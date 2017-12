TECĂU, ÎN FINALĂ LA CASABLANCA

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 1, a învins vineri, cu 6-3, 6-4, cuplul Federico Delbonis / Daniele Bracciali (Argentina / Italia) şi s-a calificat în finala turneului de tenis de la Casablanca, dotat cu premii în valoare de 485.000 de euro. În ultimul act al competiţiei, Tecău şi Roger vor da piept cu perechea Tomasz Bednarek / Lukas Dlouhy (Polonia / Cehia). Calificarea în finală este recompensată cu 150 de puncte ATP şi 12.350 de euro, iar câştigarea trofeului - cu 250 de puncte şi 23.500 de euro.

GALA “EXTREME FIGHT IV - CONSTANŢA IA FOC!”

Duminică, de la ora 19.00, la Centrul Bingo Europa din Constanţa (n.r. - lângă hotel Parc), este programată ediţia a patra a galei “Total Contact”, intitulată “Extreme Fight IV - Constanţa ia foc!” şi organizată de clubul constănţean Wind Extreme. Printre protagonişti se va afla şi celebrul Tolea Ciumac, care va lupta cu Octavian Scoruş. De asemenea, vor mai urca în ring luptători de la mai multe cluburi de arte marţiale din sud-estul ţării, printre care Wind Extreme, Bogdan Ciubotariu, Yng-Yang, Tai-Chi-Do-Ryu, Juniorii Tuzla, Oyama Karate, San Gym Brick, Sakura Constanţa, Kempo Năvodari, Satori Slobozia şi Keru Kento. Sâmbătă, de la ora 13.00, la Maritimo Shopping Center vor avea loc o conferinţă de presă şi cântarul oficial al galei. Biletul de intrare costă 20 de lei.

MARATONUL NISIPULUI, ÎN STAŢIUNEA MAMAIA

Timp de două zile, în staţiunea Mamaia se va desfăşura Maratonul Nisipului, o competiţie deschisă atât amatorilor, cât şi alergătorilor de performanţă, organizată de Asociaţia Sportivă SanaSport, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Constanţa şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Sâmbătă, de la ora 11,00, este programată Cursa Populară, pe o distanţă de 5 km, cu plecarea de pe plaja din faţa Radio Vacanţa şi punct de întoarcere în dreptul hotelului Iaki. Duminică, tot de la ora 11.00, se va da startul în cele trei evenimente principale: maratonul (pe o distanţă de 42,195 km, patru bucle pe traseul Radio Vacanţa - Butoaie), semimaratonul (pe o distanţă de 21 km, două bucle pe traseul Radio Vacanţa - Butoaie) şi cursa individuală (pe o distanţă de 10 km, o singură buclă pe traseul Radio Vacanţa - Butoaie).

CN DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE, LA CONSTANŢA

Sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa găzduieşte, la sfârşitul acestei săptămâni, întrecerile din cadrul Campionatului Naţional de tenis de masă pe echipe rezervat junioarelor şi juniorilor I. În întrecerea feminină participă 16 echipe, iar la masculin, 20 de formaţii, duminică urmând să aflăm numele campioanelor. La startul CN s-au aliniat 13 echipe constănţene, trei de la CS Farul (una la feminin şi două la masculin) şi zece de la LPS “Nicolae Rotaru” (patru la feminin şi şase la masculin), antrenorii sportivilor de la ţărmul mării fiind Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon.

CS NĂVODARI EVOLUEAZĂ LA SUCEAVA

În etapa a 3-a a Diviziei Naţionale de rugby, echipa CS Năvodari va întâlni sâmbătă, în deplasare, de la ora 10.00, formaţia CSM Bucovina Suceava. Năvodărenii ocupă penultimul loc în clasament, cu un singur punct, în timp ce adversarii din această etapă se află pe locul secund, cu opt puncte.

CONSTĂNŢEANCA SELMA CADÂR, ÎNVINSĂ LA “GD TENNIS CUP”

Tenismena constănţeană Selma Cadâr s-a oprit în optimile de finală ale turneului internaţional de categoria a treia “GD Tennis Cup”, rezervat juniorilor sub 16 ani şi desfăşurat în Antalya. În vârstă de doar 14 ani, sportiva legitimată la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi pregătită de Mircea Gallan, cap de serie nr. 5, a cedat în faţa favoritei nr. 10, Sofya Treshcheva (Rusia), cu 4-6, 4-6.

DA1 LA VOLEI FEMININ

La sfârşitul acestei săptămâni vor avea loc şapte partide contând pentru play-off-ul şi play-out-ul Diviziei A1 la volei feminin. Iată programul de sâmbătă - turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile 1-2, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti (ora 14.30; meciul 2 are loc duminică, de la ora 18.00; ambele partide vor fi în direct la Digi Sport); turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile 3-4, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): CS Volei Alba-Blaj - CSU Medicina Tg. Mureş (ora 19.00; meciul 2 are loc duminică, de la aceeaşi oră); turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 5-6, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): CSM Tîrgovişte - CSM Bucureşti (ora 19.00; meciul 2 are loc duminică, de la aceeaşi oră); turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 7-8, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”): VC Unic LPS Piatra Neamţ - CSM Lugoj (ora 18.00).

FRH SĂRBĂTOREŞTE TITLURILE MONDIALE DIN 1970 ŞI 1974

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Handbal, dublul campion mondial Cristian Gaţu, a declarat că aniversarea din 15 aprilie a titlurilor mondiale obţinute de România în 1964 şi 1974, la care vor participa 26 de foşti componenţi ai reprezentativei, este un eveniment emoţionant. „Este un eveniment emoţionant, el vine în continuarea celui din 2009, când am sărbătorit împlinirea a 75 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Române de Handbal şi când au fost, de asemenea, prezenţi mulţi dintre campionii mondiali. Prin ce facem acum, încercăm, din nou, să scoatem în faţă generaţia care a făcut ceva în handbalul românesc şi mondial, doar-doar aceşti mari jucători vor reprezenta ceva şi pentru cei actuali din naţională”, a declarat Gaţu. Singurul dintre invitaţi care nu va putea fi prezent este Iosif Jacob (campion mondial în 1964), care are probleme de sănătate şi este netransportabil. Lista participanţilor este următoarea: Niculae Nedeff (singurul cvadruplu campion mondial cu România, la ediţiile din 1961, 1964, 1970, 1974), Cornel Oţelea (triplu campion mondial, în 1961, 1964, 1970), Petre Ivănescu, Ioan Hansi Moser, Olimpiu Nodea şi Mircea Costache II (campioni mondiali în 1961, 1964), Gheorghe Gruia, Cezar Nica şi Ion Popescu (campioni mondiali în 1964, 1970), Gheorghe Goran, Valentin Samungi, Mihail Marinescu şi Titus Moldovan (campioni mondiali în 1970), Cristian Gaţu, Cornel Penu, Roland Gunesch, Ştefan Birtalan, Gabriel Kicsid şi Ştefan Orban (campioni mondiali în 1970 şi 1974), Werner Stockl, Radu Voina, Constantin Tudosie, Dan Marin, Mircea Grabovschi, Liviu Bota şi Mircea Ştef (campioni mondiali în 1974). Evenimentele de pe parcursul celor trei zile dedicate aniversării împlinirii a 50 de ani de la titlul mondial cucerit de România în 1964, respectiv a 40 de ani de la cel câştigat în 1974 vor fi anunţate în cadrul unei conferinţe de presă, programată în 15 aprilie.

FINAL FOUR-UL CUPEI ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN

Vineri, la Ploieşti s-au disputat primele partide din cadrul Final Four-ului Cupei României la baschet masculin, încheiate cu următoarele rezultate: CSM Oradea - BCM Piteşti 86-84 (OT) şi Asesoft Ploieşti - Energia Rovinari 63-71. Finala mică va avea loc sâmbătă, de la ora 16.30 (Digi Sport 2), între BCM Piteşti şi Asesoft Ploieşti, în timp ce noua câştigătoare a trofeului se va decide tot sâmbătă, de la ora 18.45 (Digi Sport 2), între CSM Oradea şi Energia Rovinari.

NICULESCU, ÎN FINALĂ LA KATOWICE

Perechea Monica Niculescu / Klara Koukalova (România / Cehia), cap de serie nr. 1, s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Katowice (Polonia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Niculescu şi Koukalova au învins în semifinale, cu 6-2, 6-3, cuplul Paula Kania / Valeria Solovieva (Polonia / Rusia). În ultimul act al probei de dublu, Niculescu şi Koukalova vor întâlni perechea care se va impune în partida Raluca-Ioana Olaru / Klaudia Jans-Ignacik (România / Polonia) vs. Iulia Beigelzimer / Olga Savciuk (Ucraina), programată azi.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN SFERTURI LA CASABLANCA

Tenismanul Victor Hănescu, locul 89 ATP, a fost învins vineri, cu 7-6 (7/5), 6-3, de argentinianul Federico Delbonis, locul 43 ATP şi cap de serie nr. 6, într-un meci de 100 de minute din sferturile de finală ale turneului de la Casablanca, dotat cu premii în valoare de 485.000 de euro. Pentru accederea în sferturi, Hănescu va primi un cec de 12.565 de euro şi 45 de puncte ATP.

MARCEL ŢENTER VA PREGĂTI PE SCM CRAIOVA

Antrenorul Marcel Ţenter şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu Gaz Metan Mediaş şi va prelua echipa SCM U Craiova, care este calificată în play-off, urmând s-o conducă până la finalul sezonului. „Mi-am reziliat contractul cu echipa din Mediaş, le mulţumesc oamenilor de acolo şi fanilor pentru suport, am avut condiţii grele în acest an. Am hotărât să văd ce alte opţiuni există în acest moment şi am ajuns la o înţelegere cu echipa din Craiova, considerând că este o provocare pentru mine şi care merită încercată. Îmi doresc ca această echipă să aibă succes în play-off, iar la final vom vedea“, a declarat Marcel Ţenter. Echipa craioveană s-a despărţit, tot pe cale amiabilă, de antrenorul Milan Nisici, urmând să fie preluată de Marcel Ţenter. Cea mai notabilă performanţă a sa ca antrenor este câştigarea titlului naţional cu U. Mobitelco Cluj în 2011.

S-AU STABILIT GRUPELE PRELIMINARE PENTRU CE DIN 2016

Componenţa celor şapte grupe din turul al doilea preliminar al Campionatului European de handbal masculin din 2016 a fost decisă, vineri, la tragerea la sorţi de la Varşovia, naţionala României ratând calificarea în această fază a competiţiei. Conform tragerii la sorţi de vineri, grupele din turul al doilea preliminar al CE din 2016 au următoarea componenţă: Croaţia, Norvegia, Olanda, Turcia - Grupa 1; Danemarca, Belarus, Lituania, Bosnia - Grupa 2; Slovenia, Suedia, Slovacia, Letonia - Grupa 3; Serbia, Islanda, Muntenegru, Israel - Grupa 4; Ungaria, Rusia, Portugalia, Ucraina - Grupa 5; Franţa, Macedonia, Cehia, Elveţia - Grupa 6; Spania, Germania, Austria şi Finlanda - Grupa 7. Meciurile vor avea loc începând cu luna octombrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele şapte grupe şi încă o echipă de pe locul 3, cu cea mai bună linie de clasament, se vor califica la turneul final. Turneul final al CE din 2016 va avea loc în Polonia, între 15-31 ianuarie, echipa acestei ţări fiind calificată direct, în calitate de naţiune organizatoare. Naţionala României a fost eliminată de reprezentativa Finlandei în play-off-ul de calificare pentru turul II preliminar. În manşa tur, România s-a impus cu 32-30, dar în retur a pierdut cu 29-32, ratând calificarea mai departe. În urma ratării calificării în turul II preliminar al competiţiei, antrenorul Eliodor Voica a demisionat.

CORONA BRAŞOV, NOUA CAMPIOANĂ LA HOCHEI PE GHEAŢĂ

Echipa Corona Braşov a câştigat în premieră titlul de campioană a României la hochei pe gheaţă, după ce formaţia HSC Miercurea Ciuc s-a retras de pe teren în ultimul meci al finalei. Harghitenii au plecat de pe gheaţă cu trei secunde înainte de finalul partidei, după ce braşovenii au reuşit golul de 4-3, scorul pe reprize al partidei fiind 1-1, 0-1 şi 3-1. Astfel, braşovenii au câştigat finala cu scorul general de 4-3. Ciucanii, campioni en titre, au fost la doar câteva zeci de secunde de un nou titlu, conducând cu 3-1 în minutul 56! Braşovenii au reuşit să marcheze de două ori în ultimul minut, golul victoriei fiind înscris de americanul Kevin Wehrs cu doar trei secunde rămase din timpul regulamentar. Ciucanii s-au retras de pe gheaţă imediat după golul braşovenilor, iar arbitrul austriac Gerald Podlesnik a anunţat sfârşitul meciului după ce a aşteptat câteva minute revenirea harghitenilor. HSC Miercurea Ciuc cucerise ultimele şapte titluri naţionale (din totalul de 15), ultimele trei fiind adjudecate în faţa braşovenilor. Sezonul 2013-2014 este cel mai bun din istoria clubului de sub Tâmpa, cu primul titlu naţional şi cu finala Ligii MOL, pierdută în faţa formaţiei HC Nove Zamky (Slovacia).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

În partidele jucate joi în etapa a 14-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin s-au înregistrat rezultatele - Grupa E: Fenerbahce Ulker - Anadolu Efes 84-65, FC Barcelona - Laboral Kutxa 86-97, Olympiacos Pireu - Panathinaikos Atena 68-65; Grupa F: Lokomotiv Kuban - FC Bayern München 84-75, Maccabi Tel Aviv - CSKA Moscova 76-81. Laboral a reuşit marea surpriză a rundei, impunându-se la Barcelona, dar victoria este inutilă pentru basci, ajunşi la vârf de formă mult prea târziu pentru a mai putea lupta pentru sferturi! Vineri seară s-au jucat partidele - Grupa E: Unicaja Malaga - EA7 Emporio Armani Milano; Grupa F: Zalgiris Kaunas - Real Madrid, Galatasaray Istanbul - Partizan Belgrad.

O NOUĂ ECHIPĂ ÎN FORMULA 1

Administratorul drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, a declarat pentru Forbes că o echipă înfiinţată de americanul Gene Haas, care deţine şi un team în Campionatul NASCAR, va intra în Marele Circ. Duminica trecută, Haas afirmase că, în cazul în care va primi acceptul repede, echipa sa va putea debuta în sezonul 2015. În decembrie, Federaţia Internaţională de Automobilism a deschis o procedură pentru atragerea unor noi echipe în Formula 1 şi Haas a fost primul care s-a înscris. În cazul în care va primi acceptul, Haas F1 Team ar fi prima echipă americană în Formula 1 din 1978, când Penske a părăsit Marele Circ. Haas şi Tony Stewart deţin echipa Stewart-Haas, care concurează în campionatul nord-american NASCAR. Potrivit unor informaţii vehiculate de presa internaţională, alte două echipe încearcă să primească acceptul FIA pentru a concura în F1. Una dintre ele ar fi condusă de germanul de origine română Colin Kolles, fost manager la HRT şi Force India, iar cealaltă, Stefan GP, ar fi finanţată de oameni de afaceri sârbi. Stefan GP, care a preluat o parte din infrastructura Toyota F1 după ce constructorul nipon s-a retras din Marele Circ, a sperat că va fi admisă în 2010, însă FIA nu şi-a dat atunci acordul. În acest moment, în Formula 1 sunt 11 echipe.

RECORD DE VICTORII PENTRU SAN ANTONIO SPURS

Echipa San Antonio Spurs a obţinut cea de-a 61-a victorie din acest sezon, dintre care 30 în deplasare, un nou record al francizei, după ce s-a impus joi seară, scor 109-100, în faţa formaţiei Dallas Mavericks, având astfel asigurat primul loc în Conferinţa de Vest din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Dacă va ajunge în finală, Spurs va avea avantajul unui meci în plus pe teren propriu în tot play-off-ul.

PACQUIAO VREA REVANŞA ÎN FAŢA LUI BRADLEY

Filipinezul Manny Pacquiao, singurul pugilist din istoria boxului care a cucerit titlul de campion mondial la opt categorii diferite de greutate, va încasa minimum 20 milioane dolari cu ocazia meciului împotriva americanului Tim Bradley, deţinătorul centurii cu diamante la categoria welter (versiunea WBO), programat sâmbătă seară în Las Vegas (Nevada). Pacquiao a venit în Las Vegas dornic să se revanşeze în faţa celui care l-a învins în 2012 şi i-a luat centura WBO după un meci cu o decizie foarte controversată.

COLIN EDWARDS RENUNŢĂ LA CARIERA DE PILOT

Americanul Colin Edwards, fost campion mondial de Superbike în 2002, a anunţat că va renunţa la cariera de pilot odată cu încheierea actualei ediţii a Campionatului Mondial de motociclism viteză. Edwards, supranumit „Texas Tornado”, care a împlinit 40 de ani la sfârşitul lunii februarie, concurează, începând din 2003, la clasa regină a curselor moto de viteză, MotoGP, fiind în prezent component al echipei FTR Yamaha. Pilotul originar din Houston a decis să-şi anunţe retragerea la Austin (Texas), unde va avea loc, în weekend, Marele Premiu al Americilor.