IANIS HAGI, MULT MAI BUN LA 15 ANI DECÂT GICĂ HAGI LA 25

Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat miercuri, la Sport.ro, că mijlocaşul Ianis Hagi, fiul fostului internaţional Gheorghe Hagi, este mult mai bun la 15 ani decât era tatăl său la 25. „Ianis Hagi îmi place foarte mult. I-am spus lui Gică de ce nu-l bagă zece minute, opt minute. Cred că îi e teamă. Fizic nu se ridică la nivelul competiţiei, dar din punct de vedere tehnic e formidabil. Are un serviciu mult mai bun ca al lui Gică. La 25 de ani, Gică nu avea serviciul pe care Ianis îl are acum. I-am spus şi lui, de ce să se supere, că e vorba de fiul său. În fracţiuni de secundă, mingea pleacă de unde trebuie şi unde trebuie. E fantastic. Eu cred, mai mult ca sigur, că vom mai avea un Hagi la naţională, îmi place foarte mult puştiul”, spus Piţurcă. Ianis Hagi este legitimat la grupa juniori B din cadrul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, fiind convocat şi la lotul naţional Under 16.

“RĂZBOI” PIŢURCĂ - REGHECAMPF

Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat ieri, la Sport.ro, că tehnicianul echipei Steaua, Laurenţiu Reghecampf, abia a deschis ochii în antrenorat de doi ani şi jumătate şi deja vorbeşte despre preluarea primei reprezentative. „LPF şi FRF ar trebui să sesizeze comisiile ca să se ia măsuri. E inacceptabil ca un X antrenor să se bage în problemele altui antrenor, pe cine ar trebui să selecţionez şi ce să fac. Ce face acest om? Mă învaţă pe mine sau îmi spune mie ce să fac? Eu lucrez de zece ani la echipa naţională, eu ştiu cel mai bine ce trebuie să fac”, a spus Piţurcă. Selecţionerul s-a arătat deranjat de modul în care Laurenţiu Reghecampf vorbeşte despre rivalii de la Dinamo. Piţurcă a precizat că nu doreşte să participe la antrenamentele Stelei, deoarece nu vrea să fie nevoit să stea lângă Reghecampf. Piţurcă a mai spus că a fost foarte mâhnit de pedepsele dictate în Dosarul Transferurilor, precizând că, dacă ar putea, ar face tot posibilul ca cei opt condamnaţi să fie eliberaţi.

CONCORDIA A RENUNŢAT LA SERVICIILE ANTRENORULUI IONUŢ CHIRILĂ

Comitetul Director al CS Concordia Chiajna a decis ieri, cu unanimitate de voturi, încetarea colaborării cu antrenorul Ionuţ Chirilă, informează site-ul oficial al grupării ilfovene. Antrenamentul de astăzi al echipei va fi condus de antrenorul secund Radu Sărdescu. CS Concordia va anunţa cât de curând numele noului tehnician, a anunţat clubul din Chiajna. După primele două meciuri disputate în acest an de Concordia Chiajna şi pierdute în faţa formaţiei Steaua Bucureşti, primarul Mircea Minea l-a ameninţat în mai multe rânduri pe Ionuţ Chirilă cu demiterea, deoarece ar fi cedat meciurile intenţionat în faţa echipei pregătite de prietenul său, Laurenţiu Reghecampf. Printre cele mai grave acuze aduse de Minea lui Chirilă a fost aceea potrivit căreia „şi-a dat pantalonii jos în faţa Stelei”.

TAMAŞ, INDISPONIBIL ÎNTRE PATRU ŞI ŞASE SĂPTĂMÂNI

Fundaşul Gabriel Tamaş va fi indisponibil între patru şi şase săptămâni după ce a suferit o fractură de pomete în meciul disputat sâmbătă de echipa sa, Doncaster Rovers, pe teren propriu, 2-0 cu Huddersfield, în etapa a 33-a a ligii secunde din Anglia. Tamaş, prezent pe teren tot meciul cu Huddersfield, nu a evoluat marţi seară, în partida cu Watford din etapa a 34-a, scor 2-1, fiind înlocuit de mijlocaşul James Coppinger. Un alt fundaş, Abdoulaye Meite, s-a accidentat cu Watford, astfel că managerul Paul Dickov se confruntă cu mari probleme în compartimentul defensiv, înaintea întâlnirii cu Nottingham Forest, de la finalul acestei săptămâni. După cele două victorii obţinute, Doncaster s-a îndepărtat de zona retrogradării, fiind pe locul 20 din 24 de echipe, cu 36 de puncte. Retrogradează formaţiile clasate pe locurile 22-24. Prima echipă pe o poziţie ce duce în liga a treia este Yeovil, cu 29 de puncte.

GRECIA NEGOCIAZĂ CU RONALD KOEMAN ŞI CU ALLEGRI

Adversara României în preliminariile CE 2016, Grecia, continuă căutările pentru postul de selecţioner. Actualul antrenor, portughezul Fernando Santos, a anunţat că nu va rămâne la naţională după CM din vară, iar federaţia elenă este tentată să apeleze tot la un tehnician străin. Olandezul Ronald Koeman şi italianul Massimiliano Allegri au fost contactaţi pentru a prelua naţionala. Ambii sunt disponibili, Koeman urmând să părăsească Feyenoord Rotterdam la finalul acestui sezon, iar Allegri este fără angajament după ce a fost demis de la AC Milan în această iarnă.

RUŞII VOR EXCLUDEREA NAŢIONALEI SUA DE LA CM 2014!

Doi parlamentari ruşi au cerut excluderea naţionalei SUA de la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia şi suspendarea federaţiei americane din cadrul FIFA. Aleksandr Sidiakin şi Mihail Markelov, membri ai Dumei de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, au trimis o petiţie către FIFA. Ca motive pentru cererea lor de a exclude SUA, ei au invocat acţiunile agresive împotriva Iugoslaviei, Irakului şi Libiei, precum şi încercarea de a invada Siria.

UEFA A DESCHIS DOUĂ PROCEDURI DISCIPLINARE ÎMPOTRIVA CLUBULUI BAYERN MUNCHEN

Două proceduri disciplinare au fost deschise, ieri, împotriva clubului german Bayern Munchen, pentru două bannere afişate de suporteri, unul cu caracter politic pro-Kosovo şi altul homofob, la meciul cu Arsenal Londra din Liga Campionilor, a anunţat UEFA. Pe unul dintre bannere era scris „Spuneţi „nu“ rasismului, spuneţi „da“ pentru Kosovo”, iar cel de-al doilea avea desenat un personaj în fundul gol, cu un tun în spate şi cu mesajul „Gay Gunners”. Aceste cazuri vor fi analizate de Comisia de Disciplină a UEFA la 20 martie. Echipa germană Bayern Munchen, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a terminat la egalitate marţi seară, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu formaţia engleză Arsenal Londra, în manşa secundă a optimilor competiţiei. În tur, la Londra, Bayern s-a impus cu scorul de 2-0.

ULI HOENESS, FRAUDĂ FISCALĂ DE PESTE 27 DE MILIOANE DE EURO

Dimensiunea fraudei fiscale comise de Uli Hoeness continuă să crească, preşedintele clubului Bayern Munchen recunoscând ieri, în timpul procesului său, că nu a plătit statului german taxe de peste 27 de milioane de euro, ceea ce va duce probabil la o condamnare cu închisoarea în cazul său. În rechizitoriu, procurorii au menţionat că Uli Hoeness nu a plătit statului suma de 3,5 milioane de euro, apoi, în prima zi a procesului, inculpatul a recunoscut o fraudă de cinci ori mai mare, 18,5 milioane de euro, pentru ca, marţi, un inspector fiscal să afirme că frauda fiscală reală este de 27,2 milioane de euro. Iar această sumă a fost obţinută după calculul cel mai favorabil pentru acuzat, a adăugat reprezentantul administraţiei fiscale. Astfel, preşedintele clubului care a câştigat Liga Campionilor în 2013 riscă până la zece ani de închisoare. Tribunalul ar putea da o sentinţă astăzi. „Curtea a precizat clar că, în cazul în care joi nu se va depune nicun recurs suplimentar, se pot ţine pledoariile şi se poate judeca acest caz”, a declarat purtătorul de cuvânt al tribunalului din Munchen, Andrea Titz. Acest caz a apărut anul trecut, când presa germană a scris că Hoeness a ascuns importante sume de bani în Elveţia. În vârstă de 62 de ani, Uli Hoeness s-a autodenunţat Fiscului german, dar judecătorul are dubii cu privire la sinceritatea şi exhaustivitatea confesiunii sale. În ciuda problemelor sale cu justiţia, Uli Hoeness a urmărit din tribuna oficială a “Allianz Arena”, alături de Karl-Heinz Rummenigge, meciul pe care Bayern Munchen l-a terminat la egalitate, scor 1-1, marţi seară, cu Arsenal Londra, în manşa retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Uli Hoeness s-a manifestat euforic la calificarea echipei bavareze în sferturile de finală ale competiţiei.

CARTONAŞ ROŞU ANULAT, ÎN PREMIER LEAGUE

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a anulat cartonaşul roşu primit de fundaşul francez al echipei Tottenham Hotspur, Younes Kaboul, în partida pierdută în faţa formaţiei Chelsea Londra, scor 0-4. „Comisia independentă a decis că eliminarea lui Younes Kaboul a fost nejustificată şi a decis anularea cartonaşului roşu. De asemenea, suspendarea de o etapă a jucătorului a fost anulată cu efect imediat”, se arată în comunicatul FA. În vârstă de 28 de ani, Kaboul a fost eliminat direct de arbitrul Michael Oliver după un fault asupra lui Samuel Eto’o. În urma acestei decizii, Kaboul va putea juca duminică, în partida pe care Tottenham o va întâlni pe Arsenal Londra.

ALAN PARDEW, SUSPENDAT PENTRU ŞAPTE MECIURI

Antrenorul echipei Newcastle United, Alan Pardew, a fost suspendat de Federaţia Engleză de Fotbal pentru şapte meciuri şi amendat cu 60.000 de lire sterline, după ce l-a lovit cu capul în faţă pe mijlocaşul formaţiei Hull City, David Meyler. Pardew a primit o interdicţie de trei meciuri de a intra pe stadion, căreia i se adaugă încă patru etape de suspendare de pe banca tehnică. Amenda se adaugă penalizării de 100.000 de lire primite imediat din partea clubului, chiar la finalul meciului. Pardew a fost trimis în tribună în minutul 72 al meciului cu Hull, după ce l-a lovit cu capul în gură pe Meyler. În ciuda victoriei cu 4-1, tehnicianul a fost extrem de nervos şi a reacţionat atunci când jucătorul l-a împins cu braţul încercând să recupereze un balon ce ieşise din teren. În momentul în care mijlocaşul echipei Hull încerca să revină în joc, Pardew l-a apostrofat, înainte de a-l lovi cu capul, faptă sancţionată imediat de arbitru.

UN ARBITRU GHANEZ A DECEDAT DUPĂ CE A FOST ATACAT DE SUPORTERI

Arbitrul ghanez Kyei Andoh a decedat după ce a fost atacat de suporteri la un meci de fotbal din liga a treia, a anunţat, ieri, AFP, citând surse oficiale. Andoh a fost atacat de suporterii echipei Gold Stars, nemulţumiţi de arbitrajul din partida cu formaţia Naajoe United, din liga a treia ghaneză. În vârstă de 21 de ani, Kyei Andoh a reuşit să ajungă acasă după incident, dar nu a supravieţuit agresiunii.