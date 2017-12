UN NOU AMICAL PENTRU FC FARUL

Astăzi, de la ora 11.00, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Farul Constanţa va disputa o nouă partidă de verificare. Adversara constănţenilor va fi echipa Dunărea Călăraşi, locul 6 în Seria a 2-a din Liga a III-a. Acesta va fi ultimul meci amical înaintea cantonamentului din străinătate, pe care FC Farul ar urma să îl efectueze în Turcia sau Bulgaria. Sâmbătă, într-un alt joc de verificare, FC Farul Constanţa a remizat cu CS Agigea, scor 2-2.

NAŢIONALA DE TINERET ÎNTÂLNEŞTE MOLDOVA

Astăzi, de la ora 18.00, naţionalele de fptbal tineret ale României şi Moldovei vor disputa, la Tiraspol, un meci de verificare. Selecţionerul Emil Săndoi a convocat pentru această partidă doar jucători născuţi după 1 ianuarie 1992, eligibili pentru CE under 21 din 2013-2015. FC Viitorul Constanţa are numai puţin de şase jucători prezenţi la lot: Alexandru Buzbuchi, Mihai Bălaşa, Alin Toşca, Romario Benzar, Alin Cârstocea şi Cristian Gavra. Cel mai “experimentat” jucător convocat este Nicuşor Stanciu (FC Vaslui, şapte selecţii), fiind convocaţi şi şapte debutanţi: Flavius Croitoru (portar, FC Argeş), Mihai Bălaşa (fundaş, FC Viitorul), Bogdan Mintaş (fundaş, Luceafărul Oradea), Andrei Peteleu (fundaş, FCM Tg. Mureş), Alexandru Giurgiu (mijlocaş, Astra Giurgiu), Andrei Manole (mijlocaş, FC Argeş) şi Vlad Morar (atacant, Petrolul Ploieşti).

REGHECAMPF ÎL VA DA ÎN JUDECATĂ PE CORNEL DINU

Antrenorul echipei Steaua Bucureşti, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, ieri, că îl va acţiona în instanţă pe administratorul delegat al FC Dinamo, Cornel Dinu, care afirmase despre el că ar fi primit o sumă de bani, 200.000 de euro de la mafia sârbă a pariurilor, când era jucător la Energie Cottbus, pentru a aranja un meci contra echipei Bayern Munchen. Reghecampf a afirmat că toţi oamenii care îl critică pe el, critică de fapt clubul Steaua, astfel încât i-a solicitat indirect finanţatorului Gigi Becali să intervină. Reghecampf consideră că Dinu ar trebui amendat pentru declaraţiile făcute. Numele lui Laurenţiu Reghecampf a fost menţionat, alături de cele ale altor fotbalişti, de fostul arbitru Robert Hoyzer, în scandalul meciurilor trucate din Bundesliga, însă justiţia germană l-a declarat neviovat pe actualul tehnician după ce a fost anchetat şi i-a fost percheziţionat apartamentul. Scandalul “Hoyzer” a izbucnit pe 23 ianuarie 2005.

CHIVU, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE A

Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a fost suspendat o etapă în Serie A, după ce a fost eliminat în partida cu AC Siena, de duminică, scor 1-3. Chivu a fost eliminat, în min. 54, după ce a comis un fault în careu în poziţie de ultim apărător. Chivu va lipsi de la partida pe care Inter o va susţine duminică, pe teren propriu, cu formaţia Chievo Verona.

MESSI VA SEMNA JOI PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU BARCELONA

Argentinianul Lionel Messi va semna, joi, prelungirea contractului cu FC Barcelona până în 2018, a anunţat, ieri, clubul catalan, liderul campionatului Spaniei. Cvadruplul câştigător al Balonului de Aur format la Barcelona, “în prezent în Suedia cu naţionala Argentinei va semna joi noul contract prin care va rămâne la FC Barcelona până la 30 iunie 2018”, precizează clubul “blau-grana” pe site-ul oficial. FC Barcelona a anunţat încă de pe 18 decembrie anul trecut acordul cu Messi pentru prelungirea cu doi ani a contractului care iniţial urma să expire în 2016. De asemenea, clubul a decis şi prelungirea contractelor lui Carles Puyol şi Xavi Hernandez, până în 2016.

RONALDINHO NU SE AŞTEPTA SĂ FIE CONVOCAT LA NAŢIONALA BRAZILIEI

Brazilianul Ronaldinho a recunoscut, ieri, că nu se aştepta să fie convocat în naţionala Braziliei, apreciind că echipa sa are destule calităţi pentru a câştiga Cupa Mondială din 2014. „Această convocare nu intra în planurile mele”, a declarat mijlocaşul ofensiv de la Atletico Mineiro. După un an în care nu a mai fost selecţionat, jucătorul în vârstă de 32 de ani face parte din lotul brazilian convocat de Luiz Felipe Scolari pentru meciul amical de miercuri cu Anglia. „Am făcut un sezon foarte bun cu Flamengo, speram puţin să fiu convocat, iar acum sunt încântat că a fost aşa”, a adăugat fostul jucător de la Paris Saint-Germain, FC Barcelona şi AC Milan.

SKRTEL, CEL MAI BUN FOTBALIST SLOVAC AL ANULUI 2012

Fundaşul echipei FC Liverpool, Martin Skrtel, a fost desemnat cel mai bun fotbalist slovac al anului 2012, în cadrul unei anchete naţionale. Skrtel, în vârstă de 28 de ani, i-a devansat în această ierarhie pe mijlocaşii Marek Hamsik (SSC Napoli) şi Marek Sapara (Trabzonspor). Martin Skrtel, care evoluează din 2008 la Liverpool, după ce jucase patru sezoane pentru Zenit Sankt Petersburg, a cucerit pentru a patra oară în carieră titlul de cel mai bun fotbalist slovac al anului.

PETR CECH, CEL MAI BUN FOTBALIST CEH AL ANULUI 2012

Portarul echipei Chelsea Londra, Petr Cech, a fost ales cel mai bun fotbalist al anului 2012, în urma voturilor primite de la jucători, antrenori, oficiali şi jurnalişti. Cech, în vârstă de 30 de ani, l-a devansat pe fundaşul formaţiei Werder Bremen, Theodor Gebre Selassie, şi pe mijlocaşul echipei Hamburger SV, Petr Jiracek. Petr Cech a cucerit pentru a şasea oară în carieră trofeul de cel mai bun jucător ceh al anului.

MARADONA SPUNE CĂ NU A ÎNŞELAT FISCUL ITALIAN

Fostul jucător al echipei Napoli, Diego Maradona, a declarat, într-un mesaj video transmis prin intermediul avocatului său, că nu a înşelat fiscul italian. „Nu am înşelat fiscul. Jucam fotbal şi erau alţii care au semnat în locul meu. Nu mi-e teamă să mă întorc în Italia, iar fiscul va trebui să prezinte dovezi pentru acuzaţiile aduse. Nu am semnat nimic Adevăraţii vinovaţi sunt liberi şi pot merge liniştiţi la Napoli, în schimb eu nu, şi nu este corect”, a spus Maradona în acest mesaj înregistrat la locuinţa lui din Dubai şi dat publicităţii de avocatul Angelo Pisani. Maradona a fost condamnat în 2005 în Italia, de către Curtea de Casaţie, la plata a 37,2 milioane de euro, din care 23,5 milioane penalizări, pentru că nu şi-a plătit la timp impozitul pe venit. Însă justiţia italiană a decis la 3 noiembrie 2011 să reia procesul din cauza unei erori de procedură. În 2012, Maradona a declarat că vrea să negocieze cu fiscul italian pentru a putea merge “să-i îmbrăţişeze pe suporteri” şi să sărbătorească împlinirea a 25 de ani de la câştigarea primului titlu naţional de către Napoli. Campionul mondial din 1986 şi-a exprimat din nou dorinţa de a revedea publicul care l-a adulat: „Vreau să revin în Italia ca un domn pentru că nu am furat pe nimeni”. Campion mondial în 1986 cu Argentina, Maradona a marcat 115 goluri în 259 de meciuri, în perioada 1984-1991 pentru Napoli, unde a fost mereu adulat. Cu Maradona în teren, Napoli a câştigat singurele două titluri de campioană a Italiei, în 1987 şi 1990, Cupa Italiei, în 1987, Supercupa Italiei, în 1990, şi Cupa UEFA, în 1989.

MALESANI, ANTRENOR LA PALERMO

Alberto Malesani a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei US Palermo, după demiterea lui Gian Piero Gasperini. Conform Corriere dello Sport, Malesani va avea contract până la finalul sezonului, iar obiectivul este salvarea de la retrogradare. Alberto Malesani, în vârstă de 58 de ani, a mai pregătit în cariera sa formaţiile Chievo Verona, AC Fiorentina, FC Parma, Hellas Verona, Modena, Panathinaikos Atena, Udinese, Empoli, AC Siena, Bologna şi Genoa. Gasperini, în vârstă de 55 de ani, fusese numit la Palermo în 12 septembrie 2012, după demiterea lui Giuseppe Sannino. După disputarea a 23 de etape din Serie A, Palermo ocupă penultimul loc în clasament, cu 17 puncte.

GASCOIGNE, AJUTAT DE PRIETENI

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne (45 de ani) se va interna într-o clinică de dezalcoolizare din Statele Unite ale Americii, costurile de spitalizare urmând să fie suportate de prietenii săi, care s-au arătat îngrijoraţi de situaţia sa. Prietenii lui Gascoigne consideră că spitalizarea în Arizona reprezintă ultima şansă a fostului jucător de a scăpa de adicţia de alcool. Printre cei care vor plăti tratamentul în valoare de 30.000 de lire sterline (37.500 de euro) se numără Chris Evans şi Gary Lineker. “Gazza” a mai fost internat la clinica din Arizona de mai multe ori în ultimii ani, însă de fiecare dată s-a reapucat de băut. Prima internare a avut loc în anul 2001, când Gascoigne, pe atunci la Glasgow Rangers, a fost trimis la clinica Meadows de managerul Walter Smith. Decizia reinternării lui Gascoigne vine după ce fostul jucător a fost ajutat, pe când ieşea dintr-un magazin de telefoane, de mai mulţi trecători să se urce într-un taxi. O sursă apropiată lui Gascoigne a declarat că mai mulţi prieteni au discutat despre această ultimă şansă a englezului de a scăpa de această boală. „Mai mulţi prieteni, printre care Chris Evans, Gary Lineker, Ronnie Irani şi Piers Morgan au stabilit să plătească pentru tratament, având în vedere că “Gazza” are probleme financiare. Paul a acceptat să se reîntoarcă la tratament”, se precizează în presa engleză.

CONDUCEREA LUI SPORTING LISABONA A DEMISIONAT

Conducerea grupării Sporting Lisabona a demisionat, a anunţat preşedintele Adunării Generale, Eduardo Barroso, în contextul în care clubul trece printr-o gravă criză. Alegerile pentru funcţia de preşedinte vor avea loc la 23 martie, urmând ca până atunci Luis Godinho Lopes, actualul şef, să rămână în funcţie. Luis Godinho Lopes a fost ales preşedinte al Sporting în martie 2011, după demisia lui Jose Eduardo Bettencourt, din cauza rezultatelor slabe. La sosire, Godinho Lopes a promis să investească 100 de milioane de euro pentru a acoperi deficitul clubului şi a aduce jucători de nivel mondial. Însă rezultatele au fost dezamăgitoare, iar schimbările de antrenor nu au dus la ameliorarea lor. În ianuarie, Jesualdo Ferreira l-a înlocuit pe belgianul Franky Vercauteren, la doar două luni de la numirea în funcţie. Sporting a fost eliminată din UEFA Europa League şi din Cupa Portugaliei şi ocupă doar locul 9 în clasament.