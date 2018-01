Premiile au crescut de 350 de ori la Wimbledon

Pentru prima oară în istoria turneului de la Wimbledon, premiile puse în joc vor fi egale în întrecerea masculină şi feminină. Cîştigătorii competiţiei care va debuta luni, 25 iunie, vor primi cîte 700.000 de lire sterline (aprox. 1.035.000 euro). Acesta va fi cel mai mare premiu acordat vreodată la cel de-al treilea turneu de Mare Slam al anului, comparativ cu anul 1968, recompensele pentru învingători crescînd de 350 de ori. Cu un total al premiilor în valoare de 11.282.710 lire sterline (cu 8,7% mai mult decît în 2006), turneul de la Wimbledon este cea mai bogată competiţie de tenis a momentului.

Englezii, nemulţumiţi de manifestările rasiste de la CE de tineret

Ministrul britanic al Sporturilor, Richard Caborn, a anunţat că i-a scris omologului său sîrb pentru “a-şi exprima dezgustul” faţă de manifestările rasiste survenite cu ocazia meciului dintre echipele celor două ţări disputat în cadrul Campionatului European de fotbal pentru tineret, duminică la Nimegue (Olanda). Federaţia engleză (FA) s-a plîns la UEFA de strigătele de maimuţă ale suporterilor sîrbi la adresa unui jucător englez şi a cerut o anchetă asupra actelor rasiste de care s-a făcut vinovat “cel puţin un membru” al echipei sîrbe după întîlnirea cîştigată de englezi. “Sînt mâhnit şi extrem de dezamăgit de acest rasism ai cărui victime sînt unii jucători englezi. Niciun jucător nu ar trebui să suporte astfel de abuzuri care dezonorează fotbalul”, a declarat Caborn. “Am cerut UEFA să demareze cât mai rapid o anchetă. Îi voi scrie de asemenea omologului meu sîrb pentru a-mi exprima dezgustul faţă de ceea ce s-a întîmplat”, a adăugat ministrul britanic.

Stoicikov rămîne la Celta Vigo

Bulgarul Hristo Stoicikov va fi menţinut în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Celta Vigo, în ciuda retrogradării în divizia secundă a campionatului Spaniei. Stoicikov a prezentat şi prima achiziţie pentru viitorul sezon, fundaşul bulgar Petăr Zanev, în vîrstă de 21 de ani, care a fost împrumutat pentru un an de la formaţia Litex Loveci, Celta beneficiind însă de o opţiune de cumpărare a jucătorului. Totodată, Celta a semnat un acord pe cinci ani cu societatea “Audiovisual Sport”|, căreia i-a cedat drepturile de televizare în schimbul sumei de 17 milioane euro pe sezon, anunţă ziarul “La Voz de Galicia”, adăugînd că fostul club al românului Gabriel Tamaş doreşte să construiască un centru ultramodern de pregătire, în apropierea oraşului Vigo.

Schuster la Real Madrid, în locul lui Capello

Fabio Capello nu va mai antrena pe Real Madrid şi în sezonul următor, în ciuda faptului că a readus după patru ani titlul naţional pe “Santiago Bernabeu”. Italianul va fi înlocuit de Bernd Schuster, a anunţat cotidianul spaniol “AS” în ediţia sa de ieri. Numirea oficială se va produce după ce actuala echipă a germanului, Getafe, va disputa finala Cupei Spaniei în compania celor de la FC Sevilla. Schuster va prelua Realul de la 1 iulie.

Wenger aproape de “Nou Camp”

Actualul antrenor al lui Arsenal Londra, francezul Arsene Wenger, a devenit ţinta numărul 1 pentru FC Barcelona, după ce Frank Rijkaard a pierdut la “mustaţă” titlul în Primera Division, în faţa Realului. Wenger a fost văzut săptămîna trecută în Paris, în compania directorului catalan Feran Soriano, iar speculaţiile priveau un viitor transfer al lui Henry la Barcelona, dar surse importante din cadrul clubului catalan au dezvăluit că scopul întîlnirii era însuşi Arsene Wenger. Francezul îşi doreşte să ducă la bun sfîrşit înţelegerea cu Arsenal, cu care mai are contract un an de zile, dar plecarea lui David Dein de pe Emirates şi bugetul destul de auster pentru transferuri din acest an, în comparaţie cu marele rival Manchester United, l-au făcut pe Wenger să analizeze atent oferta catalanilor. Odată cu francezul, pe “Nou Camp” ar putea ajunge şi conaţionalul său, atacantul Thierry Henry, o ţintă mai veche a grupării iberice.

Van Bommel revine în naţionala Olandei, dar în cea... olimpică

Mijlocaşul Mark van Bommel va reveni la naţională, însă nu în selecţionata lui Marco van Basten, ci la echipa olimpică, anunţă presa din Olanda. Fotbalistul lui Bayern Munchen, aflat în conflict cu Van Basten, şi-a oferit serviciile selecţionatei care va participa la Jocurile Olimpice de la Beijing, de anul viitor, iar antrenorul Foppe de Haan s-a arătat foarte interesat de folosirea experimentatului jucător. Van Bommel a anunţat anul trecut că nu va mai evolua la prima reprezentativă cît timp Marco van Basten va fi selecţioner.