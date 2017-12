CSU NEPTUN A REMIZAT CU JUNIORII DE LA CSŞ 1

Ieri, la Sala Sporturilor din Constanţa, echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa a susţinut o partidă de verificare în compania formaţiei de juniori de la Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 din Constanţa. Întâlnirea s-a încheiat la egalitate, scor 26-26. A fost ultimul test pentru handbalistele constănţene înaintea primului meci oficial al sezonului 2013-2014, CSU Neptun urmând să evolueze în prima etapă a Ligii Naţionale pe teren propriu, joi, 5 septembrie, în compania formaţiei HCM Baia Mare, vicecampioana ediţiei trecute.

CINCI ATLEŢI CONSTĂNŢENI LA JOCURILE FRANCOFONE

România va fi reprezentată de 17 atleţi, 12 la feminin şi 5 la masculin, la concursul atletic din cadrul Jocurilor Francofone, care vor avea loc în perioada 10-15 septembrie, la Nisa, a anunţat Federaţia Română de Atletism. Printre aceştia se află şi cinci sportivi de la CS Farul Constanţa: Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea) - la 100 m şi 200 m, Cristina Toma (antrenor Vali Ionescu) - la triplusalt, Anca Heltne (antrenor Gabriel Bădescu) - la aruncarea greutăţii, Adrian Dăianu (antrenor Lenuţa Dragomir) - la triplusalt şi Adrian Vasile (antrenor Gabriela Voiculescu) - la lungime.

REGATA „CALLATIS“ ÎNCHEIE SEZONUL DE YACHTING

Începând de astăzi şi până duminică, Black Sea Sailing Association şi Primăria Municipiului Mangalia organizează Regata „Callatis“, competiţie care se va desfăşura între Marina Mangalia şi Marina Eforie Nord. Peste 20 de echipaje se vor întrece la Regata „Callatis“, la final urmând să fie desemnaţi câştigătorii Trofeului „Black Sea Sailing“ 2013 la clasele Racer şi Cruiser, precum şi învingătorii în Campionatul McCann Erickson. În urma rezultatelor înregistrate în precedentele etape, printre echipajele favorite se numără Benga, Tortuga, Simina şi Alexandra. „Ne bucurăm că putem sprijini sportul nautic prin implicarea în organizarea Regatei „Callatis“. Acest demers face parte dintr-o serie mai amplă de iniţiative ale Primăriei Municipiului Mangalia de susţinere a activităţilor sportive care au ca scop dezvoltarea turismului nautic în zonă”, a declarat Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia.

CUPA CLUBURILOR SPORTIVE LA HANDBAL MASCULIN JUNIORI

Astăzi (de la ora 16.00) şi mâine (de la ora 12.30), Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, la iniţiativa Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa şi în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Handbal, organizează, în Sala Sporturilor din Năvodari, Cupa Cluburilor Sportive la handbal masculin juniori. „Doresc să le urez succes micilor handbalişti şi sunt convins că vor fi antrenaţi în competiţii extrem de strânse şi pline de emoţie, atât din partea celor care îi antrenează, dar şi din partea părinţilor şi prietenilor lor! Ca de fiecare dată, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa este alături de handbal, asigură sprijin logistic şi susţine financiar competiţia cu baremul de arbitraj, premiile speciale şi diplomele, dorindu-le tuturor participanţilor succes şi reuşite de excepţie!”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST Constanţa.

STAGIU NAŢIONAL DE KARATE SHOTOKAN

Astăzi şi mâine, între orele 10.00 - 13.00 şi 17.00 - 20.00, în organizarea cluburilor sportive Tomis (preşedinte Valerian Muşat) şi Marea Neagră (preşedinte Florin Iordănoaia) din Constanţa, sala de sport a Clubului Elevilor din Constanta găzduieşte un stagiu naţional de Karate Shotokan. Stagiul este condus de Shihan Adrian Popescu-Săcele - 8 Dan Karate, vicepreşedinte al Uniunii Mondiale de Karate Shotokan (WSKU) şi preşedintele Federaţiei Române de Karate-Do şi Discipline Asociate, unul dintre cei mai titraţi şi recunoscuţi maeştri de Karate din România, formator de şcoală, iniţiator şi antrenor a numeroase generaţii de practicanţi. La stagiu participă sportivi din judeţul Constanţa şi de la alte cluburi din ţară. În cadrul stagiului sunt predate o serie de noţiuni de bază din Karate şi tehnici avansate de luptă „Shobu Ippon” şi „Shobu Sanbon”.

ECHIPAJUL DE DUBLU RAME, ÎN FINALA MONDIALELOR DE CANOTAJ

Echipajul feminin de dublu rame fără cârmaci al României, format din Roxana Cogianu şi Nicoleta Albu, s-a calificat ieri în finala probei la Campionatele Mondiale de canotaj academic de la Chungju, din Coreea de Sud, după ce a câştigat a doua semifinală. În schimb, echipajul masculin de 4 rame fără cârmaci (Marius-Vasile Cozmiuc, George Palamariu, Cristi-Ilie Pîrghie, Florin Curuea) a ratat calificarea în finală după ce a ocupat locul 4 în semifinala a doua, sosind după Italia, Australia şi Marea Britanie. România mai are un singur echipaj calificat în finală, cel feminin de 8+1 (Cristina Ilie, Nicoleta Albu, Cristina Grigoraş, Ioana Crăciun, Camelia Lupaşcu, Andreea Boghian, Roxana Cogianu, Ionelia Zaharia, Daniela Druncea). Finala la dublu rame feminin va avea loc mâine, de la ora 9.48 (ora României), iar cea de 8+1 feminin se va desfăşura duminică, de la ora 9.03. Obiectivul delegaţiei României la această ediţie a CM este cucerirea unei medalii.

KARLOVIC A PUS CAPĂT CARIEREI DE SIMPLU A LUI JAMES BLAKE

Jucătorul James Blake, locul 100 ATP, a fost învins, cu 6-7 (2/7), 3-6, 6-4, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2), de croatul Ivo Karlovic, locul 79 ATP, la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, acesta fiind ultimul meci de simplu pentru Blake, fostul nr. 4 mondial. Americanul a fost ovaţionat minute în şir după partida disputată pe arena „Louis Armstrong”. „Cred că ovaţiile dovedesc că tot ce am făcut, fiecare picătură de muncă grea a meritat pentru a juca în faţa voastră timp de 14 ani. Nu vor fi uitate niciodată, voi purta în minte toate amintirile de aici”, a spus Blake la finalul meciului. Blake anunţase luni că US Open este ultimul său turneu la care participă. El va mai evolua la dublu, în echipă cu compatriotul său Jack Sock. Adversarii lor vor fi perechea Alexander Peya / Bruno Soares (Austria / Brazilia), cap de serie nr. 2. În vârstă de 33 de ani, Blake a câştigat în cariera sa zece titluri ATP şi Cupa Davis, în 2007, cu echipa Statelor Unite ale Americii.

CAPITALA SUA VA CANDIDA PENTRU ORGANIZAREA JO 2024

Capitala Statelor Unite ale Americii, Washington, vrea să se înscrie în cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din anul 2024. „Suntem cel mai sigur oraş din lume”, a declarat Bob Sweeney, preşedintele comitetului de candidatură DC 2024, care a anunţat formarea unui grup nonprofit ce îşi propune să facă din Washington primul oraş american care găzduieşte o ediţie de vară a Jocurilor Olimpice, după Atlanta în 1996. Capitala americană mai are însă un drum lung de parcurs până la candidatura efectivă din partea SUA. Washingtonul este unul dintre cele 35 de oraşe americane care au primit scrisori din partea Comitetului Olimpic al Statelor Unite (USOC) pentru a-şi exprima interesul faţă de competiţia din 2024, iar Sweeney consideră că vor exista maximum zece candidate serioase dintre care USOC va trebui să aleagă. Alături de Washington, şi-au mai arătat interesul faţă de organizarea JO 2024 Los Angeles, care a mai găzduit JO de vară în 1932 şi 1984, Philadelphia şi Tulsa (Oklahoma), în timp ce San Diego doreşte să intre în cursă alături de vecina mexicană Tijuana. La nivel internaţional, printre potenţialele candidate se numără Parisul, Roma, Doha şi un oraş din Africa de Sud. Comitetul Internaţional Olimpic urmează să desemneze gazda JO din 2024 în cursul anului 2017.

CANADA S-A CALIFICAT PENTRU CUPA MONDIALĂ DE RUGBY DIN 2015

Echipa de rugby a Canadei s-a calificat pentru Cupa Mondială din Anglia, unde va juca în Grupa D, alături de Franţa, Italia, Irlanda şi încă o echipă din Europa, după ce a învins şi în manşa a doua selecţionata SUA, cu 13-11 (8-8), la Toronto. În meciul-tur, Canada a obţinut victoria cu 27-9, într-o partidă jucată la Charleston (Carolina de Sud). Formaţia SUA va juca, în 2014, un baraj tur-retur cu Uruguayul, învingătoarea urmând să obţină biletul pentru CM din 2015, în Grupa B, din care mai fac parte Africa de Sud, Samoa, Scoţia şi o echipă calificată din zona Asia.