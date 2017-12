Portul a cîştigat clar derby-ul constănţean cu FC Farul II

Liga a III-a la fotbal a programat sîmbătă şi duminică ultimele două întîlniri ale etapei a 20-a. Sîmbătă, la Năvodari, Aurora nu a putut conserva, în faţa Unirii Slobozia, avantajul minim luat din min. 12, după penalty-ul transformat de Onofrei. Echipa preluată în această iarnă de Vasile Mănăilă a sfîrşit prin a fi egalată în finalul jocului, ialomiţenii înscriind golul echivalent cu un punct, în prelungiri, prin Mihălcescu. Etapa s-a încheiat ieri dimineaţă, cu derby-ul constănţean dintre FC Farul II şi Portul. În ciuda faptului că a beneficiat de serviciile a şapte jucători de la echipa mare (L. Florea, Larie, Voiculeţ, Păcuraru, Boghiţoi, Soare şi Fl. Neaga), a doua echipă a Farului a cedat categoric, scor 0-3. Golurile formaţiei antrenate de Gabi Şimu, Cătălin Anghel şi Gabi Dinică au fost marcate de C. Anghel (min. 23), Boraş (min. 60) şi Grămoşteanu (min. 86-pen.). “Abia am trecut 13 jucători pe foaia de joc, pentru că Frimu, Baicu şi Camboianu au fost accidentaţi, iar Ionel Posteucă suspendat. Noroc că Boraş şi Banioti au revenit la echipă cu o zi înaintea partidei. Au fost perioade cînd ambele echipe au controlat jocul, însă victoria noastră este meritată”, a declarat “principalul” portuarilor, Gabi Şimu. Iată rezultatele complete ale etapei a 20-a: Oil Terminal - UFC Chitila 0-1; Dinamo II – Callatis 5-0; CSO Ovidiu - Steaua II 1-0; Rocar - Inter Gaz 3-1; Phoenix Ulmu - Poli Timişoara 5-0; Viitorul Însurăţei - Dunărea Călăraşi 0-2; AS Dodu - Petrolul Brăila 1-1; Aurora Năvodari - Unirea Slobozia 1-1; FC Farul II - Portul 3-0. Clasament: 1. Dinamo II * 45p (+19 la adevăr); 2. Rocar 39p (+9); 3. Slobozia 38p (+8); 4. Inter Gaz 35p (+5); 5. Ovidiu 35p (+8); 6. Dodu 32p (+2); 7. Călăraşi 31p (+4); 8. Însurăţei 30p (+3); 9. Portul 26p (-4); 10. Callatis 25p (-2); 11. Steaua II 24p (-3); 12. Farul II 23p (-1); 13. Chitila 21p (-9); 14. Brăila 15p (-15); 15. Oil Terminal 14p (-16); 16. Aurora 14p (-13); 17. Ulmu 14p (-13); 18. Timişoara 11p (-19). * - echipă penalizată cu un punct, pentru că nu a realizat baremul în campionatul trecut.

Delta Tulcea, înfrîngere surprinzătoare în Liga a II-a la fotbal

Rezultatele înregistrate în partidele disputate, sîmbătă, în etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria I: Prefab Modelu - Dunărea Galaţi 0-1; Delta Tulcea - FC Săcele 1-3; Dunărea Giurgiu - CS Otopeni 2-1; Chimia Brazi - Sportul Studenţesc 1-1; FC Braşov - CS Forex Braşov 0-0; CF Brăila - FCM Cîmpina 0-0; Gloria Buzău - FC Botoşani 2-0; Petrolul Ploieşti - FCM Bacău 1-1; FC Snagov - Cetate Suceava 1-0. Clasament: 1. Forex Braşov - 35 de puncte (golaveraj: 26-13); 2. CS Otopeni - 35p (25-12); 3. Petrolul Ploieşti - 34p... 15. FC Săcele - 19p; 16. FC Snagov - 16p; 17. CF Brăila - 16p; 18. Chimia Brazi - 12p. Seria a II-a: FC Caracal - CFR Timişoara 1-1; Builduing Vînju Mare - FC Bihor Oradea 3-0; Unirea Dej - Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 1-0; FCU Politehnica 2 Timişoara - Dacia Mioveni 1-0; FC Baia Mare - Corvinul Hunedoara 0-0; Minerul Lupeni - Gaz Metan Mediaş 1-0; FC Tîrgovişte - Universitatea Cluj 1-0; Apulum Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea 1-2; Auxerre Lugoj - FCM Reşiţa 0-1. Clasament: 1. U. Cluj - 41p; 2. CSM Rm. Vîlcea - 32p (golaveraj: 23-19); 3. Minerul Lupeni - 32p (23-20)... 15. Gaz Metan Mediaş - 19p; 16. FC Baia Mare - 18p; 17. Unirea Dej - 18p; 18. Auxerre Lugoj - 16p.

România a urcat pe prima poziţie în CEN la rugby

Reprezentativa de rugby a României a învins, sîmbătă, la Bucureşti, cu scorul de 50-14 (24-7), echipa Spaniei, într-un meci din Cupa Europeană a Naţiunilor (CEN). Pentru România au marcat Cătălin Fercu (două eseuri), Iulian Dumitraş (două eseuri), Petre Cristian (un eseu), Valentin Calafeteanu (un eseu, o transformare), Sorin Socol (un eseu), Marius Tincu (un eseu), Dănuţ Dumbravă (o transformare), Florin Vlaicu (trei transformări). În urma acestui succes, România a trecut pr primul loc în clasamentul Cupei Europene a Naţiunilor, acumulînd patru puncte în două meciuri. Naţionalele Rusiei, Portugaliei şi Georgiei au cîte trei puncte, dar doar un meci disputat, iar Spania a obţinut tot trei puncte, însă în trei partide. Cehia încă nu a jucat. Următorul meci al României în CEN este programat pe 17 martie, în deplasare, în compania Cehiei. În aceeaşi zi, Spania va întîlni Georgia.