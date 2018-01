Constănţenii, invitaţi la Crosul “Ziua Olimpică”

Duminică, la Constanţa, va avea loc ediţia a 20-a a Crosului “Ziua Olimpică”. Organizatorii, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Academia Olimpică Română, filiala Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Radio Vacanţa Mamaia, vor oferi trofeele speciale “Lia Manoliu” pentru cîştigătorii probelor masculine şi feminine, dar şi celui mai vîrstnic participant (300 RON). Startul, programat la ora 10.00, la sala Sporturilor, va fi dat de Ilie Floroiu. Totodată, organizatorii au pregătit 500 de tricouri, care vor fi înmînate participanţilor după trecerea liniei de sosire, precum şi 400 de diplome de la Comitetul Olimpic Internaţional. Alte premii speciale vor fi oferite de Aqua Magic (invitaţii de cîte patru persoane, tricouri şi materiale promoţionale) şi Romtelecom (tricou, şapcă şi prosoape de baie). Traseul de alergare va fi cel clasic: Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Mamaia - Radio Vacanţa.

Luni începe Challenger Mamaia 2007

Luni va debuta, pe terenurile bazei sportive Tenis Club Idu din Mamaia, turneul internaţional de tenis Challenger Mamaia 2007. Licenţa competiţiei ATP, dotate cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari + ospitalitate (încă 25.000 de dolari), este deţinută de Gabriel Trifu, fostul jucător de Cupa Davis, şi de Viorel Constantin. Partidele din calificări se vor disputa sîmbătă şi duminică, iar luni vor demara partidele de pe tabloul principal.

Cine promovează, cine rămîne în Liga a IV-a la fotbal?

La sfîrşitul acestei săptămîni vor avea loc ultimele două meciuri oficiale de fotbal din competiţiile organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal. Este vorba despre cele două baraje de promovare-retrogradare, în care se vor întîlni formaţiile clasate pe locurile 21 şi 22 în Liga a IV-a şi echipele care au ocupat poziţiile secunde în cele două serii ale Campionatului Judeţean. Ambele partide vor începe la ora 18.00 şi vor avea loc pe stadionul din Techirghiol, sîmbătă fiind programat duelul constănţean dintre Cariocas şi Portul II, iar duminică jocul dintre ITC şi CSO II Ovidiu.

Dinamovistul Leonard Bibirig a semnat cu Bucovina Suceava

Handbalistul Leonard Bibirig a decis să părăsească formaţia Dinamo Bucureşti, în favoarea echipei Bucovina Suceava, cu care a semnat un contract valabil pînă în 2009, cînd jucătorul va împlini 39 de ani. Bibirig, în vîrstă de 37 de ani, fost căpitan al naţionalei României şi campion cu Fibrex Săvineşti, a ajuns la o înţelegere cu clubul Dinamo Bucureşti, cu care mai avea un an de contract, pentru un împrumut la Bucovina Suceava. Bibirig a semnat un contract valabil pînă în 2009 cu Bucovina Suceava. Deşi a fost folosit mai mult în apărare, handbalistul a marcat în sezonul 2006-2007, 82 de goluri pentru Dinamo Bucureşti, cu care a încheiat Liga Naţională pe locul al treilea. Bucovina Suceava, noua sa echipă, a terminat sezonul trecut pe poziţia a noua.

Mihai Ciobanu va antrena pe Delta Tulcea

Mihai Ciobanu, fostul antrenor al echipelor Dunărea Galaţi şi CF Brăila, este noul tehnician al echipei Delta Tulcea. “Este un antrenor cu experienţă. Îl cunosc, l-am urmărit de ceva vreme, şi am toată încredearea că va face o treabă bună. Are întreg sprijinul meu pentru ca Delta să nu mai păţească nefericita întîmplare de anul acesta. Îi va fi greu să se acomodeze cu băieţii, dar vom încerca sa facem la Tulcea o trupă de succes”, a declarat Petre Marinescu, preşedintele tulcenilor. Ciobanu va semna un angajament pe un an de zile, cu posibilitatea de prelungire pe încă un an.

A apărut Unirea Voluntari Urziceni !

Primăria Oraşului Voluntari a făcut vineri, prin intermediul unui comunicat, o serie de precizări privind asocierea dintre FC Unirea Urziceni şi Consiliul Local Voluntari. Astfel, din acest sezon, echipa din Urziceni se va numi FC Unirea Voluntari Urziceni şi va juca la Urziceni, iar după încheierea lucrărilor la complexul sportiv din Voluntari, echipa îşi va schimba denumirea în FC Voluntari. “Consiliul Local Voluntari şi FC Unirea Urziceni au încheiat un contract de asociere în participaţiune în proporţie de 50%-50%, avînd ca scop promovarea tineretului din Voluntari şi implicarea acestora în activităţi sportive şi culturale. În baza contractului de asociere, Consiliul Local Voluntari va contribui la finanţarea echipei de fotbal, din sezonul fotbalistic 2007-2008, cu suma de trei milioane euro”, se arată în comunicat. De asemenea, cele două părţi au convenit să participe la construirea unui complex sportiv-cultural pe teritoriul oraşului Voluntari, avînd o capacitate de aproximativ 30.000 locuri, cu săli de conferinţe, restaurante, spaţii comerciale şi de divertisment, complex ce este preconizat să fie finalizat în aproximativ trei ani.