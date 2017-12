DORALY MALL-SCAPINO CONTINUĂ LUPTA PENTRU... RIO

La sfârşitul săptămânii trecute, la Baza Sportivă “Friends” din Constanţa, s-au desfăşurat partidele din cadrul Cupei Prieteniei-Bergenbier, turneul local fiind dominat, cu o singură excepţie - Coiciu Team, de echipele aflate pe poziţiile fruntaşe în Cupa “Friends” la minifotbal. Turneul a fost câştigat de formaţia Doraly Mall-Scapino, care va reprezenta Constanţa la turneul final de la Bacău, zona Est, programat la 22 şi 23 mai, şi care va lupta pentru prezenţa la... Rio. Rezultate - sferturi de finală: Doraly Mall-Scapino - Soveja 4-2, Coiciu Team - FC Ovidiu 7-6, Vertiroll Trocadero - Top Sport GSM Service 2-3, Macu Roşu - Arsenal Inel II 3-4; semifinale: Doraly Mall-Scapino - Coiciu Team 6-2, Top Sport GSM Service - Arsenal Inel II 4-2; finala: Doraly Mall-Scapino - Top Sport GSM Service 4-0. În Cupa “Friends” s-au mai disputat două restanţe: Km 4-5 - Tomis 9-6 (în Grupa B) şi Easy - Inter Năvodari 3-9 (în Grupa A).

AMICAL ROMÂNIA - ITALIA, LA TINERET

Echipa naţională de fotbal tineret a României va susţine, la Bucureşti, un meci de verificare în compania reprezentativei similare a Italiei, informează frf.ro. Partida se va disputa miercuri, 13 august, locul şi ora întâlnirii urmând a fi stabilite ulterior. Acesta va fi ultimul test înaintea partidelor pe care naţionala de tineret le va disputa în Grupa a 6-a de calificare la turneul final al Campionatului European Under 21, ediţia 2013-2015: cu Muntenegru (4 septembrie) şi Germania (9 septembrie). „Meciul cu Italia este important pentru că întâlnim o echipă foarte puternică şi titrată, care practică un fotbal bun. Aveam nevoie de un amical tare în luna august, înainte de dubla dificilă cu Muntenegru şi Germania din septembrie. Vreau să mai perfectăm un amical la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie”, a spus Bogdan Stelea, selecţionerul naţionalei de tineret.

MOMENT DE RECULEGERE LA MECIURILE DIN UCL PENTRU VILANOVA ŞI BOSKOV

UEFA a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că la meciurile din semifinalele retur ale Ligii Campionilor se va ţine un moment de reculegere în memoria foştilor antrenori Tito Vilanova şi Vujadin Boskov. Un scurt anunţ va fi făcut în limba echipelor angrenate, prin care se va explica momentul de reculegere, urmând ca un montaj cu cei doi antrenori să fie prezentat pe stadionul din München, înaintea meciului Bayern - Real Madrid, şi pe „Stamford Bridge“, la Londra, înaintea întâlnirii Chelsea - Atletico Madrid. UEFA a menţionat că jucătorii celor două echipe au şi opţiunea de a purta banderole negre. Tito Vilanova, 45 de ani, a încetat din viaţă, vineri, după o luptă de doi ani şi jumătate cu cancerul. În weekend-ul trecut, s-au ţinut momente de reculegere în memoria sa la meciurile din Spania, dar şi pe stadionul echipei Bayern München, antrenată de prietenul şi fostul colaborator al lui Vilanova, Josep Guardiola. Vujadin Boskov, fost antrenor la Real Madrid şi Sampdoria Genova, a murit duminică, la Novi Sad, la vârsta de 83 de ani.

ARBITRII MECIURILOR DIN SEMIFINALELE LIGII CAMPIONILOR

Arbitrul portughez Pedro Proenca va conduce la centru meciul dintre Bayern München, deţinătoarea trofeului, şi Real Madrid, din manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. El va fi ajutat de asistenţii Bertino Miranda şi Tiago Trigo şi de asistenţii suplimentari Duarte Gomes şi Joao Capela, în timp ce arbitru de rezervă va fi Paulo Soares. Delegat UEFA a fost desemnat olandezul Martin Sturkenboom, iar observator de arbitri va fi cehul Vaclav Krondl. Partida se va disputa astăzi, de la ora 21.45. În tur, spaniolii s-au impus pe teren propriu cu 1-0. Miercuri, la meciul Chelsea Londra - Atletico Madrid de pe arena „Stamford Bridge“, a fost trimisă o brigadă din Italia, avându-l pe centru pe Nicola Rizzoli, ajutat la cele două linii de Renato Faverani şi Elenito Di Liberatore. Rezervă va fi Andrea Stefani, iar asistenţi suplimentari au fost desemnaţi Luca Banti şi Antonio Damato. În tur, scorul a fost egal, 0-0.

LUIS SUAREZ, DESEMNAT JUCĂTORUL ANULUI ÎN ANGLIA DE CĂTRE PFA

Atacantul uruguayan al echipei Liverpool, Luis Suarez, autor a 30 de goluri în 31 de meciuri în Premier League, a primit premiul pentru cel mai bun jucător al sezonului în Anglia, duminică seară, din partea Asociaţiei Jucătorilor Profesionişti (PFA). Venit de la Liverpool, unde a disputat şi pierdut meciul din etapa a 36-a cu Chelsea Londra, scor 0-1, Luis Suarez a primit premiul în cadrul unei ceremonii care a avut loc la hotelul londonez Grosvenor House. Sezonul trecut, la finalul lunii aprilie, Suarez era criticat de fotbalul englez şi începea o suspendare de zece etape pentru că l-a muşcat pe fundaşul echipei Chelsea, Branislav Ivanovic. Însă el a revenit şi, la 27 de ani, este unul dintre principalii actori al sezonului reuşit de Liverpool, liderul campionatului. Internaţionalul belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard (23 ani), a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător de către PFA. Echipa anului în Premier League este formată din următorii jucători: Cech (Chelsea) - Shaw (Southampton), Kompany (Manchester City), G. Cahill (Chelsea), Coleman (Everton) - Hazard (Chelsea), Yaya Toure (Manchester City), Gerrard (Liverpool), Lallana (Southampton) - Luis Suarez (Liverpool), Sturridge (Liverpool).

FENERBAHCE, PENTRU A 19-A OARĂ CAMPIOANĂ ÎN TURCIA

Formaţia Fenerbahce Istanbul a câştigat, duminică seară, pentru a 19-a oară campionatul Turciei, după ce a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea la care este legitimat Florin Cernat, Caykur Rizespor, în etapa a 31-a a Süper Lig. Cu trei etape înainte de finalul campionatului, Fenerbahce are 68 de puncte, în timp ce a doua clasată, Galatasaray, are 56 de puncte. Florin Cernat nu a făcut parte din lotul echipei Caykur Rizespor pentru meciul de la Istanbul.

DANI ALVES A MÂNCAT O BANANĂ ARUNCATĂ ÎN TEREN

Fundaşul echipei FC Barcelona, Dani Alves, a mâncat o banană aruncată în teren, în direcţia lui, în momentul în care se pregătea să execute un corner la meciul cu Villarreal, din campionatul Spaniei. El a executat lovitura de la colţ când încă mai mesteca o bucată din banană! „De 11 ani sunt în Spania şi de 11 ani este la fel. Mai bine râdem de aceşti retardaţi. Nu vom reuşi să schimbăm lucrurile, aşa că mai bine ne distrăm”, a declarat jucătorul brazilian. Alves a fost în mod regulat victima injuriilor rasiste de la debutul său în campionatul Spaniei, pentru FC Sevilla, în sezonul 2002-2003.

BENFICA S-A CALIFICAT ŞI ÎN FINALA CUPEI LIGII PORTUGALIEI

Benfica Lisabona s-a calificat în finala Cupei Ligii Portugaliei după ce a învins-o în deplasare pe FC Porto, scor 4-3, în urma loviturilor de departajare. Benfica a jucat în inferioritate numerică din minutul 32, când a fost eliminat Steven Vitoria. Cele două echipe se aflau la egalitate, 0-0, după 90 de minute de joc. La loviturile de departajare, pentru Benfica au marcat Siqueira, Jardel, Enzo Perez şi Ivan Cavaleiro, iar Garay şi Andre Gomes au ratat. Pentru FC Porto au înscris Quintero, Ghilas şi Varela, iar Jackson Martinez, Maicon şi Fernando au ratat. Benfica va juca în finală cu Rio Ave, în data de 7 mai, la Leiria. Formaţia din Lisabona, campioană a Portugaliei în devans, şi-a eliminat marea rivală şi în semifinalele Cupei Portugaliei, iar în finală o va întâlni tot pe... Rio Ave, în 18 mai, pe „Estadio Nacional“ din Oeiras, lângă Lisabona.

ACCIDENTAREA LUI HIGUAIN NU ÎI VA AFECTA PREZENŢA LA CM 2014

Clubul italian Napoli a anunţat pe site-ul său oficial că accidentarea lui Gonzalo Higuain (26 de ani) la glezna dreaptă pare destul de gravă, dar un verdict nu poate fi dat încă. Argentinianul s-a accidentat după o contră cu fundaşul interist Andreolli şi a părăsit pe targă stadionul „Giuseppe Meazza“, cu doar zece minute înainte de finalul meciului din etapa a 35-a a campionatului italian. Partida Inter - Napoli, de duminică seară, s-a încheiat 0-0. Presa italiană a relatat ieri că, totuşi, şansele ca Higuain să joace la Campionatul Mondial din Brazilia sunt intacte. Mai mult, atacantul va fi refăcut până sâmbătă, când Napoli va juca finala Cupei Italiei cu Fiorentina.

RAMIRES A ÎNCHEIAT DEJA SEZONUL ÎN PREMIER LEAGUE

Mijlocaşul brazilian Ramires a fost suspendat patru etape pentru comportament violent, astfel că va rata finalul de sezon din Premier League şi va mai putea fi utilizat de Jose Mourinho doar în Champions League. Sâmbăta trecută, Sunderland a învins surprinzător pe terenul lui Chelsea, scor 2-1, iar Ramires l-a agresat pe Sebastian Larsson, după ce l-a lovit şi cu cotul în figură pe finalul primei reprize. Cu toate că arbitrul nu l-a sancţionat pe brazilian, Federaţia Engleză de Fotbal a decis altfel: Ramires a lipsit de la meciul cu FC Liverpool, de duminică, nu va juca în partidele cu Norwich şi Cardiff, dar nici în prima etapă a campionatului viitor. O suspendare riscă şi antrenorul Jose Mourinho, după ce portughezul a făcut afirmaţii ironice la adresa arbitrului de la acel meci, Mike Dean. În acest sezon, Ramires a jucat 30 de partide în Premier League şi a marcat un gol, fiind un om de bază în angrenajul lui Mourinho. El a fost adus în 2010, de la Benfica.

FC SANTA COLOMA, CAMPIOANĂ ÎN ANDORRA

Echipa FC Santa Coloma a câştigat campionatul Andorrei, după ce a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu formaţia UE Sant Julià, în penultima etapă a sezonului, informează uefa.com. FC Santa Coloma a câştigat ultimul titlu în sezonul 2010-2011. Acesta este al optulea titlu de campioană din istoria clubului.

COLO COLO A CÂŞTIGAT TURNEUL CLAUSURA ÎN CHILE

Echipa Colo Colo a câştigat turneul Clausura 2014 din Chile, încheind sezonul cu o victorie, duminică, scor 5-3, în deplasare cu Nublense. Colo Colo a câştigat astfel al 30-lea titlu naţional, depăşind echipa Universidad Catolica. Esteban Paredes, atacantul Colo Colo, a fost golgheterul competiţiei, cu 16 goluri marcate în 17 meciuri.

OBIECTE ÎN VALOARE DE 250.000 DE EURO FURATE DIN LOCUINŢA LUI QUARESMA

Obiecte în valoare de 250.000 de euro au fost furate, duminică, din locuinţa din Gulpilhares a componentului echipei FC Porto, Ricardo Quaresma, în timp ce fotbalistul se afla la stadionul din Porto pentru meciul cu Benfica Lisabona, din Cupa Ligii Portugaliei, informează „Jornal de Noticias“. Potrivit sursei citate, hoţii au intrat în locuinţă spărgând un geam şi au sustras, între altele, mai multe ceasuri şi bijuterii. Echipa FC Porto a fost învinsă duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-3 în urma loviturilor de departajare, de Benfica Lisabona, în semifinalele Cupei Ligii Portugaliei. Quaresma a jucat în acest meci până în min. 72.

DEL PIERO A ANUNŢAT CĂ PĂRĂSEŞTE ECHIPA SYDNEY FC ŞI AUSTRALIA

Fostul internaţional italian Alessandro Del Piero, în vârstă de 39 de ani, a anunţat, ieri, pe site-ul său oficial, că s-a hotărât să părăsească Australia, după două sezoane petrecute la Sydney FC. „Australia, a sosit momentul să îţi spun arrivederci”, a scris Del Piero. „Aventura mea la Sydney FC este aproape încheiată şi, deşi acest lucru mă întristează, pentru că m-am simţit extraordinar aici, am comunicat conducerii clubului decizia mea. Sunt recunoscător pentru ultimii doi ani şi pentru faptul că oficialii clubului mi-au cerut să rămân. Aş fi bucuros să găsim noi oportunităţi de a ne continua relaţia. Nu a fost o alegere uşoară, asta şi pentru că viaţa mea pe teren şi în afara terenului a fost extraordinară, eu şi familia mea ne-am bucurat cu adevărat de aceşti doi ani minunaţi: Australia va rămâne totdeauna în inimile noastre”, menţionează Del Piero în mesajul postat pe site-ul său. Alessandro Del Piero a precizat că va rămâne „puţin australian” şi apropiat de fotbalul din această ţară şi de federaţie, având în vedere şi faptul că este ambasador al ediţiei 2015 a Cupei Asiei, care va avea loc în Australia. „A venit momentul să fac unele schimbări. Sunt conştient că am dat mult şi am primit şi mai mult. Acum am nevoie de puţin timp ca să mă gândesc la oportunităţile pentru viitor (...) Arrivederci, Australia!”, a adăugat fotbalistul.

GOLGHETERUL CAMPIONATULUI GERMAN NU VA MAI JUCA ÎN ACEST SEZON

Stefan Kiessling, atacantul echipei Bayer Leverkusen, a suferit o întindere musculară la coapsa stângă şi nu va mai juca în acest sezon, a anunţat, ieri, clubul german. Kiessling, golgheterul campionatului german în sezonul trecut, s-a accidentat, sâmbătă, în min. 84 al partidei cu Borussia Dortmund, scor 2-2. Kiessling va lipsi în ultimele două etape din Bundesliga, în care Bayer Leverkusen va întâlni formaţiile Eintracht Frankfurt (în deplasare) şi Werder Bremen (pe teren propriu). Bayer Leverkusen ocupă locul 4 în campionatul Germaniei, ultimul care asigură participarea în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, cu un punct mai mult decât VfL Wolfsburg şi cu trei în faţa Borussiei Monchengladbach.