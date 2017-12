LN DE HANDBAL MASCULIN

În primul meci al etapei a 21-a din Liga Naţională de handbal masculin, CS Caraş-Severin va întâlni astăzi, pe teren propriu, de la ora 19.30 (Digi Sport 2), pe HC Odorhei. Restul partidelor se vor desfăşura după următorul program - mâine: Steaua Bucureşti - HCM Baia Mare (ora 18.00, Digi Sport 3); joi: Poli Timişoara - Potaissa Turda (ora 17.00), CSM Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00), Dinamo - Ştiinţa Bacău (ora 20.00). Întâlnirea CSU Suceava - HCM Constanţa se va disputa la 9 aprilie. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 56p, 2. Potaissa Turda 47p, 3. Ştiinţa Bacău 46p, 4. Pandurii Tg. Jiu 42p, 5. Dinamo 38p, 6. HC Odorhei 28p, 7. Steaua Bucureşti 24p, 8. Minaur Baia Mare 21p, 9. CS Caraş-Severin 19p, 10. Poli Timişoara 15p, 11. CSU Suceava 9p, 12. CSM Bucureşti 7p.

LN DE HANDBAL FEMININ

Ieri au avut loc ultimele două partide din etapa a 22-a a Ligii Naţionale de handbal feminin: Dunărea Brăila - HCM Baia Mare 20-22 şi SCM Craiova - HCM Roman 21-22. Clasament: 1. HCM Baia Mare 63p, 2. Corona Braşov 52p, 3. HCM Roman 43p, 4. Dunărea Brăila 41p, 5. U. Cluj 36p, 6. HC Zalău 34p, 7. CSM Bucureşti 33p, 8. Cetate Deva 27p, 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 20p, 10. SCM Craiova 19p, 11. CSM Ploieşti 13p, 12. HCM Rm. Vîlcea 3p.

LN DE BASCHET MASCULIN

Ieri s-a disputat ultimul meci din etapa a 23-a a Ligii Naţionale de baschet masculin: CSU Atlassib Sibiu - BC Timişoara 85-71. Clasament: 1. Ploieşti 41p, 2. Sibiu 41p, 3. Oradea 40p, 4. Tg. Mureş 39p, 5. Craiova 38p, 6. Cluj 37p, 7. Rovinari 35p, 8. Steaua 35p, 9. Piteşti 34p, 10. BC Timişoara 33p, 11. Mediaş 30p, 12. Timba Timişoara 25p, 13. Concordia Chiajna 25p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 24p.

HĂNESCU A URCAT PE LOCUL 84 ATP

Tenismanul român Victor Hănescu a urcat trei poziţii în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, ajungând pe locul 84, cu 631 de puncte. În schimb, Adrian Ungur a coborât o poziţie şi ocupă locul 123, cu 481p, iar Marius Copil a coborât trei locuri, până pe 159, cu 349p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău îşi păstrează poziţia 26, cu 3.170p, în timp ce Florin Mergea a urcat două poziţii, pe 49, cu 1.416p. În vârful ierarhiei de simplu, cea mai importantă ascensiune a înregistrat-o elveţianul Roger Federer, care a urcat trei poziţii, până pe locul 5, după ce a jucat finala la Indian Wells. Primii trei jucători de simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 13.130p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 10.900p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 5.650p.

COPIL, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA MIAMI

Tenismanul Marius Copil, locul 159 ATP, a ratat, ieri, accederea în turul al doilea al calificărilor la turneul de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.649.405 dolari. Copil a fost învins în primul tur a calificărilor, cu 6-4, 7-6 (7/3), după o oră şi 26 de minute de joc, de kazahul Andrei Golubev, poziţia 70 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Miami, Copil va primi 1.395 de dolari. Copil a fost singurul jucător român prezent pe tabloul calificărilor de la Miami.

DJOKOVIC A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA INDIAN WELLS

Tenismanul sârb Novak Djokovici, locul 2 ATP, l-a învins, duminică noapte, pe elveţianul Roger Federer, locul 8 ATP, cu 3-6, 6-3, 7-6 (7/3), în finala turneului de 1.000 de puncte de la Indian Wells. Partida a durat două ore şi 12 minute şi a reprezentat a 33-a întâlnire dintre cei doi mari jucători de tenis, elveţianul având acum un avantaj minim, scor 17-16. Pe lângă cele 1.000 de puncte ATP, sârbul a primit un cec în valoare de un milion de dolari, în timp ce învinsul său s-a ales cu 500.000 de dolari şi 600 de puncte ATP. Acest al treilea trofeu câştigat la Indian Wells (2008, 2011) este al 42-lea din cariera lui Djokovic şi al 17-lea de categorie Masters Series.

PENNETTA S-A IMPUS LA INDIAN WELLS

Jucătoarea italiană de tenis Flavia Pennetta, cap de serie nr. 20 şi locul 21 WTA, a câştigat, duminică, turneul de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.946.740 de dolari. Pennetta a învins-o în finală, cu 6-2, 6-1, pe Agnieszka Radwanska (Polonia), a doua favorită a competiţiei şi poziţia a treia în ierarhia mondială. Italianca în vârstă de 32 de ani a reuşit la Indian Wells cea mai mare performanţă din cariera sa. Ea a câştigat al zecelea turneu din carieră şi a urcat pe locul 12 în clasamentul WTA. Pentru succesul de la Indian Wells, Pennetta va primi 1.000 de puncte WTA şi un cec în valoare de un milion de dolari, în timp ce Radwanska va încasa 500.000 de dolari şi 650 de puncte WTA.

MOMENTE DE PANICĂ PENTRU DUBLUL CAMPION OLIMPIC MO FARAH

Campionul olimpic în probele de 5.000 şi 10.000 de metri de la Londra, britanicul Mo Farah, a leşinat, duminică, la finalul semimaratonului de la New York, unde a terminat al doilea, el pierzându-şi pentru scurt timp cunoştinţa. Farah, care a concurat la New York pentru a pregăti maratonul de la Londra, a fost transportat într-un scaun cu rotile la finalul cursei. Potrivit unor surse, Farah a fost inconştient aproximativ trei minute, iar după ce a primit îngrijiri medicale, nu a vrut să fie transportat la spital. La nici o oră de la finalul cursei, Farah dădea deja interviuri presei. “Îmi amintesc ceva când am leşinat. Am dat mult în cursă, am căzut, însă am continuat. Dar, da, sunt în regulă. E bine. Nu e o mare problemă. Nu sunt sigur ce s-a întâmplat. Îmi amintesc doar că am căzut şi am lovit pământul destul de tare. În ultimii şapte kilometri m-am chinuit puţin. Vedeam stele verzi”, a spus Farah, care a precizat că o cauză a leşinului ar fi fost temperaturile sub zero grade de la New York. Semimaratonul de la New York a fost câştigat de kenyanul Geoffrey Mutai, cu timpul de o oră şi 50 de secunde, Farah venind la 18 secunde în spatele atletului african. Maratonul de la Londra este programat la 13 aprilie.

MURPHY L-A ÎNVINS PE SELBY ÎN FINALA OPENULUI MONDIAL DE SNOOKER

Englezul Shaun Murphy a obţinut al cincilea trofeu major din carieră în circuitul mondial de snooker, primul după o pauză de aproape trei ani. Jucătorul în vârstă de 31 de ani, campion mondial în 2005, l-a învins la Haikou (China), în finala Openului Mondial, pe compatriotul său Mark Selby cu 10-6. Murphy a dominat finala, conducând cu 7-2 şi 8-6. În semifinale, Murphy îl eliminase pe câştigătorul precedentelor două ediţii ale Openului Mondial, nord-irlandezul Mark Allen. Pentru succesul din China, Murphy a primit un cec în valoare de 85.000 de lire sterline. Selby a încasat 35.000 de lire.

ANNA FENNINGER A CUCERIT ŞI GLOBUL DE CRISTAL LA SLALOM URIAŞ

Anna Fenninger, deja câştigătoare a Marelui Glob de Cristal în Cupa Mondială de schi alpin, a mai obţinut şi un glob mic în acest sezon, pe cel de la slalom uriaş. Austriaca a câştigat ultima cursă stagională, disputată la Lenzerheide (Elveţia), aceasta fiind a patra ei victorie consecutivă în respectiva specialitate. Ea a fost urmată de o altă austriacă, Eva-Maria Brem, aflată pentru prima dată în carieră pe un podium în Cupa Mondială, şi de suedeza Jessica Lindell-Vikarby. În clasamentul final al Cupei Mondiale de slalom uriaş, Fenninger a totalizat 518 puncte, fiind urmată de Lindell-Vikarby 492p şi de Maria Pietilae-Holmner (Suedia) 339p. În clasamentul general, Fenninger a adunat 1371p, fiind urmată de Maria Höfl-Riesch (Germania) 1180p şi de Lara Gut (Elveţia) 1101p. Höfl-Riesch a obţinut în acest sezon Globul de Cristal la coborâre, Gut - pe cel de la Super-G, iar Mikaela Shiffrin (SUA) a câştigat la slalom special.

MARCEL HIRSCHER A ÎNCHEIAT SEZONUL CU O VICTORIE

Austriacul Marcel Hirscher a câştigat ultima cursă programată în Cupa Mondială de schi alpin, slalomul special de la Lenzerheide (Elveţia). Deja câştigător al Marelui Glob de Cristal, pentru al treilea an consecutiv, Hirscher a obţinut şi globul de cristal al slalomului, pentru a doua oară în carieră. Campion mondial al disciplinei, Hirscher a fost lider la capătul primei manşe, apoi s-a impus la final cu un avans de 76 de sutimi faţă de al doilea clasat, germanul Felix Neureuther, reuşind a cincea victorie a sezonului. Campionul olimpic Mario Matt (Austria) a completat podiumul. În clasamentul final al Cupei Mondiale de slalom special, Hirscher a acumulat 565 de puncte, fiind urmat de Neureuther 550p şi de Henrik Kristoffersen (Norvegia) 454p. Hirscher a totalizat 1.222 de puncte în clasamentul general, în care a fost urmat de norvegianul Aksel Lund Svindal 1091p şi de francezul Alexis Pinturault 1028p. Svindal a obţinut în acest sezon Globurile de Cristal la coborâre şi Super-G, iar Ted Ligety (SUA) a câştigat la slalom uriaş.

THERESE JOHAUG A CÂŞTIGAT ÎN PREMIERĂ CUPA MONDIALĂ DE SCHI FOND

Norvegianca Therese Johaug a cucerit Marele Glob de Cristal în Cupa Mondială de schi fond, după ce a câştigat cursa de pursuit programată la Falun (Suedia), ultima a sezonului. Fondista în vârstă de 25 de ani a rezistat atacurilor venite din partea compatrioatei Marit Bjoergen, singura care o mai putea întrece în clasamentul general, şi a obţinut pentru prima dată în carieră Marele Glob, după ce în 2012 încheia sezonul pe locul 3, iar în 2013 - pe 2. Bjoergen a fost a doua la general, ratând al patrulea Mare Glob din palmares. Rusoaica Elena Vialbe deţine recordul, cu cinci Mari Globuri, iar poloneza Justyna Kowalczyk a câştigat de patru ori Cupa Mondială.

MARTIN FOURCADE A CUCERIT MARELE GLOB DE CRISTAL LA BIATLON

Francezul Martin Fourcade şi-a asigurat primul loc în Cupa Mondială de biatlon după punctele adunate în cursa de pursuit de la Kontiolahti (Finlanda). Biatlonistul în vârstă de 25 de ani cucereşte pentru al treilea an consecutiv Marele Glob de Cristal. Norvegianul Johannes Boe a câştigat cursa din localitatea finlandeză, Fourcade a ocupat locul secund, iar suedezul Bjorn Ferry a sosit al treilea. În clasamentul general, Fourcade are 798 de puncte, iar al doilea clasat, Johannes Boe, a adunat 560p. Românul Cornel Puchianu s-a clasat al 54-lea din 56 de concurenţi ajunşi la sosire. Până la finalul sezonului mai sunt trei etape, un sprint, un pursuit şi o cursă cu start în bloc, toate urmând să se desfăşoare la Oslo, între 20 şi 23 martie.