Hagi, ales cel mai cunoscut fotbalist străin care a evoluat în Turcia

Fostul internaţional român Gheorghe Hagi a fost ales, în urma unui sondaj de opinie realizat de cotidianul Hurriyet, cel mai celebru fotbalist străin care a evoluat vreodată în Turcia. Hagi, care a evoluat în Turcia la Galatasaray, în perioada 1996-2001, a primit 28.953 de voturi (50,8% din total), el fiind urmat în preferinţele participanţilor la sondaj de brazilianul transferat în această vară la Fenerbahce, Roberto Carlos (18.217 voturi), cu 32%. Doar 178 de persoane (0,3%) l-au ales pe Gheorghe Popescu, cel care a fost coechipierul lui Hagi la Galatasaray. Printre ceilalţi jucători menţionaţi în sondaj se numără Taffarel (1,1%), Jardel (0,6%), Anelka (1,8%), Van Hooijdonk (1,4%), Ortega (0,6%) şi Carew (1,2%).

Mutu şi Chivu ar putea fi colegi la Barcelona

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, şi fundaşul formaţiei AS Roma, Cristian Chivu, ar putea fi colegi din sezonul viitor la vicecampioana Spaniei, FC Barcelona, a anunţat presa italiană. Cotidianul Tuttosport, citat de site-ul goal.com, a scris că Barcelona este dispusă să ofere 15 milioane de euro pentru Mutu, românul fiind unul dintre favorţii antrenorului Frank Rijkaard, cel care l-a inclus pe lista de transferuri a catalanilor. Sursa citată notează că, deşi este puţin probabil ca Fiorentina să se despartă de Mutu după ce l-a vîndut în această vară pe Luca Toni, la Bayern Munchen, în această tranzacţie ar putea intra şi francezul Ludovic Giuly, jucător dorit de gruparea toscană. În schimb, presa spaniolă nu face nicio referire la un posibil transfer al lui Mutu la FC Barcelona, ci doar la Chivu: “Românul de la Roma este un central-stânga care s-ar putea completa perfect cu Puyol. La doar 26 de ani ar aduce multe alternative jocului defensiv al catalanilor, care în prezent îl au doar pe Thuram în axul central al apărării, având în vedere randamentul slab al mexicanului Rafael Marquez”, notează “Sport”.

Cristi Chivu, şanse mici de a ajunge la Inter

Fundaşul român al lui AS Roma, Cristian Chivu, are şanse mici să se transfere la Inter Milano, deoarece Barcelona a devenit principala favorită. Preşedintele lui Inter, Massimo Moratti, este dezamăgit că românul Cristian Chivu nu a confirmat că vrea să se transfere la gruparea sa. În urmă cu cîteva zile, Moratti a afirmat că echipa sa este interesată de transferul fundaşului lui AS Roma, dar nu ştie ce finalitate vor avea negocierile, potrivit presei italiene. “Chivu? Discutăm cu echipa sa şi, cu siguranţă, este un fotbalist care ne poate interesa, dar trebuie să vedem la ce concluzie vom ajunge. Avem jucători de clasă în acest moment şi nu pot să spun că avem nevoie de o întărire a lotului”, a fost declaraţia lui Moratti. Presa italiană scrie că variantele lui Chivu sînt acum să se transfere în Spania, la FC Barcelona, sau să rămînă la AS Roma, cu care mai are contract pentru mai puţin de un an. Antrenorul Spalletti a recunoscut că a discutat cu Chivu, iar presa italiană a menţionat că fundaşul naţionalei României l-a anunţat pe tehnician că oferta de la Inter era mai bună din punct de vedere financiar. În schimb, cotidianul spaniol “Sport” a scris în ediţiile de duminică şi luni că Chivu este pe lista de achiziţii a lui FC Barcelona, lucru confirmat şi de agentul Ernesto Bronzetti, care a discutat cu oficialii grupării italiene despre căpitanul primei reprezentative a României.

S-au stabilit semifinalele EURO 2007 de tineret

Echipa naţională de fotbal a Angliei s-a calificat, duminică seară, în semifinalele Campionatului European de tineret, după ce a învins, la Nijmegen, cu scorul de 2-0 (Lita 5, Derbyshire 77), reprezentativa Serbiei, în ultima etapă a Grupei B. În celălalt meci al grupei, selecţionata de tineret a Italiei s-a impus, la Arnhem, cu scorul de 3-1 (Aquilani 4, Chiellini 29, Rossi 45+1/ Papadopoulos 14), în faţa formaţiei Cehiei. Grupa B a fost cîştigată de Serbia, cu 6 puncte, urmată de Anglia, cu 5 puncte, Italia, cu 4 puncte, şi Cehia, cu un singur punct. În semifinale, Anglia va întîlni, miercuri, la Heerenveen, echipa naţională a Olandei, iar Serbia va juca, tot miercuri, la Arnhem, cu reprezentativa Belgiei. Finala competiţiei va avea loc, sîmbătă, la Groningen.

Real Madrid este noua campioană a Spaniei

Graţie victoriei obţinute duminică seară în ultima etapă, 3-1 cu Mallorca, Real Madrid a cîştigat titlul de campioană a Spaniei devansînd-o pe FC Barcelona la criteriul rezultatelor directe. Catalanii au învins şi ei în ultimul meci, 5-1 cu Tarragona, astfel încît cele două formaţii au încheiat la egalitate după 38 de etape. Formaţia antrenată de Fabio Capello, pentru care au punctat Reyes (2) şi Diarra, şi-a adjudecat al 30-lea titlu naţional din istorie.

Totti a cîştigat “Gheata de Aur” în sezonul trecut

Atacantul echipei AS Roma, Francesco Totti, a cîştigat “Gheata de Aur” în sezonul 2006-2007, reuşind 26 de goluri în Serie A, cu unul mai mult decît olandezul Ruud van Nistelrooy de la Real Madrid. “A fost un an fantastic din toate punctele de vedere. Am cîştigat titlul mondial cu naţionala, Cupa Italiei, titlul de golgeter şi acum “Gheata de Aur”. Toate aceste trofee mă fac să mă simt mîndru”, a afirmat Totti, care s-a arătat mîhnit de faptul că Van Nistelrooy s-a accidentat în meciul din ultima etapă a campionatului Spaniei şi nu a avut şansa de a se bate pentru acest ultim trofeu.

Guadelupa a produs marea surpriză la Gold Cup

Guadelupa s-a calificat în semifinalele CONCACAF Gold Cup, învingînd în semifinală cu 2-1 echipa statului Honduras şi producînd astfel surpriza competiţiei care se desfăşoară la Houston (SUA). În faţa a peste 70.000 de spectatori, insularii au punctat pentru 2-0 prin veteranul Jocelyn Angloma, fost internaţional francez, şi Richard Socrier, în min. 17 şi 19. “Ştim că sîntem o echipa foarte mică, dar încercăm să rezistăm”, a declarat Angloma, aflat la cei aproape 42 de ani ai săi într-o formă excelentă. În semifinale, Guadelupa va întîlni Mexicul la Chicago, iar SUA va juca împotriva Canadei.

Un voleibalist chinez şi-a rupt gîtul la un antrenament în Rusia

Un membru al echipei de volei a Chinei şi-a rupt gîtul intrînd cu capul într-un zid la un antrenament efectuat în week-end la Sankt Petersburg (Rusia), înaintea unui meci amical împotriva echipei Rusiei, a anunţat luni presa chineză. Tang Miao (25 ani) a fost operat la spitalul din Sankt Petersburg, unde medicii au indicat că sportivul va putea să meargă din nou, însă nu va mai reveni în competiţie, scrie “Shanghai Daily”. Pe 10 iunie, o altă sportivă chineză, gimnasta Wang Yan, în vîrstă de 15 ani, a suferit fracturi la vertebrele cervicale în urma unei căzături de la paralele inegale, în timpul primelor probe de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2008 care vor avea loc la Beijing. Tînăra sportivă riscă să rămînă paralizată şi să-şi petreacă viaţa într-un scaun cu rotile. Accidentul lui Wang Yan a semănat foarte mult cu cel suferit de compatrioata sa Sang Lang, în timpul Jocurilor Bunăvoinţei din 1998, găzduite de oraşul american New York. Lang şi-a pierdut atunci echilibrul în timpul unui exerciţiu şi a căzut, fiindu-i afectată măduva spinării, iar în prezent se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile.