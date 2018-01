San Antonio Spurs a cîştigat şi a doua partidă a finalei NBA

Fosta campioană a NBA pare să se îndrepte spre un nou titlu, care ar fi al patrulea din istoria francizei. Duminică noaptea, campioana Conferinţei Vestice s-a impus mai clar decît o arată scorul: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 103-92 şi conduce cu 2-0 după primele două partide. Spre deosebire de prima partidă care a fost mai echilibrată în prima parte, de această dată gazdele au condus lejer încă din start şi au avut 28-17 după primul sfert şi chiar 58-30 în sfertul al doilea. Texanii au continuat să domine şi în sfertul al treilea, cînd au condus cu 89-60. Dar relaxarea ivită în ultimul sfert era să coste scump echipa din San Antonio! James LeBron a început să înscrie la fiecare acţiune, texanii au început să rateze din situaţii ideale şi nici măcar introducerea starterilor la Spurs n-a îmbunătăţit situaţia! Cavs s-a apropiat la 89-97, dar James a... pasat la adversar şi totul s-a terminat pentru oaspeţi. Parker (30p) a punctat la momentul oportun fiind - din nou - decisiv, iar Duncan (23p) a înscris cînd a avut ocazia, ca şi Ginobili (25p), cei trei jucători rezolvînd problema învingătoarei. James LeBron a înscris 25p, dar a avut şi 6 mingi pierdute, ceea ce a contat mult în economia partidei. Partida a treia a finalei NBA este programată în această noapte, în Cleveland.

Real Madrid a încercat să cumpere contractul lui Beckham de la LA Galaxy

Real Madrid a contactat, săptămîna trecută, gruparea Los Angeles Galaxy şi a încercat să cumpere contractul internaţionalului englez David Beckham, care în prezent evoluează la echipa madrilenă dar de luna viitoare va juca la formaţia din SUA. Preşedintele grupării Real Madrid, Ramon Calderon, a declarat că gruparea pe care o conduce va face eforturi pentru a-l păstra pe Beckham. Real a discutat deja cu LA Galaxy şi oferta pentru Beckham a fost respinsă imediat de americani. Clubul din Madrid chiar a cerut grupării LA Galaxy să spună un preţ pentru Beckham, însă oficialii din Los Angeles nu au vrut să accepte ideea unei astfel de tranzacţii. Ei nu au agreat nici ideea ca Beckham să fie împrumutat la Real Madrid pentru o perioadă de pînă la doi ani. Totuşi, se vehiculează suma de 9 milioane de euro pentru ca Beckham să rămînă la Real, în contractul semnat de internaţionalul englez cu americanii de la Galaxy existînd o clauză potrivit căreia starul londonez se poate răzgîndi, însă trebuie să plătească o anumită sumă de bani.

Un om de afaceri arab vrea să cumpere clubul Arsenal Londra

Omul de afaceri arab Mohammed Al Hashimi intenţionează să depună o ofertă de cumpărare pentru formaţia engleză, după ce a eşuat în încercarea de a cumpăra clubul Liverpool. Arabul împreună cu şeicul Muhammed Al Maktoum au făcut o ofertă de peste 650 de milioane de euro pentru Liverpool, în luna decembrie a anului trecut, iar acum intenţionează să oferteze alt club englez, pe Arsenal. Al Hashimi este preşedintele executiv al companiei Zabeel Investments din Dubai. Afaceristul vrea să fie ajutat în încercarea sa de a cumpăra clubul Arsenal şi de familia Al Maktoum, de directorul executiv al echipei, Rick Parry, dar este posibilă şi o implicare a guvernului din Dubai. Acţionarii lui Arsenal au vîndut deja 10% din club americanului Stan Kroenke, care a plătit aproape 100 de milioane de euro, iar acesta a fost motivul pentru care a şi plecat vicepreşedintele clubului, David Dein, în luna aprilie. În urma plecării oficialului, Arsenal a rămas cu datorii de aproape 350 de milioane de euro. Antrenorul echipei, Arsene Wenger, a anunţat că va rămîne la echipă şi sezonul viitor, pentru că vrea să-şi onoreze contractul.

Manchester United, în profit dacă Real Madrid devine campioană

Manchester United va cîştiga 1,5 milioane de euro dacă Real Madrid va obţine titlul în Spania, şi încă 1,5 miloane de euro dacă Van Nistelrooy va deveni golgeter, datorită unor clauze pe care le-a pus în contracte la transferurile celor doi fotbalişti. În momentul în care Beckham s-a transferat de la Manchester United la Real Madrid, în 2003, în contract a existat o clauză care prevedea că formaţia engleză va primi un milion de lire sterline, aproximativ 1,5 milioane de euro, în cazul în care Real Madrid cîştigă titlul de campioană în Spania. Un alt milion de lire sterline va ajunge la formaţia de pe “Old Trafford” în cazul în care olandezul Ruud van Nistelrooy devine golgeterul campionatului spaniol. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, Real Madrid este lider, cu 73 de puncte, la egalitate cu FC Barcelona, care ocupă poziţia secundă, în timp ce pe locul 3 este FC Sevilla, cu 71p. Van Nistelrooy este lider în clasamentul golgeterilor, cu 25 de goluri, în timp ce poziţia a doua este ocupată de Diego Milito (Zaragoza), cu 22 de goluri.

Van Nistelrooy trebuie să mai înscrie două goluri pentru a cîştiga “Gheata de Aur”

Dacă atacantul olandez Ruud van Nistelrooy, de la Real Madrid, va marca de două ori în ultimul meci de campionat al echipei sale, îl va depăşi pe Francesco Totti în ierarhia golgeterilor din campionatele Europei. Atacantul Romei totalizează 26 de goluri, iar olandezul numai 25, însă campionatul Italiei s-a încheiat deja. Pentru a cîştiga “Gheata de Aur”, van Nistelrooy trebuie să „perforeze” poarta celor de la Mallorca în ultima etapă din Primera Division.

Genoa şi Napoli au revenit în Serie A

Formaţiile Genoa şi Napoli au promovat în Serie A, după ce au terminat la egalitate duminică, scor 0-0, în partida susţinută în ultima etapă din liga secundă a campionatului Italiei. Cele două echipe se alătură lui Juventus Torino, cîştigătoare a Seriei B cu două etape înainte de final. Napoli a cunoscut momentele sale de glorie în anii ‘80, cînd la această echipă evolua Diego Maradona (două titluri de campioană în 1987 şi 1990, Cupa UEFA în 1989), în timp ce Genoa a cîştigat de nouă ori titlul în 114 de ani de existenţă.

Anchetă în China după acuzaţiile privind fabricile de articole olimpice

Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing (BOCOG) a anunţat, luni, că a deschis o anchetă în legătură cu fabricile ce produc articole cu licenţă olimpică, acuzate că ar fi încălcat drepturile angajaţilor lor şi că au folosit copii ca forţă de muncă. Mai multe organizaţii, între care şi Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (SCI), au subliniat, într-un raport, “abuzurile” şi “încălcările flagrante” ale drepturilor angajaţilor din fabricile din China ce furnizează articole cu licenţă olimpică. În raport sînt menţionate mai multe aspecte, între care munca plătită prost, efectuată în condiţii periculoase sau de către copii în cele patru fabrici acreditate de CIO pentru a furniza articole cu logo-ul Jocurilor Olimpice din 2008: Lekit Stationery Co, Mainland Headwear Holdings Ltd, Eagle Leather Products şi Yue Wing Cheong Light Products. Sun Weide, purtătorul de cuvînt al BOCOG, a confirmat că cele patru fabrici au obţinut licenţa BOCOG şi trebuie să respecte legislaţia chineză, care interzice folosirea copiilor ca forţă de muncă şi salariile sub limita minimă legală.