Mutu, noul lider al Fiorentina

Cotidianul italian „Il Giornale” a anunţat că echipa AC Fiorentina şi-a reluat pregătirile, sîmbătă, având un nou lider în persoana lui Adrian Mutu, după plecarea atacantului Luca Toni, la Bayern Munchen. Un număr de 26 de jucători s-au reunit la Castelrotto, de la reunire lipsind Riccardo Montolivo şi Giampaolo Pazzini, care mai au la dispoziţie cîteva zile de vacanţă după ce au participat la Campionatul European de tineret, în timp ce fundaşul Ondrej Mazuch se află alături de naţionala Cehiei la Campionatul Mondial Under-20. “Il Giornale” notează că, deşi a venit la reunire, bulgarul Valeri Bojinov a fost pus pe lista de transferări. Mutu şi coechipierii săi de la Fiorentina vor disputa, pe 22 iulie, un amical cu Poli Timişoara, în România.

Meciurile Oţelul Galaţi - CFR Cluj şi Gloria Bistriţa - Unirea Urziceni vor fi reprogramate

Datorită faptului că Oţelul Galaţi şi Gloria Bistriţa s-au calificat în turul al treilea al Cupei UEFA-Intertoto, partidele acestor echipe din prima etapa a ediţiei 2007-2008 a Ligii I vor trebui să fie reprogramate. Manşa a doua a turului al treilea al competiţiei europene intercluburi se va disputa pe 28 şi 29 iulie, exact cînd este programat şi startul campionatului primului eşalon românesc. Astfel, meciurile Oţelul Galaţi - CFR Cluj şi Gloria Bistriţa - Unirea Urziceni vor fi amînate, astăzi urmînd să se decidă şi data la care se vor disputa cele două întîlniri.

Mexic a cîştigat finala mică la Copa America

Reprezentativa Mexicului a învins, cu scorul de 3-1 (Blanco 38-pen., Bravo 68, A. Guardado 76 - Abreu 22), formaţia Uruguayului, în finala mică a competiţiei Copa America, desfăşurată la Caracas (Venezuela), adjudecîndu-şi astfel medaliile de bronz. Din min. 36, Uruguayul a evoluat cu un jucător mai puţin, Lugano fiind eliminat. Au evoluat formaţiile - Uruguay (antrenor Oscar Washington Tabarez): Carini - Lugano, Scotti, Valdez - Pereira, Garcia (79 Gargano), C. Rodriguez, Fucile - I. Gonzalez (74 Canobbio) - Forlan (74 Sanchez), Abreu; Mexic (antrenor Hugo Sanchez): Ochoa - I. Castro, F. Rodriguez, Oliva, Pinto (64 A. Guardado) - J. Lozano (78 J. Correa), G. Torrado, C. Blanco, Morales - Nery Castillo, Bravo (88 Landin). Finala competiţiei, Brazilia - Argentina, s-a disputat noaptea trecută.

Ayala va juca la Real Zaragoza

Căpitanul reprezentativei Argentinei, Roberto Ayala, îşi va rezilia în următoarele zile contractul cu Villarreal pentru a semna un acord pe trei ani cu Real Zaragoza, a anunţat clubul spaniol. În luna februarie, Ayala a semnat un contract pe trei ani cu Villarreal, însă Real Zaragoza a plătit în cele din urmă clauza de reziliere pentru a-l achiziţiona pe fotbalist. Roberto Ayala, jucătorul cu cele mai multe selecţii din istoria naţionalei Argentinei - 114 - a jucat, noaptea trecută, în finala Copei America. Ayala a mai evoluat la Valencia, Ferrocarril Oeste, River Plate, Napoli şi AC Milan.

Pete Sampras şi Arantxa Sanchez, în Panteonul gloriei tenisului

Pete Sampras, deţinătorul recordului de titluri cîştigate în turneele de Grand Slam la simplu (14 din care 7 la Wimbledon) şi Arantxa Sanchez, triplă cîştigătoare la Roland Garros, au intrat, sîmbătă, în Panteonul gloriei tenisului. Sven Davidson (78 de ani), primul suedez care a câîştigat un titlu de Grand Slam (Roland-Garros în 1957) a mai fost admis în Panteon, alături de fotograful de sport, Russ Adams. Sampras, în vîrstă de 35 de ani, a fost numărul 1 mondial timp de 286 săptămîni, dintre care 102 consecutive, în perioada 15 aprilie 1996 - 30 martie 1998 (record bătut doar de Roger Federer) şi a cîştigat peste 43 de milioane de dolari din premii de-a lungul carierei sale în care a obţinut 64 de victorii ATP pînă la retragerea din 2003. Americanul a fost cel mai tînăr jucător care a cîştigat US Open (19 ani în 1990), dar nu a reuşit să cîştige niciodată la Roland-Garros. Sanchez, în vîrstă de 35 de ani, a cîştigat Roland Garrosul în 1989, 1994 şi 1998 şi a devenit, în 1994, prima jucătoare spaniolă din istorie care învins la US Open. Într-o carieră de 18 ani, ea a cîştigat 29 de titluri şi a ocupat primul loc în clasamentul WTA timp de 12 săptămîni, în 1995.

Zabel va fi şters din palmaresul pe anul 1996 al Turului Franţei

Rutierul german Erik Zabel va fi şters din palmaresul pe anul 2006 al Turului Franţei, unde a obţinut tricoul verde, după ce a mărturisit că s-a dopat în acel an, au anunţat organizatorii competiţiei. Zabel va avea astfel aceeaşi soartă ca danezul Bjarne Riis, fostul său coechipier, care nu mai figurează pe lista cîştigătorilor Turului Franţei. “Nu am făcut acest lucru pe documentele din acea ediţie din motive tehnice”, a declarat Patrice Clerc, preşedintele ASO (Amaury Sport Organisation). Măsura are un caracter simbolic în condiţiile în care, conform regulamentelor, faptele sînt prescrise. Zabel a recunoscut la sfîrşitul lunii mai că s-a dopat în 1996. În acel an, el a obţinut primul său tricou verde din carieră.