beenhakker şi-a anunţat intenţia de a-l introduce pe Roger Guerreiro în lotul lărgit al Poloniei în vederea EURO 2008. Pentru a putea reprezenta noua sa ţară, Roger Guerreiro trebuie să obţină acordul FIFA. Originar din Sao Paulo, brazilianul joacă din 2006 la Legia Varşovia, după ce a mai evoluat la Sao Caetano, Corinthians Sao Paulo, Flamengo Rio de Janeiro, în Spania la Celta Vigo, apoi din nou în Brazilia, la FC Juventude.