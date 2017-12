ARGENTINA VINE LA BUCUREŞTI CU MAJORITATEA VEDETELOR

Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a anunţat lotul pe care îl va deplasa la Bucureşti pentru amicalul cu România, programat la 5 martie, de la ora 21.00, pe „Arena Naţională” din Bucureşti. Nu lipsesc mari vedete ca Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria şi Sergio Aguero, dar lotul nu îi cuprinde pe Carlos Tevez şi Esteban Cambiasso. Potrivit „Marca“, absenţa celor doi ar fi sinonimă cu neparticiparea acestora la turneul final al CM din Brazilia. În schimb, deşi nu sunt debutanţi, Lisandro López (Getafe), Gino Peruzzi (Catania) şi Nicolás Otamendi (Atletico Mineiro) se numără printre noutăţile lotului stabilit de Sabella. Cei 22 de jucători convocaţi sunt următorii: Mariano Andujar (Catania) şi Sergio Romero (AS Monaco) - portari; Federico Fernández (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica Lisabona), Marco Rojo (Sporting Lisabona), José Basanta (Monterrey), Hugo Campagnaro (Internazionale Milano), Lisandro López (Getafe), Gino Peruzzi (Catania) şi Nicolás Otamendi (Atletico Mineiro) - fundaşi; Javier Mascherano (FC Barcelona), José Sosa (Atletico Madrid), Ángel Di María (Real Madrid), Augusto Fernández (Celta Vigo), Ricardo Álvarez (Inter) şi Lucas Biglia (Lazio) - mijlocaşi; Lionel Messi (FC Barcelona), Rodrigo Palacios (Inter), Gonzalo Higuaín (Napoli), Sergio “Kun” Agüero (Manchester City) şi Ezequiel Lavezzi (Paris Saint Germain) - atacanţi.

GULLIT ŞI LIZARAZU, PREZENTATORII TRAGERII LA SORŢI PENTRU PRELIMINARIILE EURO 2016

Tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2016, care va avea loc duminică, la Nisa, de la ora 13.00, va fi prezentată de foştii fotbalişti Ruud Gullit şi Bixente Lizarazu, informează uefa.com. Gullit şi Lizarazu, foşti campioni europeni cu Olanda, în 1988, respectiv cu Franţa, în 2000, vor fi ajutaţi de secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, dar şi de 13 portari europeni de legendă. Printre aceştia se numără Fabien Barthez, Ivo Viktor, Andreas Köpke, Antonis Nikopolidis, Dino Zoff, Vitor Baia sau Peter Schmeichel. Echipa naţională de fotbal a României va face parte din urna a treia a preliminariilor Campionatului European din 2016, care se va disputa în Franţa, alături de Serbia, Turcia, Slovenia, Israel, Norvegia, Slovacia, Austria şi Polonia. În urma tragerii la sorţi, cele 53 de echipe naţionale, printre care şi Gibraltar, în premieră, vor fi împărţite în nouă grupe, opt de şase formaţii şi una de cinci formaţii.

TROFEUL CUPEI MONDIALE FIFA VA FI EXPUS LA BUCUREŞTI

Trofeul Cupei Mondiale de fotbal se va afla la Bucureşti în perioada 3-5 martie, urmând a fi expus în cadrul Băneasa Shopping City, unde fanii îl vor putea admira. Traseul Turneului Trofeului Cupei Mondiale, organizat de Coca-Cola, a început în septembrie 2013 cu o ceremonie oficială la Rio de Janeiro şi parcurge mai mult de 148.000 de kilometri în decursul a nouă luni, prin 90 de ţări. „Prestigiosul trofeu este însoţit la Bucureşti de fostul campion mondial Christian Karembeu, în calitate de ambasador FIFA. La această ediţie, ambasadorul pentru România al Trofeului Cupei Mondiale este fostul internaţional Ilie Dumitrescu, reprezentant al „Generaţiei de aur“, participant la trei ediţii consecutive ale Cupei Mondiale”, se mai arată în comunicat.

ION PÎRCĂLAB, CĂUTĂTOR DE TALENTE PENTRU DINAMO

Ion Pîrcălab, fostul jucător al echipei Dinamo Bucureşti, a fost cooptat în cadrul departamentului de scouting al clubului, unde îşi va desfăşura activitatea alături de alături de Ionel Augustin, Octavian Marin şi Iulian Oprea, informează site-ul oficial. „Mă bucur că fac parte din noul proiect al clubului. Sunt convins că echipa va reveni în fotbalul românesc cu sprijinul tuturor dinamoviştilor. Vom căuta fotbalişti de valoare în toată ţara sau în străinătate. Cu experienţa acumulată de-a lungul timpului, fiecare trebuie să susţină acest proiect pentru că Dinamo înseamnă performanţă! Cu această mentalitate de învingător am obţinut trofee în Ştefan cel Mare şi aşa trebuie să crească toate generaţiile”, a declarat Pîrcălab. Acum în vârstă de 72 de ani, Pîrcălab a câştigat patru titluri consecutive de campion al României cu echipa din şoseaua Ştefan cel Mare, pentru care a evoluat nouă sezoane, adunând 38 de selecţii şi 5 goluri pentru naţionala României. La începutul anilor ‘70, Pîrcălab s-a transferat la Olympique Nîmes, în prima ligă franceză, unde şi-a încheiat cariera.

IBRAHIMOVIC, GOLGHETERUL LIGII CAMPIONILOR

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat două goluri pentru echipa sa, Paris Saint-Germain, în meciul cu Bayer Leverkusen, scor 4-0, disputat marţi seară, şi a trecut în fruntea clasamentului golgheterilor ediţiei 2013-2014 a Ligii Campionilor, cu zece reuşite, una mai mult decât Cristiano Ronaldo, de la Real Madrid. Dar Real va juca în 26 februarie prima manşă din optimi, în deplasare, cu Schalke 04 Gelsenkirchen. Cei doi sunt urmaţi de Messi (FC Barcelona) - 7g, Kun Aguero (Manchester City) - 6g, Negredo (Manchester City) şi Vidal (Juventus) - ambii cu câte 5g, Cavani (PSG), Diego Costa (Atletico Madrid), Higuain (Napoli) şi R. Lewandowski (Borussia Dortmund) - toţi cu câte 4. Vidal şi Higuain nu mai pot puncta în acest sezon, echipele lor fiind deja eliminate din competiţie.

ORAŞUL CURITIBA RĂMÂNE GAZDĂ A PATRU MECIURI LA CM

Secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, a declarat că oraşul Curitiba va găzdui patru meciuri la turneul final al Campionatului Mondial, aşa cum s-a stabilit iniţial, deşi există întârzieri la construirea stadionului. FIFA ameninţase, în luna ianuarie, oficialităţile oraşului Curitiba că vor pierde dreptul de a organiza meciuri la CM, din cauza acestor întârzieri. „Cursa contracronometru continuă şi trebuie un efort colectiv pentru ca totul să fie gata la timp. Există garanţii financiare, iar progresul se vede. Oraşul Curitiba rămâne între cele 12 localităţi care vor găzdui meciuri la turneul final”, a menţionat Valcke.

BRAZILIA VA JUCA MECIURI AMICALE CU PANAMA ŞI SERBIA

Reprezentativa de fotbal a Braziliei va disputa, în iunie, două meciuri amicale, cu Panama şi Serbia, înainte de Cupa Mondială, a anunţat Confederaţia Braziliană de Fotbal. Înainte de aceste meciuri, selecţionerul Luiz Felipe Scolari va anunţa numele celor 23 de jucători reţinuţi pentru Cupa Mondială. La 6 iunie, Brazilia va întâlni Panama, la Goiana, urmând ca în 9 iunie să joace cu Serbia, la Sao Paulo.

PAPA FRANCISC, INVITAT DE PREŞEDINTELE BRAZILIEI LA CM DE FOTBAL

Preşedintele Braziliei, Dilma Rousseff, a declarat că îl va invita pe Papa Francisc, de origine argentiniană şi pasionat de fotbal, la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal, în cadrul întâlnirii programate vineri, la Vatican. „Vreau să-l invit la Mondial”, a declarat preşedintele, care va participa, vineri, la consistoriul ce va desmna noi cardinali, printre care se numără şi brazilianul Orani Tempesta, actualul arhiepiscop de Rio de Janeiro. Dilma Rouseff a reamintit că Papa este suporter al echipei argentiniene San Lorenzo. „El îşi va încuraja echipa sa, iar eu pe a mea”, a adăugat preşedintele. În cursul unei vizite anterioare la Vatican, imediat după ce Jorge Mario Bergoglio a devenit Papa Francisc, Dilma Rousseff a glumit spunând că Argentina poate avea un Papă, dar Dumnezeu este brazilian. Aceasta este o glumă populară în Brazilia, cu referire la bogăţiile naturale ale statului sud-american.

170 DE SUPORTERI AI ECHIPEI PSG NU AU MAI AJUNS LA LEVERKUSEN

Aproximativ 170 de suporteri ai echipei Paris Saint-Germain, care se deplasau spre Leverkusen pentru meciul din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, au fost întorşi, marţi, în Franţa de la graniţa germano-belgiană. Decizia a fost luată după ce în cele trei autocare ale fanilor francezi au fost găsite obiecte pirotehnice, căşti de protecţie şi diferite obiecte contondente. De asemenea, doar zece persoane aveau bilet pentru meciul cu Bayer. Cele trei autocare au fost reperate de Poliţia franceză, iar informaţiile au fost transmise colegilor din Germania.

ANELKA VA FI AUDIAT DE FEDERAŢIA ENGLEZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE

Atacantul francez Nicolas Anelka va fi audiat de Federaţia Engleză de Fotbal (FA) la începutul săptămânii viitoare, în legătură cu salutul „quenelle” pe care l-a efectuat în 28 decembrie, la un meci al echipei sale, West Bromwich Albion. Audierile se fac la cererea fotbalistului, care a respins acuzaţiile la adresa lui. Francezul în vârstă de 34 de ani, care riscă o suspendare minimă de cinci meciuri, a decis să pledeze nevinovat.

MICHAEL LAUDRUP, CONCEDIAT DE SWANSEA PRINTR-UN E-MAIL

Fostul antrenor al echipei Swansea City, danezul Michael Laudrup, a declarat că a fost concediat de gruparea galeză printr-un e-mail, la câteva ore după ce preşedintele clubului, Huw Jenkins, l-a asigurat că postul său este sigur, informează BBC. În vârstă de 49 de ani, Laudrup a condus-o pe Swansea spre câştigarea Cupei Ligii în sezonul trecut, singurul trofeu major în istoria de 102 ani a clubului. Totuşi, el a fost concediat la 4 februarie, după rezultatele slabe din campionat şi după unele conflicte cu reprezentanţii conducerii. „Am sunat la club şi am întrebat ce se întâmplă. Am întrebat ce înseamnă acea clauză şi nu mi-a putut explica. Când vorbeam la telefon, soţia mi-a spus că a văzut informaţia pe internet. Am întrebat dacă îmi pot lua „la revedere“ de la jucători, iar managerul mi-a spus că e o idee proastă”, a spus Laudrup, care a adăugat că a primit, după demitere, încurajări de la fostul antrenor al echipei Manchester United, Sir Alex Ferguson, şi de la fostul atacant Gary Lineker. După disputarea a 26 de etape, Swansea ocupă locul 10 în clasamentul primei ligi engleze.