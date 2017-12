PRIMUL AMICAL AL IERNII PENTRU FC FARUL

După trei săptămâni de pregătire la propria bază sportivă, FC Farul Constanţa va susţine prima partidă de verificare din acest an. Formaţia pregătită de Ştefan Petcu va întâlni astăzi, de la ora 13.00, în deplasare, echipa FC Voluntari, ocupanta primului loc în clasamentul Seriei a II-a a Ligii a III-a. Totodată, conducerea grupării de pe litoral a încheiat negocierile cu atacantul Cristian Cristea, care va semna în această săptămână un contract pe un an şi jumătate cu FC Farul.

NAŢIONALA DE FUTSAL A ROMÂNIEI, ELIMINATĂ DE LA EURO 2014

Echipa naţională de futsal a României a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de la Antwerpen, după ce a fost învinsă de selecţionata Rusiei, scor 6-0 (4-0), într-un meci jucat luni seară. Golurile au fost marcate de Robinho 2:41, Şaiahmetov 7:50, Eder Lima 8:12, 15.30, 36:47 şi Sergheiev 33:25. Tot luni, Portugalia a eliminat Ucraina cu 2-1 şi va întâlni Rusia în semifinalele programate joi. Celelalte două sferturi de finală, Italia - Croaţia şi Spania - Slovenia, s-au jucat aseară, după închiderea ediţiei. În meciurile jucate în grupă, România a învins Belgia, scor 6-1, şi a pierdut cu Ucraina, scor 0-1. Tricolorii au participat pentru a treia oară la un turneu final de Campionat European.

N’DOYE, NOUL JUCĂTOR AL ECHIPEI ASA TG. MUREŞ

Mijlocaşul senegalez Ousmane N’Doye, ultima oară la Săgeata Năvodari, a semnat, ieri, un contract până în vară cu divizionara secundă ASA Târgu Mureş, informează site-ul oficial al grupării ardelene. N’Doye poate evolua pe posturile de mijlocaş central sau fundaş central şi a mai evoluat în România la echipele FC Vaslui, Dinamo, Astra Giurgiu şi Săgeata Năvodari. El va intra de joi în programul de pregătire al formaţiei conduse de Ioan Ovidiu Sabău. Aceasta va efectua al doilea stagiu de pregătire din Antalya. Tot ieri, ASA i-a împrumutat până în vară pe Laszlo Sepsi, Claudiu Voiculeţ şi Ioan Hora de la CFR Cluj. ASA Tg. Mureş ocupă, după disputarea a 16 etape, locul 5 în seria a II-a a diviziei secunde, la şase puncte de liderul CS Universitatea Craiova.

PANDURII A TRANSFERAT UN PORTAR POLONEZ

Clubul Pandurii Tg. Jiu a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că l-a transferat pe portarul polonez Michal Gliwa, ultima oară la Zaglebie Lubin, jucătorul semnând un contract pe doi ani şi jumătate. Acesta era aşteptat aseară în cantonamentul din Antalya al noii sale echipe. Gliwa, în vârstă de 25 de ani, a mai evoluat pentru Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski şi Polonia Varşovia. El a jucat o dată şi împotriva echipei naţionale de tineret a României, într-o partidă disputată la Chiajna, în 2009. La echipa naţională de seniori, Gliwa are un meci jucat, în 2011.

SPANIA VA PARTICIPA LA UN TURNEU AMICAL ÎN SUA

Echipa naţională de fotbal a Spaniei va participa la un turneu amical în Statele Unite ale Americii, organizat în perioada 27 mai - 10 iunie de liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), înaintea turneului final al CM din Brazilia. Turneul, denumit „Drumul spre Brazilia”, va aduna la start opt selecţionate, din care şase calificate pentru turneul final de anul acesta. La turneu vor mai participa Nigeria, Coasta de Fildeş, Grecia, Bosnia-Herţegovina, Honduras, El Salvador şi Bolivia, ultimele două necalificate la CM din 2014. Calendarul exact al meciurilor şi oraşele care vor găzdui întâlnirile urmează să fie stabilite.

CHELSEA A CÂŞTIGAT DERBY-UL CU MANCHESTER CITY

Manchester City, cu portarul Costel Pantilimon rezervă, a pierdut, luni seară, meciul de pe teren propriu cu Chelsea Londra, scor 0-1. Unicul gol al derby-ul etapei a 24-a a campionatului Angliei a fost marcat de fundaşul sârb Branislav Ivanovici, în min. 32. În clasament conduce Arsenal Londra, cu 55 de puncte, urmată de Manchester City şi Chelsea, ambele cu câte 53p. Partida s-a jucat pe „Etihad Stadium“, în faţa a 47.364 spectatori.

BOUDJEMAA A SEMNAT CU SLAVIA PRAGA

Mijlocaşul francez al echipei Petrolul Ploieşti, Damien Boudjemaa, a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu formaţia Slavia Praga, a anunţat clubul ceh. Boudjemaa, în vârstă de 28 de ani, a fost achiziţionat de Petrolul Ploieşti în 2012. Slavia Praga ocupă locul 11 în clasamentul campionatului ceh, cu 16 puncte. Petrolul Ploieşti i-a cedat în această iarnă pe Ferebory Dore, Younes Hamza şi Alexandru Benga la Botev Plovdiv şi i-a adus în schimb pe Adrian Mutu şi Ianis Zicu, precum şi pe fundaşul brazilian Gerson.

DOUĂ ACHIZIŢII IMPORTANTE LA GALATASARAY ISTANBUL

Echipa turcă Galatasaray Istanbul i-a achiziţionat pe jucătorii Guillermo Enio Burdisso (Boca Juniors) şi Veysel Sari (Eskişehirspor). Fundaşul argentinian Guillermo Enio Burdisso, în vârstă de 25 de ani, a fost adus sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu drept de achiziţionare definitivă. Mijlocaşul Veysel Sari (25 de ani) a fost achiziţionat de la Eskişehirspor şi a semnat un contract pe patru ani şi jumătate cu Galatasaray.

SPORTING BRAGA L-A ÎMPRUMUTAT PE EDINHO

Atacantul echipei Sporting Braga, Edinho, a fost împrumutat până la finaul sezonului la formaţia turcă Kayseri Erciyesspor. Gruparea turcă va avea opţiune de cumpărare definitivă în vară a atacantului portughez de 31 de ani. Edinho a fost cedat după ce antrenorul Jesualdo Ferreira a decis să-l folosească mai puţin odată cu venirea românului Raul Rusescu. Edinho a marcat trei goluri în 15 meciuri jucate în toate competiţiile pentru Sporting Braga de la venirea sa, la începutul sezonului.

JOE KINNEAR A DEMISIONAT DE LA NEWCASTLE UNITED

Directorul clubului Newcastle United, Joe Kinnear, a demisionat din funcţia pe care o deţinea, după ce fanii l-au acuzat că nu a găsit un înlocuitor pentru francezul Yohan Cabaye, cedat în această iarnă la Paris Saint-Germain. „Newcastle United poate confirma că Joe Kinnear a demisionat din funcţia pe care o ocupa cu efect imediat. Clubul nu va face declaraţii ulterioare”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial. Kinnear, care a semnat în iunie 2013 un contract pe trei ani cu Newcastle, părăseşte clubul după ce nu a reuşit să transfere definitiv niciun jucător, atacanţii Loic Remy şi Luuk de Jong venind la „coţofene” sub formă de împrumut. În această iarnă, pentru înlocuirea lui Cabaye, Kinnear a negociat cu Olympique Lyon şi Montpellier pentru transferurile lui Clement Grenier, respectiv Remy Cabella, însă niciunul nu s-a perfectat.

LAZIO ARE PROBLEME DUPĂ CE L-A VÂNDUT PE HERNANES LA INTER

Preşedintele clubului italian Lazio Roma, Claudio Lotito, a primit peste 50 de ameninţări cu moartea după ce l-a vândut pe mijlocaşul brazilian Hernanes la Internazionale Milano, la încheierea perioadei de mercato din ianuarie. Lotito este certat de câţiva ani cu ultraşii formaţiei, însă conflictul a luat amploare în ultimele zile. Săptămâna trecută, sute de fani ai lui Lazio au protestat în faţa casei preşedintelui, scandând împotriva acestuia. Hernanes a declarat că nu a plecat de la Lazio la Inter pentru bani, ci pentru că are ambiţii sportive mai mari. „Lazio mi-a făcut o ofertă foarte bună, dar am ales să merg la Inter pentru că perspectivele sportive sunt mai mari. Când am ajuns la Lazio, mi-am propus să câştigăm titlul şi să jucăm în Liga Campionilor, dar acest lucru a fost imposibil. M-am simţit bine la Lazio şi nu voi uita niciodată finala Cupei Italiei de anul trecut, când am învins-o pe AS Roma”, a spus Hernanes. El a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu Inter, suma transferului fiind de circa 18 milioane de euro. Jucătorul în vârstă de 28 de ani este primul transfer major al noului proprietar al Interului, indonezianul Erick Thohir.

JUCĂTORI DIN BRAZILIA VOR SĂ FACĂ GREVĂ

Jucătorii din campionatul statului Sao Paulo din Brazilia intenţionează să facă grevă în weekend-ul viitor, ca urmare a invaziei violente la centrul de antrenament al echipei Corinthians, unde suporterii doreau să atace fotbalişti, printre care şi fostul milanez Pato. „Pregătim documentaţia pentru a oferi un suport juridic jucătorilor şi suntem pregătiţi să facem grevă”, a declarat pentru cotidianul „O Estado de Sao Paulo“ preşedintele sindicatului jucătorilor profesionişti, Rinaldo Martorelli. „A sosit momentul. Nu putem continua aşa”, a adăugat acesta. O sută de suporteri ai echipei Corinthians au invadat centrul de antrenament al clubului sâmbăta trecută, la câteva zile după eşecul cu Santos, scor 1-5. Pe lângă distrugerile materiale, fanii au agresat angajaţi ai clubului, au furat telefoane mobile şi au încercat să-i atace pe jucători, majoritatea ascunşi în vestiar timp de trei ore, uşa fiind blocată cu dulapuri. Unul dintre fotbalişti, atacantul peruan Paolo Guerrero, a fost lovit la gât. Principalele ţinte ale suporterilor erau atacanţii Pato şi Emerson Sheik, cărora voiau să le “rupă picioarele”, au povestit angajaţi ai clubului. Un alt grup de fani au spus că vor să-l omoare pe Pato (24 de ani), transferat în ianuarie 2013 de la AC Milan şi criticat constant pentru evoluţiile sale. Jucătorii au intenţionat iniţial să facă grevă, miercuri, la meciul cu Bragantino, dar au renunţat, pentru a nu risca o retrogradare după ce s-au confruntat cu presiunii din partea federaţiei şi a postului O Globo, conform conducerii clubului.

TAS A RESPINS APELUL FEDERAŢIEI INSULELOR CAPULUI VERDE

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins apelul Federaţiei de Fotbal din Insulele Capului Verde la decizia FIFA de a elimina naţionala din arhipelag de la barajul de calificare la Cupa Mondială, deoarece la meciul cu Tunisia l-a folosit pe stelistul Fernando Varela, suspendat. În septembrie 2013, Comisia de Disciplină a FIFA a decis ca meciul dintre Tunisia şi Insulele Capului Verde, câştigat de oaspeţi cu 2-0, să fie omologat cu 3-0 pentru gazde, deoarece echipa insulară l-a folosit pe jucătorul echipei Steaua, Fernando Varela, aflat în stare de suspendare. Această hotărâre, confirmată la apel, i-a permis Tunisiei să termine pe locul 1 în Grupa B a fazei a doua a preliminariilor africane şi să se califice la barajul pentru Cupa Mondială, în care a fost eliminată de naţionala Camerunului. TAS a anunţat, ieri, că a respins apelul federaţiei din Insulele Capului Verde, astfel că decizia Comisiei de Disciplină a FIFA rămâne neschimbată.