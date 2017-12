S-au stabilit echipele calificate în al doilea tur preliminar din Cupa UEFA

Joi seară, în ultimele 24 de partide din manşa secundă a turului I preliminar al Cupei UEFA s-au înregistrat următoarele rezultate: Dinamo Brest (Belarus) - Metalurgs Liepajas (Letonia) 1-2 (în tur: 1-1); Etzella Ettelbruck (Luxemburg) - HJK Helsinki (Finlanda) 0-1 (0-2); Maccabi Tel-Aviv (Israel) - Santa Coloma (Andorra) 4-0 (0-1); Anorthosis Famagusta (Cipru) - Vardar Skpoje (Macedonia) 1-0 (1-0); Brann Bergen (Norvegia) - Carmarthen Town (Ţara Galilor) 6-3 (8-0); Midtjylland (Danemarca) - Keflavik (Islanda) 2-1 (2-3); Odense BK (Danemarca) - Saint Patrick”s (Irlanda) 5-0 (0-0); Valerenga (Norvegia) - Flora Tallinn (Estonia) 1-0 (1-0); Litex Loveci (Bulgaria) - Sliema Wanderers (Malta) 4-0 - (3-0); Young Boys Berna (Elveţia) - Banants (Aremnia) 4-0 - (1-1); FC Vaduz (Liechtenstein) - Dinamo Tbilisi (Georgia) 0-0 - (0-2); Mattersburg (Austria) - Aktobe (Kazahstan) 4-2 - (0-1); FC Koper (Slovenia) - Siroki Brijeg (Bosnia-Herţegovina) 2-3 - (1-3); Rabotnicki (Macedonia) - NK Gorica (Slovenia) 2-1 - (2-1); AIK Stockholm (Suedia) - Glentoran FC (Irlanda de Nord) 4-0 - (5-0); Hajduk Split (Croaţia) - Buducnost Podgorica (Muntenegru) 1-0 - (1-1); Rudar Pljevlja (Muntenegru) - Omonia Nicosia (Cipru) 0-2 - (0-2); Besa (Albania) - Bezanija (Serbia) 0-0 - (2-2); Partizan Belgrad (Serbia) - Zrinjski (Bosnia-Herţegovina) 5-0 - (6-1); Honved Budapesta (Ungaria) - Nistru Otaci (Moldova) 6-5 (1-1) - d.p. şi lovituri de departajare - (1-1); Groclin Grozisk (Polonia) - MKT Araz (Azerbaidjan) 1-0 - (0-0); KR Reykjavik (Islanda) - Hacken (Suedia) 0-1 - (1-1); Drogheda (Irlanda) - Libertas (San Marino) 3-0 - (1-1); EB/Streymur (Feroe) - Myllykosken Pallo-47 (Finlanda) 1-1 - (0-1).

Programul turului al doilea preliminar al Cupei UEFA

Programul partidelor care se vor disputa în turul al doilea preliminar al Cupei UEFA, stabilit, vineri, în urma tragerii la sorţi de la Nyon: CFR Cluj (România) - Anorthosis Famagusta (Cipru); Oţelul Galaţi (România) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria); FK Rabotnicki (Macedonia) - NK Zrinjski (Bosnia) sau Partizan Belgrad (Serbia); Slaven Koprivnica (Croaţia) - Galatasaray (Turcia); Leiria (Portugalia) - Maccabi Netanya (Israel); Hajduk Split (Croaţia) - Sampdoria Genova (Italia); Besa (Albania) - Litex Loveci (Bulgaria); Maccabi Tel-Aviv FC (Israel) - Kayseri Erciyesspor (Turcia); Atletico Madrid (Spania) - Vojvodina (Serbia); NK Siroki Brijeg (Bosnia) - Hapoel Tel-Aviv (Israel); AC Omonia (Cipru) - ŢSKA Sofia (Bulgaria); FC Basel (Elveţia) - Mattersburg (Austria); Ried (Austria) - FC Sion (Elveţia); FC MIKA (Armenia) - FC Artmedia Petrzalka (Slovacia); FC Dnper Dnepropetrovsk (Ucraina) - GKS Belchatow (Polonia); Honved FC (Ungaria) - SV Hamburg (Germania); Young Boys Berna (Elveţia) - RC Lens (Franţa); Tobol Kostanay (Kazahstan) - Groclin Grodzisk Wielkopolski (Polonia); Austria Viena (Austria) - FK Jablonec (Cehia); Zlate Moravce (Slovacia) - Zenit Saint-Petersburg (Rusia); Rapid Viena (Austria) - Dinamo Tbilissi (Georgia); Myllykosken Pallo-47 (Finlanda) - Blackburn Rovers (Anglia); Drogheda United FC (Irlanda) - Helsingborgs IF (Suedia); SK Liepajas Metalurgs (Letonia) - AIK Solna (Suedia); HJK Helsinki (Finlanda) - Aalborg BK (Danemarca); FK Ekranas (Lituania) - Valerenga IF (Norvegia); Dunfermline (Scoţia) - BK Hacken (Suedia); Brann (Norvegia) - FK Suduva (Lituania); FC Haka (Finlanda) - FC Midtjylland (Danemarca); FC Dinamo Minsk (Belarus) - Odense BK (Danemarca); Kaerjeng 97 (Luxemburg) - Standard Liege (Belgia); Fredrikstad FK (Norvegia) - Hammarby (Suedia). UEFA are pînă la 16 august termen pentru a decide soarta echipei Partizan Belgrad, calificată pe teren, care a făcut apel la sancţiunea de excludere din competiţie după incidentele cauzate de suporterii la meciul tur. Partidele tur sînt programate pe 16 august, în timp ce returul va avea loc pe 30 august.

Interes uriaş pentru partida Italia - Franţa

Reeditarea finalei Cupei Mondiale “cu cântec” din 2006, Italia - Franţa, de acestă dată în preliminariile EURO 2008, naşte un interes enorm printre suporteri. În două zile s-au epuizat 42.000 de bilete pentru partida care se va juca pe 8 septembrie, pe Stadionul „San Siro” din Milano. “Este un adevărat record, jumătate din bilete au fost vîndute în două zile. Interesul pentru acest meci creşte de la oră la oră”, a anunţat Federaţia Italiană de Fotbal. Forul italian a precizat că cifra de 42.000 de bilete vîndute nu ia în considerare cele 5.000 de locuri rezervate suporterilor francezi. Preţul biletelor variază între 10 şi 110 euro, după locurile din tribune. Italia a învins Franţa, la penalty-uri, în finala Cupei Mondiale, iar apoi francezii i-au învins pe italieni, cu scorul de 3-1, pe 6 septembrie, în calificările la EURO 2008, pe “Stade de France”.

FC Barcelona, întîmpinată la Beijing în stil hawaian

Jucătorii echipei FC Barcelona au avut parte de o primire în stil hawaian, cu ghirlande de flori. Aproximativ 100 de suporteri chinezi au asistat la sosirea vicecampioanei Spaniei la Beijing, în zorii zilei de vineri. De la aeroport, antrenorul Frank Rijkaard şi elevii săi au plecat la hotelul în care vor fi cazaţi pe durata celor trei zile ale vizitei lor la Beijing, iar vineri seară Barca a efectuat primul antrenament pe pămînt chinez. Barcelona va întîlni duminică, într-un meci amical, formaţia chineză Beijing Guoan, catalanii urmînd să mai evolueze, în cadrul turneului asiatic, în Japonia şi Hong Kong.

Brazilia, amical cu Algeria în Franţa

Reprezentativa de fotbal a Braziliei, cîştigătoarea Copei America, ediţia 2007, va întîlni Algeria într-un meci amical care va avea loc, miercuri, 22 august, pe Stadionul “Mosson”, din Montepellier, a anunţat, joi, organizatorul Sport Global Management. Data de 22 august este o dată internaţională de disputare a meciurilor, astfel că selecţionerul Braziliei, Carlos Dunga, poate beneficia de jucătorii din Europa. Meciul nu a fost încă înscris în calendarul FIFA şi nici în cel al Federaţiei Braziliene de Fotbal (CBF).

Real Madrid îl vrea pe Van der Vaart

Clubul Real Madrid este interesat de mijlocaşul Rafael Van der Vaart, de la SV Hamburg, scrie în ediţia sa de vineri cotidianul spaniol AS. Olandezul în vîrstă de 24 de ani, aflat la SV Hamburg de doi ani, după ce şi-a început cariera la Ajax Amsterdam, este tipul de jucător creativ şi ofensiv dorit de antrenorul Bernd Schuster. Van der Vaart, care declara în iunie că vrea să rămînă la SV Hamburg, “doar dacă nu este chemat de Real”, are mama de origine spaniolă. Pe lista Realului se mai află olandezul Arjen Robben (Chelsea), francezul Samir Nasri (Olympique Marseille), portughezul Ricardo Quaresma (FC Porto) şi brazilianul Kaka (AC Milan).

NBA va începe pe 30 octombrie

Cea de-a 62-a ediţie a Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA) va debuta pe 30 octombrie, una dintre cele mai interesante întîlniri din prima etapă fiind cea dintre deţinătoarea titlului, San Antonio Spurs, şi Portland Trail Blazers, formaţia lui Greg Oden, nr. 1 pe listă la draft-ul din această vară. Un alt meci aşteptat cu interes va fi cel dintre Houston Rockets, echipa pivotului chinez Yao Ming, şi Los Angeles Lakers, formaţia lui Kobe Briant. Kevin Garnett, vedeta NBA, va debuta la noua sa formaţie, Boston Celtics, pe 2 noiembrie, în faţa propriilor suporteri, împotriva echipei Denver Nuggets. Conducerea NBA a stabilit, totodată, şi data viitorului All-Star Game, programat pe 7 februarie 2008, la New Orleans. Pînă la debutul noului sezon, echipele profesioniste americane de baschet vor susţine mai multe meciuri demonstrative în Europa şi China. La sfîrşitul lunii august, mai multe vedete din NBA, în frunte cu LeBron James (Cleveland Cavaliers) vor evolua pentru selecţionata SUA în preliminariile turneului de baschet al Jocurilor Olimpice din 2008.

Doi boxeri cubanezi, campioni mondiali, au fost arestaţi în Brazilia

Poliţia braziliană a arestat doi pugilişti cubanezi, Erislandy Lara (24 de ani) şi Guillermo Rigondeaux (25 de ani), care au părăsit delegaţia ţării lor în timpul Jocurilor Panamericane de la Rio de Janeiro, desfăşurate luna trecută. Ambii sînt campioni mondiali în 2005, iar Rigondeaux şi dublu campion olimpic (Atena 2000 şi Sydney 2004). “Pur şi simplu ei au cedat în faţa bancnotelor verzi”, se arăta într-o scrisoare dată publicităţii de Fidel Castro. Lara şi Rigondeaux au fost arestaţi în Brazilia la solicitarea autorităţilor cubaneze şi au fost recunoscuţi datorită fotografiilor transmise poliţiei. Pînă în prezent, niciunul dintre aceşti sportivi nu a solicitat Ministerului brazilian al Justiţiei azil politic.

Holyfield va lupta pentru titlul mondial

Fostul pugilist Evander Holyfield are posibilitatea să lupte cu deţinătorul centurii WBO la categoria grea, Sultan Ibraghimov, pentru a deveni a cincea oară campion mondial. Şansa lui Holyfield, acum în vîrstă de 44 de ani, este că adversarul iniţial al rusului, uzbekul Ruslan Şagaev, a trebuit să renunţe la meciul de unificare a titlurilor WBO şi WBA din cauza unei accidentări. Evander Holyfield nu va deveni cel mai vîrstnic campion mondial din istorie dacă îl va învinge pe Ibraghimov, deoarece George Foreman l-a trimis la podea pe Michael Moorer în 1994, la vîrsta de 45 de ani, într-un meci pentru cîştigarea titlurilor WBA şi IBF.