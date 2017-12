HALEP, PROPUSĂ LA UN NOU PREMIU DE CĂTRE ITF

Cea mai bună jucătoare română de tenis a momentului, constănţeanca Simona Halep, a fost nominalizată de către Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) la premiile Fed Cup Heart Awards 2014, după revirimentul său din meciurile desfăşurate în primul tur al Fed Cup, când a ajutat echipa României să se califice la barajul pentru Grupa Mondială II. Premiile vor fi oferite pentru patru categorii, iar câştigătorii vor fi anunţaţi în perioada 19-20 aprilie, când sunt programate meciuri în Fed Cup, România înfruntând Serbia la Bucureşti, în play-off-ul pentru Grupa Mondială II. Cele patru câştigătoare vor fi desemnate, pe baza voturilor publicului, în perioada 3-28 martie, pe site-ul http://FedCup.com. Halep o are contracandidată în zona Europa / Africa pe olandeza Kiki Bertens. Pentru Grupa Mondială sunt nominalizate Belinda Bencic (Elveţia), Angelique Kerber (Germania), Karin Knapp (Italia) şi Agnieszka Radwanska (Polonia), pentru zona America au fost propuse Montserrat Gonzalez (Paraguay) şi Teliana Pereira (Brazilia), iar Luksika Kumkhum (Thailanda) şi Sabina Şaripova (Uzbekistan) candidează pentru zona Asia / Oceania.

HALEP, DIRECT ÎN TURUL SECUND LA INDIAN WELLS

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 7 WTA, a fost desemnată cap de serie nr. 6 la turneul de la Indian Wells (SUA), cel mai mare după cele de Grand Slam, de categorie Premier Mandatory şi dotat cu premii totale de aproape 6 milioane de dolari. Eliminată în turul secund la ediţia de anul trecut, sportiva în vârstă de 22 de ani va juca direct în runda a doua, cu învingătoarea partidei dintre japoneza Kurumi Nara, locul 47 WTA, şi o sportivă venită din calificări. Tot în turul al doilea a acces şi Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie nr. 25, care va întâlni câştigătoarea întâlnirii dintre germanca Andrea Petkovic, locul 37 WTA, şi o jucătoare din calificări. În schimb, Monica Niculescu, locul 63 WTA, va evolua în primul tur împotriva Marinei Erakovic (Noua Zeelandă), locul 62 WTA, iar Alexandra Cadanţu, locul 59 WTA, va da piept în runda inaugurală cu americanca Coco Vandeweghe, locul 108 WTA, beneficiară a unui wild card. Prezenţa pe tabloul principal, este premiată cu 11.000 de dolari şi 10 puncte WTA, în timp ce pentru calificarea în turul secund se acordă 16.000 de dolari şi 35 de puncte WTA.

ANCA HELTNE MERGE LA CM DE ATLETISM ÎN SALĂ

Un singur atlet constănţean va face parte din delegaţia României care va face deplasarea la Campionatele Mondiale de sală de la Sopot (Polonia), programate în perioada 7-9 martie. Astfel, Anca Heltne, sportivă legitimată la CS Farul şi pregătită de Runar Heltne, va lua startul în proba de aruncarea greutăţii. Din delegaţia tricoloră, care pleacă azi spre Polonia, mai fac parte zece atleţi: Ancuţa Bobocel (3.000 m), Bianca Răzor, Mihaela Nunu, Sanda Belgyan, Andreea Panainte, Adelina Pastor şi Camelia Gal (ştafeta 4x400 m), Marian Oprea (triplusalt), Mihai Donişan (săritura în înălţime) şi Ioan Zăizan (1.500 m).

ÎNCĂ UN PUNCT DE PENALIZARE PENTRU SCM CRAIOVA

Meciul de handbal feminin dintre echipele SCM Craiova şi HCM Baia Mare, programat luni seară, în etapa a 20-a a Ligii Naţionale, nu s-a mai disputat din cauza faptului că jucătoarele formaţiei gazdă aveau vizele medicale expirate, astfel că SCM a pierdut cu scorul de 0-10 şi îi va fi scăzut un punct în clasament. SCM Craiova trece a doua oară în acest sezon printr-o situaţie de forfait, după ce în turul LN a folosit două handbaliste fără drept de joc în meciul cu HC Zalău, pierzând cu 0-10, dar şi un punct în clasament. După 20 etape, pe primul loc în clasament este HCM Baia Mare, cu 57 de puncte, urmată de Corona Braşov, cu 29p, şi Dunărea Brăila, cu 38p.

CORONA BRAŞOV S-A CALIFICAT ÎN FINALA LIGII MOL

ASC Corona Braşov s-a calificat, luni seară, în finala Ligii MOL la hochei pe gheaţă, după ce a învins cu scorul de 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) formaţia maghiară Dab.Docler, pe teren propriu, şi s-a impus la general cu 3-1 în semifinală. Echipa din Dunaujvaros, campioana ultimelor două ediţii şi ocupanta primului loc în sezonul regulat, a deschis scorul pe Patinoarul Olimpic din Braşov prin Balazs Somogyi (06:49), dar finlandezul Juhamatti Hietamaki (09:15) a restabilit egalitatea, iar Robert Peter a reuşit golul victoriei (22:12). Corona, antrenată de finlandezul Kari Rauhanen, câştigase primul meci al semifinalei cu 2-1, la Dunajvaros, apoi Dab.Docler s-a impus cu 3-2, după care „Lupii” au învins duminică seară cu 5-4, după prelungiri, sub Tîmpa, câştigând meciul 4, de luni, cu 2-1. În finală, Corona Braşov va înfrunta formaţia HC Nove Zamky, care a dispus cu 3-1 la general de maghiarii de la Miskolci Jegesmedvék. Primul meci al finalei, care va avea loc în sistemul „cel mai bun din şapte partide”, se va juca în 9 martie, în Slovacia.

ROMÂNIA ARE ŞAPTE JUCĂTORI LA CE INDIVIDUAL DE ŞAH

România este reprezentată de şapte şahişti la Campionatul European individual, care se desfăşoară în Armenia, în perioada 2-15 martie 2014. La competiţia de la Erevan, care se numeşte anul acesta Memorialul „Tigran Petrosian”, sunt înscrişi 263 participanţi din 27 de ţări. Din România sunt prezenţi Vlad-Cristian Jianu, Constantin Lupulescu, Vladislav Nevednichy, Mircea-Emilian Pîrligras, Irina Bulmaga, Bogdan-Daniel Deac şi Şerban Porfireanu.

NICK BOLLETTIERI ŞI LINDSAY DAVENPORT, INCLUŞI ÎN HALL OF FAME

Fostul antrenor al tenismanilor Andre Agassi şi Jim Courier, Nick Bollettieri, şi fosta jucătoare americană Lindsay Davenport vor fi incluşi în Hall of Fame-ul tenisului mondial, a anunţat asociaţia care onorează fostele glorii. Fost militar de carieră, Bollettieri, în vârstă de 82 de ani, a fondat în 1978 o academie de tenis care îi poartă numele şi a pregătit mai mulţi jucători care au dominat tenisul mondial, precum Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles sau Maria Şarapova. Lindsay Davenport, în vârstă de 37 de ani, a câştigat trei titluri majore în carieră şi a ocupat timp de 98 de săptămâni prima poziţie în clasamentul WTA. În Hall of Fame va mai intra şi olandeza Chantal Vandierendonck, care a ocupat timp de 136 de săptămâni primul loc în clasamentul jucătoarelor în scaun cu rotile şi a câştigat cinci medalii la Jocurile Paralimpice. Muzeul tenisului mondial este la Newport şi cuprinde 235 de foşti jucători, conducători sau alte personalităţi ale tenisului.

BJOERNDALEN NU SE MAI RETRAGE DIN ACTIVITATE

Biatlonistul norvegian Ole Einar Bjoerndalen, care a devenit, la Soci, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, a anunţat ieri că a revenit asupra deciziei de a se retrage din activitate şi a precizat că va mai concura până în 2016. Bjoerndalen, în vârstă de 40 de ani, anunţase după JO de la Soci că se va retrage la finalul actualului sezon. „După ce am revenit de la Soci, am discutat cu echipa mea şi am stabilit să revin asupra deciziei de a mă retrage. Concluzia este că îmi voi continua cariera până la Campionatele Mondiale din 2016, de la Oslo”, a declarat Bjoerndalen, care a cucerit de-a lungul carierei sale 13 medalii olimpice, dintre care opt de aur. În timpul JO de la Soci, el a devenit membru CIO, după ce a câştigat alegerile pentru comisia sportivilor.

ABSENŢE DE MARCĂ LA CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC

Canadianul Patrick Chan (23 de ani), triplu campion mondial (2011, 2012, 2013) şi vicecampion olimpic la Soci, nu va face deplasarea în Japonia pentru Campionatele Mondiale de patinaj artistic, programate în perioada 24-30 martie. Compatrioţii lui Chan, Tessa Virtue şi Scott Moir, campioni olimpici în 2010, la Vancouver, şi medaliaţi cu argint în proba de dans de la JO 2014, au anunţat la rândul lor că vor lipsi de la Mondialele nipone, de unde vor absenta şi marii rivali ai canadienilor, americanii Meril Davis şi Charlie White, campionii olimpici de la Soci.

ERIC FRENZEL ŞI-A ASIGURAT MARELE GLOB DE CRISTAL LA COMBINATĂ NORDICĂ

Germanul Eric Frenzel nu mai poate pierde şefia clasamentului general al Cupei Mondiale de combinată nordică până la finalul acestui sezon, după locul 3 obţinut în etapa de la Lahti (Finlanda). Cu trei concursuri înainte de încheierea sezonului, Frenzel are un avans de 332 de puncte faţă de al doilea clasat la general, japonezul Akito Watabe. Concursul de la Lahti a fost câştigat de un alt german, Johannes Rydzek, care a fost urmat de Watabe, în vreme ce Frenzel a ocupat locul 3, la egalitate cu Tino Edelmann (Germania). Rydzek a obţinut a doua victorie din carieră în Cupa Mondială, precedenta fiind înregistrată tot la Lahti, în 2011. Frenzel are parte de un an excelent, în care a câştigat şapte dintre cele 14 etape individuale programate şi a obţinut medalia olimpică de aur la Soci în concursul cu sărituri de pe trambulina mică. Germanul este doar al şaselea schior care îşi păstrează Marele Glob de Cristal în Cupa Mondială de combinată nordică, după Kenji Ogiwara (Japonia, câştigător în perioada 1993-95), Bjarte Engen Vik (Norvegia, câştigător în 1998 şi 1999), Ronny Ackermann (Germania, câştigător în 2002 şi 2003), Hannu Manninen (Finlanda, câştigător în perioada 2004-2007) şi Jason Lamy Chappuis (Franţa, câştigător în perioada 2010-2012).

LEBRON JAMES A STABILIT UN NOU RECORD PERSONAL: 61 DE PUNCTE ÎNTR-UN MECI

LeBron James, marea vedetă a campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a reuşit să marcheze 61 de puncte, un nou record personal, în partida pe care echipa sa, Miami Heat, a câştigat-o cu 124-107 în faţa formaţiei Charlotte Bobcats, nefiind deloc incomodat de masca de culoare neagră pe care a purtat-o pe faţă, pentru a-şi proteja nasul fracturat. James, desemnat de patru ori cel mai bun jucător al sezonului (MVP), a fost prezent pe parchet 41 de minute în meciul de luni seară, reuşind 22 dintre cele 33 de aruncări, inclusiv opt triple. El a înscris 24 de puncte până la pauză, apoi alte 25 în cel de-al treilea sfert. Cu mai puţin de şase minute înainte de finalul timpului regulamentar, starul lui Heat a reuşit o spectaculoasă pătrundere printre trei fundaşi adverşi, reuşind coşul prin care a stabilit noul său record personal. În momentul în care a părăsit terenul, cu un minut şi 24 de secunde înainte de final, întreaga echipă a lui Heat a ţinut să-l felicite pe James, în timp ce suporterii s-au ridicat în picioare pentru a-l ovaţiona. Până la acest meci, recordul personal al lui LeBron James era 56 de puncte şi fusese stabilit în 20 martie 2005, când era jucătorul lui Cleveland Cavaliers. Aceste 61 de puncte reprezintă, de asemenea, un nou record pentru echipa Miami Heat, însă nu-i oferă lui James statutul de cel mai bun marcator al sezonului, acest titlu aflându-se în continuare în posesia lui Carmelo Anthony (New York Knicks), autorul a 62 de puncte tot într-un meci cu Charlotte Bobcats, disputat în 24 ianuarie.