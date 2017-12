CVM TOMIS CONGAZ JOACĂ ÎN PLAY-OFF-UL DA2 LA VOLEI MASCULIN

CVM Tomis Congaz Constanţa, echipă formată din juniorii şi cadeţii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a încheiat sezonul regulat pe locul 3 în Divizia A2 Est şi va întâlni Ştiinţa Bacău în primul tur din play-off. Se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”, formaţia antrenată de Răzvan Parpală fiind gazdă în 8 şi 22 martie (dacă va fi cazul), iar Ştiinţa, în 15 martie. Astfel, primul meci are loc sâmbătă, de la ora 12.00, în sala din Complexul Sportiv „Tomis“ (Flămânda) din Constanţa. Tot sâmbătă, seniorii de la CVM Tomis îşi vor relua antrenamentele după două zile libere, însă nu la Dobrici, stagiul de pregătire din Bulgaria fiind anulat. Antrenamentele se vor desfăşura în Constanţa, accentul fiind pus pe partea fizică.

HALEP A JUCAT, ÎN NOAPTEA DE VINERI SPRE SÂMBĂTĂ, LA INDIAN WELLS

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie nr. 6, a jucat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu japoneza Kurumi Nara, locul 47 WTA, în turul al doilea al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells (California, SUA), dotat cu premii de aproape şase milioane de dolari. În vârstă de 22 de ani, Nara se află la cea mai bună clasare din carieră, după ce a câştigat recent primul ei turneu WTA, la Rio de Janeiro, învingând-o în finală pe jucătoarea cehă Klara Zakopalova, locul 29 WTA. Japoneza a trecut în primul tur de americanca Allie Kiick, locul 162 WTA, jucătoare venită din calificări, cu 6-4 6-0. Halep, acceptată direct în manşa secundă la Indian Wells, şi Nara nu s-au mai întâlnit până în prezent. Şi Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie nr. 25, şi-a aflat adversara după ce jucătoarea italiană Camila Giorgi, locul 79 WTA, venită din calificări, a produs surpriza, învingând-o pe germanca Andrea Petkovic, locul 37 WTA, cu 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, după un meci de peste două ore şi jumătate. Cîrstea şi Giorgi vor juca, probabil, sâmbătă. În 2013, în turul secund al turneului de la Wimbledon, Cîrstea a pierdut în faţa italiencei, în singura lor întâlnire de până acum. A treia româncă în turul secund este Monica Niculescu, locul 63 WTA, care a învins-o în primul tur, cu 6-2, 6-2, pe Marina Erakovic (Noua Zeelandă), locul 62 WTA. Niculescu o va întâlni în turul al doilea la turneul californian pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 24 WTA şi cap de serie nr. 23. În schimb, Alexandra Cadanţu, locul 59 WTA, a fost învinsă, cu 6-4, 6-0, de jucătoarea americană Coco Vandeweghe, locul 108 WTA, beneficiară a unui wild card, în primul tur la Indian Wells. Partida a durat o oră şi 23 de minute. Pentru prezenţa pe tabloul principal, Cadanţu va primi 11.000 de dolari şi 10 puncte WTA. Vineri, după închiderea ediţiei, a evoluat şi Victor Hănescu în turneul ATP de 1.000 de puncte de la Indian Wells, adversar fiindu-i francezul Stephane Robert, locul 96 ATP, jucător venit din calificări.

CUPA DOBROGEI LA QWAN KI DO

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, alături de Clubul Sportiv GUOM Constanţa, sub patronajul Federaţiei Române de Arte Marţiale (FRAM) şi Federaţiei Române de Qwan Ki Do (FRQKD), organizează duminică, începând cu ora 9.00, la sala de sport “Elena Frîncu” din localitate, Cupa Dobrogei la Qwan Ki Do, ediţia I. La acest concurs de arte marţiale vietnameze vor participa aproximativ 150 de sportivi reprezentând cluburile GUOM Constanţa şi Cumpăna, Hung Constanţa, Song Long Mangalia, Clubul Aurora 23 August şi Clubul Ho Hac Bucureşti.

LN DE BASCHET MASCULIN

Vineri s-a mai disputat o partidă din etapa a 22-a a Ligii Naţionale de baschet: BCM Piteşti - Atlassib Sibiu 69-80. Din această rundă s-au mai desfăşurat două întâlniri: BC Farul Constanţa - Steaua Bucureşti 53-87 şi Gaz Metan Mediaş - BC Timba Timişoara 86-81. Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc astfel - sâmbătă: BC Timişoara - U. Cluj (ora 17.15, Digi Sport 3), SCM Craiova - Concordia Chiajna (ora 19.00); duminică: CSM Oradea - BC Mureş Tg. Mureş (ora 18.00, Digi Sport 2), luni: Energia Rovinari - Asesoft Ploieşti (ora 18.00). Clasament: 1. Sibiu 38p, 2. Ploieşti 37p, 3. Oradea 37p, 4. Tg. Mureş 35p, 5. Cluj 35p, 6. Piteşti 34p, 7. Rovinari 33p, 8. Craiova 32p, 9. Steaua 32p, 10. BC Timişoara 30p, 11. Mediaş 28p, 12. Timba Timişoara 25p, 13. BC FARUL 23p, 14. Chiajna 22p.

CUPA EHF LA HANDBAL FEMININ

Duminică, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 2), în manşa retur din sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin, formaţia Universitatea Jolidon Cluj va întâlni, în deplasare, echipa ungară Fehervar KC. Partida tur, disputată la Cluj-Napoca, a fost câştigată de Fehervar, scor 28-21, astfel că handbalistele clujene au şanse minime de calificare în semifinalele competiţiei.

CM DE ATLETISM ÎN SALĂ DE LA SOPOT

Atletul Ionuţ Zăizan a ratat, vineri, calificarea în finala probei de 1.500 m la Campionatul Mondial care se desfăşoară în sală, la Sopot, clasându-se pe locul 6, penultimul, în prima serie a calificărilor, cu timpul de 3 minute 50 de secunde şi 30 de sutimi. În finala probei au acces primii doi clasaţi din fiecare dintre cele trei grupe, plus încă trei sportivi cu cel mai bun timp. Din delegaţia României la CM de sală de la Sopot mai fac parte zece sportivi: Anca Heltne (aruncarea greutăţii), Ancuţa Bobocel (3.000 m), Bianca Răzor, Mihaela Nunu, Sanda Belgyan, Andreea Panainte, Adelina Pastor şi Camelia Gal (ştafeta 4x400 m), Marian Oprea (triplusalt) şi Mihai Donisan (înălţime). La CM de la Sopot participă 600 de atleţi din 138 de ţări.

FEDERAŢIA DE SĂRITURI CU SCHIURILE, MULŢUMITĂ DE ORGANIZAREA DE LA RÎŞNOV

Desfăşurarea la standarde înalte a celor două etape din Cupa Mondială feminină de sărituri cu schiurile, care au avut loc la Complexul Sportiv de la Rîşnov, a reconfirmat renumele României de gazdă excelentă, dobândit după organizarea impecabilă, în 2013, a ediţiei de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). Japoneza Chika Yoshida, directorul competiţiei din partea Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS), şi delegatul tehnic FIS Mathis Hubert (Elveţia) au declarat că au fost cele mai bine organizate etape din acest sezon al Cupei Mondiale feminine, în condiţiile în care alte etape au avut loc la Lillehammer (Norvegia), Sapporo (Japonia), Hinzenbach (Austria) sau Planica (Slovenia).

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Etapa a patra a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby va elimina din cursa pentru titlu una dintre marile favorite, pe „Twickenham“ urmând să se afle faţă în faţă Anglia şi Ţara Galilor, ultimele două câştigătoare ale competiţiei. Învinsa sigur îşi va lua „adio“ de la prima poziţie, iar un egal ar putea fi în beneficiul Irlandei şi Franţei, care au meciuri uşoare. Dar Italia şi - mai ales - Scoţia nu trebuie neglijate, ele fiind capabile de surprize. Programul etapei a 4-a - sâmbătă: Irlanda - Italia (ora 16.30, Dolce Sport 2) şi Scoţia - Franţa (ora 19.00, Dolce Sport 1); duminică: Anglia - Ţara Galilor (ora 17.00, Dolce Sport 1). Clasament: 1-4. Irlanda, Anglia, Ţara Galilor şi Franţa 4p, 5. Scoţia 2p, 6. Italia 0p.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a 9-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin a adus o uriaşă surpriză - înfrângerea suferită pe teren propriu de campioana en titre în faţa mai modestei echipe italiene din Milano! Fără Spanoulis (accidentat), Olympiacos nu mai are anvergura unei echipe capabile să lupte pentru titlul european, fiind în pericol chiar să rateze calificarea în sferturile de finală! Acolo unde FC Barcelona a obţinut, deja, calificarea matematică, după ce a învins clar pe Fenerbahce, reuşind a noua victorie consecutivă în TOP16! Rezultate de joi seară - Grupa E: Olympiacos Pireu - EA7 Emporio Armani Milano 86-88!, FC Barcelona - Fenerbahce Ulker 93-73; Grupa F: Zalgiris Kaunas - CSKA Moscova 86-88, Partizan Belgrad - FC Bayern München 70-55. Vineri seară, după închiderea ediţiei, s-au jucat următoarele meciuri - Grupa E: Panathinaikos Atena - Laboral Kutxa, Unicaja Malaga - Anadolu Efes; Grupa F: Lokomotiv Kuban - Maccabi Tel Aviv, Galatasaray Istanbul - Real Madrid.

SITUAŢIA LUI MICHAEL SCHUMACHER RĂMÂNE NESCHIMBATĂ

Campionul german de Formula 1 Michael Schumacher „se află în continuare în faza de trezire din comă” la spitalul din Grenoble, a anunţat, vineri, purtătorul de cuvânt al fostului pilot, Sabine Kehm. „Situaţia rămâne neschimbată. Toate informaţiile medicale care nu sunt confirmate de echipa medicală sau de reprezentanţii lui Michael trebuie considerate ca nefiind valabile”, a declarat Kehm, într-un scurt comunicat de presă. Aceste precizări vin după ce cotidianul italian „Gazzetta dello Sport“ a scris, tot vineri, că starea de sănătate a lui Schumacher continuă să fie gravă, dar germanul poate respira singur, fără ajutorul aparatelor. Pilotul este în continuare în comă în spitalul din Grenoble, la peste două luni de la accidentul suferit la schi în staţiunea franceză Meribel.

PUTIN A DECLARAT DESCHISE JOCURILE PARALIMPICE DE LA SOCI

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat deschise, vineri seară, Jocurile Paralimpice de la Soci, competiţie la care România este reprezentată de sportiva Laura Văleanu. „Declar deschise Jocurile Paralimpice”, a spus Putin la ceremonia de pe stadionul „Fişt“, după defilarea delegaţiilor celor 45 de ţări participante. Pentru România va concura la Soci sportiva Laura Văleanu, în vârstă de 23 de ani, la schi alpin, în probele de slalom şi slalom uriaş. Cele două probe sunt programate la 14 şi 16 martie. Competiţia se va încheia la 16 martie.

SPORTIV PARALIMPIC AFLAT ÎN ECHIPA ITALIEI PENTRU SOCI, DEPISTAT POZITIV

Jucătorul de hochei pe gheaţă Igor Stella nu va participa la Jocurile Paralimpice de la Soci, el fiind depistat pozitiv, a anunţat o reprezentantă a delegaţiei Italiei, Daniela Quargnali, informează r-sport.ru. Quargnali a precizat că Stella a fost depistat pozitiv cu steroizi anabolizanţi care au pătruns în organism prin aplicarea unei creme pe care sportivul o folosea pentru tratarea unei leziuni a pielii. Sportivul în vârstă de 32 de ani a început să folosească acea cremă luna trecută, dar nu a anunţat Comitetul Internaţional Paralimpic. „El este suspendat de la Jocurile Paralimpice şi în două zile vor începe procedurile împotriva sa. Nu a ştiut că sunt steroizi anabolizanţi în cremă. I s-a dat în urmă cu o lună, la un spital din Milano, şi atunci nu i s-a spus ce conţine”, a afirmat Daniela Quargnali. Stella a făcut parte din echipa Italiei la ediţia trecută a Jocurilor Paralimpice.

PLUŞENKO NU MAI PARTICIPĂ LA „KINGS ON ICE OLYMPIC GALA”

Patinatorul rus Evgheni Pluşenko nu va mai participa la „Kings On Ice Olympic Gala”, care va avea loc pe 5 aprilie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, din cauza unei intervenţii chirurgicale efectuate la coloană, la începutul acestei săptămâni, în urma căreia medicii i-au recomandat repaus. Echipa de Aur a Rusiei, reprezentată de perechile Tatiana Volosojar - Maksim Trankov, Ksenia Stolbova - Fedor Klimov şi Elena Ilinîh - Nikita Kaţalapov, va sosi în premieră la Bucureşti cu un spectacol impresionant de patinaj artistic, care va include programele medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Soci şi momente artistice emoţionante, în semn de prietenie şi susţinere faţă de Pluşenko. Echipa de Aur a Rusiei se alătură galei din 5 aprilie, completând astfel distribuţia spectacolului, formată din cunoscuţi campioni olimpici şi mondiali, printre care Irina Sluţkaia, cea mai premiată patinatoare din istoria Rusiei, Stephane Lambiel, Brian Joubert, Tomas Verner şi perechea Fiona Zaldua - Dmitri Sukanov.

CLIPPERS A ADMINISTRAT LUI LAKERS CEL MAI DUR EŞEC DIN ISTORIE

Los Angeles Lakers a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria sa, 94-142 cu concitadina Los Angeles Clippers, joi, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Precedenta contraperformanţă era un eşec la 46 de puncte, înregistrat în 1995, când Portland Trail Blazers se impunea cu 129-83. Clippers a stabilit şi un record de puncte marcate de o echipă în actualul sezon, cei mai buni realizatori fiind Darren Collison (24 puncte) şi Blake Griffin (20 puncte, 11 recuperări, 7 pase decisive). Cel mai bun de la Lakers a fost Pau Gasol (21 puncte, 7 recuperări).

ELENA BALTACHA ARE CANCER LA FICAT

Fosta jucătoare de tenis Elena Baltacha, în vârstă de 30 de ani, a anunţat că suferă de cancer de ficat, informează bbc.co.uk. „Urmez un tratament şi mă lupt din toate puterile cu această boală”, a afirmat Baltacha, care s-a retras din activitatea sportivă în noiembrie 2013. Elena Baltacha a câştigat de-a lungul carierei sale 11 titluri la simplu.