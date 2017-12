BRIGADĂ ROMÂNEASCĂ ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

O brigadă din România, cu Sebastian Colţescu la centru, va arbitra meciul NK Celje (Slovenia) - Tromso (Norvegia), programat pe 11 iulie, la Celje, în manşa secundă a primului tur preliminar din UEFA Europa League. Colţescu va fi ajutat la cele două linii de Sebastian Gheorghe şi de Radu Ghinguleac. Arbitru de rezervă va fi Teodor Crăciunescu.

ARBITRII DUBLEI ASTRA GIURGIU - NK DOMZALE

Meciul NK Domzale - Astra Giurgiu, programat joi, de la ora 21.45, la Domzale, în prima manşă a turului 1 preliminar al UEFA Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Grecia, avându-l la centru pe Andreas Pappas. Pappas va fi ajutat la cele două linii de Christos Baltas şi Ilias Alexeas, iar arbitru de rezervă va fi Tasos Sidiropoulos. Partida retur se va disputa pe 11 iulie, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi arbitrat de o brigadă ucraineană formată din Iaroslav Kozik (central), Oleksandr Voitiuk şi Oleksandr Korniyko (asistenţi) şi Sergiy Berezka (rezervă).

HEREA A SEMNAT CU FC SION

Mijlocaşul Ovidiu Herea, care a evoluat în ultimele şase sezoane la Rapid Bucureşti, a semnat un contract pe trei ani cu FC Sion, informează cotidianul „Le Matin“. Potrivit presei elveţiene, Herea s-a alăturat vineri noilor săi coechipieri, care au jucat seara un meci amical cu Servette, scor 0-0. Ovidiu Herea a fost ofertat în această vară şi de Maccabi Tel Aviv. Conform contractului de transfer dintre Rapid şi FC Naţional, încheiat în urmă cu şase ani, la o eventuală revânzare a lui Herea, fostul finanţator al clubului FC Naţional, Constantin Iacov, trebuie să încaseze 500.000 de euro.

DORIN GOIAN A PLECAT DE LA GLASGOW RANGERS

Clubul Glasgow Rangers a anunţat că fundaşii Carlos Bocanegra şi Dorin Goian părăsesc gruparea scoţiană, cu un an înainte de expirarea contractelor. „Cei doi jucători au fost împrumutaţi la Racing Santander, respectiv Spezia, în sezonul trecut, pentru a se economisi banii care ar fi reprezentat salariile lor mari. După discuţii ce au avut loc în ultimele zile, ambii jucători sunt acum liberi să îşi continue carierele în altă parte, ei încheindu-şi contractele cu un an mai devreme”, notează site-ul oficial al clubului britanic, care menţionează că Goian ar vrea să revină în Marea Britanie, căutându-şi echipă în Anglia. Dorin Goian era legitimat la Glasgow Rangers din 2011, iar în sezonul 2012-2013 a evoluat la echipa italiană Spezia, sub formă de împrumut.

IANIS ZICU A MARCAT UN GOL PENTRU GANGWON FC

Atacantul Ianis Zicu a marcat un gol în partida pe care echipa sa, Gangwon FC, a câştigat-o ieri, pe teren propriu, 2-1 (1-0) cu Suwon Samsung Bluewings FC, în etapa a 15-a a campionatului sud-coreean. Zicu a deschis scorul din penalty, în min. 31. Celălalt gol al învingătorilor a fost marcat de Min Park, în min. 63. Pentru oaspeţi a înscris Ristic, în min. 74. Gangwon FC ocupă locul 12 în clasament, cu 12 puncte.

PRIETENII LUI MESSI AU CÂŞTIGAT UN MECI DE CARITATE

Echipa formată din prietenii argentinianului Lionel Messi a învins cu scorul de 9-6 o formaţie a amicilor brazilianului Robinho, într-un meci de caritate disputat sâmbătă, la Medellin, în faţa a 12.000 de spectatori. Messi a înscris primul gol al întâlnirii, iar din echipa sa au mai făcut parte, printre alţii, columbienii David Ospina şi Juan Pablo Angel şi argentinienii Martin Demichelis, Javier Masherano şi Pablo Aimar. Antrenorul prietenilor jucătorului de la Barcelona a fost brazilianul Zico. Turneul de caritate va continua şi programează alte meciuri marţi, la Lima, miercuri, la Los Angeles şi sâmbătă, la Chicago.

DRAXLER A REFUZAT DOUĂ OFERTE DE CÂTE 60 MILIOANE DE EURO

Fotbalistul german Julian Draxler, de la Schalke ’04 Gelsenkirchen, a renunţat la două oferte de câte 60 milioane de euro venite din partea cluburilor Real Madrid şi Manchester City, afirmă cotidianul „Bild“, care susţine că ambele cluburi i-au oferit jucătorului contracte pe cinci ani pentru 12 milioane pe an. În vârstă de 19 ani, Draxler şi-a prelungit, în luna mai a acestui an, contractul cu Schalke până în 2018, înţelegerea având o clauză de reziliere de circa 45 milioane de dolari. Tânărul fotbalist a explicat că a decis să joace în viitorul sezon la Schalke, pentru a disputa cu echipa sa Liga Campionilor şi pentru a se concentra pe Mondialul din Brazilia cu selecţionata germană.

CHELSEA S-A DESPĂRŢIT DE PATRU JUCĂTORI

Clubul englez Chelsea Londra a anunţat ieri despărţirea de jucătorii Paulo Ferreira, Florent Malouda, Ross Turnbull şi Yossi Benayoun, toţi aflaţi la final de contract. Fundaşul portughez Paulo Ferreira (34 de ani) a venit de la FC Porto în 2004, iar mijlocaşul francez Malouda (33 de ani) juca la Chelsea din 2007, când s-a transferat de la Lyon. Portarul de rezervă Turnbull (28 de ani) a fost achiziţionat de gruparea londoneză în 2009 de la Cardiff City, în timp ce mijlocaşul israelian Benayoun (33 de ani) a fost adus de la FC Liverpool în 2010.

FRANK DE BOER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AJAX

Antrenorul Frank de Boer a semnat prelungirea contractului cu echipa Ajax Amsterdam până în iunie 2017. De Boer, care a câştigat cu Ajax ultimele trei ediţii ale campionatului Olandei, ajunsese la un acord verbal încă de pe 21 mai. Fostul internaţional olandez (43 de ani, 112 selecţii), a cărui înţelegere expira iniţial vara viitoare, este legat acum de până pe 30 iunie 2017 de formaţia al cărui jucător a fost. Înainte s-o preia pe Ajax, acum doi ani şi jumătate, de Boer a fost secundul lui Bert van Marwijk la naţionala Olandei, care a ajuns până în finala CM 2010, pierdută în faţa Spaniei.