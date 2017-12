TECĂU SE MENŢINE PE LOCUL 20 ÎN CLASAMENTUL ATP LA DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău se menţine pe locul 20, cu 3.060 de puncte, în clasamentul ATP la dublu dat publicităţii ieri. Tot la dublu, Florin Mergea se menţine pe locul 48, cu 1.341p. La simplu, Victor Hănescu a coborât un loc în clasamentul ATP şi se află pe poziţia 81, cu 646p, fiind cel mai bine situat jucător român în această ierarhie. Adrian Ungur a coborât două locuri, până pe 134, cu 434p, iar Marius Copil a urcat zece locuri, până pe 154, cu 385p. În primii zece jucători ai lumii se află, începând de luni, şi Kei Nishikori, care a abandonat în finala de la Madrid cu Rafael Nadal şi care devine primul japonez care ajunge în Top 10 şi primul asiatic după thailandezul Paradorn Srichaphan, în 2004 (locul 10). Primii trei jucători de simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.900p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.030p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 5.785p.

MEDALII CONSTĂNŢENE LA CN PENTRU JUNIORI I LA TENIS DE MASĂ

La finalul săptămânii trecute, la Arad, s-a desfăşurat Campionatul Naţional Individual de tenis de masă rezervat juniorilor I. Sportivii de la LPS “Nicolae Rotaru” au avut o prestaţie bună, reuşind să cucerească opt medalii. Eroul delegaţiei constănţene a fost Cristian Pletea, care a câştigat titlul naţional în proba de dublu, împreună cu Rareş Sipoş (CSM Cluj), medalia de argint în proba de simplu, unde a fost învins în finală chiar de partenerul său de la dublu, Rareş Sipoş, cu 4-2, şi medalia de bronz în proba de dublu mixt, unde a făcut pereche cu Adina Diaconu (CSŞ Slatina). Palmaresul constănţenilor a fost completat de medalia de aur cucerită de Bogdan Istudor în proba de dublu mixt, împreună cu Diana Lupu (CSŞ Slatina), de medalia de argint a aceluiaşi Bogdan Istudor în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Alexandru Manole (CS Pristavu Câmpulung), şi de cele două medalii de bronz obţinute în proba de dublu feminin de Alina Zaharia, alături de Bianca Crişan (CSM Arad), şi Mihaela Plăeaşu, împreună cu Andreea Dragoman (CS Romgaz Mediaş).

OPT PODIUMURI CONSTĂNŢENE LA PRIMA ETAPĂ A CN DE ATLETISM

La finalul săptămânii trecute, la Bucureşti, s-a desfăşurat prima etapă din cadrul Campionatului Naţional de atletism. Chiar dacă nu a avut în componenţă cei mai importanţi sportivi, delegaţia de la CS Farul Constanţa a reuşit să se claseze de opt ori pe podium. Astfel, au fost obţinute două locuri 1, prin David Spiridon (antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) - la triplusalt şi Mihaela Bobocea (antrenor Valentin Anghel) - la 1.500 m, patru locuri 2, prin Andreea Grecu (antrenor Paul Neagu) - la 100 m şi 200 m, Andreea Lefcenco (antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) - la triplusalt şi Nicoleta Zavelcă (antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) - la 400 mg, respectiv două locuri 3, prin Valentin Scanghel (antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) - la triplusalt şi Mihaela Bobocea (antrenor Valentin Anghel) - la 800 m.

GIMNASTELE DE LA CS FARUL, PE PODIUM LA CUPA “ANDREEA RĂDUCAN”

În perioada 7-8 mai, la Bârlad, s-a desfăşurat Cupa “Andreea Răducan” la gimnastică artistică, întrecere rezervată juniorilor. Micuţele de la CS Farul Constanţa, Delia Constantinescu, Alexia Cojan, Melisa Osman, Georgiana Cenuşă şi Adela Pătraşcu, au urcat pe podium în întrecerea echipelor la junioare 3 nivel 1, clasându-se pe locul 3. La aceeaşi categorie de vârstă, Alexia Cojan a ocupat locul 2 la individual compus. Constănţencele, pregătite de Carmen Traică, Clemenţa Garabet şi Alina Drăgan, s-au mai clasat de trei ori pe podium la juniori 3 nivel 2, prin Ioana Stănciulescu, care a obţinut primul loc la paralele şi locul 3 la individual compus şi sol.

CN DE JUNIORI LA RUGBY

Rezultate înregistrate, la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul Campionatului Naţional de juniori, partide desfăşurate pe stadionul “Mihail Naca” din Constanţa - categoria sub 16 ani: RCJ Farul Constanţa - LPS Constanţa 36-5; categoria sub 17 ani: CS Tomitanii Constanţa - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti 66-6; categoria sub 18 ani, stadion “Cleopatra”: RC Cleopatra Mamaia - Metrorex Bucureşti 61-6.

ARNĂUT, ÎNVINS ÎN PRELIMINARIILE CE DE LUPTE GRECO-ROMANE PENTRU CADEŢI

Săptămâna trecută, la Samokov (Bulgaria), s-au desfăşurat Campionatele Europene de lupte pentru cadeţi, la startul cărora a fost prezent şi un sportiv de la CS Farul Constanţa, Răzvan Arnăut. Luptătorul pregătit de antrenorul Gheorghe Grigore a evoluat în limitele categoriei 42 kg, la stilul greco-romane, dar nu a reuşit să treacă de faza preliminariilor. Delegaţia României a cucerit la această competiţie două medalii de argint, prin Istvan Berei (categoria 100 kg, greco-romane) şi Georgiana Şeicariu (49 kg, libere), şi două de bronz, prin Ştefania Priceputu (40 kg, libere) şi Alexandru Trandafir (46 kg, greco-romane). Pe locul 5 (învinşi în disputa pentru bronz) s-au clasat Cristina Zoltan (38 kg), Lucian Mumjiev (69 kg) şi Marian Lungu (85 kg), toţi la stilul liber.

BRONZ PENTRU JUDOKA DANIEL NATEA ÎN GRAND PRIX-UL DE LA BAKU

Judoka român Daniel Natea a cucerit medalia de bronz duminică, în limitele categoriei +100 kg, la Grand Prix-ul IJF de la Baku (Azerbaidjan), graţie victoriei prin ippon obţinute în faţa azerului Uşanghi Kokauri, în meciul decisiv pentru bronz. În primul meci al grupei B, el l-a învins pe Andrey Fatyev (Azerbaidjan), pentru ca apoi să treacă de marocanul El Mehdi Malki. În al treilea meci, sibianul a fost învins de tunisianul Faicel Jaballah, numărul 4 mondial, cel care avea să şi câştige concursul, apoi a trecut de Kokauri. Aceasta e prima medalie obţinută de judoka de 22 de ani într-un concurs de mare anvergură la seniori, Natea primind şi 200 puncte, care îl vor ajuta să urce aproape 10 poziţii în clasamentul mondial al categoriei +100 kg.

CÎRSTEA SE MENŢINE PE LOCUL 27 WTA

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea se menţine pe locul 27 în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, cu 1.710 de puncte, în timp ce Alexandra Cadanţu a urcat două poziţii, pe 71, cu 826p. În Top 100 WTA se mai găsesc două românce: Monica Niculescu, în staţionare pe locul 78, cu 785p, şi Irina-Camelia Begu, în urcare cu nouă poziţii, pe locul 88, cu 698p. La dublu, Niculescu a urcat trei poziţii, pe 30, cu 2.310p, Begu este în coborâre cu o poziţie, pe 67, cu 1.269p, iar Ioana-Raluca Olaru staţionează pe 71, cu 1.228p. Primele trei jucătoare din clasamentul WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 11.590p, 2. Na Li (China) 7.475p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.290p.

NADAL A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MADRID

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 1 mondial, a câştigat, duminică seară, turneul de la Madrid, după ce adversarul său din ultimul act al competiţiei din capitala Spaniei, japonezul Kei Nishikori, a abandonat în setul al treilea. Nadal a pierdut primul set, scor 2-6, şi l-a câştigat pe al doilea cu 6-4, iar în al treilea, în momentul în care conducea cu 3-0, Nishikori, al zecelea favorit, a abandonat din cauza unei accidentări la spate. Acesta este al treilea titlu din 2014 pentru Nadal, după cele de la Rio de Janeiro şi Doha. Nadal s-a mai impus la Madrid în 2005, 2010 şi 2013, devenind primul jucător care a câştigat de patru ori trofeul în capitala Spaniei.

PLAY-OFF ÎN NBA

Clippers a reuşit o revenire senzaţională în meciul al patrulea al semifinalei Conferinţei Vestice din play-off-ul NBA, câştigând partida cu Thunder după ce oaspeţii aveau 16 puncte avans la începutul sfertului al patrulea! Clippers a egalat la 2, dar Thunder continuă să aibă avantajul terenului într-un posibil meci al şaptelea. Pacers s-a impus şi în cel de-al doilea meci jucat la Washington şi, cu 3-1 la general, este ca şi calificată în finala conferinţei. Rezultate de duminică noaptea din play-off-ul NBA: Washington Wizards - Indiana Pacers 92-95 (1-3 la general) şi LA Clippers - Oklahoma City Thunder 101-99 (2-2 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Rangers a reuşit o nesperată egalare la 3, după ce Penguins a avut 3-1 şi meciul al cincilea pe arena proprie! Meciul decisiv se va juca, însă, tot la Pittsburgh, marea favorită la Cupa Stanley având prima şansă la calificarea în finala Conferinţei Estice. Disputa dintre Blackhawks şi Wild este singura în care gazdele s-au impus de fiecare dată, ceea ce - teoretic - conferă prima şansă la calificare campioanei en titre. Rezultate din play-off-ul NHL: NY Rangers - Pittsburgh Penguins 3-1 (3-3 la general) şi Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 2-1 (3-2 la general).

MICHAEL SAM, PRIMUL HOMOSEXUAL DECLARAT CARE A FOST RECRUTAT DE O ECHIPĂ DIN NFL

Sportivul Michael Sam, în vârstă de 24 de ani, a intrat în istorie, devenind primul homosexual declarat care a fost recrutat de o echipă din Liga Profesionistă de Fotbal American (NFL). Americanul de 1,88 m şi 116 kg a plâns atunci când a fost sunat de oficialii echipei St. Louis Rams, după trei zile de aşteptare. După ce a închis telefonul, Sam l-a sărutat şi l-a îmbrăţişat pe prietenul său, în faţa camerelor postului ESPN. Alături de alţi 254 de tineri jucători de la echipe universitare, Sam ajunge în NFL, care organizează în fiecare an un draft pentru selecţionarea celor mai buni tineri jucători din ţară. Recrutarea lui Sam era aşteptată atât datorită calităţilor de sportiv ale tânărului, cât şi pentru a se arăta că există deschidere în acest sport foarte popular în SUA. La începutul sezonului trecut, Michael Sam le-a spus coechipierilor săi şi antrenorilor de la echipa Universităţii Missouri că este homosexual, cerându-le atunci să păstreze secretul. În luna februarie, el a decis să declare public că este homosexual şi şi-a manifestat dorinţa de a juca în NFL.

NOUA ZEELANDĂ, CAMPIOANĂ MONDIALĂ ŞI LA RUGBY ÎN VII

Noua Zeelandă şi-a adjudecat al 12-lea titlu mondial la rugby în VII, după ce a câştigat al nouălea şi ultimul turneu din circuitul mondial, în finala căruia a surclasat Australia cu 52-33, duminică, la Londra. Pe locul 3 în turneul londonez s-a clasat Anglia, care a dispus de Fiji cu 26-19. De altfel, englezii sunt singurii care i-au bătut pe All Blacks, dar în faza grupelor, cu 15-12! În clasamentul mondial, neozeelandezii, care au câştigat cinci turnee, s-au clasat pe primul loc, cu 180 puncte, urmaţi de Africa de Sud 152p, Fiji 144p, Anglia 134p şi Australia 116p. Noua Zeelandă a câştigat al patrulea său titlu mondial consecutiv la rugby în VII şi al 12-lea din ultimii 15 ani.

DONALD STERLING ÎŞI CERE SCUZE PENTRU AFIRMAŢIILE RASISTE

Proprietarul Los Angeles Clippers, Donald Sterling, şi-a cerut scuze pentru afirmaţiile rasiste şi speră ca liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) să-i ofere o a doua şansă. Sterling (80 de ani) a ales să facă primele declaraţii după nefericitul incident la CNN, iar interviul de duminică a fost difuzat în cursul nopţii trecute, însă postul a dezvăluit câteva declaraţii încă de duminică. „Sunt un om de bine care a făcut o greşeală, îmi cer scuze şi iertare. Nu am dreptul la o greşeală, după 35 de ani? Iubesc NBA, iubesc oamenii cu care lucrez. A fost o greşeală teribilă şi nu o voi mai face. Nu sunt rasist, am făcut o greşeală oribilă şi sunt aici pentru a-mi cere scuze”, a declarat Sterling. Săptămâna trecută, el i-a explicat unui prieten, care a înregistrat discuţia apărută ulterior pe site-ul Radar.online, că a acţionat din gelozie şi din dorinţa de a-şi seduce asistenta, o tânără de origine mexicană, în vârstă de 31 de ani.

LADA TOGLIATTI A CÂŞTIGAT CUPA EHF LA HANDBAL FEMININ

Echipa rusă Lada Togliatti a câştigat Cupa EHF la handbal feminin, duminică, după ce a remizat în deplasare, 32-32 (16-14), cu formaţia daneză Team Esbjerg. Rusoaicele se impuseseră clar în tur, cu 36-25. Este al doilea trofeu european în Cupa EHF pentru Lada, după cel obţinut în 2012, şi al treilea în total, pentru că formaţia rusă a câştigat şi Cupa Cupelor, în 2002. Lada Togliatti a jucat şi o finală a Ligii Campionilor, pierdută în 2007, şi a cucerit titlul naţional de şase ori, în perioada 2002-2006 şi în 2008.

S-A RETRAS DINARA SAFINA

Rusoaica Dinara Safina, fost lider mondial al tenisului feminin, şi-a anunţat retragerea la doar 28 de ani, cu prilejul Openului de la Madrid, din cauza problemelor recurente de spate. Dinara, cea mai mică soră a fostului nr. 1 mondial Marat Safin, are în palmares 12 titluri la simplu (9 WTA şi 3 ITF), inclusiv la Madrid, unde a jucat ultima oară în 2011. „Nu sunt genul de persoană care spune „nu“, iar apoi se gândeşte la o revenire. Am avut atâtea dureri de spate, a fost dur, totul m-a rănit. Iar când nu joci, corpul reacţionează diferit, când te opreşti este un şoc pentru corpul tău”, a declarat Safina. Ea a devenit nr. 1 mondial în aprilie 2009, an în care a jucat finale la Australian Open şi Roland Garros, precum şi o semifinală la Wimbledon.

IL GIRO A REVENIT ÎN ITALIA, PENTRU ETAPA A PATRA

Disputată duminică, pe traseul Belfast - Dublin, etapa a 3-a a Turului ciclist al Italiei a revenit, ca şi în ziua precedentă, celui mai în formă sprinter al momentului, germanul Marcel Kittel, care i-a devansat în ultimii metri pe britanicul Ben Swift şi pe italianul Elia Viviani. Kittel şi-a sărbătorit cu o trecere victorioasă a liniei de sosire aniversarea zilei de naştere, el împlinind chiar duminică 26 de ani. Tricoul roz a rămas, prin jocul bonificațiilor de pe traseu, în posesia australianului Michael Matthews. Ieri a fost zi de pauză, în care plutonul a ajuns în Italia. Competiţia se va relua astăzi, cu etapa a 4-a, una de tranziţie, de reintrare în ritm, programată între Giovinazzo şi Bari, cu un traseu plat de 121 km. În clasamentul general individual, Matthews este urmat la 8 sutimi de italianul Alessandro Petacchi şi la 10 sutimi de un alt italian, Daniel Oss.