Şi finalista NBA şi-a luat adio de la play-off

Cea mai mare surpriză a acestei ediţii a NBA s-a înregistrat joi noaptea, cînd Golden State Warriors a eliminat pe Dallas Mavericks din primul tur al play-off-ului. Este pentru a treia oară în istorie cînd cea mai bună echipă din regular season este eliminată în primul tur al play-off-ului de către favorita nr. 8, dar pentru prima oară acest lucru se întîmplă de cînd s-a trecut la sistemul cel mai bun din 7 meciuri. Joi noaptea, meciul s-a decis în sfertul al treilea, atunci cînd gazdele s-au distanţat de la 56-54 la 86-63!!! Nowitzki (doar 8p!!!) n-a mai fost capabil să-şi salveze echipa şi totul s-a dus de rîpă pentru texani, după ce Mavs stabilise a şasea performanşă a tuturor timpurilor în regular season, cu 67 de victorii din 82 de partide. Interesant este faptul că în ultimii doi ani scorul întîlnirilor directe dintre cele două echipe este de... 10-3, Dallas nereuşind să cîştige vreodată în California!!! Astfel, Golden State Warriors revine triumfal în play-off după o absenţă de 13 ani, iar următoarea adversară a echipei antrenate de Don Nelson (fost antrenor al Mavs!) va fi una cît se poate de accesibilă - învingătoarea din disputa Rockets - Jazz. Meciul al şaselea dintre cele două echipe s-a desfăşurat tot joi noaptea şi precum în precedentele cinci partide s-au impus gazdele! Gazdele au avut un final de meci de excepţie, Kirilenko (rusul a fost cel mai bun jucător al gazdelor!), Boozer, Okur & Co ducînd scorul de la 77-76 (cu 4:45 înainte de final) la 94-82! Ultimul meci al seriei este programat sîmbătă noaptea, în Houston. Rezultate de joi noaptea: Golden State Warriors - Dallas Mavericks 111-86 (4-2 scor final); Utah Jazz - Houston Rockets 94-82 (3-3 la general).

Cupa UEFA, specialitate spaniolă

Joi seară au fost stabilite echipele care vor lupta pentru cîştigarea Cupei UEFA, în finala programată pe 16 mai, la Glasgow, urmînd să se întîlnească formaţiile spaniole FC Sevilla şi Espanyol Barcelona. În semifinale s-au înregistrat următoarele rezultate: Werder Bremen - ESPANYOL BARCELONA 1-2 (Almeida 4/ Coro 50, Lacruz 60) - în tur: 0-0; FC SEVILLA - Osasuna Pamplona 2-0 (Luis Fabiano 37, Renato 53) - în tur: 0-1. FC Sevilla s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei UEFA şi astfel îşi va putea apăra trofeul cîştigat în urmă cu un an la Eindhoven. Ultima echipă care a cîştigat de 2 ori consecutiv Cupa UEFA a fost Real Madrid, în 1985 şi 1986. Cupa UEFA a devenit în ultimii ani o specialitate a formaţiilor spaniole, care s-au impus în 2004 (Valencia - Marseille 2-0), 2006 (Sevilla - Middlesbrough 4-0) şi o vor face şi în 2007 (Sevilla sau Espanyol). În 2005, trofeul a fost cucerit de ŢSKA Moscova.

Claudiu Niculescu poate rămîne pe locul 2 în ierarhia marcatorilor Cupei UEFA

Atacantul dinamovist Claudiu Niculescu are şanse să rămînă pe locul 2 în topul golgeterilor Cupei UEFA. În prezent el are opt goluri marcate şi mai poate fi ajuns şi chiar depăşit numai de Luis Garcia (Espanyol Barcelona), care are 6 reuşite. Golgeterul Cupei UEFA este Walter Pandiani, cu 11 goluri, atacantul lui Espanyol putînd să-şi mărească numărul de goluri în finala competiţiei. Claudiu Niculescu va fi oricum între primii trei marcatori, deoarece ceilalţi jucători aflaţi în apropierea sa, Berbatov (Tottenham - 7 goluri), Jan Huntelaar (Ajax - 7 goluri), Arveladze (AZ’67 Alkmaar - 7 goluri), Pauleta (PSG - 6 goluri) şi Martins (Newcastle - 6 goluri), nu mai sînt angrenaţi în competiţie.

Espanyol a fost în sezonul actual cea mai bună echipă din Europa !

Espanyol Barcelona este echipa cu cele mai multe puncte cîştigate în acest sezon al cupelor europene, anunţă site-ul UEFA. Proaspăta finalistă a Cupei UEFA a disputat pînă acum 14 jocuri obţinînd 11 victorii şi trei egaluri. De altfel, Spania şi Anglia, care au avut împreună cinci din cele opt semifinaliste ale Cupelor Europene, au cîte patru formaţii în primele zece clasate din această ierarhie! Catalanii sînt urmaţi în clasament de FC Sevilla, FC Liverpool, Chelsea Londra, AC Milan, Manchester United, Werder Bremen, Osasuna Pamplona, Tottenham Hotspur şi FC Valencia.

Berlusconi visează la răzbunare în finala Ligii Campionilor

Silvio Berlusconi, preşedintele clubului AC Milan, este bucuros că are prilejul unei revanşe în finala cu Liverpool a Ligii Campionilor, pe 26 mai la Atena, după eşecul amar în faţa “cormoranilor” în 2005. În finala de la Istanbul, AC Milan a condus cu 3-0 la pauză, înainte ca englezii să egaleze scorul în repriza a doua şi să câştige trofeul după loviturile de departajare. “Este bine că întîlnim Liverpool, aşteptam un meci revanşă. Vom juca pe atac şi de această dată nu vor mai fi lovituri de la 11 m”, a spus Berlusconi. Preşedintele Milanului este mulţumit că echipa sa nu va înfrunta Chelsea, unde joacă fostul său atacant Andrei Şevcenko. Fostul premier italian a dezminţit zvonurile privind un transfer al portarului Gianluigi Buffon de la Juventus, iar în privinţa lui Ronaldinho, Berlusconi a precizat că în cazul în care Barcelona îl va vinde, AC Milan se află în pole position.

Gerrard rămîne “pe viaţă” la Liverpool

Jucătorul echipei Liverpool, Steven Gerrard, a ajuns la un acord cu conducerea clubului în privinţa unui nou contract, cu un salariu anual de 6 milioane de lire sterline, devenind astfel cel mai bine plătit fotbalist englez din Premiership, informează “The Sun”. Potrivit sursei citate, Gerrard, în vîrstă de 26 de ani, va fi plătit cu 120.000 de lire sterline pe săptămînă, pentru a rămîne “pe viaţă” la Liverpool. Noua înţelegere îl va face pe Steven Gerrard cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului Liverpool. De asemenea, Gerrard îi va egala în privinţa salariului pe Andrei Şevcenko şi Michael Ballack, ambii de la Chelsea, şi îl va depăşi pe Cristiano Ronaldo (Manchester United), care este plătit săptămînal cu 110.000 de lire sterline.

Bayern Munchen, depăşită şi din punct de vedere financiar

Echipa germană de fotbal Bayern Munchen a pierdut orice şansă de a-şi păstra titlul de campioană, dar a fost depăşită şi în ce priveşte indicii de soliditate financiară, potrivit unui institut specializat, care a indicat acum drept lider pe Werder Bremen. Conform clasamentului realizat de “Creditreform”, care a ţinut seama de cifra de afaceri, cheltuieli, structura capitalului, îndatorarea şi lichidităţile disponibile, Bayern Munchen dispune de un indice 1,86, 1 fiind cel mai bun, iar 3, cel mai prost. În această ierarhie, Bremen are indice 1,56 puncte, în timp ce Schalke 04, lidera campionatului, se află doar pe locul 17 (2,90), din cele 36 de cluburi din primele 2 divizii. În condiţiile în care, apreciază “Creditreform”, situaţia globală a cluburilor germane s-a îmbunătăţit din punct de vedere financiar, Bayern rămîne, totuşi, cel mai bogat şi puternic club din Germania, revista “Forbes” evaluîndu-l la 665 milioane de euro, pe locul 4 din lume în anul trecut.

FWA l-a desemnat pe Cristiano Ronaldo jucătorul anului în Anglia

Cristiano Ronaldo, fotbalistul echipei Manchester United, a fost desemnat acum două săptămîni jucătorul anului în Anglia de către Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti (PFA). Aceeaşi distincţie a primit-o Cristiano Ronaldo şi din partea Asociaţia Jurnaliştilor de Fotbal (FWA), fiind primul jucător de la Manchester United onorat de FWA, după Teddy Sheringham (2001). Cristiano Ronaldo, pe care PFA l-a ales şi cel mai bun tînăr jucător al anului, a realizat astfel o performanţă fără precedent, cumulînd toate cele trei distincţii majore din fotbalul englez. Cristiano Ronaldo i-a devansat în preferinţele jurnaliştilor pe Didier Drogba (Chelsea), Ryan Giggs şi Paul Scholes (Manchester United). În total, au primit voturi 12 jucători.

Şevcenko se ocupă de garaje

Mai mult rezervă la Chelsea, fotbalistul ucrainean Andrei Şevcenko a devenit, pentru site-ul “Ucrainean Soccer News”, personaj monden, un material publicat recent descriind amănunţit noul garaj subteran al reşedinţei sale, garaj care a costat 1 milion de lire sterline. Inspirat din seria de filme “Batman”, garajul subteran este acţionat electronic, la o simplă apăsare pe telecomandă Şeva (care cîştigă la Chelsea 120.000 lire sterline pe săptămînă) poate aduce la suprafaţă, printr-un sistem hidraulic, una dintre cele 6 maşini de lux pe care le are, între care un Bentley Continental GT Turbo, de 130.000 lire sterline, un Mercedes de 60.000 lire sterline şi un Ferrari F360 de 110.000 lire sterline. Reşedinţa unde a fost construit acest stabiliment de lux a fost cumpărată de Şevcenko şi soţia sa, fostul model american Kristen, de la bancherul Roger Jenkins, pentru 7,1 milioane lire sterline pe 1 noiembrie anul trecut. În interior, clădirea are şi o piscină şi 9 dormitoare.

Crespo vrea să rămînă la Inter

Atacantul argentinian Hernan Crespo, împrumutat de Chelsea la Internazionale Milano, speră să joace pentru campioana Italiei şi în sezonul viitor. Crespo (31 de ani), cîştigător al campionatului în Anglia cu Chelsea în 2005-2006, a sosit în Serie A vara trecută, în cadrul unui împrumut de două sezoane, însă clubul londonez are posibilitatea de a-l rechema la finalul acestei luni, dacă doreşte acest lucru. “Dacă Chelsea nu îşi exercită pînă la 31 mai dreptul de a mă rechema la Londra, atunci împrumutul va fi prelungit automat încă un sezon. Ştiu că Chelsea mă vrea înapoi, dar sper că nu voi fi obligat să plec de la Milano”, a spus Crespo, care a mai jucat la Inter în sezonul 2002-2003.

Berlusconi îl vrea pe Şevcenko înapoi

Patronul clubului AC Milan, Silvio Berlusconi, a declarat vineri că ar fi mulţumit să-l readucă pe ucraineanul Andrei Şevcenko la gruparea milaneză, în cazul în care jucătorul decide să plece de la Chelsea. “Pentru el porţile nu sînt doar întredeschise, ci sînt larg deschise”, a declarat fostul premier italian pentru “Gazzetta dello Sport”. Balonul de Aur din 2004 a părăsit Milan pentru Chelsea în vara anului trecut, pentru 45 de milioane de euro, însă nu a reuşit să se adapteze în fotbalul englez, reuşind să marcheze doar patru goluri în campionat. Şevcenko a lipsit marţi de la meciul cu Liverpool, retur al semifinalelor Ligii Campionilor, iar Chelsea a anunţat că jucătorul va fi suspus unei intervenţii chirurgicale la adductori, la finalul sezonului.

Baschetbalistul american Ron Artest, condamnat la închisoare

Ron Artest, vedeta echipei americane de baschet Sacramento Kings, a fost condamnat la 20 de zile de închisoare, din care jumătate cu suspendare, pentru violenţă conjugală. De asemenea, baschetbalistul american, în vîrstă de 27 de ani, a fost obligat să efectueze 100 de ore de muncă în folosul comunităţii şi să participe la şedinţe de terapie pentru controlul furiei, a anunţat biroul unui judecător californian. Potrivit unui cotidian din Sacramento, Arest nu va efectua pedeapsa cu închisoarea, deoarece a petrecut deja cîteva zile în spatele gratiilor, după o altercaţie avută cu soţia sa, pe 5 martie, cînd a fost reţinut de poliţie şi interogat, fiind apoi eliberat în schimbul unei cauţiuni de 50.000 de dolari. Desemnat cel mai bun fundaş din NBA în 2003 şi 2004, Arest primit cea mai mare suspendare din istoria NBA, pentru un alt motiv decît dopajul (75 de meciuri), în noiembrie 2004, cînd apăra culorile formaţiei Indiana Peacers, după o altercaţie cu suporterii echipei Detroit Pistons.