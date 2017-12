CONSTĂNȚEANCA SELMA CADÂR, BRONZ CU ECHIPA ROMÂNIEI LA ITF WORLD JUNIOR TENNIS

La sfârșitul săptămânii trecute, la Prostejov (Cehia), s-a încheiat ITF World Junior Tennis, reprezentativa Under 14 a României de tenis de câmp junioare obținând medaliile de bronz. Alături de Mihaela Mărculescu şi Andreea Prisecariu, din echipa României a făcut parte și constănțeanca Selma Cadâr, sportivă pregătită de Mircea Gallan. În Grupa B a competiției, România a fost învinsă de Columbia în primul joc, scor 2-1 (victoria formației noastre fiind reușită de Selma Cadâr), după care a obţinut două victorii cu acelaşi scor, 3-0, cu Taiwan şi Maroc (în ambele confruntări Selma Cadâr a câștigat la simplu și a contribuit în victoria de la dublu). În semifinale, România a cedat în fața viitoarei câștigătoare, Rusia, scor 0-3, iar în finala mică a învins Australia, cu scorul de 2-1 (Selma Cadâr a pierdut la simplu, dar a contribuit la victoria din meciul decisiv, de la dublu).

ROMÂNIA A ÎNVINS SLOVACIA ÎN PRELIMINARIILE CE DE BASCHET MASCULIN

Naţionala de baschet masculin a României a învins, duminică aseară, în deplasare, reprezentativa Slovaciei, cu scorul de 81-69 (31-41), în primul meci din grupa preliminară F a Campionatului European din 2015. Pentru România au marcat Nicoară 20 puncte, Moldoveanu 18p, Guţoaia 13p, Paul 11p, Silvăşan 10p, Mandache 4p, Szijarto 2p, Jucan 2p și Calotă 1p. În min. 38, la scorul de 73-63 pentru România, meciul a fost întrerupt circa un sfert de oră din cauza unei căderi a energiei electrice în sala de joc. Din grupa F a turului al doilea preliminar mai fac parte echipele Letoniei şi Suediei, care au jucat tot duminică, letonii câştigând în deplasare, cu scorul de 62-50 (36-30). Programul României în grupa F în continuare este următorul: cu Suedia, la Sibiu (13 august), cu Letonia, la Riga (17 august), cu Slovacia, la Sibiu (20 august), cu Suedia, la Boras (24 august) şi cu Letonia, la Sibiu (27 august). La Sibiu, la meciurile naţionalei de pe teren propriu, intrarea va fi gratuită, conform anunţului de duminică al organizatorilor. Conform regulamentului, la turneul final al CE din 2015 se vor califica echipele de pe primul loc în fiecare din cele şapte grupe de calificare, plus încă şase formaţii de pe locul 2 cu cea mai bună linie de clasament.

ROMÂNIA A OCUPAT LOCUL 5 LA BALCANIADA DE VOLEI JUNIOARE

Săptămâna trecută, la Subotica (Serbia), a avut loc Campionatul Balcanic de volei pentru junioare, competiție la care au participat șapte echipe. S-a jucat în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar naționala României a ocupat locul 5 în clasamentul final, după ce a învins doar Macedonia și Bosnia & Herțegovina, ambele cu scorul de 3:0. Competiția a fost câștigată de Serbia (17p), urmată de Turcia (16p), Bulgaria (12p) și Grecia (9p).

UNGUR, CEL MAI BINE CLASAT TENISMAN ROMÂN

Tenismanul Adrian Ungur a urcat 21 de poziții în clasamentul ATP, ajungând pe 136, cu 432 de puncte, după ce a câştigat turneul challenger de la San Marino, și a devenit cel mai bine clasat român în ierarhia mondială. Și Victor Hănescu a urcat un loc şi se află pe poziţia 150, cu 380p, iar Marius Copil a avansat și el o poziție, până pe 180, cu 293p. La dublu, constănțeanul Horia Tecău se menţine pe locul 20, cu 3.220p, dar a urcat o poziție în clasamentul echipelor de dublu din acest an. Astfel, Tecău și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, se află pe locul 6, cu 2.520p, și au șanse în continuare la Turneul Campionilor, care va avea loc la sfârșitul anului, la Londra, unde participă cele mai bune opt cupluri ale anului. Tot la dublu, Florin Mergea staționează pe locul 36, cu 2.346p. Primii trei jucători din clasamentul ATP de simplu sunt următorii: 1. Novak Djokovic (Serbia) 12.860p, 2. Rafael Nadal (Spania) 11.670p, 3. Roger Federer (Elveţia) 6.670p.

UNGUR, ÎNVINGĂTOR LA SAN MARINO

Tenismanul Adrian Ungur a câștigat finala turneului challenger din San Marino, dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro, duminică seară, după ce a dispus, fără drept de apel, de croatul Antonio Veic, cu scorul de 6-1, 6-0, după 50 de minute. Pentru acest succes, românul va primi un cec de 9.200 euro și 100 de puncte ATP. Ungur a jucat, sâmbătă, alături de croatul Franko Skugor, și finala probei de dublu, pierdută în fața perechii alcătuite din Radu Albot (Rep. Moldova) și Enrique Lopez-Perez (Spania), cu scorul de 6-4, 6-1.

BEGU, PE TABLOUL PRINCIPAL LA CINCINNATI

Tenismena Irina-Camelia Begu, locul 62 WTA, s-a calificat, duminică noapte, pe tabloul principal al turneului Premier 5 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2.400.000 de dolari. Begu, cap de serie nr. 14, a beneficiat de abandonul rusoaicei Elena Vesnina, locul 47 WTA şi cap de serie nr. 8, la scorul de 6-4 şi 4-0 în favoarea jucătoarei române. Irina-Camelia Begu, care şi-a asigurat 31 de puncte WTA şi un premiu de 7.215 dolari, va juca în primul tur cu Zarina Dias din Kazahstan, locul 52 WTA, de asemenea o jucătoare venită din calificări. Aceasta a eliminat-o în turul al doilea al calificărilor pe Monica Niculescu, 61 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2, după o oră şi 19 minute de joc. La acest turneu mai sunt prezente pe tabloul principal Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 2, şi Sorana Cîrstea, locul 80 WTA, ultima urmând că joace împotriva tenismenei sârbe Ana Ivanovici locul 11 WTA şi cap de serie nr. 9.

REZULTATE POZITIVE PENTRU ECHIPELE NOASTRE LA OLIMPIADA DE ȘAH

Echipa feminină a României a învins formația Azerbaidjanului, în runda a opta a Olimpiadei de șah care are loc la Tromso (Norvegia). Jucătoarele noastre s-au impus cu scorul de 2,5-1,5 (victorii Cristina-Adela Foișor și Elena-Luminița Cosma, remiză Corina-Isabela Peptan, înfrângere Irina Bulmaga). La masculin, România a terminat la egalitate, 2-2, cu Cehia (Constantin Lupulescu, Mircea Pîrligras, Vlad-Cristian Jianu și Levente Vajda au făcut remize). În derby-ul rundei, China a învins Azerbaidjanul cu 3-1 și a preluat conducerea, cu un total de 14 puncte. România se află în grupul țărilor cu al doilea punctaj, 13, alături de Azerbaidjan, Cehia, Ucraina sau Franța. Fetele au 12 puncte, cu care se situează pe un onorant loc 10.

MARC MARQUEZ A A EGALAT RECORDUL LUI MICK DOOHAN

Pilotul spaniol Marc Marquez (Honda) a câştigat, duminică seară, Grand Prix-ul de la Indianapolis la MotoGP, înregistrând a zecea victorie în zece curse disputate în acest sezon după ce i-a devansat pe compatriotul său Jorge Lorenzo (Yamaha) şi pe italianul Valentino Rossi (Yamaha). Campionul mondial en-titre este primul pilot care reuşeşte zece victorii consecutive după australianul Mick Doohan, în 1997. La Moto2 s-a impus pilotul finlandez Mika Kallio (Kalex), aflat la a treia victorie în acest sezon. El a fost urmat de spaniolul Maverick Vinales, de elveţianul Dominique Aegerter și de spaniolul Esteve Rabat, ultimul fiind lider la general. La Moto3, cel mai rapid a fost spaniolul Efren Vazquez (Honda), sosit în faţa italianului Romano Fenati şi a australianului Jack Miller. Vazquez a înregistrat, la 27 de ani, prima victorie a carierei. Miller este liderul în clasamentul general, cu un avans de 21 de puncte faţă de Vazquez.

TSONGA A CÂȘTIGAT TURNEUL DE LA TORONTO

Tenismanul francez Jo-Wilfried Tsonga, locul 15 ATP şi cap de serie nr. 13, a câştigat turneul Masters 1.000 de la Toronto, după ce l-a învins în finală pe elveţianul Roger Federer, locul 3 ATP şi cap de serie nr. 2, cu scorul de 7-5, 7-6. Tsonga a câştigat într-o oră şi 48 de minute şi a devenit al primul jucător din afara Top 10 ATP care se impune într-un turneu de 1.000 de puncte, după croatul Ivan Ljubicic la Indian Wells, în 2010, când era pe locul 26 ATP. Pentru a câştiga al doilea Masters, după cel cucerit turneul de la Paris Bercy, din 2008, şi al 11-lea turneu din carieră, francezul a depăşit patru jucători din Top 10 ATP, pe liderul mondial, sârbul Novak Djokovic, pe britanicul Andy Murray, locul 9 ATP, pe bulgarul Grigor Dimitrov, locul 8 ATP, şi pe Federer. De asemenea, Tsonga este primul francez care se impune în competiţia canadiană, iar victoria de la Toronto îl readuce în Top 10 ATP.

RADWANSKA S-A IMPUS LA MONTREAL

Tenismena poloneză Agnieszka Radwanska, nr. 5 WTA, a învins-o pe Venus Williams, nr. WTA, cu scorul de 6-4, 6-2, şi a câştigat turneul WTA de la Montreal, dotat cu premii în valoare totală de 2.440.070 de dolari. La 25 de ani, Radwanska, cap de serie nr. 3, a câştigat primul său titlu al sezonului şi al 14-lea al carierei. Pentru succesul de la Montreal, poloneza va încasa un cec în valoare de 441.000 de dolari și 900 de puncte WTA, în timp ce Venus Williams va primi 214.400 de dolari și 585 de puncte WTA.

ACCIDENT MORTAL ÎNTR-O CURSĂ DE DIRT-TRACK DIN SUA

Tony Stewart, unul dintre cei mai buni piloți din circuitul automobilistic NASCAR, a provocat sâmbătă un accident mortal, victima fiind un pilot care mergea pe jos pe pista circuitului în timpul unei curse de dirt-track la New York. Tragicul eveniment s-a petrecut pe circuitul de la Canandaigua, în apropiere de New York, în timpul turului 14 din cele 25 pe care piloții trebuiau să le parcurgă, a anunțat poliția locală într-un comunicat. Accidentul a survenit după un duel roată la roată între Stewart şi Kevin Ward Jr. (20 de ani). Stewart l-a scos de pe pistă pe Ward Jr., iar după un tur, Ward l-a aşteptat pe Stewart să îi ceară scuze, mergând pe pistă și arătând cu degetul înspre campionul din NASCAR. Ward nu şi-a dat seama însă că Stewart nu va opri, iar triplul campion NASCAR l-a agăţat pe pilotul de 20 de ani, târându-l pe circuit. Ambele maşini au fost confiscate, însă Stewart nu a fost pus sub acuzare, incidentul fiind încă cercetat de poliţia americană.

FOSTUL MANAGER AL LUI LENOX LEWIS VREA SĂ DEVINĂ FEMEIE LA 61 DE ANI

Frank Maloney, fostul manager al boxerului britanic Lenox Lewis, urmează un tratament medical pentru a deveni femeie, aşa cum, susţine bărbatul în vârstă de 61 de ani, a fost mereu, a anunțat publicaţia Sunday Mirror. Fost candidat la primăria Londrei din partea formaţiunii antieuropene Partidul Independent, Maloney, tată a două fete, născute din două căsătorii, a dezvăluit că urmează un tratament hormonal de doi ani. „Nu m-am născut în corpul potrivit şi am ştiut întotdeauna că sunt o femeie. Eroarea de la naştere se corectează acum pe cale mediaclă. Am un creier feminin. Am ştiut că sunt diferit din momentul în care am putut să mă compar cu alţi copii. Am fost gelos pe fete”, a spus Maloney, care doreşte să-şi schimbe prenumele în Kellie. El însuşi fost boxer, Maloney a fost promotorul european al anului 2009 şi l-a condus ca manager pe Lenox Lewis la titlul mondial al greilor în 1993. Maloney s-a retras din box în 2013. „Nu mai suport să trăiesc în umbră. Aş fi fost mort dacă aş fi continuat să trăiesc cu această povară. Mi-am spus că poate într-o zi voi putea câştiga suficienţi bani pentru a dispărea şi trăi o viaţă nouă, departe, ca femeie şi că nimeni nu-mi va acorda atenţie”, a afirmat Maloney, care şi-a dorit în tinereţe să devină preot catolic. Frank Maloney a surprins, în timpul candidaturii la primărie, afirmând că nu va merge în campania electorală într-un cartier unde trăiesc mulţi homosexuali. „Nu sunt homofob, dar cred că este important ca în public să ai o viaţă conformă cu morala”, declara Maloney, atunci. „Sunt pentru valorile familiale tradiţionale şi pentru viaţa de familie. Sunt împotriva căsătoriilor între persoane de acelaşi sex”, consideră Maloney, acum.