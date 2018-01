Handbaliştii de la CSU Neptun, o înfrîngere cît o victorie

Echipa de handbal masculin CSU Neptun a întîlnit ieri, în Sala Sporturilor, formaţia U. Cluj, în cadrul primei etape a returului Diviziei A la handbal masculin. După ce au înregistrat prima victorie din acest sezon, în faţa formaţiei CSS Bacău, elevii lui Viorel Făgărăşan au reuşit un meci foarte bun şi în faţa primei clasate. Chiar dacă în tur gălăţenii s-au impus la o diferenţă de 20 de goluri, lucrurile nu au mai fost atît de simple în partida de la Constanţa, unde abia în min. 25 au reuşit să se desprindă pe tabela de marcaj, 14-15. Greşelile din faza ofensivă a gazdelor a făcut ca diferenţa să fie mai mare pînă la pauză, 18-15. La reluare, oaspeţii şi-au respectat blazonul de lideră şi s-au impus în cele din urmă cu scorul de 30-37. “Am apreciat faptul că elevii mei au luptat pînă la capăt şi au reuşit să îşi creeze numeroase ocazii. Sper ca de la meci la meci să progresăm mai mult”, a spus antrenorul Mihail Făgărăşan.

Mutu, insultat de suporterii echipei Lazio

Sîmbătă, suporterii echipei Lazio Roma de la peluza nord l-au insultat pe atacantul formaţiei Fiorentina, Adrian Mutu, la meciul susţinut Fiorentina la Roma, strigîndu-i internaţionalului român: “Ţigan de rahat”, informează cotidianul „Il Messagerro”, în ediţia electronică. Imediat după intrarea lui Mutu în teren (min. 68) şi după ce a primit un cartonaş galben, suporterii din peluza nord au strigat: “Mutu eşti un rahat” şi “Ţigan de rahat”. “Cu siguranţă a fost asociat cu evenimentele petrecute în această săptămînă (n.r. - săptămîna trecută), soldate cu moartea Giovannei Reggiani, o femeie în vîrstă de 47 de ani agresată de Niculae Romulus Mailat. Vineri, zece italieni cu feţele acoperite au pornit un raid punitiv la Tor Bella Monaca împotriva a trei fraţi români. Scandările împotriva românului Mutu sînt ultima idioţenie din cadrul manifestărilor xenofobe de la Roma”, a scris “Gazzetta dello Sport”.

Nigeria a produs surpriza la CM de fotbal pe plajă

Brazilia şi Spania sînt singurele formaţii care au obţinut două victorii din tot atîtea posibile la a 13-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal pe plajă, competiţie care se desfăşoară în aceste zile la Rio de Janeiro. Marea surpriză pe Copacabana a reuşit-o Nigeria, care s-a impus cu 5-3 în duelul cu Argentina. Rezultatele înregistrate vineri - sîmbătă - Grupa C: Uruguay - Italia 3-2 - gol de aur (0-1, 2-1, 0-0), Japonia - Senegal 1-4 (0-2, 0-1, 1-1); Grupa D: Nigeria - Argentina 5-3 (1-1, 4-2, 0-0), EAU - Franţa 5-6 (1-3, 2-2, 2-1); duminică - Grupa A: Mexic - Brazilia 4-6 (3-2, 1-1, 0-3), I-le Solomon - Rusia 2-5 (0-2, 1-2, 1-1); Grupa B: Spania - Portugalia 4-2 (0-0, 3-1, 1-1), Iran - SUA 6-7 (0-2, 3-3, 3-2). Programul celorlalte meciuri din faza grupelor: luni - Grupa C: Italia - Japonia, Senegal - Uruguay; Grupa D: Argentina - EAU, Franţa - Nigeria; marţi - Grupa A: Brazilia - Rusia, I-le Solomon - Mexic; Grupa B: Spania - Iran, SUA - Portugalia; miercuri - Grupa C: Senegal - Italia, Japonia - Uruguay; Grupa D: Franţa - Argentina, EAU - Nigeria.