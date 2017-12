CS Tomis încearcă o surpriză

Eliminată din Challenge Cup, CS Tomis se concentrează asupra campionatului intern, unde se află în luptă pentru calificarea în următorul sezon al cupelor europene. Ajunsă pe locul al şaselea în clasamentul Ligii Naţionale de handbal feminin, gruparea de pe litoral va încerca să producă o supriză în meciul programat astăzi, de la ora 16.00, în fieful campioanei en titre, Rulmentul Braşov. Partida, contînd pentru etapa a 23-a, are ca mare favorită echipa gazdă, dar constănţencele speră să profite de oboseala acumulată de elevele Marianei Tîrcă după deplasarea din Rusia. “Mergem să facem un joc bun şi să încercăm să cîştigăm, pentru că avem nevoie de puncte în lupta pentru un loc în Europa”, a declarat interul Loredana Mateescu. CS Tomis va fi condusă de pe bancă de secundul Ion Puşcaşu, antrenorul Dumitru Muşi fiind în continuare în concediu de odihnă. În plus, Cristina Georgescu este în continuare accidentată, medicii recomandîndu-i zece zile de pauză după disjuncţia suferită la umărul stîng. Ieri s-au disputat alte două restanţe din runda a 23-a: Oltchim Rm. Vîlcea - U. Timişoara 50-16 şi Oţelul Galaţi - U. Cluj 31-23. Tot astăzi, dar de la ora 12.00, are loc la Viena tragerea la sorţi a semifinalelor din cupele europene. În urne vor intra şi trei echipe româneşti, Oltchim Rm. Vîlcea în Cupa Cupelor, Universitatea Jolidon Cluj şi HCM Roman în Challenge Cup.

Daniel Carpo şi-a început cariera de jurnalist!

Cei care au urmărit duminică seară, la TV Neptun înregistrarea partidei de debut a lui Rugby Club Judeţean Farul Constanţa în noul an competiţional, 12-12 cu Remin Baia Mare, au putut asculta şi un comentariu inedit, realizat de fostul căpitan al echipei, Daniel Carpo. Din păcate pentru el, dar spre satisfacţia... profesională a reporterului-comentator Severin Călinescu, o entorsă l-a privat pe tînărul internaţional să-şi ajute colegii din teren, astfel că el a încercat o nouă carieră, cea de comentator. Şi s-a descurcat minunat, reuşind să îndepărteze rapid emoţiile inerente care l-au gîtuit la primele cuvinte, avînd apoi o claritate a ideilor şi cursivitate remarcabile. Oferind detalii tehnico-tactice din vestiarul constănţenilor (atît la început, cît mai ales după pauza petrecută împreună cu colegii săi, ascultînd indicaţiile antrenorului australian Paul James Nixon), încurajîndu-şi permanent colegii, oferind o descriere competentă a jucătorilor de pe teren de cîte ori a fost nevoie, crezînd pînă la sfîrşit în victorie, Daniel Carpo şi-a făcut cît se poate de serios treaba, dovedind reale calităţi jurnalistice. ”Am jucat bine şi am dominat. Consider că o greşeală a arbitrului la al doilea eseu băimărean şi-a spus cuvîntul. Ne-a scăpat victoria printre degete. Trebuie să strîngem rapid rîndurile, să ne refacem rănile şi să plecăm la Steaua pregătiţi pentru a face surpriza”, a fost concluzia formulată la microfon de rugbystul nostru, care nu a spus nu unei viitoare colaborări... Dar mai întîi rugbyul şi măcar un titlu cu RCJ Farul!

Poloiştii români au fost eliminaţi la CM

Naţionala de polo a României a pierdut, ieri, în faţa Greciei, scor 8-7, în meciul de baraj pentru calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de la Melbourne. Partida a fost echilibrată, însă echipa lui Vlad Hagiu nu a reuşit să se impună în faţa medaliatei cu bronz mondial. Cu atît mai regretabilă este înfrîngerea neaşteptată în faţa Canadei, în primul meci, care ne-ar fi oferit un culoar foarte bun spre semifinale, cu meciuri împotriva Rusiei şi Croaţiei! Au marcat Dina şi Kadar, cîte 2 goluri, Matei, G. Georgescu şi Radu, cîte unul. Alte rezultate: Germania - SUA 6-3, Rusia - Canada 17-13, Italia - Australia 12-11. În meciurile de clasament (locurile 9-12), România va întîlni, miercuri, Australia, iar Canada va juca împotriva SUA.

Tecău şi Ehritt-Vanc au ratat calificarea în turul secund la Miami

Tenismanul Horia Tecău şi jucătoarea Andreea Ehritt-Vanc au ratat, luni, accederea în turul al doilea al probelor de dublu masculin, respectiv feminin, din cadrul turneului de la Miami, dotat cu premii în valoare de 3,45 milioane de dolari. Horia Tecău şi germanul Dorsch Benedikt au pierdut în primul tur, cu scorul de 7-6, 4-6, 5-10, în faţa cuplului Thomas Berdych - Ivan Ljubicici (Cehia - Croaţia). Perechea Andreea Ehritt-Vanc - Vera Duşevina (România - Rusia) a fost învinsă, în primul tur, cu scorul de 6-1, 6-3, de cuplul Kveta Peschke - Rennae Stubbs (Cehia - Australia), cap de serie numărul 4.

Marica se visează la AS Roma

Atacantul echipei Şahtior Doneţk, Ciprian Marica, a declarat că visează să joace la AS Roma. “Visez să joc la AS Roma. Este unul din primele cluburi din lume. Totti este un mare jucător, la fel ca şi Mexes, De Rossi sau prietenul meu Chivu. Pot juca atacant, vîrf retras şi chiar în bandă”, a spus Marica. Antrenorul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a declarat, săptămîna trecută, pentru “Corriere dello Sport” că tehnicianul formaţiei AS Roma, Luciano Spalletti, i-a cerut informaţii despre Marica, care mai are contract cu gruparea ucraineană pînă în iunie 2009. Aceeaşi sursă a scris că fundaşul Cristi Chivu l-a propus conducerii clubului AS Roma pe Marica. De asemenea, site-ul sports.it a precizat că directorul general al Romei, Daniele Prade, a avut cîteva contacte cu oficialii clubului Şahtior Doneţk în vederea unui posibil transfer al internaţionalului român. Potrivit presei internaţionale, Marica este cotat în acest moment la aproximativ opt milioane de euro.

Crişul Oradea a pierdut finala Cupei Campionilor Europeni la spadă

Echipa masculină de spadă a clubului Crişul Oradea a cîştigat medaliile de argint ale Cupei Campionilor Europeni, la Heidenheim (Germania), după ce a jucat finala cu campioana Franţei, Levallois, care s-a impus cu scorul de 45-36. La competiţia desfăşurată în Germania au participat 29 echipe campioane naţionale, printre care şi Crişul Oradea, care este antrenată de Nicolae Ilie. Echipa formată din sportivii Nyisztor Alexandru, Arkosi Bertalan, Radu Andrei, Andrei Timoce şi Adrian Pop jr. a învins, pe rînd, adversarele Askelon (Israel), cu 45-29 (optimi de finală), Oslo (Norvegia), cu 54-31 (sferturi), Zvenigorod (Rusia), cu 45-44 (semifinale), iar în finală a cedat în faţa campioanei Franţei, Levallois, cu 36-45. Clubul Crişul Oradea, aflat la a cincea participare în CCE, a obţinut, duminică, cel mai bun rezultat din istorie.