TECĂU ŞI MIRNÎI AU PIERDUT FINALA LA DELRAY BEACH

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 1, a pierdut, aseară, finala probei de dublu din cadrul turneului de la Delray Beach (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 519.775 de dolari. Tecău şi Mirnîi au cedat, cu 4-6, 4-6, după o oră şi 13 minute, în duelul cu americanii James Blake şi Jack Sock, asigurându-şi 150 de puncte în clasamentul ATP de dublu şi un cec în valoare de 13.140 de dolari. Sâmbătă, în semifinale, Tecău şi Mirnîi au învins cuplul Johan Brunstrom (Suedia) / Raven Klaasen (Africa de Sud), cu 7-6 (7/4), 6-3. Tecău şi Mîrnîi au disputat a doua finală în acest an, după cea de la Sydney, pierdută în faţa fraţilor Bryan.

OLTCHIM S-A IMPUS ÎN RUSIA

Oltchim Rm. Vâlcea a câştigat, sâmbătă, în deplasare, cu 26-23 (13-15), partida cu formaţia rusă Zvezda Zvenigorod, din etapa a 4-a a Grupei principale 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. În urma acestui rezultat, campioana României păstrează în continuare şanse de calificare în semifinalele competiţiei. În cealaltă partidă din această grupă, RK Krim Mercator Ljubljana (Slovenia) a învins, aseară, cu 31-25 (11-9), pe FTC Rail Cargo Hungaria (Ungaria). Clasament: 1. Krim 6p (golaveraj: 114-103), 2. FTC Hungaria 6p (113-113), 3. OLTCHIM 4p, 4. Zvezda 0p.

NICULESCU A CÂŞTIGAT FLORIANOPOLIS

Tenismena Monica Niculescu, locul 75 mondial, a câştigat turneul de la Florianopolis (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari, obţinând primul său trofeu de simplu în circuitul WTA. Niculescu a învins-o în finală, după o oră şi 59 de minute de joc, pe sportiva rusă Olga Puchkova, nr. 109 mondial, cu 6-2, 4-6, 6-4. Pentru această performanţă, Niculescu a obţinut 280 de puncte WTA şi un cec în valoare de 40.000 de dolari. „Totul a fost perfect pentru mine. În al doilea set eram foarte obosită. Am vrut să chem de mai multe ori fizioterapeutul. La finalul meciului, am început să am crampe. Umiditatea era ridicată, eu eram foarte obosită şi adversara mea juca foarte bine. A trebuit să fiu mai agresivă, ca să domin jocul. Acum sunt foarte fericită că am câştigat”, a spus Niculescu.

RALUCA-IOANA OLARU, ÎNVINGĂTOARE ÎN ANTALYA

Jucătoarea de tenis Raluca-Ioana Olaru, cap de serie nr. 1, a câştigat, duminică, turneul ITF din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Olaru a învins-o, în finală, cu 6-3, 7-5, pe Jovana Jaksic (Serbia), a patra favorită a competiţiei. Tot duminică, prechea Ilka Csoregi / Zarah Razafimahatratra (România / Madagascar) a câştigat proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Sharm El Sheikh (Egipt), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Csoregi şi Razafimahatratra au învins, în ultimul act, cu 7-5, 6-3, cuplul Naomi Brady / Ana Veselinovic (Marea Britanie / Serbia).

MERGEA ŞI MARX AU PIERDUT FINALA LA CHERBOURG

Perechea formată din Florin Mergea şi Philipp Marx (Germania), cap de serie nr. 1, a pierdut finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Cherbourg (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Cei doi au fost învinşi, în ultimul act al competiţiei, cu 7-5, 6-4, după o oră şi zece minute, de cuplul thailandez Sanchai Ratiwatana şi Sonchat Ratiwatana, cap de serie nr. 2. Pentru performanţa reuşită la Cherbourg, Mergea şi Marx vor primi 55 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 1.500 de euro.

CRIVOI S-A IMPUS LA CHENNAI

Tenismanul Victor Crivoi, cap de serie nr. 1, a câştigat turneul ITF Futures de la Chennai (India), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Românul l-a învins în finală, cu 7-6, 7-5, pe sportivul indian Jeevan Nedunchezhian, al treilea favorit.

VICTORIE PENTRU HSC MIERCUREA CIUC ÎN LIGA MOL

Sâmbătă au avut loc primele meciuri din cadrul semifinalelor Ligii Mol la hochei pe gheaţă, programate în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. HSC Miercurea Ciuc a jucat pe teren propriu cu HC Nove Zamky (Slovacia) şi s-a impus cu 5-3 (goluri Trancă 2, Molnar, Becze şi Novak, respectiv Baracak, Mikhailov şi Mamonovs). Meciul al doilea a avut loc aseară, tot la Miercurea Ciuc. În cealaltă semifinală, Dab Docler a dispus de Miskolc cu 7-2.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

La sfârşitul săptămânii trecute au fost stabilite câştigătoarele Cupei CEV la volei, precum şi finalistele Cupei Challenge în actualul sezon. Rezultate - Cupa CEV, finala, manşa retur, feminin: Fenerbahce SK Istanbul (Turcia) - BANK BPS FAKRO MUSZYNA (Polonia) 2:3 (18:25, 25:19, 15:25, 25:22, 11:15) - în tur: 2:3; masculin, manşa retur: HALKBANK ANKARA (Turcia) - Andreoli Latina (Italia) 3:2 (21:25, 26:24, 25:17, 22:25, 15:11) - în tur: 3:1. Cupa Challenge, semifinale, manşa retur, feminin: REBECCHINORD MECCANICA PIACENZA (Italia) - Aurubis Hamburg (Germania) 3:0 (25:16, 25:16, 25:21) - în tur: 3:0 şi LP Salo (Finlanda) - DINAMO KRASNODAR (Rusia) 0:3 (14:25, 15:25, 18:25) - în tur: 0:3. Finala dintre Rebecchinord Meccanica Piacenza şi Dinamo Krasnodar este programată pe 19/20 martie - turul (în Italia) şi 23/24 martie - returul (în Rusia). La echipa italiană evoluează şi Carmen Ţurlea; masculin: Delecta Bydgoszcz (Polonia) - URAL UFA (Rusia) 3:2 (25:18, 21:25, 22:25, 25:21, 15-12) - 12-15 în “setul de aur”- în tur: 0:3 şi Dukla Liberec (Cehia) - COPRA ELIOR PIACENZA (Italia) 0:3 (14:25, 20:25, 13:25) - în tur: 0:3. Finala dintre Ural Ufa şi Copra Elior Piacenza este programată pe 19/20 martie - turul (în Rusia) şi 23/24 martie - returul (în Italia).

NADAL A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA ACAPULCO

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 5 mondial, a câştigat turneul de la Acapulco, învingându-l în finală, cu 6-0, 6-2, pe compatriotul său David Ferrer, locul 4 ATP, după doar o oră şi şase minute. Acesta este al doilea titlu pentru Nadal de la revenirea în competiţii, în februarie, după şapte luni de absenţă. El a mai câştigat în acest an turneul de la Sao Paulo şi a fost finalist la Vina del Mar. La Acapulco, Rafael Nadal nu a pierdut niciun set.

ERRANI ŞI-A PĂSTRAT TITLUL LA ACAPULCO

Jucătoarea italiană Sara Errani, cap de serie nr. 1, a câştigat pentru a doua oară consecutiv turneul WTA de la Acapulco, dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Errani a învins-o în finală, cu 6-0, 6-4, pe sportiva spaniolă Carla Suarez, a doua favorită. Acesta este al şaptelea titlu din cariera italiencei, dar primul din acest sezon. Pentru succesul de la Acapulco, Errani va primi 280 de puncte WTA şi 40.000 de dolari.

PLISKOVA S-A IMPUS LA KUALA LUMPUR

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova a câştigat turneul WTA de la Kuala Lumpur. Pliskova a trecut în finală de sportiva americană Bethanie Mattek-Sands, cu 1-6, 7-5, 6-3. Proba de dublu a fost câştigată perechea Shuko Aoyama / Chang Kai Chen (Japonia / Taiwan), cap de serie nr. 2, care a trecut de principalele favorite Janette Husarova / Zhang Shuai (Slovacia / China), scor 6-7 (4/6), 7-6 (7/4), 14-12.

TINA MAZE A DEPĂŞIT RECORDUL LUI HERMANN MAIER

Schioarea slovenă Tina Maze a câştigat proba feminină de coborâre desfăşurată sâmbătă, pe pârtia Kandahar de la Garmisch-Partenkirchen, şi a depăşit recordul de puncte deţinut de austriacul Hermann Maier într-un sezon de Cupă Mondială. Ea totalizează 2.024 de puncte după această victorie, în timp ce Maier a strâns fix 2.000 de puncte în sezonul 1999-2000. Anterior, americanca Lindsey Vonn s-a apropiat cel mai mult de acest record, acumulând în sezonul trecut 1.980 de puncte. Maze, în vârstă de 29 de ani, a câştigat la Garmisch prima sa coborâre a sezonului, depăşindu-le cu 39 de sutimi de secundă pe americanca Laurenne Ross, care a reuşit cea mai bună clasare din carieră, şi cu 50 de sutimi pe germanca Maria Hoefl-Riesch. Maze a reuşit la Garmisch a noua victorie a sezonului şi prima la coborâre, cu care a egalat performanţa austriecei Petra Kronberger (1990-91) şi a croatei Janica Kostelic (2005-06), singurele femei cu victorii în toate cele cinci discipline ale schiului alpin, într-un singur sezon. Ea are 20 de podiumuri în total, la fel ca şi americanul Phil Mahre în 1981-82, dar lider în acest clasament este tot Herminator, cu 22 de clasări pe podium în acel senzaţional sezon 1999-2000.

ADRIEN THEAUX A CÂŞTIGAT COBORÂREA DE LA KVITFJELL

Francezul Adrien Theaux a câştigat proba masculină de coborâre desfăşurată sâmbătă la Kvitfjell (Norvegia), aceasta fiind a doua sa victorie în Cupa Mondială la schi alpin şi prima din acest sezon. Theaux a fost mai rapid cu 19 sutimi decât norvegianul Aksel Lund Svindal şi cu 50 de sutimi decât austriacul Klaus Kroell. Francezul obţinuse primul lui succes în circuitul major pe 16 martie 2011, la Lenzerheide (Elveţia), localitate în care vor avea loc peste două săptămâni finalele Cupei Mondiale 2012-2013. În clasamentul general al Cupei Mondiale, după 29 de probe din totalul de 36, conduce Marcel Hirscher (Austria), cu 1215 puncte, urmat de Svindal, cu 1.086p, Felix Neureuther (Germania), cu 798p, şi Ted Ligety (SUA), cu 796p. Svindal şi-a mărit avansul în clasamentul Cupei Mondiale de coborâre (după 8 curse din 9). Cu 439 de puncte, el este urmat de Kroell, cu 381p, şi de italianul Dominik Paris, cu 378p.

MARIT BJOERGEN, MARE VEDETĂ LA CM DE SCHI NORDIC

Norvegianca Marit Bjoergen a obţinut sâmbătă a patra medalie de aur la Campionatele Mondiale de schi nordic de la Val di Fiemme, în proba de 30 km start în bloc, stilul clasic. După aproape o oră şi jumătate de schiat, ea a învins-o la sprint pe poloneza Justyna Kowalczyk, cu 3,7 secunde, în timp ce conaţionala sa Therese Johaug a sosit la 8,7 secunde. Pentru Kowalczyk, liderul Cupei Mondiale, a fost prima medalie cucerită la această ediţie (ea nu a mai câştigat un aur de acum patru ani!). Bjoergen are cinci medalii la Val di Fiemme, patru de aur şi una de argint, ajungând la un total de 19 la CM.

LAMY CHAPPUIS A RESCRIS ISTORIA LA COMBINATĂ NORDICĂ

Penultima zi a Campionatelor Mondiale de schi nordic de la Val di Fiemme, cea de sâmbătă, a debutat cu o premieră, proba de sprint la combinata nordică (o săritură de pe trambulina mare şi schi fond pe distanţa de 7,5 km). Echipele au fost alcătuite din câte doi sportivi, iar podiumul a fost ocupat de Franţa (Lamy Chappuis şi Sebastien Lacroix), Austria (Wilhelm Denifl şi Bernhard Gruber, 16,6 secunde întârziere) şi Germania (Eric Frenzel şi Tino Edelmann, 43,9 secunde întârziere). Lamy Chappuis a devenit primul sportiv de la combinata nordică triplu medaliat cu aur la un singur CM, el câştigând proba individuală şi proba pe echipe de pe trambulina mică. La sărituri cu schiurile, trambulina mare, proba pe echipe, a câştigat Austria, aflată la al cincilea titlu mondial consecutiv în această disciplină. Cvartetul alcătuit din Wolfgang Loitzl, Manuel Fettner, Thomas Morgenstern şi Gregor Schlierenzauer a depăşit cu 14,1 puncte totalul Germaniei (Andreas Wank, Severin Freund, Michael Neumayer, Richard Freitag), în timp ce Polonia (Maciej Kot, Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Kamil Stoch) a luat bronzul, la 0,8p de argint.

ANTRENORUL ECHIPEI DE LUPTE A BULGARIEI A INTRAT ÎN GREVA FOAMEI

Antrenorul echipei Bulgariei de lupte greco-romane, Armen Nazaryan, dublu campion olimpic, a intrat în greva foamei, în semn de protest faţă de propunerea privind scoaterea luptelor din programul pentru Jocurile Olimpice din 2020. Nazaryan, în vârstă de 38 de ani, campion olimpic la lupte greco-romane la Atlanta (1996) şi Sydney (2000) „nu se va mai hrăni până la începerea Campionatelor Europene, pe 22 martie, la Tbilisi”, se arată în comunicatul Federaţiei Bulgare de Lupte. Un alt campion olimpic, Valentin Iordanov, a înapoiat din acelaşi motiv medalia de aur la categoria 52 kg, pe care a câştigat-o la Atlanta. Comitetul Executiv al Comitetului Internaţional Olimpic a decis, pe 12 februarie, să propună scoaterea luptelor din rândul sporturilor olimpice de bază, începând cu ediţia din 2020 a Jocurilor Olimpice de vară. Programul olimpic pentru 2020 va fi aprobat la sesiunea CIO programată în septembrie, la Buenos Aires.