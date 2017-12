MEDALII CONSTĂNŢENE LA KAIAC-CANOE

Cei mai buni juniori din ţară la kaiac-canoe s-au reunit pentru a participa la două concursuri importante la Bascov, la care au participat şi sportivi de la CS Farul Constanţa. Astfel, în cadrul Criteriului Olimpic la ambarcaţiuni mici pentru juniori, sportivii pregătiţi de Gabriel şi Maria Aftenie au urcat de şase ori pe podium. La juniori 1 s-au obţinut patru locuri 2, prin Daniela Varona - la Kaiac 1x500 m, Andra Sîrbu - la Kaiac 1x200 m, Daniela Varona şi Andra Sîrbu - la Kaiac 2x500 m şi la Kaiac 2x200 m. În schimb, la juniori 2, George Şoric a încheiat pe primul loc la canoe 1x200 m şi pe locul 2 la canoe 1x1.000 m. În cadrul Campionatului Naţional de fond pentru juniori, constănţenii au cucerit două medalii: una din aur, prin Daniela Varona şi Andra Sîrbu - la kaiac 2x4.000 m juniori 1, şi una de bronz, prin George Şoric - la canoe 1x3.000 m juniori 2.

DOLIU LA CS FARUL

Clubul Sportiv Farul Constanţa anunţă cu regret trecerea în nefiinţă, la vârsta de 66 de ani, a celui care a fost Marin Pantelimon, fost membru în biroul secţiei de rugby de la CS Farul şi membru fondator al Rugby Club Farul Constanţa. Marin Pantelimon a fost condus, ieri, pe ultimul drum. Elena Frîncu, Ilie Floroiu, Sorin Başturea şi CS Farul sunt alături de familia îndoliată în aceste momente de grea suferinţă. Sincere condoleanţe!

LN DE HANDBAL FEMININ

Ieri s-au disputat primele două meciuri din play-off-ul Ligii Naţionale de handbal feminin: HC Zalău - HCM Baia Mare 23-33 şi Dunărea Brăila - HCM Roman 26-23. Partida U. Jolidon Cluj - ASC Corona 2010 Braşov va avea loc astăzi, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 3). Întâlnirile din play-out, turneul locurilor 7-12, vor începe mâine, formaţia CSU Neptun Constanţa urmând să evolueze la Craiova, de la ora 16.00, în compania echipei locale SCM. Toate duelurile se desfăşoară după sistemul “cel mai bun din trei jocuri”.

TECĂU SE MENŢINE PE LOCUL 20 ÎN CLASAMENTUL ATP LA DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău se menţine pe locul 20 în clasamentul ATP la dublu dat publicităţii ieri, cu 3.150 de puncte, iar Florin Mergea se menţine şi el pe locul 48, cu 1.372p. La simplu, Victor Hănescu, care a ajuns săptămâna trecută în semifinale la Portugal Open, a urcat 13 poziţii, până pe locul 80, cu 646p, fiind cel mai bine situat jucător român în ierarhia ATP. În schimb, Adrian Ungur a coborât 23 de locuri, până pe 132, cu 441p, după ce nu şi-a putut apărat titlul cucerit anul trecut la challengerul de la Tunis. La rândul său, Marius Copil a coborât o poziţie, până pe 164, cu 340p. Primii trei jucători la simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.900p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.040p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 6.375p.

TROFEU SPECIAL PENTRU TECĂU DIN PARTEA ORGANIZATORILOR BRD NĂSTASE ŢIRIAC TROPHY

Organizatorii turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy i-au acordat un trofeu special, creat de artistul Ioan Nemţoi, tenismanului constănţean Horia Tecău, singurul jucător care s-a impus de trei ori consecutiv pe tabloul de dublu. Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer şi-au confirmat statutul de principali favoriţi pe tabloul de dublu la BRD Năstase Ţiriac Trophy şi s-au impus, în finala jucată la 27 aprilie, împotriva polonezilor Mariusz Fyrstenberg şi Marcin Matkowski, câştigătorii din 2006 ai competiţiei de la Bucureşti. Tecău a intrat astfel în istoria turneului găzduit de Arenele BNR drept jucătorul român cu cele mai multe victorii pe zgura de la Bucureşti şi singurul jucător care reuşeşte să se impună de trei ori consecutiv pe tabloul de dublu. Tecău s-a impus la Bucureşti în 2012, cu suedezul Robert Lindstedt, şi în 2013, alături de belarusul Max Mirnîi.

BILANŢ FOARTE BUN PENTRU ROMÂNIA LA CE DE HALTERE PENTRU JUNIORI II

În perioada 28 aprilie - 4 mai 2014, la Ciechanow (Polonia) au avut loc Campionatele Europene de haltere pentru juniori II (sportivi cu vârsta între 13 şi 17 ani). Aşa cum am mai anunţat, sportiva constănţeană Georgiana Dudoglu (16 ani, categoria 44 kg), legitimată la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa şi antrenată atât la club, cât şi la lot de Angheluş Beşleagă, a obţinut trei medalii în Polonia: aur la total şi aruncat, bronz la smuls. Delegaţia României a fost alcătuită din 6 fete şi 5 băieţi, aproape toţi reuşind să urce pe podium: Alina Popovici (categoria 44 kg) - bronz la total şi aruncat; Adriana Lăcătiş (48 kg) - bronz la aruncat; Viorica Grigoraş (53 kg) - aur la aruncat şi argint la total; Cristina Munteanu (63 kg) - bronz la smuls; Sorina Hulpan (69 kg) - aur la total şi aruncat, argint la smuls; Robert Manea (56 kg) - trei medalii de aur!; Silviu Blidari (56 kg) - bronz la smuls; Ionuţ Climescu (62 kg) ) - argint la smuls; Marius Petrache (69 kg) - trei medalii de argint. Dintre sportivii care au mers în Polonia, doar Bogdan Miron (50 kg) nu a urcat pe podium!

VLAD BARNAURE ŞI CORINA PEPTAN SUNT CAMPIONII NAŢIONALI LA ŞAH PE 2014

Duminică, la Tg. Mureş, s-au încheiat Campionatele Naţionale individuale de şah, ediţia 2014. Titlurile naţionale au fost câştigate de Vlad Barnaure (Voinţa Satu Mare) şi de Corina Peptan (CSM Bucureşti). „Competiţia masculină s-a terminat cu o surpriză. Nimeni nu s-a aşteptat ca Vlad Barnaure să câştige. Pe locurile următoare s-au clasat Mircea Pîrligras şi Teodor Anton, iar Constantin Lupulescu, cel mai bun coeficient ELO din România, a obţinut numai locul 5”, a declarat Radu Şofran, directorul turneului. Barnaure a totalizat 8 puncte după 11 runde, la fel ca Pîrligras (AEM Luxten Timişoara) şi Anton (CS Studenţesc Medicina Timişoara), dar a avut un coeficient Buchholz superior. În competiţia masculină au participat 96 de sportivi, între care şi trei legitimaţi la cluburi din judeţul Constanţa, care s-au clasat astfel: 25. Dragoş Dumitrache (Victoria Techirghiol) 6,5p; 42. Alexandru Kutnik (ACS Sissa Constanţa) 6p; 61. Riza Salim (Palatul Copiilor Constanţa, 15 ani!) 5,5p. Peptan a acumulat 7,5 puncte în 9 runde, fiind urmată de Mihaela Sandu (CS Studenţesc Medicina Timişoara) şi de Elena-Luminiţa Cosma (Apa Nova Bucureşti), ambele cu câte 7p. Au participat 32 de sportive, iar Arzu Salim (Palatul Copiilor Constanţa, 15 ani!) a încheiat pe locul 27, cu 3,5p. Conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Şah, fondul de premiere a fost de 25.000 lei.

ROMÂNIA A CÂŞTIGAT TURNEUL ALBA REGIA LA VOLEI MASCULIN

Echipa naţională de volei masculin a României a câştigat turneul Alba Regia de la Szekesfehervar (Ungaria), după ce a obţinut trei victorii în faţa Ungariei, Suediei şi Israelului, toate cu scorul de 3:1. În clasamentul final, România a acumulat 9 puncte, fiind urmată de Suedia 6p, Israel 3p şi Ungaria 0p. Antrenorii Dănuţ Pascu şi Ovidiu Macarie au cristalizat deja o formulă de echipă pentru apropiatele meciuri oficiale: Bartha - Lică, Gheorghiţă, Mihalcea, Bălhăceanu, Bala, Feher - libero. România se pregăteşte pentru turul 2 preliminar al CE din 2015, al cărui turneu final va avea loc în Italia şi Bulgaria. Tricolorii vor juca două turnee în Grupa E, din care mai fac parte Olanda, Croaţia şi Muntenegru, la Podgorica (16-18 mai) şi la Zagreb (23-25 mai). Câştigătoarea grupei se califică la turneul final, iar formaţia de pe locul secund va susţine baraj tur-retur (23-24 şi 30-31 mai 2015) cu a doua clasată din Grupa D.

BUGET DE UN MILION DE EURO PENTRU ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI CSM BUCUREŞTI

Preşedintele CSM Bucureşti, Constantin Căliman, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că bugetul echipei de volei feminin pentru sezonul 2014-2015 va fi de aproximativ un milion de euro, iar obiectivul va fi câştigarea campionatului. El a mai spus că există deja o listă cu voleibaliste care urmează a fi achiziţionate pentru a întări lotul existent, dintre care patru sunt jucătoare de top din România. Pe lângă titlul naţional, CSM vrea să câştige şi Cupa Challenge. La echipă va rămâne antrenorul sârb Miroslav Aksentijevic, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. În ediţia trecută a Diviziei A1, CSM Bucureşti s-a clasat pe locul 5, ultimul care asigură participarea în Cupele Europene intercluburi.

U. CLUJ ŞI ŞTIINŢA MIROSLAVA IAŞI AU PROMOVAT ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

La sfârşitul săptămânii trecute, Sala Sporturilor din Iaşi a găzduit turneul de promovare din cadrul Diviziei A2 la volei feminin, în urma căruia primele două clasate au obţinut promovarea în Divizia A1. În clasamentul final, Universitatea Cluj a acumulat 8 puncte, iar Ştiinţa Miroslava Iaşi 7p, cele două fiind urmate de CSM-ADEP Satu Mare 3p şi CET Govora-Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” Rm. Vîlcea 0p. Clujul şi Miroslava au promovat în primul eşalon, acolo unde le vor înlocui pe Rapid Bucureşti şi CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Ştiinţa, echipă care a jucat restul meciurilor din Divizia A2 în sala din comuna Miroslava, judeţul Iaşi, a obţinut o performanţă remarcabilă: a fost înfiinţată în vara trecută şi a promovat imediat în primul eşalon! În acelaşi timp, Miroslava este, probabil, prima comună din România cu echipă de volei în cel mai valoros campionat de senioare al ţării! Turneul similar masculin, la care vor participa VC Banatul Caransebeş, Steaua Bucureşti, Tricolorul Liceul „Mihai Viteazu” Ploieşti şi Universitatea Timişoara, va avea loc în perioada 9-11 mai, la Caransebeş.

CHINA, DUBLĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

Formaţiile masculină şi feminină ale Chinei au câştigat ieri, la Tokyo, medaliile de aur la Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe, după ce au dispus în finale de reprezentativele Germaniei, respectiv Japoniei. În proba masculină, chinezii, care au şase dintre primii şapte sportivi ai disciplinei în clasamentul mondial, au dispus de Germania cu scorul de 3-1. Echipa Chinei a câştigat ultimele şase medalii de aur în această competiţie, ultima înfrângere având loc în anul 2000, contra Suediei. În proba feminină, China a învins ţara gazdă, Japonia, cu 3-0. China a câştigat 17 dintre ultimele 19 ediţii ale CM, singurele eşecuri survenind în 2010, în faţa sportivelor din Singapore, şi în 1991, când o echipă comună a Coreei de Sud şi Coreei de Nord a oprit hegemonia chinezoaicelor. Echipa feminină a României, eliminată în sferturile de finală ale competiţiei, a terminat pe locul 5, în timp ce, la masculin, sportivii tricolori s-au clasat pe locul 21.

FOSTA JUCĂTOARE DE TENIS ELENA BALTACHA A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fosta jucătoare de tenis Elena Baltacha a încetat din viaţă la vârsta de 30 de ani, ea suferind de cancer la ficat, a anunţat duminică, la Londra, familia sa. Originară din Kiev, dar crescută în Scoţia, Elena Baltacha a anunţat în luna martie că suferă de cancer la ficat, boală ce i-a fost depistată în luna ianuarie. Fiică a unei foste atlete ruse şi a lui Serghei Baltacha, fost fotbalist la Dynamo Kiev, Ipswich Town şi Inverness, Elena Baltacha a suferit de la 19 ani de colangită sclerozantă primitivă, o maladie a ficatului care atacă sistemul imunitar. Elena Baltacha a reprezentat Marea Britanie şi s-a retras din activitatea sportivă în noiembrie 2013. Cea mai bună clasare a ei a fost locul 49 WTA.

BERLOCQ A CÂŞTIGAT PORTUGAL OPEN

Tenismanul argentinian Carlos Berlocq, locul 62 ATP, a câştigat, duminică, Portugal Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de euro. Berlocq l-a învins în finală, cu 0-6, 7-5, 6-1, pe cehul Tomas Berdych, cap de serie nr. 1 şi poziţia a şasea în ierarhia mondială. Pentru succesul de la Portugal Open, Berlocq va primi 250 de puncte ATP şi un cec în valoare de 77.315 euro, în timp ce Berdych va încasa 40.720 de euro şi 150 de puncte ATP. În vârstă de 31 de ani, Berlocq se află la al doilea succes din carieră, după ce s-a mai impus la Bastad, în 2013.

PLAY-OFF ÎN NBA

Spurs şi Nets sunt ultimele echipe calificate în turul al doilea al play-off-ului NBA, după ce s-au impus în meciul al şaptelea, decisiv. Ultimele rezultate din primul tur al play-off-ului NBA: Toronto Raptors - Brooklyn Nets 103-104 (3-4 la general); San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 119-96 (4-3 la general). Turul al doilea al play-off-ului programează următoarele dispute - Eastern Conference: Indiana Pacers - Washington Wizards; Miami Heat - Brooklyn Nets; Western Conference: San Antonio Spurs - Portland TrailBlazers; Oklahoma City Thunder - LA Clippers.

PLAY-OFF ÎN NHL

Penguins s-a impus în cea de-a doua partidă a confruntării cu Rangers şi a egalat scorul la general, într-un meci care s-ar putea să ajungă chiar la partida a şaptea, decisivă. Campioana en titre pare să se îndrepte spre o calificare lejeră în finala Conferinţei Vestice, după a doua victorie la scor obţinută pe teren propriu. Rezultate din play-off-ul NHL: Pittsburgh Penguins - NY Rangers 3-0 (1-1 la general) şi Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 4-1 (2-0 la general).

TYSON GAY ÎŞI VA RELUA CARIERA DUPĂ EXPIRAREA SUSPENDĂRII

Deţinătorul recordului SUA în proba de 100 de metri plat, Tyson Gay, suspendat un an pentru dopaj, a anunţat că îşi va relua cariera după expirarea pedepsei primite, la finalul lunii iunie. „USADA a înţeles ce s-a întâmplat, a înţeles că a fost vorba de o greşeală, de aceea mi-a permis să concurez din nou în acest an”, a declarat Gay pentru cotidianul din oraşul său natal, „Lexington Herald-Leader“. Triplul campion mondial în 2007 şi al doilea cel mai rapid atlet în proba de 100 m, după Usain Bolt, a oferit primele declaraţii după ce agenţia americană antidoping (USADA) l-a suspendat, joia trecută, timp de un an, până la 23 iunie 2014, pentru trei controale pozitive cu un steroid anabolizant. Gay (31 de ani) a primit o sancţiune redusă la un an de la doi ani, cât prevedea Codul mondial antidoping, pentru că a colaborat cu autorităţile americane antidoping. Pedeapsa primită presupune, în acelaşi timp, anularea tuturor rezultatelor sale de la 15 iulie 2012 încoace, printre care se numără şi medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice de la Londra, în proba de ştafetă 4x100 m. Campionatele de atletism ale SUA vor avea loc între 26 şi 29 iunie, la Sacramento (California), şi Gay ar putea participa la această competiţie.

SUSPENDAREA ATLETEI JAMAICANE DOMINIQUE BLAKE A FOST REDUSĂ DE TAS

Atleta jamaicană Dominique Blake, depistată pozitiv cu un stimulent în iulie 2012, a obţinut ieri, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), reducerea suspendării de la şase ani la patru ani şi jumătate. Blake, care a mai fost suspendată pentru nouă luni în 2006, fusese sancţionată cu o suspendare de şase ani de Tribunalul Antidoping Jamaican. TAS a decis reducerea suspendării la patru ani şi jumătate, cu începere de la 1 iulie 2012. Dominique Blake a fost testată pozitiv cu un stimulent la selecţia jamaicană pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Ea recunoscut că a luat NeuroCore, un supliment alimentar, dar a negat că a intenţionat să-şi îmbunătăţească performanţele.