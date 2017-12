LIGA 1 SE REIA PE 1 MARTIE

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunţat că mini-returul Ligii 1 la fotbal, va începe până la urmă pe 1 martie şi nu pe 23 februarie aşa cum se anunţa iniţial. „Deşi a fost o discuţie să începem pe 23 februarie, pînă la urmă am decis să debutăm în primul wekeend din martie. Deci, pe 1 martie, vineri adică, se va relua campionatul cu etapa a 20-a”, a declarat Dragomir. Din acest sezon al Ligii 1 au mai rămas de disputat 15 etape, ultima rundă fiind programată pe 25 mai.

GRIGORAŞ VA PREGĂTI PE OŢELUL

Tehnicianul Petre Grigoraş este noul antrenor al echipei Oţelul Galaţi, el înlocuindu-l pe Viorel Tănase, a anunţat site-ul oficial al grupării gălăţene. „Am încetat astăzi, pe cale amiabilă, colaborarea cu antrenorul principal Viorel Tănase, om căruia ţin să-i mulţumesc pentru perioada petrecută la cârma echipei de seniori. Totodată, vă anunţ oficial că noul tehnician al FC Oţelul Galaţi este Petre Grigoraş, unul dintre cei mai bine cotaţi antrenori români”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial şi semnat de directorul general al Oţelului, Narcis Răducan. Petre Grigoraş a mai antrenat echipa Oţelul în perioada 2006-2009, iar în această lună a plecat de la Pandurii Tg. Jiu, unde ocupase funcţia de antrenor din 2010.

MAXIM AR PUTEA SEMNA CU VFB STUTTGART

Mijlocaşul formaţiei Pandurii Tg. Jiu, Alexandru Maxim, a plecat în Germania, unde a efectuat, ieri, vizita medicală, în vederea semnării unui contract cu VfB Stuttgart. Conform impresarului Lucian Marinescu, suma pe care o va plăti VfB Stuttgart în schimbul lui Maxim este de aproximativ 1,5 milioane de euro. „Prin intermediul meu a venit această ofertă. Jucătorul va afectua vizita medicală la Stuttgart. E un salariu de Bundesliga pe care Maxim îl va încasa. Sperăm ca totul va fi bine şi acesta va semna cu ei”, a declarat Lucian Marinescu. Preşedintele clubului Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a afirmat că pe lângă VfB Stuttgart, altă echipă germană, SC Freiburg, este interesată de Maxim.

RAŢ, APROAPE DE UN TRANSFER LA MARSEILLE

Presa franceză a scris că oficialii grupării Olympique Marseille sunt interesaţi de fundaşul Răzvan Raţ, al cărui contract cu Şahtior Doneţk expiră în vară. Potrivit site-ului Sport365.fr‎ , Raţ este urmărit de câţiva ani de responsabilii cu transferurile de la gruparea francez. Românului i s-ar fi propus un contract pe două sezoane şi jumătate, dar transferul nu a fost încă rezolvat, deoarece el este dorit şi de West Ham sau Beşiktaş Istanbul. Răzvan Raţ are 31 de ani şi joacă la Şahtior de zece ani. Olympique Marseille l-a transferat săptămâna trecută pe mijlocaşul senegalez de la CFR Cluj, Modou Sougou.

ŢUCUDEAN SE TRANSFERĂ LA STANDARD LIEGE

Clubul Dinamo Bucureşti a ajuns la un acord cu echipa Standard Liege, antrenată de Mircea Rednic, pentru transferul definitiv al atacantului George Ţucudean (21 de ani). Ieri, atacantul dinamovist a plecat în Belgia pentru a efectua vizita medicală. Presa belgiană notează că Ţucudean ar urma să semneze pe patru ani şi jumătate, valoarea transferului fiind de 750.000 de euro. Standard Liege i-a mai transferat în această iarnă, sub formă de împrumut, pe Adrian Cristea (Petrolul Ploieşti) şi pe fostul dinamovist Zie Diabate, de la gruparea franceză Dijon.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI

Campioana en titre a continentului african - Zambia - a fost eliminată de la cea de-a 29-a ediţie a CAN încă din faza grupelor! Deşi n-a suferit nicio înfrângere, Zambia a plecat acasă după ce a încheiat la egalitate toate cele trei partide din grupă! Burkina Faso şi Nigeria au trecut mai departe din Grupa C. Ultimele rezultate: Burkina Faso - Zambia 0-0 şi Etiopia - Nigeria 0-2. Clasament final Grupa C: 1. Burkina Faso 5p, 2. Nigeria 5p, 3. Zambia 3p, 4. Etiopia 1p. Aseară s-au disputat ultimele partide din faza grupelor, cele contând pentru Grupa D: Algeria - Cote d’Ivoire 2-2 şi Togo - Tunisia 1-1. Clasament final Grupa D: 1. Cote d’Ivoire 7p, 2. Togo 4p (golaveraj: 4-3), 3. Tunisia 4p (2-4), 4. Algeria 1p.

LAZIO, PRIMA FINALISTĂ A CUPEI ITALIEI

Echipa Lazio Roma, cu fundaşul Ştefan Radu integralist, s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a învins pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Juventus Torino, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, rezultatul a fost egal, 1-1. În returul de marţi seară, pentru Lazio au marcat Gonzalez (min. 53) şi Floccari (min. 90+3), iar pentru Juventus a înscris Vidal (min. 90+1). În finală, Lazio va întâlni pe Internazionale Milano sau pe AS Roma. În tur, AS Roma s-a impus cu 2-1, iar returul va avea loc pe 17 aprilie, la Milano.

INCIDENTE RASISTE ÎN CUPA OLANDEI

Meciul de marţi seară din sferturile Cupei Olandei, dintre FC Den Bosch şi AZ Alkmaar, a fost marcat de mai multe incidente rasiste, arbitrul fiind obligat să întrerupă întâlnirea mai multe minute. Suporterii echipei locale l-au vizat în special pe americanul Jozy Altidore, imitând strigătul de maimuţă de fiecare dată când atacantul lui AZ atingea balonul. În ciuda apelurilor făcute de crainicul stadionului, insultele rasiste au continuat şi în partea secundă. Arbitrul a întrerupt partida timp de câteva minute în minutul 55, după ce bulgări de zăpadă au fost aruncaţi în direcţia unui asistent. Suporterii lui Den Bosch au mai avut incidente rasiste, clubul fiind sancţionat din cauza lor. În acest sezon, 50 de fani ai FC Den Bosch au acces interzis pe stadioane.

TRANSFERUL LUI DROGBA LA GALATASARAY, CONTESTAT DE CHINEZI

Atacantul ivorian Didier Drogba se află în continuare sub contract cu Shanghai Shenhua, iar transferul său la echipa turcă Galatasaray Istanbul, anunţat recent, este o încălcare a acestui acord, a acuzat ieri clubul chinez. Drogba a semnat luni o înţelegere pe un an şi jumătate cu Galatasaray, care prevede o sumă de transfer de 6 milioane euro, un salariu de 15.000 euro pe meci pentru jucător, plus o primă de instalare de 4 milioane euro. Shanghai Shenhua susţine, însă, că acordul încalcă contractul dintre Drogba şi gruparea chineză, care se declară decisă să aducă acest caz în atenţia FIFA, pentru a-şi proteja interesele. „Clubul nostru este profund şocat. Drogba este încă jucătorul lui Shanghai Shenhua, contractul dintre cele două părţi este în continuare în perioada sa de valabilitate”, se precizează într-un comunicat al grupării chineze. În vârstă de 34 ani, Didier Drogba se află în prezent în Africa de Sud, unde participă la Cupa Africii pe Naţiuni cu selecţionata ţării sale. El a ales să joace la Shanghai Shenhua în luna mai 2012, după despărţirea de Chelsea Londra, cu care a câştigat ediţia trecută a Ligii Campionilor. Înainte de a semna cu Galatasaray, fotbalistul ivorian a solicitat permisiunea de a evolua sub formă de împrumut la o altă formaţie, pe durata pauzei competiţionale din China, însă cererea sa a fost respinsă de FIFA.

FC LIVERPOOL L-A ACHIZIŢIONAT PE COUTINHO

Mijlocaşul brazilian al echipei Internazionale Milano, Philippe Coutinho, a fost transferat, ieri, la formaţia FC Liverpool pentru suma de 9,9 milioane de euro. „Sunt extrem de fericit, este un pas important în cariera mea. Am venit la Liverpool pentru că sunt încântat de fotbalul din Anglia şi sper să-mi ajut noua echipă” a declarat Coutinho pentru site-ul oficial al grupării britanice. În vârstă de 20 de ani, Coutinho este al doilea jucător achiziţionat de Liverpool în această iarnă, după atacantul Daniel Sturridge, care a fost adus de la Chelsea Londra.

SPANIOLUL ALCARAZ, DE LA ARIS SALONIC LA GRANADA

Gruparea Granada, la care evoluează şi Gabriel Torje, a anunţat, ieri, demiterea antrenorului Juan Antonio Anquela şi numirea în funcţie a lui Lucas Alcaraz. „Consiliul de Administraţie al Granada CF l-a demis pe antrenorul Juan Antonio Anquela”, a anunţat clubul, mulţumindu-i pentru “implicare şi muncă” şi dorindu-i succes în viitor. Anquela, 55 de ani, era în funcţie de la începutul sezonului, reuşind să câştige doar cinci meciuri în campionat. La puţin timp după acest anunţ, clubul a precizat pe Twitter că „Lucas Alcaraz va conduce Granada până la finalul sezonului“. Alcaraz, care a mai antrenat echipa între 1995 şi 1998, a fost demis, marţi, de la echipa elenă Aris Salonic, după mai puţin de două luni în funcţie. Alcaraz, în vârstă 46 de ani, a mai antrenat formaţiile Almeria, Cordoba, Racing Santander şi Grenade şi l-a înlocuit pe Makis Katsavakis, demis în noiembrie. Secundul lui Alcaraz, Giannis Michalitsos, va asigura interimatul la Aris până la numirea unui nou antrenor.

NOLITO, ÎMPRUMUTAT LA GRANADA

Mijlocaşul spaniol Nolito a fost împrumutat pentru şase luni de Benfica Lisabona la Granada, formaţie la care este legitimat şi Gabriel Torje, a anunţat antrenorul portughez Jorge Jesus. Presa portugheză a anunţat că suma de transfer a fost 700.000 euro. Manuel Agudo Duran Nolito, 26 de ani, a venit la Benfica sezonul trecut. Nolito a jucat 48 de meciuri şi a marcat 15 goluri.

BETO VA JUCA LA SEVILLA

Portarul portughez al echipei Sporting Braga, Beto, va semna un contract până la finalul sezonului cu gruparea spaniolă FC Sevilla, care va avea opţiune de cumpărare în vară, informează site-ul oficial al clubului andaluz. Beto a efectuat în cursul zilei de miercuri vizita medicală. În vârstă de 30 de ani, Beto a evoluat în sezonul trecut la CFR Cluj şi s-a aflat în lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială din 2010, dar şi pentru Campionatul European din 2012.

LABBADIA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU STUTTGART

Antrenorul Bruno Labbadia, în vârstă de 46 de ani, şi-a prelungit contractul cu echipa VfB Stuttgart până în vara anului 2015. „Am început munca la Stuttgart când situaţia era dificilă, dar asta e viaţa antrenorilor. Am crescut mult de atunci şi îmi doresc să fac parte în continuare din acest proiect”, a declarat Labbadia, care a preluat formaţia germană în ianuarie 2010. VfB Stuttgart s-a calificat în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, după ce a terminat pe locul secund în faza grupelor, după Steaua Bucureşti. În 16-imile de finală, germanii vor întâlni formaţia belgiană RC Genk.

PANDIANI A PLECAT DE LA VILLARREAL

Atacantul uruguayan Walter Pandiani s-a despărţit de echipa Villarreal, cu care avea contract până pe 30 iunie, a anunţat gruparea spaniolă de ligă secundă. În vârstă de 36 ani, Pandiani juca la Villarreal de la începutul acestui sezon şi a disputat în total 17 meciuri pentru “Submarinul Galben”, marcând numai două goluri. El a fost informat în urmă cu câteva săptămâni, de către antrenorul Marcelino Garcia Toral, că ar fi mai bine să-şi caute o nouă formaţie, pentru că nu intră în planurile sale de viitor. Conform presei iberice, viitoarea destinaţie a uruguayanului ar putea fi Altletico Baleares, echipă care evoluează în liga a treia spaniolă (Segunda B). Supranumit “El Rifle” (Carabina), Walter Pandiani a mai evoluat în cursul carierei sale la echipele spaniole Deportivo La Coruna, Mallorca, Espanyol Barcelona şi Osasuna, precum şi la formaţia engleză Birmingham City. Plecarea lui Pandiani de la Villarreal ar putea fi urmată de cele ale argentinianului Fernando Cavenaghi şi spaniolului Gerard Bordas.