ZECE MEDALII LA CN DE FULL-CONTACT PENTRU AS KICKBOX URSOI

Anul 2014 se dovedeşte extrem de rodnic pentru sportivii de la Asociaţia Sportivă Kickbox Ursoi Constanţa. Luptătorii antrenaţi de Marius Iulian Ursoi şi Mihai Isop s-au întors de la fiecare competiţie oficială cu mai multe medalii, iar la fel s-a întâmplat şi la sfârşitul săptămânii trecute, când la Bucureşti, în sala „Apollo“, a avut loc Campionatul Naţional de kickbox pe regulament de full-contact. Bilanţul tinerilor sportivi constănţeni este de 10 medalii, dintre care patru de aur, patru de argint şi două de bronz. Titlurile naţionale au fost cucerite de Costin Ghindeanu (11-12 ani, categoria 42 kg), Eduard Huian (13-15 ani, 47 kg), Liviu Iancu (15-16 ani, 57 kg) şi Eduard Chelariu (16-18 ani, 72 kg). Cu medalii de argint s-au întors acasă Robert Isop (13-15 ani, 63 kg), David Miron (15-16 ani, 55 kg), Bogdan Brînzei (16-18 ani, 63 kg) şi Ionuţ Vasiliev (18-19 ani, 67 kg), în timp ce Andrei Şerban (11-12 ani, 47 kg) şi Andrei Ştefănoaia (10-12 ani, 63 kg) au obţinut câte o medalie de bronz.

BEGU, ÎN TURUL SECUND LA WIMBLEDON

Jucătoarea Irina-Camelia Begu, locul 81 WTA, a învins-o ieri, cu scorul de 1-6, 6-4, 7-5, pe franţuzoaica Virginie Razzano, locul 97 WTA, în primul tur al turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Begu s-a impus după un meci de două ore şi 21 de minute şi după ce a fost condusă 3-1 în setul al doilea şi cu 3-1 şi 4-2 în setul decisiv. Begu va primi un cec în valoare de 43.000 de lire sterline şi 70 de puncte WTA. Ea va juca în turul următor cu sportiva germană Andrea Petkovic, locul 20 WTA şi cap de serie nr. 20. Tot ieri, în primul tur la Wimbledon, Andreea Mitu, locul 213 WTA, jucătoare venită din calificări, a fost învinsă, cu scorul de 6-2, 6-1, de sportiva poloneză Agnieszka Radwanska, locul 4 WTA şi cap de serie nr. 4, după 48 de minute de joc. Această partidă a fost întreruptă, luni, la scorul de 4-2 în primul set, din cauza ploii. Mitu va primi un cec în valoare de 27.000 de lire sterline şi 40 de puncte WTA, pentru prima ei participare pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.

AU ÎNCEPUT CM DE HALTERE PENTRU JUNIORI

Sportivul român Florin Bejenariu a ocupat locul 4 la stilul aruncat, în limitele categoriei 69 kg a Campionatelor Mondiale de haltere pentru juniori de la Kazan (Rusia). Bejenariu a ridicat 171 kg, la fel ca medaliatul cu bronz, chinezul Yuan Chengfei, dar românul a fost mai greu la cântar cu 500 de grame şi a pierdut medalia. La smuls, Bejenariu a reuşit doar o încercare şi, cu 136 kg, a ocupat locul 7. La total, românul s-a clasat pe locul 5, cu 307 kg. La 58 kg, Loredana Toma a obţinut locul 4 la stilul smuls, cu o performanţă de 93 kg. Ea a avut o evoluţie ezitantă din cauza problemelor medicale la spate cu care s-a confruntat înaintea plecării în Rusia, probleme pe care le-a resimţit din plin în timpul concursului. Lotul României, pregătit de Constantin Urdaş, este alcătuit din cinci sportivi.

CSM SATU MARE ÎNLOCUIEŞTE ECHIPA ŞTIINŢA MIROSLAVA IAŞI ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

Echipa CSM ADEP Satu Mare va evolua în primul eşalon al voleiului feminin din România, urmând să înlocuiască formaţia Ştiinţa Miroslava Iaşi, care a câştigat barajul de promovare în Divizia A1, dar a renunţat la acest drept. În urma deciziei celor de la Iaşi, Federaţia Română de Volei a luat legătura cu conducerea CSM-ului, oferindu-i posibilitatea de a evolua cu echipa sătmăreană în prima ligă. „Este o premieră pentru Satu Mare. Trebuie să întărim echipa şi să aducem trei jucătoare de valoare şi cu experienţă. Am discutat în acest sens cu un antrenor din Ucraina, care a zis că mă ajută. De asemenea, am primit un telefon din Olanda şi am luat legătura cu un antrenor din Macedonia, care a lucrat mulţi ani cu echipe din Serbia. Suntem nevoiţi să aducem fete din străinătate deoarece, în România, tot ce era de transferat deja s-a transferat”, a declarat Adrian Pricop, antrenorul echipei din Satu Mare. Acesta a precizat că a discutat cu conducerea clubului, precum şi cu autorităţile locale în vederea suplimentării bugetului pentru sezonul viitor. „Am avut o discuţie şi cu preşedintele CSM-ului, Valeriu Neagu, respectiv cu domnul primar deoarece, în aceste condiţii, avem nevoie de un buget mai mare. Eu consider că am avea nevoie de aproximativ 750.000 - 800.000 de lei. Visul meu este ca în doi-trei ani să avem o echipă alcătuită doar din românce. Obiectivul pentru primul an este rămânerea în prima divizie, după care ne putem gândi să urcăm în clasament”, a adăugat tehnicianul echipei sătmărene.

ROMÂNIA A URCAT PE LOCUL 16 ÎN CLASAMENTUL IRB

Naţionala de rugby a României a urcat un loc în clasamentul IRB, trecând de pe 17 pe 16, din 102 ţări, făcând schimb de poziţie cu Canada în urma rezultatelor din meciurile internaţionale care au avut loc în această lună. România a acumulat puncte în urma victoriilor obţinute în IRB Nations Cup 2014, cu Uruguay (34-16) şi Rusia (20-18), chiar dacă a pierdut finala cu Emerging Ireland (10-31), în timp ce canadienii au coborât o treaptă în urma înfrângerilor din partidele cu Scoţia (17-19) şi SUA (35-38). Eterna rivală a „Stejarilor“, Georgia, se află pe locul 15, cu 70,46 puncte, românii având 68,42, în urma ţării noastre fiind SUA, Rusia şi Uruguay. În clasament conduce detaşat Noua Zeelandă, campioana mondială en titre, urmată de Africa de Sud, Australia, Anglia, Irlanda, Ţara Galilor, Franţa, Scoţia, Samoa şi Japonia. România s-a mai aflat pe locul 16 în clasamentul IRB în noiembrie anul trecut, devansând atunci Georgia, după victoriile cu Tonga şi Canada, însă a încheiat anul 2013 pe poziţia a 17-a, pierzând meciul cu Fiji.

REGELE PHILIPPE AL BELGIEI VA DA STARTUL ETAPEI A CINCEA A TURULUI FRANŢEI

Regele Philippe al Belgiei va da startul etapei a cincea a Turului Franţei, pe 9 iulie, la Ypres, a anunţat, ieri, agenţia Belga. Această etapă, de 155,5 km, va începe în Belgia, la Ypres, şi se va încheia la Arenberg. Ediţia din acest an a Turului Franţei va avea startul sâmbăta viitoare, la 5 iulie, la Leeds, în Marea Birtanie, şi se va termina la Paris, la 27 iulie.

HOCHEISTUL DOMINIK HASEK, INCLUS ÎN HALL OF FAME

Fostul hocheist ceh Dominik Hasek, dublu câştigător al Cupei Stanley şi campion olimpic în 1998, a fost inclus în Hall of Fame-ul NHL. Hasek a câştigat Cupa Stanley cu Detroit Red Wings, în 2002 şi 2008. El a petrecut 20 de sezoane în NHL, la Detroit, Chicago, Buffalo şi Ottawa. Dominik Hasek a câştigat de şase ori (1994, 1995, 1997-99, 2001) trofeul Vezina pentru cel mai bun portar din NHL şi de două ori (1997, 1998) trofeul Hart pentru cel mai util jucător al echipei. Alături de Hasek, au mai fost incluşi în Hall of Fame Mike Modano, care a jucat 21 de ani pentru Dallas Stars şi a câştigat Cupa Stanley în 1999, Peter Forsberg, câştigător al Cupei Stanley cu Colorado Avalanche în 1996 şi 2001, şi Rob Blake, de asemenea câştigător al titlului în NHL cu Colorado, în 2001.

TIM DUNCAN MAI RĂMÂNE UN SEZON LA SAN ANTONIO SPURS

Baschetbalistul echipei San Antonio Spurs, Tim Duncan, în vârstă de 38 de ani, va mai rămâne un sezon la câştigătoarea din acest an a titlului în NBA. San Antonio Spurs a anunţat că Duncan a decis să mai joace un sezon, o opţiune prevăzută în contractul său. Tim Duncan va primi 10,3 imlioane de dolari pentru acest sezon suplimentar. Duncan a jucat întreaga carieră la San Antonio Spurs, obţinând din 1997 până în prezent cinci titluri în NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). În SUA s-a speculat, după finala NBA, că Tim Duncan s-ar fi retras din activitate.

WBC, WBA ŞI IBF VOR SĂ AIBĂ CAMPIONI UNICI ÎNCEPÂND DIN 2016

Conducătorii primelor trei organizaţii mondiale ale boxului profesionist, WBC, WBA şi IBF, au ajuns la un acord în vederea organizării unui turneu care să stabilească un campion unic pentru fiecare categorie de greutate, începând din 2016. Mauricio Sulaiman, preşedintele Consiliului Mondial al Boxului (WBC), Daryl Peoples, liderul Federaţiei Internaţionale a Boxului (IBF), şi Gilberto Mendoza, vicepreşedintele Asociaţiei Mondiale a Boxului (WBA), au înaintat această propunere cu ocazia întâlnirii pe care au avut-o la Ciudad de Mexico, în dorinţa de a avea un campion absolut şi a genera lupte atractive pentru public. Fiecare organizaţie va analiza propunerile, liderii boxului profesionist urmând să se întâlnească din nou pe 24 septembrie, cu ocazia Convenţiei Boxului Feminin, care va avea loc la Cancun (Mexic).

DATE DIN DOSARUL MEDICAL AL LUI MICHAEL SCHUMACHER, FURATE PENTRU A FI VÂNDUTE

Documente din dosarul medical al fostului campion de Formula 1 Michael Schumacher au fost furate de la Spitalul de Urgenţă din Grenoble, unde germanul a fost internat timp de şase luni, cu scopul de a fi vândute, potrivit „The Guardian“. Reprezentanţii spitalului au făcut plângere la Poliţie săptămâna trecută, după ce campionul german a fost transportat de la Spitalul din Grenoble la o clinică privată din Lausanne, unde este în continuare supus unui tratament de recuperare. Sabine Kehm, purtătorul de cuvânt al familiei Schumacher, a avertizat că „achiziţionarea unor astfel de documente/date şi publicarea lor sunt interzise”. Aceasta a arătat că documentele şi datele furate sunt oferite spre vânzare, ofertantul pretinzând ca acestea fac parte din dosarul medical al lui Michael Schumacher. Avocaţii familiei Schumacher au depus plângere prin fax. Conform cotidianului regional „Dauphine Libere“, au fost furate primele două pagini dintr-un dosar care are, în total, zece pagini, sistemul informatic al Spitalului din Grenoble făcând obiectul unei expertize pentru a se stabili dacă a fost piratat sau folosit fraudulos. Cotidianul german „Bild-Zeitung“ relatează că vânzătorul acestor documente cere 48.000 de euro publicaţiilor care vor să le achiziţioneze.

PATRU BASCHETBALIŞTI ŞI ANTRENORUL LOR, DECEDAŢI DUPĂ CE AU CĂZUT ÎNTR-UN TORENT, ÎN TADJIKISTAN

Patru juniori şi antrenorul unei echipe de baschet din Tadjikistan au murit, luni, după ce maşina în care se aflau a căzut în apele unui torent al cărui debit era în creştere, informează AFP. Accidentul s-a produs luni seară, la circa 40 de kilometri la nord de Duşanbe, a precizat Ministerul de Interne. Antrenorul, care era la volan, a pierdut controlul maşinii. Tinerii jucători, cinci adolescenţi cu vârste între 13 şi 15 ani, stăteau pe locurile din spate, unul singur supravieţuind. Echipa plecase în mai multe maşini şi se îndrepta spre Duşanbe, pentru a reprezenta regiunea la campionatul naţional de juniori organizat în această săptămînă.