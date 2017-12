LN de handbal masculin

Astăzi, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Naționale de handbal masculin, prima din retur, HC Odorhei întâlnește, pe teren propriu, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3) pe HC Vaslui. Restul partidelor se vor desfășura după următorul program - mâine: Știința Bacău - CSU Suceava (ora 18.00), Poli Timișoara - Dinamo București (ora 18.00), Pandurii Tg. Jiu - Potaissa Turda (ora 18.00), Steaua București - Minaur Baia Mare (ora 20.00, Digi Sport 2); vineri: HCM Constanța - Dunărea Călărași (ora 11.00). Clasament: 1. CSM București 25p, 2. HC Odorhei 24p, 3. Dunărea Călărași 21p (golaveraj: 315-300), 4. Minaur Baia Mare 21p (305-292), 5. HCM CONSTANȚA 20p, 6. Dinamo București 19p (282-263), 7. Steaua București 19p (338-334), 8. Poli Timișoara 16p, 9. Știința Bacău 15p, 10. Potaissa Turda 13p, 11. HC Vaslui 12p, 12. CSU Suceava 8p, 13. Pandurii Tg. Jiu 6p.

Marius Florea şi Florin Gheorghe, desemnaţi de FIE cei mai buni arbitri de sabie şi floretă în 2014

Arbitrii Marius Florea şi Florin Gheorghe au fost desemnaţi, luni seară, cei mai buni arbitri de sabie şi floretă în anul 2014 de Federaţia Internaţională de Scrimă (FIE), informează site-ul frscrima.ro. Marius Florea ocupă pentru a treia oară prima poziţie în ierarhia de sabie, după ce a mai primit această distincţie în 2010 şi 2013, iar Florin Gheorghe a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv cel mai bun arbitru de floretă. Clasamentele celor mai buni arbitri din lume în 2014, pe arme, sunt următoarele - sabie: 1. MARIUS FLOREA (ROMÂNIA), 2. Vasil Milencev (Bulgaria), 3. Papa Khassoum Toure (Senegal); floretă: 1. FLORIN GHEORGHE (ROMÂNIA), 2. Mohamed Ayoub Ferjani (Tunisia), 3. Bodo Vogel (Germania); spadă: 1. Regis Trois de Avila (Brazilia), 2. Giuliano Ranza (Italia), 3. Alaa Falah (Irak).

COSR a primit decoraţia „Nihil Sine Deo” din partea Casei Regale

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit ieri, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la înfiinţare, decoraţia „Nihil Sine Deo” din partea Casei Regale, într-o ceremonie care a avut loc la Palatul Elisabeta. Decoraţia i-a fost înmânată preşedintelui COSR, Alin Petrache, de către principesa moştenitoare Margareta, care a fost însoţită de soţul său, principele Radu, principesa Maria şi principele Nicolae. Din partea COSR au fost prezenţi Alin Petrache, Ioan Dobrescu, Elisabeta Lipă, Adrian Stoica, Ivan Patzaichin, Violeta Beclea-Szekely, Nicu Vlad, Laura Badea, George Boroi, Irina Deleanu şi Georgeta Damian. Alin Petrache i-a oferit principesei Margareta un tablou cu însemnele COSR, dar şi o insignă a forului. Decoraţia regală „Nihil Sine Deo” a fost instituită la data de 30 decembrie 2009, prin ordinul Regelui Mihai I, şeful Casei Regale a României. Ea poate fi acordată personalităţilor marcante din domeniul social, ştiinţific, educaţional, cultural, spiritual, economic, politic şi militar, care au ajuns la un respectabil număr de ani în profesie sau au realizat o performanţă de înalt nivel, au avut o iniţiativă ieşită din comun, au dat dovadă de generozitate şi spirit de răspundere, au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogăţi prezentul românesc. Decoraţia poate fi acordată şi unor instituţii sau organizaţii, dacă activitatea lor este în mod unitar circumscrisă acestor criterii. Comitetul Olimpic Român a fost înfiinţat în 1914 şi este o asociaţie de interes naţional aparţinând mişcării olimpice.

Euroliga de baschet masculin

Etapa a opta a Euroligii de baschet masculin debutează în această seară cu o partidă contând pentru grupa C: EA7 Milano - FC Bayern Munchen. Este un meci decisiv pentru ultimul loc calificant din grupă (celelalte trei locuri sunt deja ocupate de FC Barcelona, Panathinaikos Atena și Fenerbahce Ulker Istanbul), cu o victorie italienii făcând un pas uriaș spre calificare! Campioana Germaniei nu are decât varianta victoriei pentru a rămâne în calcule, în caz contrar fiind eliminată matematic din Euroligă, urmând a continua în Eurocupă.

Arnaud Clement rămâne încă doi ani căpitanul Franței în Cupa Davis

Federația Franceză de Tenis i-a prelungit cu încă doi ani contractul lui Arnaud Clement, căpitanul echipei de Cupa Davis care a jucat finala în acest an, pierdută în fața Elveției, scor 1-3. La rândul ei, Amelie Mauresmo a fost confirmată în postura de căpitan al echipei feminine de tenis a Franței, tot pentru încă doi ani. Anunțul federației survine la două zile după ce Yannick Noah, ultimul francez învingător la Roland-Garros (1983), își dezvăluia dorința de a prelua rolul de căpitan, cu condiția să fie susținut de toți jucătorii. În primul tur al Cupei Davis din 2015, Franța va înfrunta Germania, în perioada 6-8 martie.

Nadal și-a reluat antrenamentele după operația de apendicită

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 3 mondial, și-a reluat luni antrenamentele după recenta sa operație de apendicită și speră să revină la nivelul său cel mai bun. „Dacă mă voi putea antrena și voi trece procesul de readaptare la efort cu succes, fără probleme fizice sau recidive, sunt convins că voi putea recupera nivelul de joc dinainte de a se întâmpla ce s-a întâmplat”, a declarat Nadal pentru Cadena Ser. Jucătorul spaniol intenționează să participe la începutul anului 2015 la turneele de la Abu Dhabi și Doha, pentru a avea cât mai multe meciuri în picioare după mai multe luni de indisponibilitate, înaintea primului Grand Slam al anului, Australian Open.

Katinka Hosszu și Chad Le Clos, cei mai buni înotători ai anului

Sportiva maghiară Katinka Hosszu și sud-africanul Chad Le Clos au fost desemnați cei mai buni înotători ai anului, în cadrul festivității „Noaptea Stelelor”, organizată de Federația Internațională de Natație (FINA) luni seară, la Doha, unde vor debuta astăzi Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt (25 metri). Katinka Hosszu a câștigat în 2014 Cupa Mondială, cu un total de 68 de medalii, stabilind și cinci recorduri mondiale pe distanța de 25 metri, adunând și șase medalii la Campionatele Europene. Chad Le Clos, victorios în Cupa Mondială, unde a totalizat 27 de medalii de aur, a devenit campion la 100 m și 200 m fluture în cadrul Jocurilor Commonwealth. La sărituri au fost premiați chinezii Cao Yuan (masculin) și Liu Huixia (feminin), în timp ce la sărituri de la mare înălțime laureații au fost columbianul Orlando Duque și americanca Rachelle Simpson. Chinezoaica Huang Xuechen a fost cea mai bună în 2014 la înot sincron, brazilienii Allan do Carmo și Ana Marcela Cunha au fost laureații categoriei înot în ape libere, iar cei mai buni poloiști ai anului au fost desemnați sârbul Filip Filipovic și americanca Maggie Steffens.

Turul Franţei, principalul meu obiectiv în 2015 pentru Chris Froome

Ciclistul britanic al echipei Sky, Chris Froome, a declarat, marţi, că principalul său obiectiv în 2015 este câştigarea Turului Franţei, confirmând astfel că va lua startul în Marea Buclă, informează L'Equipe. „Evident, echipa şi-a stabilit priorităţile şi eu la fel. Principlaul meu obiectiv în 2015 este Turul Franţei. Mă gândesc pentru viitor să încerc să merg în toate cele trei mari tururi (n.r. - Turul Italiei, Turul Franţei şi Turul Spaniei), dar este foarte greu. Este greu să participi în două tururi într-un an şi să-ţi propui să le câştigi”, a spus Froome. În vârstă de 29 de ani, Chris Froome a câştigat Turul Franţei în 2013, iar anul trecut a abandonat în etapa a V-a după mai multe căzături. Rutierul britanic, care în acest moment se pregăteşte în Africa de Sud, va debuta în noul sezon în Turul Andaluziei (18-22 februarie).

Webber rămâne sub observaţie în spital, la Sao Paulo

Pilotul australian Mark Webber va rămâne în continuare sub observaţie în spitalul brazilian în care a fost internat după ce fost victima unui accident în cursa de şase ore de la Sao Paulo, ultima etapă a Campionatului Mondial de Anduranţă, se arată într-un comunicat al echipei Porsche. Cu o jumătate de oră înaintea finalului cursei de la Sao Paulo, care a avut loc duminică, maşina Porsche 919 Hyrbid a lui Webber a acroşat Ferrari-ul GT pilotat de Matteo Cressoni, 30 de ani. Maşina pilotului australian a lovit violent zidul de pe marginea pistei, apoi a luat foc. În vârstă de 38 de ani Webber le-a făcut semn spectatorilor că este bine, înainte de a fi transportat cu o ambulanţă la centrul medical al circuitului şi ulterior la spital. La rândul său, Cressoni, a cărui maşină a lovit de asemenea zidul de pe marginea pistei, a ajuns şi el la spital, unde a rămas peste noapte pentru investigaţii amănunţite. Ambii piloţi au ajuns la spital în stare conştientă. Potrivit unui comunicat al Porsche Motorsport, Webber a suferit o comoţie cerebrală şi mai multe echimoze. „Mark este în continuare sub observaţie la spital, unde a fost vizitat de membri ai echipei. Este prevăzut ca el să revină în Anglia la finalul săptămânii”, a precizat comunicatul. „Mă doare capul rău şi nu-mi mai amintesc accidentul”, a declarat Webber. Porsche a obţinut, duminică, prin piloţii Romain Dumas, Neel Jani şi Marc Lieb, prima victorie în CM de Anduranţă, din 1998, când s-a impus în celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans. Mark Webber s-a retras din Formula 1 în urmă cu un an, ultimul Grand Prix în care a concurat având loc tot la Interlagos. Australianul a disputat, între 2002 şi 2013, 215 curse de Formula 1, cu 9 victorii şi 42 de clasări pe podium, dintre care 41 ca pilot al echipei Red Bull.

Toyota, campioană mondială la anduranţă

Echipa Toyota a intrat în posesia ambelor trofee decernate în Campionatul Mondial de Anduranţă, cel al piloţilor şi cel al constructorilor, după a opta etapă, ultima, a competiţiei, care a avut loc, duminică, în Brazilia. Înaintea cursei de şase ore de la Sao Paulo, elveţianul Sébastien Buemi şi britanicul Anthony Davidson îşi asiguraseră titlul mondial la piloţi. Toyota mai avea nevoie la Interlagos de trei puncte pentru a se „încorona” campioană mondială la constructori, pe care le-a obţinut fără probleme. Buemi - Davidson a ocupat locul secund, iar o altă Toyota TS 040 Hybrid, pilotată de austriacul Alexander Wurz, francezul Stéphane Sarrazin şi britanicul Mike Conway, s-a clasat pe locul 4. Cursa de şase ore de la Sao Paulo a fost câştigată de Porsche 919 Hybrid, piloţi Romain Dumas, Neel Jani şi Marc Lieb, iar pe locul 3 a terminat Audi R18 e-tron quattro, cu Lucas Di Grassi, Loïc Duval şi Tom Kristensen. În acest sezon, Toyota a câştigat cinci curse, Silverstone, Spa, Fuji, Shanghai, Bahrain, Audi două, Le Mans şi Austin, iar Porsche una, Sao Paulo. Este primul trofeu important obţinut de constructorul japonez de automobile din 1999, an în care s-a impus în Campionatul Mondial de Raliuri, înaintea Subaru şi Mitsubishi. Clasamentul piloţilor CM de Anduranţă 2014 (primele cinci locuri) este următorul: 1. Sébastien Buemi (Elveţia), Anthony Davidson (Marea Britanie) - Toyota TS 040 - Hybrid, 166 de puncte (4 victorii); 2. Benoît Tréluyer (Franţa), André Lotterer (Germania), Marcel Fässler (Elveţia) - Audi R18 e-tron quattro, 127 (2 victorii); 3. Romain Dumas (Franţa), Neel Jani (Elveţia), Marc Lieb (Germania) - Porsche 919 Hybrid, 117 (o victorie); 4. Tom Kristensen (Danemarca), Lucas di Grassi (Brazilia) - Audi R18 e-tron quattro, 117; 5. Alex Wurz (Austria), Stéphane Sarrazin (Franţa) - Toyota TS 040 - Hybrid, 116 (o victorie). Podiumul clasamentului constructorilor este următorul: 1. Toyota 289 de puncte; 2. Audi 244p; 3. Porsche 193p.

Activele echipei Marussia vor fi scoase la licitaţie

Activele echipei de Formula 1 Marussia vor fi vândute la o licitaţie care va avea loc, la 16 şi 17 decembrie, la sediul echipei, din Marea Britanie, informează AFP, care citează FRP Advisory, lichidatorul judiciar al Marussia F1. Echipa anglo-rusă a fost plasată în lichidare judiciară de la începutul lunii noiembrie. Team-ul a ratat ultimele trei curse din 2014 din cauza problemelor financiare. Printre activele care vor fi scoase la licitaţie figurează monoposturile din 2014, fără motoarele Ferrari cu care au fost echipate, şi o machetă a maşinii pentru sezonul 2015, care era destinată cercetărilor în tuneul aerodinamic. Vor mai fi vândute piese, scule, material informatic şi de birou. Marussia F1 a fost creată în 2010, sub numele de Virgin, la iniţiativa omului de afaceri Richard Branson. Singurele puncte obţinute de echipă în istoria sa, două, au fost repurtate de francezul Jules Bianchi, în urma locului 9 pe care s-a clasat, la finalul lunii mai, la Marele Premiu al Principatului Monaco. La 5 octombrie, Bianchi a suferit un grav accident la Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka. El se află în stare critică, dar stabilă la un spital din Nisa, unde a fost transferat la finalul lunii noiembrie, de la o unitate medicală japoneză. Lichidarea echipei Marussia, locul 9 în clasamentul constructorilor în sezonul recent încheiat, ar putea ajuta alte două echipe din Formula 1, Sauber şi Caterham, locurile 10, respectiv 11, fără niciun punct acumulat în 2014. Caterham se află în redresare judiciară şi ar putea fi preluată de un alt investitor, potrivit adminsitratorului judiciar. În urma lichidării definitive a echipei Marussia, atât Caterham, cât şi Sauber ar putea obţine sume de bani mai mari din partea Formula One Management (FOM), care administrează drepturile comerciale ale Marelui Circ.