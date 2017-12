RCJ FARUL, ÎNVINSĂ LA TURNEUL FINAL AL CN U16

Pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan” au început, ieri, partidele turneului final al Campionatului Naţional de rugby rezervat juniorilor sub 16 ani, la care participă opt echipe: CSM Baia Mare, CSŞ Tecuci, CSŞ Bîrlad, Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti, CTMRTF Bucureşti, CSM Bucureşti şi RCJ Farul Constanţa. Echipa constănţeană a fost repartizată în grupa albastră, alături de CTMRTF, Steaua şi CSŞ Tecuci. Formaţia pregătită de antrenorul Virgil Năstase a disputat ieri primul meci, împotriva celor de la CTMRTF Bucureşti, în faţa cărora a cedat cu scorul 7-35 (0-18). Punctele formaţiei de pe litoral au fost marcate de Eugen Vlad (eseu) şi Bogdan Secărea (transformare). În cealaltă partidă din Grupa Albastră, Steaua Bucureşti a învins fără probleme pe CSŞ Tecuci, scor 55-14. În Grupa Roşie s-au disputat partidele CSŞ Bîrlad - CSM Bucureşti 0-5 şi Dinamo Bucureşti - CSM Baia Mare 7-6. Următorul meci pentru RCJ Farul Constanţa va avea loc miercuri, de la ora 17.00, cu CSŞ Tecuci. Vineri se vor disputa ultimele partide din grupe, iar sâmbătă vor avea loc meciurile de clasament - locurile 7-8 (ora 17.00) şi locurile 5-6 (ora 18.00). Duminică sunt programate finalele - locurile 3-4 (ora 10.00) şi locurile 1-2 (ora 11.15).

ANATOL GRINŢESCU, PREŞEDINTELE FR POLO, A MURIT LA 74 DE ANI

Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Anatol Grinţescu, a murit ieri dimineaţă, într-un spital din Bucureşti, la vârsta de 74 de ani, au declarat apropiaţi ai familiei. Anatol Grinţescu avea probleme de sănătate de mai multă vreme, care s-au acutizat în urmă cu câteva săptămâni, fiind necesară internarea în spital. El a decedat însă luni dimineaţă, în pofida eforturilor echipei medicale. Grinţescu deţinea funcţia de preşedinte al forului naţional de polo din 2008, după demisia lui George Gaiţă, Grinţescu fiind anterior secretarul general al federaţiei. Născut la Chişinău, în 1939, Anatol Grinţescu a făcut parte din naţionala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice din 1960 şi 1964, având un bilanţ de 85 de goluri în 176 de meciuri jucate, iar în calitate de antrenor al reprezentativei a bifat şi ediţiile din 1972, 1976 şi 1980. La nivel de club, el a jucat la Dinamo Bucureşti, cu care a câştigat zece titluri naţionale şi a participat la trei ediţii ale Cupei Campionilor Europeni. De asemenea, tot cu Dinamo, dar în calitate de antrenor, Anatol Grinţescu a câştigat campionatul naţional în 1973 şi 1974. Clubul Sportiv Farul Constanţa deplânge dispariţia celui care a fost Anatol Grinţescu şi transmite „Sincere condoleanţe“ familiei îndoliate!

ROMÂNIA ŞI-A ASIGURAT PRIMELE MEDALII LA CE DE BOX

Pugilistele române Cristiana Stancu (categoria 69 kg) şi Luminiţa Turcin (+81 kg) s-au calificat ieri în semifinalele Campionatelor Europene de box feminin de la Bucureşti, având astfel asigurate medaliile de bronz ale competiţiei. Stancu a învins-o în sferturi pe franţuzoaica Erika Guerrier, în timp ce Turcin, campioană europeană în 2009, a trecut în sferturi de Anastasia Cernokolenko (Ucraina). Tot ieri, Steluţa Duţă (48 kg), dublă campioană europeană, în 2006 şi 2007, şi vicecampioană mondială, a dispus în optimi de finală de bielorusa Volga Luşcik şi s-a calificat în sferturi. Simona Sitar (64 kg) s-a calificat şi ea în sferturi, după ce a învins-o pe daneza Camilla Jensen Skov. La 75 kg, Ana Pătraşcu a fost eliminată în sferturi de azera Leila Javadova. Româncele au reuşit trei victorii în ziua a doua, duminică, după ce, sâmbătă, niciuna dintre ele nu a avut meci programat. Doar Claudia Nechita (54 kg) a fost învinsă în primul tur, la puncte (1-2), de englezoaica Lisa Whitesile. La 57 kg, Lăcrămioara Perijoc a învins-o la puncte (decizie în unanimitate, 3-0) pe turcoaica Reyhan Cakir, în primul tur, iar în optimi o va înfrunta pe italianca Alessia Mesiano, astăzi. În limitele categoriei 60 kg, Ioana Mera, campioană europeană de junioare, s-a calificat în sferturi după ce a întrecut-o la puncte (3-0) pe moldoveanca Lilia Venglovscaia, următoarea adversară fiind irlandeza Katie Taylor, campioana olimpică en titre, mâine. Cristiana Stancu (69 kg) s-a calificat în sferturi, după ce a trecut de germanca Nadine Apetz, la puncte (2-1). Astăzi vor boxa Perijoc, Melinda Pantiş (51 kg) şi Florina Marinela Radu (75 kg). Obiectivul sportivelor antrenate de Adrian Lăcătuş, Constantin Gălbenuşe, Dumitru Feraru şi Mihaela Lăcătuş este cucerirea a trei medalii, câte una din fiecare culoare.

ANCUŢA ATOMEI, EXCLUSĂ DIN LOTUL NAŢIONAL DE BOX FEMININ

Sportiva Ancuţa Atomei, legitimată la CS Botoşani, a fost exclusă din lotul naţional de box feminin din motive disciplinare, a anunţat ieri antrenorul coordonator al României, Adrian Lăcătuş. „Din cauza deselor abateri, am decis excluderea din lot a sportivei Ancuţa Atomei. A plecat de mai multe ori din hotel fără să-mi spună. Nu a respectat programul de cantonament. Mai mult, am găsit-o cu ţigări în buzunar, deşi îmi spusese că nu fumează. Acestea nu au fost primele abateri. Ca sportivă, Ancuţa avea calităţi şi putea face o figură frumoasă la Europene, dar nu pot să o ţin la lot dacă nu respectă programul cerut”, a afirmat Lăcătuş. Antrenorul secţiei de box a CS Botoşani, Victor Apetrei, a declarat că este total dezamăgit de comportamentul elevei sale. „Mi-e ruşine mie pentru ce a făcut Ancuţa Atomei. Cum mai dau eu acum ochii cu cineva din federaţie sau cu antrenorii din ţară? Nu înţeleg cum poţi să continui să greşeşti după ce ai fost iertată de două ori. Eu mai am puţin până la pensie, însă aşa ceva n-am păţit. O asemenea persoană nu are ce căuta la CS Botoşani”, a afirmat Apetrei. Ancuţa Atomei (categoria 81 kg) făcea parte din lotul de zece sportive al României pentru Campionatele Europene de box feminin, competiţie care se desfăşoară în această săptămână la Sala Polivalentă din Bucureşti.

ŞAPTE ATLEŢI ROMÂNI AU OBŢINUT CALIFICAREA PENTRU JO DE TINERET

Numărul atleţilor români calificaţi la Jocurile Olimpice de tineret de la Nanjing a ajuns la şapte, în urma reuşitelor obţinute de Ioana Gheorghe, Mădălin Gheban şi Alexandru Novac în trialul olimpic de la Baku. Astfel, atletismul românesc va avea şapte reprezentanţi la competiţia din luna august: Ioana Gheorghe (100 m, 200 m), Gabriel Bitan (lungime), Ionuţ Poştoacă (10 km marş), Rareş Toader (greutate), Carla Sescu (disc), Mădălin Gheban (800 m) şi Alexandru Novac (suliţă).

EGALITATE LA UNU ÎN FINALA LN DE BASCHET MASCULIN

Campioana României la baschet masculin, CSU Asesoft Ploieşti, a învins duminică seară, pe teren propriu, formaţia CSM Oradea, cu 95-76 (54-36), în a doua partidă din totalul de cinci programate în finala Ligii Naţionale, scorul general fiind acum 1-1. Sâmbătă, în primul meci al finalei, ardelenii au câştigat cu 105-93 (53-30). Finala va continua cu partidele 3 şi 4 de la Oradea, programate în 7 şi 8 iunie, a cincea, dacă va mai fi necesar, urmând să aibă loc din nou la Ploieşti, în 12 iunie. Echipa care câştigă trei partide cucereşte titlul naţional. În finala mică, BC Mureş conduce cu 1-0 la general după victoria de sâmbătă, pe teren propriu, în faţa echipei U BT Mobitelco Cluj, cu 91-69 (46-40). Celelalte două partide sunt programate în 4 şi 7 iunie, prima echipă care va acumula două victorii urmând să cucerească medaliile de bronz. În semifinale, Asesoft a eliminat Clujul în cinci partide, în timp ce Oradea a trecut de BC Mureş în trei meciuri.

SG FLENSBURG-HANDEWITT A CÂŞTIGAT LC LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal masculin SG Flensburg-Handewitt a câştigat, duminică seară, Liga Campionilor, după ce a învins în finala competiţiei formaţia THW Kiel, cu scorul de 30-28 (14-16). Principalii marcatori ai meciului au fost Eggert 7 goluri şi Svan 7g - pentru SG Flensburg-Handewitt, respectiv Palmarsson 6g, Vujin 5g, Ekberg 5g - THW Kiel. SG Flensburg-Handewitt a câştigat pentru prima dată în istorie trofeul după alte două finale disputate, faţă de cele opt jucate de THW Kiel, care a cucerit anterior trei trofee. Sârbul Momir Ilic (MKB Veszprem) a câştigat titlul de golgheter al competiţiei, cu 103 goluri marcate, iar titlul de MVP al Final Four-ului de la Koln a fost adjudecat de Aron Palmarsoon (THW Kiel). În actuala ediţie a Ligii Campionilor, România a fost reprezentată de campioana Handbal Club Municipal Constanţa, care nu s-a calificat în faza grupelor, continuând în Cupa EHF, competiţie în care a ocupat locul 4, după ce a jucat, în premieră, în turneul Final Four.

NADAL, ÎN SFERTURI LA ROLAND GARROS

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr. 1 mondial şi de opt ori câştigător la Paris, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Nadal a trecut în optimi de sârbul Dusan Lajovic, nr. 83 mondial, scor 6-1, 6-2, 6-1, după o oră şi 33 de minute de joc. În sferturi, Nadal va juca în compania compatriotului său David Ferrer, într-o reeditare a finalei din 2013, câştigată de liderul clasamentului ATP.

PLAY-OFF ÎN NHL

Los Angeles Kings este cea de-a doua echipă calificată în finala Cupei Stanley, după ce a câştigat meciul decisiv din finala Conferinţei Vestice a play-off-ului NHL: Chicago Blackhawks - LA Kings 4-5 OT (3-4 la general). Gazdele au dominat cu autoritate partida, au condus în cea mai marte parte a meciului, dar oaspeţii au reuşit să egaleze cu şapte minute înainte de final. În prelungiri, Alec Martinez a înscris golul victoriei după 5:47 de joc, trimiţând pe Kings în finala Cupei Stanley pentru a doua oară în ultimii trei ani! Kings a mai stabilit două recoduri cu această ocazie - este prima echipă care a jucat maximum de meciuri în play-off (21) şi a ajuns în finala Cupei Stanley (alte două echipe au jucat 21 de meciuri, dar au pierdut calificarea în finală!), dar şi prima echipă care a jucat toate cele trei meciuri decisive (din 21) în deplasare şi le-a câştigat! Finala Cupei Stanley, LA Kings - NY Rangers, va debuta în noaptea de miercuri spre joi, în California.

PREŞEDINTELE COLUMBIEI A CELEBRAT VICTORIA LUI QUINTANA ÎN TURUL ITALIEI

Preşedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a celebrat duminică victoria ciclistului Nairo Quintana în Turul Italiei, urmărind ultima etapă din Il Giro împreună cu sute de persoane pe un ecran-gigant la Bogota. „Triumf istoric pentru sportul columbian @NairoQuinco şi @UranRigoberto. Aţi făcut să vibreze inimile a 47 de milioane de oameni. Mulţumim din inimă pentru această bucurie”, a scris preşedintele columbian pe contul său de Twitter. Quintana este primul ciclist columbian din istorie care s-a impus în Turul Italiei. La rândul său, Rigoberto Uran Uran a terminat pe locul secund în cea de-a 97-a ediţie a Il Giro.