TURNEU DE JUNIORI II LA CONSTANŢA

Vineri, la Sala Sporturilor din Constanţa a început al patrulea turneu din cadrul Campionatului Naţional de juniori II, turneu la care participă următoarele formaţii: CSŞ Medgidia, CSŞ 1 Constanţa, CSŞ Călăraşi, CS Năvodari şi ACS Axiopolis Cernavodă. Rezultate înregistrate vineri: Călăraşi - Năvodari 33-26, Constanţa - Medgidia 26-25, Năvodari - Cernavodă 23-13, Călăraşi - Constanţa 26-25. Programul următoarelor partide - sâmbătă: Constanţa - Cernavodă (ora 9.00), Medgidia - Călăraşi (ora 10.30), Năvodari - Constanţa (ora 17.30), Cernavodă - Medgidia (ora 19.00); duminică: Medgidia - Năvodari (ora 9.00), Călăraşi - Cernavodă (ora 10.30).

SÂMBĂTĂ, LA GALAŢI, GALA FINALĂ SUPERKOMBAT

Şase luptători români vor urca în ring în cadrul galei finale Superkombat, care se va desfăşura sâmbătă, la patinoarul din Galaţi. În total, în gală vor lupta 16 sportivi pe parcursul a nouă meciuri. Programul cuprinde un meci de deschidere, în care va lupta Alexandru Nedelcu, urmat de turneul final Superkombat la categoria grea, sub forma unei piramide de patru. În semifinale se întâlnesc Redouan Cairo (Surinam) şi Giannis Stoforidis (Grecia), respectiv Frank Munoz (Spania) şi D’Angelo Marshall (Curacao). Fraţii Stoica vor lupta în meciuri pentru titlul mondial Superkombat: Andrei (categoria super-cruiser, 95 kg) va încerca să-i ia centura lui Ondrej Hutnik (Cehia), iar Bogdan îşi va apăra titlul la cruiser (92 kg) în faţa lui Igor Bugaenko (Belarus). Alţi trei români sunt implicaţi în cele trei superfight-uri: Mike Bourke (SUA) - Alexandru Lungu (România) la categoria supergrea (+135 kg), Pavel Juravlev (Ucraina) - Benjamin Adegbuyi (România) şi Paul Slowinski (Australia/Polonia) - Raul Cătinaş (România) la categoria grea (96 kg). Gala se va încheia cu finala piramidei.

NICOLETA ALBU ŞI ROXANA COGIANU, CELE MAI BUNE CANOTOARE ALE ANULUI ÎN ROMÂNIA

Nicoleta Albu (CS Dinamo Bucureşti) şi Roxana Cogianu (CSA Steaua Bucureşti) au fost desemnate cele mai bune sportive ale anului de către Federaţia Română de Canotaj. Ele au cucerit titlul european la Sevilla, cu echipajul de 8+1, dar şi două medalii de argint (dublu rame şi 8+1) la Mondialele de la Chingju (Coreea de Sud). Cele două au ocupat la egalitate primul loc, cu câte 450 de puncte, în timp ce treptele 3 şi 4 ale ierarhiei au fost ocupate de Cristina Grigoraş şi Andreea Boghian (ambele Dinamo), campioane europene la dublu rame, cu câte 350 de puncte. În primii zece s-au mai clasat Ionelia Zaharia (Steaua), Camelia Lupaşcu (Dinamo), Daniela Druncea (CS Olimpia Bucureşti), Cristina Ilie, Ioana Crăciun, George Palamariu (toţi trei de la Dinamo) şi Cristi Ilie Pîrghie (Steaua).

SPORTIVII DINAMOVIŞTI, PREMIAŢI DE MINISTRUL RADU STROE

Cei mai buni sportivi ai CS Dinamo Bucureşti în 2013, printre care scrimerul Tiberiu Dolniceanu, gimnasta Larisa Iordache şi canotoarea Camelia Lupaşcu, au fost premiaţi, vineri, de către ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, în cadrul unei serbări organizate la sediul MAI. Sportivii premiaţi au fost următorii: Tiberiu Dolniceanu (scrimă), locul 2 şi 3 la Campionatele Mondiale şi locul 1 şi 4 la Campionatele Europene, Marius Gălăţeanu (scrimă), locul 2 la CM şi locul 4 la CE, Larisa Iordache (gimnastică), locul 2 şi 4 la CM şi locul 1 şi de trei ori locul 2 la CE, echipajele de 8+1 şi 2 rame, ocupante ale locurilor 1 şi 2 la CE, respectiv CM de canotaj, Bogdan Juratoni (box), locul 2 la CE, Paul Stoichiţă (haltere), două locuri 2 şi un loc 3 la CE, Alexandra Pop (judo), locul 2 la CM de juniori, Alida Marcovici (volei), locul 2 la Campionatul Naţional, Dragoş Stoenescu (polo), locul 2 la CN, Diana Cărbuneanu (volei), locul 2 la CN.

JUCĂTOAREA DE TENIS DE MASĂ VALERIA BORZA A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Jucătoarea de tenis Valeria Borza, în vârstă de 29 de ani, legitimată la echipa franceză Lys-lez-Lannoy, a încetat din viaţă, joi seară, din cauza unei meningite bacteriene. Sportiva din Caransebeş se îndrepta spre un autobuz care urma să o ducă spre aeroportul din Charleroi pentru a veni în România. Jucătoarea a acuzat dureri de cap extrem de puternice, a fost transportată la spitalul din Roubaix, unde a fost dusă la secţia de reanimare, dar a intrat rapid în comă.

CM DE HANDBAL FEMININ

Vineri seară s-au disputat semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Serbia. În prima semifinală, SERBIA - Polonia 24-18 (14-6). Celalaltă semifinală, Brazilia - Danemarca, a luat sfârşit după închiderea ediţiei. Finalele sunt programate duminică - ora 15.30: finala mică; ora 18.15: finala mare.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Se cunosc toate echipele calificate în TOP 16, faza a doua a Euroligii de baschet masculin, acestea fiind Fenerbahce Ulker, CSKA Moscova, FC Barcelona, Partizan Belgrad (Grupa A), Real Madrid, EA7 Emporio Armani Milano, Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes Istanbul (Grupa B), Olympiacos Pireu, Galatasaray Istanbul, Unicaja Malaga, FC Bayern München (Grupa C), Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Kuban, Laboral Kutxa Vitoria, Panathinaikos Atena (Grupa D). Partidele de joi, din ultima etapă a grupelor preliminare, au adus o singură surpriză - înfrângerea suferită pe teren propriu de Montepaschi, care a dus la eliminarea campioanei Italiei! Unicaja a înscris coşul victoriei cu 0,6 secunde înainte de final! Real Madrid şi Olympiacos Pireu au încheiat această fază cu zece victorii din zece posibile. Rezultate - Grupa A: Partizan Belgrad - CSKA Moscova 62-73, FC Barcelona - Budivelnik Kiev 96-77, JSF Nanterre - Fenerbahce Ulker 76-95; Grupa B: Anadolu Efes - Real Madrid 61-86, Brose Baskets Bamberg - Zalgiris Kaunas 80-84; Grupa C: Stelmet Zielona Gora - Olympiacos Pireu 80-91, Montepaschi Siena - Unicaja Malaga 62-64; Grupa D: Panathinaikos Atena - Maccabi Tel Aviv 55-68. Vineri seară s-au disputat partidele - Grupa B: Strasbourg IG - EA7 Emporio Armani Milano; Grupa C: FC Bayern München - Galatasaray Istanbul; Grupa D: Lietuvos Rytas - Steaua Roşie Belgrad, Laboral Kutxa - Lokomotiv Kuban.

RAFAEL NADAL ŞI SERENA WILLIAMS SUNT „CAMPIONII CAMPIONILOR LUMII” PENTRU „L’EQUIPE“

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a fost desemnat „Campionul campionilor lumii” în anul 2013, reuşind să-i devanseze în ancheta organizată de ziarul sportiv francez „L’Equipe“ pe germanul Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1, şi pe sprinterul jamaican Usain Bolt, multiplu campion olimpic şi mondial. La feminin, titlul de „Campioană a campioanelor lumii” a revenit jucătoarei americane de tenis Serena Williams, lidera clasamentului WTA şi campioana olimpică en titre, care a mai primit această distincţie şi în 2012. Nadal şi Serena au reuşit să se impună, pe parcursul acestui an, în turneele de Mare Şlem de la Roland Garros şi US Open. „L’Equipe“ i-a premiat, totodată, pe „Campionii campionilor” sportului francez, câştigătorii trofeelor fiind jucătoarea de tenis Marion Bartoli şi baschetbalistul Tony Parker. Cotidianul francez a acordat, totodată şi un premiu rezervat „Campionilor campionilor de legendă”, care a revenit fostei patinatoare germane Katarina Witt.

TONY PARKER, „CAMPIONUL CAMPIONILOR FRANCEZI“ ÎN 2013

Baschetbalistul Tony Parker, conducătorul de joc al echipei San Antonio Spurs, a fost desemnat “campionul campionilor” pentru performanţa de la EURO 2013, unde Franţa a câştigat primul său titlu continental, a anunţat Federaţia Franceză de Baschet. „Tony Parker este un mare campion şi sunt fericit că publicaţia „L’Equipe“ i-a atribuit această distincţie. El a devenit un exemplu pentru toţi baschetbalişii şi un model în sportul nostru”, a declarat Jean-Pierre Siutat, preşedintele federaţiei franceze de baschet. Parker a mai câştigat acest titlu şi în 2003, după ce a devenit primul francez campion în NBA cu Spurs. Potrivit lequipe.fr, Parker a primit distincţia de la campionul olimpic la judo Teddy Riner, laureatul din 2012. La 22 septembrie, la Ljubljana, Franţa a învins Lituania în finala CE, iar la Tony Parker a fost desemnat cel mai bun jucător al competiţiei.

KOBE BRYANT S-A ACCIDENTAT ŞI VA FI INDISPONIBIL ŞASE SĂPTĂMÂNI

Baschetbalistul formaţiei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, va fi indisponibil şase săptămâni, după ce s-a accidentat la genunchiul stâng la meciul cu Memphis, a anunţat clubul american. „Îmi pare rău pentru Kobe, el a muncit mult pentru a reveni”, a scris antrenorul LA Lakers, Mike D’Antoni, pe Twitter. În vârstă de 35 de ani, Bryant a lipsit în primele 19 meciuri ale sezonului, după ce a fost operat, în aprilie, la tendonul lui Ahile.

FOSTUL CAMPION MONDIAL LA PATINAJ ARTISTIC BRIAN BOITANO A ANUNŢAT CĂ ESTE HOMOSEXUAL

Brian Boitano, medaliat cu aur la patinaj artistic la Jocurile Olimpice din 1988, de la Calgary, a anunţat că este homosexual, la două zile după ce a fost numit în delegaţia oficială ce va reprezenta SUA la Soci. „Faptul că sunt homosexual reprezintă doar o parte a personalităţii mele”, a declarat fostul patinator, care a refuzat mereu să discute despre orientarea sa sexuală. El a precizat că este „înainte de toate un sportiv american, mândru să trăiască într-o ţară care promovează diversitatea şi toleranţa”. La Soci, Brian Boitano va face parte din delegaţia americană alături de Billie Jean King, fostă campioană la tenis şi lesbiană declarată. Pe lângă titlul olimpic din 1998, patinatorul american a mai fost de două ori campion mondial, în 1986 şi 1988.

SUSPENDAREA PROVIZORIE A CAMPIOANEI OLIMPICE ASLI CAKIR ALPTEKIN, RIDICATĂ DE FEDERAŢIA TURCĂ DE ATLETISM

Federaţia Turcă de Atletism a decis să ridice suspendarea provizorie decisă, în luna mai, în cazul campioanei olimpice Asli Cakir Alptekin, acuzată de dopaj în baza anomaliilor din paşaportul său biologic. „Comisia de Disciplină a hotărât că nu sunt necesare sancţiuni şi că trebuie ridicată suspendarea provizorie în cazul sportivei Asli Cakir Alptekin, deoarece aceasta nu a încălcat regulamentul antidoping”, se arată într-un comunicat al forului turc. Cakir Alptekin a câştigat la Jocurile Olimpice de la Londra proba de 1.500 m. Compatrioata lui Alptekin, Nevin Yanit, campioană europeană la 100 m garduri, a fost de asemenea suspendată în luna mai, după mai multe controale antidoping cu rezultat pozitiv.

SVINDAL A CÂŞTIGAT SLALOMUL SUPER-URIAŞ DE LA VAL GARDENA

Norvegianul Aksel Lund Svindal a câştigat vineri slalomul super-uriaş de la Val Gardena (Italia), înregistrând cu această ocazie cea de-a 24-a sa victorie în Cupa Mondială la schi alpin. Svindal i-a devansat pe canadianul Jan Hudec, sosit după 58 de sutimi, şi pe francezul Adrien Theaux, a cărui întârziere a fost de o secundă şi 90 de sutimi. Graţie acestui succes, al treilea de la debutul sezonului, Svindal (31 de ani) a acumulat 360 de puncte în clasamentul general, consolidându-şi poziţia de lider. El este urmat de austriacul Marcel Hirscher, cu 335p, şi de americanul Ted Ligety, cu 269p. Svindal a mai reuşit să câştige de două ori în ultimii ani superG-ul de la Val Gardena, în 2009 şi 2012.

TYSON SPUNE CĂ S-A... „CĂLUGĂRIT”

Fostul pugilist Mike Tyson, în vârstă de 47 de ani, a declarat pentru BBC că şi-a schimbat total stilul de viaţă, adică nu mai merge în cluburi şi nu-şi mai iroseşte banii ca înainte, iar acum trăieşte ca un... călugăr. „Nu o să vă spun că nu voi mai consuma alcool sau nu mă voi mai droga. Sper că nu mă voi face de râs, pentru că asta se întâmpla în mod normal, nu mă opream până nu eram arestat sau provocam un accident rutier. Nu mai auziţi nimic în legătură cu mine pentru că nu mai merg în cluburi, nu mai am 45 de prietene pentru care să plătesc şi nu mai cheltuiesc toţi acei bani acum. Pur şi simplu nu mai am acel stil de viaţă. Călătoresc în întreaga lume şi vorbesc cu oameni interesanţi. Pentru mine, acesta este un stil de viaţă monastic, e ca şi cum aş fi un călugăr”, a spus Tyson. El a devenit în 1986, la vârsta de 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria grea. Ascensiunea sa fenomenală în boxul profesionist a fost, însă, însoţită de numeroase scandaluri în viaţa personală: închisoare pentru viol, dependenţă de droguri, multe bătăi şi agresiuni fizice.