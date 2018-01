San Antonio Spurs s-a calificat în finala NBA

Prima calificată în finala NBA vine din Conferinţa Vestică, acolo unde San Antonio Spurs a lichidat rapid conturile în disputa cu Utah Jazz, cîştigînd seria cu 4-1. Duncan (21p), Parker (21p înscrise miercuri noaptea) & Co se îndreaptă fără probleme spre un nou titlu NBA, cea mai grea dispută de pînă acum fiind cea cu Phoenix Suns, din semifinala conferinţei. Jazz a reuşit să cîştige doar partida a treia, iar în partida a patra a înregistrat o premieră nedorită - prima înfrîngere suferită vreodată la Salt Lake City, în faţa celor de la Spurs, în toate meciurile din play-off. În Conferinţa Estică situaţia este mult mai încordată, scorul fiind 2-2 după 4 partide. Iată toate rezultatele din finala Conferinţei Vestice: San Antonio Spurs - Utah Jazz 108-100, 105-96, 83-109, 91-79 şi 109-84.

Madrid, “candidatul” Spaniei pentru organizarea JO din 2016

Oraşul Madrid a fost desemnat oficial, de către Comitetul Olimpic Spaniol (COE), “candidatul” Spaniei în cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2016. Oraşul care va organiza JO din 2016 va fi anunţat de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) în octombrie 2009, la Copenhaga. Următoarele ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară se vor desfăşura în 2008, la Beijing şi în 2012, la Londra. Madrid s-a clasat pe poziţia a treia, după capitala britanică şi Paris, la votul organizat în iulie 2005, la Singapore, pentru atribuirea JO din 2012. Alegerea capitalei spaniole a fost aprobată de COE în prezenţa primarului conservator al oraşului, Alberto Ruiz-Gallardon, care a subliniat că această candidatură va fi “radical nouă” şi mai bună decît precedenta, atît din punct de vedere al infrastructurii, cît şi al organizării. Printre celelalte oraşe posibile candidate pentru JO din 2016 se numără Praga, Rio de Janeiro, Tokyo, Chicago, Doha şi Baku.

10.000 de copii pentru a promova JO din 2008

Guvernul chinez a adunat 10.000 de copii, joi, în piaţa Tien An Men din Beijing, pentru a promova Jocurile Olimpice din 2008, cu cîteva zile înainte de împlinirea a 18 ani de la masacrul din 1989. Sub sloganul “O Chină armonioasă aşteaptă Olimpiada”, copiii au participat la meciuri de fotbal sau badminton şi au făcut demonstraţii de gimnastică şi kung fu. Două mii de copii, dintre care unii îmbrăcaţi ca mascote ale JO, au format o imagine reprezentînd cele cinci cercuri olimpice. Potrivit presei chineze, piaţa Tien An Men, cea mai mare din lume, nu a reunit niciodată atît de mulţi copii în acelaşi timp, unii în vîrstă de doar patru ani. Aceste festivităţi, organizate înaintea Zilei Copilului, au avut loc cu patru zile înainte de împlinirea a 18 ani de la represiunea din 1989. La 4 iunie 1989, tot în piaţa Tien An Men, sute de tineri au fost ucişi de armata chineză.

Joseph Blatter, reales în funcţia de preşedinte al FIFA

Elveţianul Joseph Blatter, singurul candidat, a fost reales, ieri, pentru un mandat de patru ani, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), cu ocazia celui de-al 57-lea Congres al forului fotbalistic mondial de la Zurich. Blatter a fost reales în aplauzele delegaţilor din cele 208 asociaţii ale FIFA. Joseph Blatter s-a născut la 10 martie 1936, în Elveţia şi a fost ales preşedinte al FIFA pentru prima oară la 8 iunie 1998, în locul lui Joao Havelange, el reuşind să-l învingă la alegeri pe Lennart Johansson. La 29 mai 2002 a fost reales în funcţie, în faţa camerunezului Issa Hayatou, preşedinte al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), iar la Congresul FIFA de la Doha din 2003 i s-a prelungit în mod excepţional mandatul pentru încă un an, astfel încît alegerile să nu coincidă cu desfăşurarea Cupei Mondiale din 2006. Începînd din aprilie 2006, Joseph Blatter, care ocupă funcţii în cadrul FIFA de 32 de ani (director de programe de dezvoltare, secretar general, director executiv), şi-a exprimat dorinţa de a candida pentru un nou mandat. “Cu mare bucurie şi mare emoţie primesc încrederea celui de-al 57-lea Congres. Pot să vă spun că accept acest mandat. Mulţumesc pentru încrederea voastră de a mă pune din nou în fruntea acestei instituţii FIFA, care, în ultimii ani, a cunoscut o notorietate şi o popularitate imensă datorită muncii pe care o faceţi. Emoţia este cu atît mai mare cu cît sîntem la Zurich, oraşul FIFA”, a afirmat Blatter. Mandatul său va dura pînă în 2011.

Ecuador pregăteşte un protest regional

Guvernul ecuadorian a anunţat că pregăteşte, împreună cu alte cîteva ţări, un protest regional faţă de decizia FIFA de interzicere a disputării meciurilor la o altitudine de peste 2.500 m. “Discutăm cu alte ţări vizate de decizie (Columbia, Bolivia, Peru şi Mexic) pentru a constitui o platformă comună de protest”, a declarat ministrul de Externe ecuadorian, Maria Fernanda Espinosa. Capitala Ecuadorului, Quito, este situată la 2.850 m altitudine. “Sînt mai multe forme de protest faţă de această decizie şi ne gîndim că este important să menţinem un dialog între ţările vizate de această măsură”, a adăugat ministrul. Preşedintele Boliviei, Evo Morales, a anunţat, la La Paz (3.600 m altitudine) că a primit susţinerea omologilor săi argentinian, uruguayan şi din Venezuela în lupta împotriva hotărîrii FIFA, care a decis, duminică, să interzică organizarea de meciuri internaţionale la o altitudine de peste 2.500 m, Comitetul Executiv al forului fotbalistic internaţional luînd această hotărîre pentru a proteja sănătatea jucătorilor.

Giggs se retrage din naţionala Ţării Galilor

Mijlocaşul echipei Manchester United, Ryan Giggs, a anunţat că se va retrage din naţionala Ţării Galilor, la finalul meciului cu Cehia, programat sîmbătă, la Cardiff, în preliminariile EURO 2008. “Acest lucru mă va ajuta. Voi avea perioade de pauză în timpul sezonului şi evident acest lucru va fi benefic pentru Manchester United, pentru că voi juca mai puţin. Însă retragerea mea va ajuta şi Ţara Galilor. Nu cred că sînt la un nivel foarte bun. Retragerea din naţională îmi va permite să mă bucur de ultimii mei doi sau trei ani de carieră”, a declarat Giggs, în vîrstă de 33 de ani. Giggs a debutat în selecţionate de juniori ale Angliei, dar a ales ulterior să joace pentru Ţara Galilor. El a fost selecţionat pentru prima dată în naţionala galeză în 1991, la un meci cu Germania, devenind atunci, la 17 ani şi 321 de zile, cel mai tînăr jucător convocat vreodată la prima reprezentativă a Ţării Galilor. Ryan Giggs a cîştigat cu Manchester United de nouă ori campionatul Angliei şi în 1999 Liga Campionilor. “Am avut multe succese cu echipa de club, dar nu a fost la fel şi la naţională, pentru că nu am obţinut calificarea la vreun turneu final”, a afirmat fotbalistul, care nu a participat niciodată la Cupa Mondială sau la Campionatul European.

Federaţia din Muntenegru a fost admisă ca membru al FIFA

Federaţia din Muntenegru a fost admisă, ieri, ca al 208-lea membru al FIFA, în cadrul celui de-al 57-lea Congres al forului mondial, ce are loc la Zurich. Muntenegru devenise în luna ianuarie membru UEFA. “Suntem foarte recunoscători, pentru că acum facem parte din familia fotbalului mondial. Federaţia noastră s-a dezvoltat mult datorită ajutorului din partea UEFA şi FIFA. Aţi făcut o alegere bună”, a declarat preşedintele Federaţiei de Fotbal din Muntenegru, Dejan Savicevici. Statul Muntenegru a devenit independent şi s-a separat de Serbia la 3 iunie 2006, ca urmare a unui referendum organizat la 21 mai 2006, la Podgorica.

Flachi, suspendat 16 luni pentru dopaj !

Atacantul echipei Sampdoria Genova, Francesco Flachi, a fost suspendat 16 luni pentru dopaj, după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină la un control efectuat la 28 ianuarie, informează site-ul oficial al clubului italian. Prezenţa unui metabolit al cocainei a fost detectată la jucător în urma unui control efectuat la 28 ianuarie, la finalul meciului cu Internazionale Milano, scor 0-2, din campionatul Italiei. Suspendarea lui Francesco Flachi este valabilă pînă la 22 iunie 2008, deoarece fotbalistul a rămas suspendat şi în perioada scursă de la aflarea rezultatului pozitiv al controlului pînă la anunţarea deciziei Comisiei de Disciplină. Flachi a mai fost suspendat două luni, în septembrie 2006, de către Federaţia Italiană de Fotbal, pentru rolul său în organizarea de pariuri ilegale.

Manchester United se întăreşte pentru sezonul viitor

Fotbaliştii portughezi Nani (Sporting Lisabona) şi Anderson (FC Porto) urmează să semneze contracte cu gruparea Manchester United, a anunţat clubul englez. Luis Carlos Almeida da Cunha, cunoscut ca Nani, are 21 de ani şi evoluează la Sporting Lisabona din 2005. Anderson, în vîrstă de 19 ani, joacă la FC Porto din 2005. Potrivit presei portugheze, valoarea transferurilor se ridică la 20 şi, respectiv, 18 milioane de euro. De asemenea, campioana Angliei şi-a asigurat şi serviciile lui Owen Hargreaves, mijlocaşul englez al echipei Bayern Munchen.

Bjarne Riis, retras de pe lista elitei sportive din Danemarca

Fostul ciclist danez Bjarne Riis a fost retras de pe lista elitei sportive din Danemarca, după ce a mărturisit că s-a dopat în perioada 1993-1998, a anunţat postul de radio public Danmarks Radio. Această listă oficială, întocmită de guvern, îi include în special pe fotbalistul Michael Laudrup şi atletul Wilson Kipketer. Bjarne Riis, cîştigător al Turului Franţei în 1996, a recunoscut în urmă cu o săptămînă că s-a dopat cu EPO în perioada 1993-1998, în timp ce era legitimat la echipa Telekom.