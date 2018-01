Primă de 120.000 de euro pentru naţionalele de handbal ale României

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Cristian Gaţu, a declarat, vineri, că naţionala masculină şi cea feminină vor încasa cîte 60.000 de euro în cazul calificării la Campionatul European din 2008, respectiv la Campionatul Mondial din decembrie. “De data asta am considerat că trebuie să fie un stimulent şi pentru naţionala de băieţi care de 11 ani nu a mai reuşit să obţină o calificare la un turneu final”, a declarat Gaţu. Naţionala feminină joacă, sîmbătă, la Rm. Vîlcea, returul barajului cu Suedia pentru calificarea la Campionatul Mondial din decembrie, din Franţa. În tur, în urmă cu o săptămînă, România s-a impus cu scorul de 25-16. Duminică, la Karlskrona, echipa masculină antrenată de Lucian Râşniţă va disputa partida tur cu Suedia (ora 16.30, ora României), returul fiind programat pe 17 iunie, la Constanţa, în barajul pentru Campionatul European din 2008, din Norvegia.

Metalul Constanţa a început cu dreptul turneul semifinal

Şase echipe de juniori D au început joi, pe terenul Metalul din Complexul Badea Cîrţan, turneul semifinal de la Constanţa, care oferă un loc în finala Campionatului Naţional de fotbal rezervat copiilor născuţi după 1 ianuarie 1994. Metalul Constanţa a reuşit vineri o primă victorie, scor 4-0, în faţa celor de la Oţelul Galaţi, care sînt deja eliminaţi după ce au cedat şi în prima zi, 1-2 cu CSŞ Vaslui. Sîmbătă, de la ora 17.00, constănţenii şi vasluienii îşi vor disputa dreptul de a juca duminică în finala turneului, echipa antrenată de Gheorghe Ciurea avînd şi varianta rezultatului egal. În cealaltă grupă, lucrurile sînt clare, pentru că FC Argeş Piteşti este deja în finală după 1-0 cu Rapid Bucureşti şi 2-0 cu Ceahlăul Piatra Neamţ.

Organizatorii EURO 2008 se tem de invazia hoţilor de buzunare din România

Organizatorii EURO 2008 se tem că Austria şi Elveţia vor fi invadate, în perioada competiţiei, de bande organizate de hoţi de buzunare şi dau exemplu un caz petrecut la Cupa Mondială din Germania, din 2006, cînd nişte români s-au deghizat în fani ai Argentinei, pentru a fura geanta unei argentinience. Reprezentantul unei firme de pază şi protecţie, Wolfgang Bachler, avertizează că hoţii de buzunare vor veni cu autocarele la competiţia din Austria şi Elveţia. Austriacul spune că oamenii ar trebui să fie foarte atenţi cînd se vor afla în locuri aglomerate. Poliţia austriacă intenţionează să facă schimb de experienţă cu poliţiştii germani, care au asigurat ordinea la Cupa Mondială din 2008. Totuşi, Bachler este de părere că împotriva bandelor organizate de hoţi de buzunare este foarte greu de luptat.

Becali şi Moratti au semnat contractul lui Chivu

Cotidianul “La Stampa” a anunţat, vineri, că impresarul fundaşului Cristian Chivu, Ioan Becali, şi preşedintele clubului Internazionale Milano, Massimo Moratti, au semnat contractul pe care internaţionalul român îl va avea la gruparea milaneză. “La Stampa” scrie că surse din cadrul clubului Inter Milano ar fi dezvăluit că cele două parţi au ajuns la un acord, Chivu urmînd să primească un salariu de 4,5 milioane de euro pe sezon, plus prime de 500.000 de euro. Cotidianul “Il Romanista” a anunţat, miercuri, că directorul sportiv al clubului AS Roma, Daniele Prade, şi impresarul Victor Becali s-au întîlnit, la Villa Pacelli din Roma, dar nu s-au înţeles în privinţa prelungirii contractului fundaşului Cristian Chivu. Becali ar fi cerut un salariu anual de patru milioane de euro pentru internaţionalul român, dar Prade a refuzat, după ce Roma făcuse o ofertă de 2,5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri de maximum un milion de euro. “Il Romanista” mai scria că Becali a prezentat o hîrtie cu oferta “somptuoasă” a clubului Internazionale Milano, care ar fi dispus să-i ofere lui Chivu un contract pe cinci sezoane, cu un salariu anual de 4,5 milioane de euro, plus bonusuri duble faţă de AS Roma.

Codrea, fără antrenor

Internaţionalul român Paul Codrea nu îl mai are antrenor la Siena pe Mario Beretta, “divorţul” tehnicianului de echipa din Serie A devenind, joi după-amiază, oficial. “Am întrerupt colaborarea de comun acord şi îi mulţumim sincer lui Mario Beretta pentru tot ce a făcut la club”, se arată într-un comunicat al grupării din Peninsulă. Tehnicianul a antrenat-o pe Siena în ultimul sezon, după ce fusese anterior “principal” la Chievo şi Parma, dar şi la o serie de echipe din diviziile inferioare.