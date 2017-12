Platini a negat că ar fi primit un tablou pentru a vota pentru Rusia la organizarea CM 2018

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a negat că ar fi primit un tablou al pictorului Pablo Picasso pentru a vota în favoarea Rusiei la organizarea Campionatului Mondial din 2018. „Vreau să precizez că afirmaţiile apărute în Sunday Times sunt eronate. Publicaţia recunoaşte că nu are nicio dovadă care să susţină afirmaţiile. Sunt nişte zvonuri ridicole. Avocaţii mei studiază în acest moment posibilitatea de a da în judecată publicaţia pentru calomnie”, a spus Platini. Sunday Times a scris, fără a publica vreo dovadă, că oficialii ruşi au obţinut sprijinul preşedintelui UEFA după ce i-au făcut cadou acestuia un tablou al celebrului pictor spaniol Pablo Picasso.

Record de victorii pentru Real Madrid

Echipa Real Madrid a înregistrat, sâmbătă, în meciul cu Malaga, scor 2-1, din campionatul Spaniei, a 16-a victorie consecutivă în toate competiţiile, ceea ce reprezintă un record pentru clubul madrilen. Karim Benzema şi Gareth Bale au marcat pentru Real, gazdele înscriind în minutele de prelungire prin Roque Santa Cruz. Real a încheiat meciul cu un jucător mai puţin pe teren, Isco fiind eliminat în minutul 86, la revenirea pe La Rosaleda, mijlocaşul evoluând în trecut pentru Malaga. Real a îmbunătăţit recordul de 15 victorii consecutive stabilit în sezonul 1960-1961 (toate în La Liga) şi egalat în sezonul 2011-2012 (10 victorii în La Liga şi 5 în Liga Campionilor). Real Madrid a câştigat toate meciurile jucate din data de 16 septembrie (5-1 cu FC Basel, în Liga Campionilor) până acum. Madrilenii au înregistrat zece victorii în campionatul Spaniei, cinci în Liga Campionilor şi una în Cupa Spaniei. În cele 16 partide, au înscris 59 de goluri şi au primit 9.

Messi a fost lovit cu o sticlă de plastic în cap la Valencia

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost lovit cu o sticlă de plastic în cap duminică seară, în timpul meciului cu FC Valencia, scor 1-0, din etapa a 13-a a campionatului Spaniei. Internaţionalul argentinian a fost lovit cu o sticlă de plastic în cap în timp ce sărbătoarea alături de coechipieri golul victoriei, marcat de Busquets în minutul 90+4. Messi, care nu a fost rănit în urma acestui incident, i-a raportat arbitrului cele întâmplate, dar acesta i-a acordat jucătorului Barcelonei un cartonaş galben!

Incidente între suporteri şi poliţie la meciul Academica - Benfica

Meciul Academica Coimbra - Benfica Lisabona, scor 0-2 (Gaitan 8, Luisao 45+1), din etapa a 11-a a campionatului Portugaliei, a fost întrerupt cinci minute în repriza a doua din cazua incidentelor dintre suporterii echipei oaspete şi forţele de ordine. Problemele au început înainte de meci, atunci când fanii Benficăi nu au fost lăsaţi să intre în stadion cu eşarfe şi steaguri ale formaţiei favorite. În repriza secundă, incidentele au continuat, iar suporterii Benficăi au aruncat cu fumigene şi scaune de plastic în forţele de ordine. În haosul creat, mai mulţi fani ai oaspeţilor s-au refugiat pe teren, iar arbitrul a întrerupt partida timp de cinci minute. „Clubul Benfica regretă agresiunea faţă de propriii suporteri. În timpul meciului, poliţia a acţionat fără discernământ împotriva fanilor noştri. Printre aceştia se aflau femei şi copii”, se arată într-un comunicat al grupării din capitala Portugaliei.

Liverpool i-a oferit un nou contract lui Gerrard

Conducerea clubului Liverpool i-a oferit un nou contract căpitanului echipei, Steven Gerrard, al cărui actual acord este valabil până la finalul acestui sezon, a anunţat tehnicianul Brendan Rodgers. „Lui Steven Gerrard i s-a oferit un contract. Aceasta este situaţia”, a declarat Rodgers. Mijlocaşul în vârstă de 34 de ani joacă de la începutul carierei la Liverpool. În luna octombrie, Gerrard declara că nu intenţionează să se retragă din activitate la finalul sezonului. „Vreau să joc în continuare. Va trebui să aştept pentru a vedea dacă o voi face la Liverpool sau în altă parte. Liverpool va decide”, a afirmat atunci fotbalistul englez.

Botafogo a retrogradat în liga a doua din Brazilia

Cea mai populară echipă din Brazilia, Botafogo, a retrogradat în liga a doua, după ce a fost învinsă duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, de formaţia FC Santos, în etapa a 37-a, penultima a campionatului brazilian. „Din păcate, Botafogo va juca în liga a doua. Au fost o mulţime de probleme, de greşeli şi de înfrângeri. Ne cerem scuze suporterilor”, se arată într-o postare făcută pe contul de Twitter al clubului. Botafogo, fostul club al celebrului Garrincha, a retrogradat pentru a doua oară în istoria sa de 110 ani. Confruntată cu mari dificultăţi financiare, gruparea braziliană ar urma să se despartă de mai mulţi jucători la finalul sezonului, printre care şi portarul naţionalei Braziliei, Jefferson.

Los Angeles Galaxy şi New England Revolution s-au calificat în finala MLS

Echipele Los Angeles Galaxy şi New England Revolution s-au calificat în finala ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), după ce au eliminat formaţiile Seattle Sounders şi New York Red Bulls. Los Angeles a fost învinsă de Seattle, în deplasare, în manşa retur a finalei Conferinţei de Vest, cu scorul de 2-1, dar a obţinut calificarea în finală deoarece învinsese în tur cu 1-0 şi a beneficiat de regula golului înscris pe terenul adversarei. Galaxy va juca pentru a noua oară în finala MLS, trofeu pe care l-a cucerit de patru ori (2002, 2005, 2011, 2012). New England a câştigat finala Conferinţei de Est, după ce a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 2-2, cu New York. În tur, Revolution s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1.