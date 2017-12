LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL MASCULIN

Rezultate din etapa a 6-a a Ligii Campionilor la handbal masculin - GRUPA A: Chekhovskie Medvedi - Real Ademar Leon 36-22, SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 29-26, Montpellier Agglomeration - RK Partizan 31-26. Clasament: 1. Medvedi 9p (191-167), 2. Hamburg 9p (175-163), 3. Flensburg 8p, 4. Montpellier 5p, 5. Ademar 3p, 6. Partizan 2p; GRUPA B: THW Kiel - Celje Pivovarna Lasko 30-26, MKB Veszprem - IK Savehof 34-24, Atletico Madrid - HCM Constanţa 25-24. Clasament: 1. Veszprem 12p (calificată în optimi), 2. Kiel 8p, 3. Atletico 6p, 4. Celje 4p (golaveraj: 149-165), 5. Savehof 4p (175-201), 6. HCM CONSTANŢA 2p; GRUPA C: Gorenje Velenje - Chambery Savoie Handball 31-25, KS Vive Targi Kielce - HC Metalurg 21-20, Bjerringbro-Silkeborg - St. Petersburg HC 31-22. Clasament: 1. Kielce 12p (calificată în optimi), 2. Gorenje 8p (175-150), 3. Metalurg 8p (162-139), 4. Silkeborg 6p, 5. Petersburg 2p, 6. Chambery 0p; GRUPA D: Kadetten Schaffhausen - HC Dinamo Minsk 28-33, FC Barcelona Intersport - Pick Szeged 33-24, HC Croaţia Osiguranje Zagreb - Fuchse Berlin 24-25. Clasament: 1. Barcelona 12p (calificată în optimi), 2. Fuchse 10p, 3. Minsk 7p, 4. Croaţia 3p, 5. Szeged 2p (155-183), 6. Kadetten 2p (158-187).

DENISA MACOVEI, LOCUL 3 ÎN IERARHIA CELOR MAI BUNI LUPTĂTORI AI ANULUI

Georgian Carpen, vicecampion european la stilul greco-romane la categoria 66 kg, a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2012 de către Federaţia Română de Lupte. Estera Dobre, vicecampioană europeană la 48 kg, a ocupat locul 2, în timp ce locul 3 i-a revenit Denisei Macovei, locul 5 la CM de juniori (categoria 72 kg). Ana Maria Pavăl, bronz european la 55 kg, a ocupat locul 4, iar Gheorghiţă Ştefan, bronz european la 84 kg, locul 5. Multiplă campioană naţională, la toate categoriile de vârstă, Denisa Ileana Macovei este legitimată la Clubul Sportiv Şcolar Mangalia şi este antrenată de Marian Oancea. De notat că singurii noştri reprezentanţi la Jocurile Olimpice de la Londra, Florin Chintoan şi Alin Alexuc-Ciurar, nu se regăsesc pe lista comună a celor mai buni 10 sportivi ai anului.

HALEP, PE LOCUL 47 ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA, dat publicităţii ieri, ocupând locul 27, cu 1.565p. Ea este urmată de constănţeanca Simona Halep, locul 47, cu 1.220p, Irina Begu, locul 52, cu 1.140p, Monica Niculescu, locul 58, cu 1.035, toate în staţionare faţă de săptămâna trecută, şi Alexandra Cadanţu, locul 90, în coborâre o poziţie, cu 731p. La dublu, Niculescu şi-a păstrat locul 27, cu 2.580p, iar Begu a rămas pe locul 37, cu 2.150p.

COPIL A URCAT UN LOC ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Victor Hănescu se menţine pe locul 64 în clasamentul ATP, dat publicităţii ieri, cu 743 de puncte. În Top 200 se mai află doi jucători români, Adrian Ungur, în staţionare pe locul 112, cu 497p, şi Victor Crivoi, pe locul 160, în urcare o poziţie, cu 347p, ultimul egalându-şi astfel cea mai bună clasare din carieră. În ierarhia de dublu, constănţeanul Horia Tecău şi-a păstrat locul 9, cu 5.940p, în timp ce Florin Mergea staţionează pe locul 88, cu 937p.

HĂNESCU, LA TURNEUL CAMPIONILOR CIRCUITULUI ATP CHALLENGER

Tenismanul Victor Hănescu participă în această săptămână la Turneul Campionilor circuitului ATP Challenger, turneu la care participă cei mai buni opt jucători ai sezonului din al doilea circuit valoric mondial. Românul în vârstă de 31 de ani, cel mai vârstnic jucător prezent la competiţia de la Sao Paolo (Brazilia), a disputat şase finale în ATP Challenger Tour în acest an. Prezenţa mea aici înseamnă că am muncit din greu în toţi aceşti ani şi am facut-o cu pasiune şi încredere. Sunt foarte mulţumit de tot ce am realizat în carieră. Mi-am dorit enorm să revin între primii 100 de jucători ai lumii şi pentru prima dată în carieră am început să lucrez mai mult şi la partea mentală a jocului meu”, a declarat Hănescu. La turneul programat în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie mai participă Thomaz Bellucci, Paolo Lorenzi, Aljaz Bedene, Evgeny Donskoy, Guido Pella, Ruben Ramirez-Hidalgo şi Gastao Elias.

PERISIC, NOUL ANTRENOR AL CSU ATLASSIB SIBIU

CSU Atlassib Sibiu a anunţat numele noului antrenor, pe sârbul Miodrag Perisic, care a mai pregătit în România formaţiile U. Mobitelco Cluj şi CS Otopeni şi a antrenat în ultimii ani echipe din Liban şi Egipt. Perisic îl înlocuieşte pe Dragan Petricevic. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul Miodrag Perisic, care va prelua echipa de luni. Tehnicianul sârb a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu CSU Atlassib Sibiu”, se arată în comunicatul de duminică seară al formaţiei ardelene. Petricevic, care a preluat echipa în această vară, şi-a anunţat demisia la finalul partidei de sâmbătă seara, cu campioana CSU Ploieşti, pierdută cu 71-83.

SCHIOAREA EVA TOFALVI, LOCUL 2 ÎN CURSA DE LA IDRE

Schioarea română Eva Tofalvi a ocupat locul 2 în proba feminină de sprint 7,5 km de la Idre (Suedia), din cadrul Cupei IBU la biatlon, sosind la 20,4 secunde de câştigătoare, norvegianca Bente Landheim. La cursă au mai participat alte trei românce: Diana Salman a sosit pe locul 53, Orsolya Tofalvi pe 64, iar Florina Ioana Cîrstea pe 67. În proba masculină de sprint 10 km, Remus Faur a terminat pe locul 57, Cornel Puchianu pe 87, iar Marian Dănilă pe 88. Debutul Evei Tofalvi în noul sezon de Cupa Mondială va avea loc joi, în proba de individual 15 km de la Oestersund, Suedia.

SĂRITORUL GREGOR SCHLIERENZAUER A CÂŞTIGAT AL DOILEA CONCURS AL SEZONULUI

Austriacul Gregor Schlierenzauer a câştigat cea de-a doua etapă a Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, reuşind să se impună pe marea trambulină de la Lillehammer (Norvegia), unde a înregistrat cea de-a 41-a victorie din carieră. Schlierenzauer (22 ani) a reuşit o primă săritură de 141 m, cea mai lungă din concurs, în timp ce a doua a măsurat 137 m. Cu un total de 275,5p, el a depăşit cu doar o zecime de punct totalul norvegianului Anders Fannemel, poziţia a treia fiind ocupată de un alt reprezentant al Austriei, Thomas Morgenstern. În clasamentul general al Cupei Mondiale conduce Morgenstern, cu 140p, urmat de Schlierenzauer cu 132p şi de Fannemel cu 120p.

KATHRIN ZETTEL, ÎNVINGĂTOARE ÎN SLALOMUL DE LA ASPEN

Kathrin Zettel din Austria a câştigat proba de slalom special desfăşurată duminică la Aspen (Colorado) şi contând pentru Cupa Mondială feminină de schi alpin. Pe locurile următoare s-au clasat compatrioata sa Marlies Schild, campioana mondială en titre, la 67 de sutimi, şi slovena Tina Maze, liderul Cupei Mondiale, la o secundă şi 81 de sutimi. Lideră în clasamentul general, după patru etape, este Tina Maze, cu 310 puncte, urmată de Kathrin Zettel, cu 260p, şi de germanca Maria Hoefl-Riesch, cu 174p.

DUBLĂ PENTRU SVINDAL LA LAKE LOUISE

Norvegianul Aksel Lund Svindal a câştigat duminică, la Lake Louise (Canada), primul slalom super-uriaş din acest sezon al Cupei Mondiale masculine de schi alpin, după ce cu o zi înainte câştigase proba de coborâre. Dublul câştigător al Globului de Cristal, în 2007 şi 2009, şi campionul olimpic al disciplinei a fost urmat de francezul Adrien Theaux şi de austriacul Joachim Puchner. În clasamentul general al Cupei Mondiale, după patru etape, lider este Svindal, cu 200 de puncte, urmat de americanul Ted Ligety, cu 170p, şi de austriacul Marcel Hirscher, cu 140p.

ENISEI, VICECAMPIOANĂ ÎN RUSIA LA RUGBY ÎN 7

Echipa rusă de rugby Enisei Krasnoyarsk, care este antrenată de românul George Sava, a obţinut medalia de argint în campionatul Rusiei de rugby în 7, care s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute, la Krimsk. În clasamentul general, Enisei a încheiat a doua, după VVA Podmoskovie Monino. George Sava se pregăteşte acum cu elevii săi de plecarea în Dubai, la turneul internaţional din Emiratele Arabe Unite. Enisei a obţinut şi medalia de aur, la rugby în 15.