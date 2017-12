HCM SE PREGĂTEŞTE LA MEDGIDIA

După trei zile libere, urmate de alte trei în care antrenamentele s-au efectuat la Sala Sporturilor, handbaliştii de la HCM Constanţa s-au mutat de ieri la Medgidia. Alături de preparatorul fizic Marko Isakovic, campionii României se vor antrena în sala “Eftimie Ilisei”, urmând ca de vineri să-şi reia pregătirea la Constanţa, după ce echipele de volei vor disputa partidele din Liga Campionilor.

VOLEIBALISTELE DE LA CSS 1 CONSTANŢA, DOUĂ MECIURI ÎN BULGARIA

Echipa de junioare III (speranţe) şi minivolei de la Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 din Constanţa, jucătoare născute în 1998 şi mai mici, a disputat, săptămâna trecută, în Bulgaria, la Varna, două partide amicale în compania formaţiei locale Spartak. Micuţele voleibaliste antrenate de Viorica Lungu şi Gheorghe Brînză s-au impus în primul meci, cu 2:1, şi au cedat în al doilea joc, scor 1:2.

DELTA TULCEA A CÂŞTIGAT CUPA MĂRII NEGRE LA VOLEI PENTRU AMATORI ŞI VETERANI

La sfârşitul săptămânii trecute, la Constanţa, s-a desfăşurat prima ediţie a Cupei Mării Negre la volei pentru amatori şi veterani, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Volei Constanţa, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa. La acest turneu au participat opt formaţii, cinci din Constanţa, Vega, Tomis, Jezzo, Old Boys şi Academia Navală, Diop Security Brăila, Unirea Focşani şi Delta Tulcea. Partidele s-au disputat în sala de sport a Liceului de Telecomunicaţii şi în Sala Tomis. Câştigătoarea turneului a fost Delta Tulcea, care a învins în finală, cu 2:0, pe Tomis Constanţa. Pe locul 3 s-a clasat Jezzo Constanţa. Celelalte cinci formaţii au ocupat, surprinzător, locul 4.

HALEP A RĂMAS PE LOCUL 47 ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a urcat cinci locuri, până pe poziţia 63, cu 975 puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri. Cel mai bine clasată rămâne Sorana Cîrstea, pe locul 26, în urcare o poziţie, cu 1.565p, în timp ce constănţeanca Simona Halep se menţine pe 47, cu 1.220p. În Top 100 WTA mai sunt două românce, Irina-Camelia Begu, pe 52, în urcare o poziţie, cu 1.140p, şi Alexandra Cadanţu, care se menţine pe locul 87, cu 731p. La dublu, Niculescu este pe locul 27, cu 2.580p, iar Begu se află pe poziţia 37, cu 2.150p. Primele trei locuri din clasamentul WTA sunt următoarele: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 10.595p, 2. Maria Şarapova (Rusia) 10.045p, 3. Serena Williams (SUA) 9.400p.

TECĂU ŞI-A MEŢINUT LOCUL 8 ÎN IERARHIA ATP LA DUBLU

Jucătorul de tenis Victor Hănescu a coborât două poziţii, până pe locul 61, cu 737 puncte, în clasamentul ATP. Adrian Ungur ocupă locul 116, cu 486p, după o urcare de două poziţii, iar Marius Copil este pe 172, cu 301p, coborând un loc în comparaţie cu săptămâna trecută. La dublu, constănţeanul Horia Tecău rămâne locul 8, cu 5.940p. Florin Mergea se menţine locul 92, cu 839p, iar Andrei Dăescu a coborât pe 131, cu 538p. Primele trei poziţii în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Roger Federer (Elveţia) 12.315p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.970p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.690p.

HĂNESCU, INTRAT CU NOROC PE TABLOUL PRINCIPAL LA PARIS

Tenismanul Victor Hănescu, eliminat în ultimul tur al calificărilor din cadrul turneului de la Paris, a intrat pe tabloul principal din postura de “lucky loser”, beneficiind de retragerea elveţianului Roger Federer, principalul favorit al competiţiei. Hănescu, locul 61 ATP, va juca direct în turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Paris, dotat cu premii în valoare de 2.427.975 de euro. În această fază, Hănescu îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre cipriotul Marcos Baghdatis, locul 32 ATP, şi francezul Gilles Simon, poziţia 20 în ierarhia mondială. Prezenţa în manşa secundă îi asigură românului un cec în valoare de 16.460 de euro. Hănescu este la a doua calificare consecutivă pe tabloul principal al unui turneu din postura de “lucky-loser”, după ce săptămâna trecută a intrat în acelaşi mod în turul întâi la Basel, în locul francezului Jeremy Chardy. În proba de dublu de la Paris, perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, va intra în concurs din turul secund.

SUCCESE ROMÂNEŞTI ÎN CIRCUITUL ITF

Jucătoarea de tenis Laura-Ioana Andrei, cap de serie nr. 1, a câştigat turneul ITF de la Dubrovnik (Croaţia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Andrei a învins-o, în finală, cu 3-6, 6-4, 6-2, pe Lenka Jurikova (Slovacia), a doua favorită a competiţiei. Şi Cristina Dinu, cap de serie nr. 6, a reuşit să câştige turneul 12th Governor’s Cup, desfăşurat la Lagos (Nigeria) şi dotat cu premii în valoare de 25.000 de dolari, după ce a trecut în finală de Conny Perrin (Elveţia), cap de serie nr. 4, cu 6-3, 6-3. Elena-Teodora Cadar a câştigat primul său turneul ITF, impunându-se la Ashkelon (Israel), întrecere dotată cu premii de 10.000 de dolari, după ce a învins-o în finală pe israelianca Ekaterina Tour, cu 1-6, 6-1, 6-2. În schimb, Diana Buzean, cap de serie nr. 1, a pierdut finala turneului din Antalya, dotat cu premii în valoare de 10.000 de dolari, în faţa ucrainiencei Olga Ianciuk, cap de serie nr. 5, cu 6-3, 4-6, 4-6. Un alt titlu a fost obţinut de Elena Bogdan şi Raluca Olaru, cap de serie nr. 2, care s-au impus în proba de dublu a turneului ITF cu premii de 25.000 de dolari de la Brasilia (Brazilia), după ce au învins în finală, cu 6-3, 3-6, 10-8, perechea favorită nr. 3, Timea Bacsinszky (Elveţia) şi Julia Cohen (SUA). Olaru, cap de serie nr. 7, a jucat finala la simplu, dar a cedat în faţa elveţiencei Timea Bacsinszky, cap de serie nr. 4, cu 5-7, 2-6.

PROGRAMUL GALEI SUPERKOMBAT FINAL ELIMINATION DE LA CRAIOVA

Patru români vor lupta în gala Superkombat Final Elimination, ce se va disputa pe 10 noiembrie în Sala Polivalentă din Craiova. Programul meciurilor din Final Elimination, învingătorii urmând să obţină calificarea pentru finala Superkombat din 22 decembrie: Sergey Lascenko (Ucraina) - Ismael Londt (Surinam); Pavel Juravlev (Ucraina) - Freddy Kemayo (Franţa); Roman Kleibl (Cehia) - Sebastian Ciobanu (România); Benjamin Adegbuyi (România) - Alexey Ignaşov (Belarus). Iată şi programul super-fight-urilor din gala de la Craiova: Dimitry Bezus (Rusia) - Tomas Hron (Cehia); Ibrahim Aarab (Maroc) - Dzevad Poturak (Bosnia Herţegovina); Petr Vondracek (Cehia) - Radu Spinghel (SUA/România); James Wilson (SUA) - Ionuţ Iftimoaie (România); Carter Williams (SUA) - Cătălin Moroşanu (România).

FEDERER VA PIERDE LOCUL 1 ATP LA FINALUL SEZONULUI

Tenismanul elveţian Roger Federer va pierde poziţia de lider ATP la finalul sezonului, în favoarea lui Novak Djokovic, indiferent de rezultatele pe care le va obţine sârbul la ultimele turnee din acest an, Mastersul de la Paris şi Turneul Campionilor de la Londra, informează atptour.com. Federer, care a declarat forfait la turneul de la Paris, fiind înlocuit de “lucky loser-ul” Victor Hănescu, va pierde, în ierarhia care va fi publicată pe 5 noiembrie, cele 1.000 de puncte aferente victoriei obţinute la ediţia de anul trecut, dar şi 200 de puncte de la Basel (anul trecut a câştigat competiţia, iar duminică a pierdut finala) şi cele 1.500 de puncte de la Turneul Campionilor, trofeu cucerit în 2011, conform calculului anunţat de ATP. Ulterior, elveţianul nu va mai reuşi să îl mai ajungă pe Djokovic indiferent ce va face la Turneul Campionilor, competiţie care va începe pe 5 noiembrie. Astfel, Novak Djokovic va fi pentru a doua oară consecutiv pe locul 1 ATP la finalul anului, fiind primul care reuşeşte această performanţă după Federer, care a fost lider ATP la sfârşit de sezon în 2004, 2005, 2006 şi 2007. Djokovic îşi pierduse poziţia de lider ATP pe 9 iulie, după ce o ocupase consecutiv 53 de săptămâni. De atunci, ocupantul primului loc a fost Roger Federer, iar această săptămână va fi cea de-a 302-a din carieră pe care elveţianul o va petrece în această onorantă postură, un record absolut. Trofeul care îl recompensează pe ocupantul locului 1 ATP la finalul unui sezon îi va fi decernat lui Djokovic într-o festivitate care va avea loc la Londra, la Turneul Campionilor.

ISINBAIEVA NU ARE SUFICIENTĂ RĂBDARE PENTRU A FI ANTRENOARE

Dubla campioană olimpică în proba de săritura cu prăjina, sportiva rusă Elena Isinbaieva, a declarat, ieri, că nu ar putea deveni antrenoare, deoarece nu are suficientă răbdare, relatează RIA Novosti, în pagina electronică. „Nu aş fi o antrenoare bună, pur şi simplu, deoarece nu am suficientă răbdare pentru elevii mei. Sunt impulsivă şi nerăbdătoare, vreau totul imediat. Un antrenor bun trebuie să se gândească 24 de ore pe zi nu la el, nu la familia sa, ci la elevii săi, aşa cum o face antrenorul meu (n.r. - Evgeni Trofimov). Eu nu aş putea face asta”, a spus Isinbaieva, deţinătoare a recordului mondial la săritura cu prăjina. Elena Isinbaieva, în vârstă de 30 de ani, a câştigat în această vară medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, după ce la ediţiile din 2004 şi 2008 a obţinut aurul olimpic. Ea mai are în palmares două titluri mondiale şi unul european, precum şi mai multe trofee la competiţiile internaţionale în sală.

NUMELE LUI LANCE ARMSTRONG, ŞTERS DE PE LISTA CELOR CARE AU ÎNCHEIAT MARATONUL NEW YORK

Numele lui Lance Armstrong va fi şters de pe lista celor care au reuşit să termine maratonul New York, deoarece rutierului american i-au fost retrase recent cele şapte titluri de câştigător al Turului Franţei şi alte recorduri, în urma unor dovezi clare de dopaj. „Şi noi ne supunem regulilor agenţiei americane antidoping şi de aceea va trebui să îl scoatem pe Lance din lista celor care au încheiat maratonul”, a declarat Mary Wittenberg, şefa New York Road Runners, citată de Bloomberg. Lance Armstrong a terminat un prim maraton la New York în 2006, când a realizat timpul de două ore 59 de minute şi 36 de secunde. Anul următor el şi-a îmbunătăţit performanţa cu aproape 13 minute, timpul înregistrat fiind două ore 46 de minute şi 43 de secunde şi clasându-se pe locul 214 la masculin. În 2008, Armstrong a terminat şi maratonul de la Boston.

RAIKKONEN VA PILOTA PENTRU LOTUS-RENAULT ŞI ÎN 2013

Lotus-Renault a anunţat că pilotul finlandez Kimi Raikkonen va face parte din echipa cu sediul la Enstone (Marea Britanie) şi în sezonul 2013. Raikkonen, campion mondial în 2007 cu Ferrari, a revenit în Formula 1 în 2012, după doi ani petrecuţi în Campionatul Mondial de raliuri. El a semnat un contract pe două sezoane cu Lotus, dar al doilea an al înţelegerii era condiţionat de anumite clauze de performanţă. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Raikkonen ocupă locul 3 în clasamentul piloţilor, cu 173 de puncte, fiind la 54p de Fernando Alonso (locul 2) şi la 67p de liderul ierarhiei, Sebastian Vettel (Red Bull). Raikkonen a punctat în 16 dintre cele 17 curse desfăşurate în 2012, fiind de şase ori pe podium (trei locuri 2), însă nu a reuşit nicio victorie în acest an. Pilotul în vârstă de 33 de ani a mai evoluat în Formula 1 la echipele Sauber, McLaren-Mercedes şi Ferrari, reuşind 18 victorii de etapă.

CICLIST BELGIAN, DECEDAT ÎN BURKINA FASO

Rutierul belgian Gunter Cuylits, care a participat la Turul ciclist al statului Burkina Faso, a decedat duminică seară, la Ouagadougou, el suferind un stop cardiac la scurt timp după ce a concurat. Cuylits, în vârstă de 38 de ani, era căsătorit şi avea doi copii. El a terminat pe locul 8 turul din Burkina Faso, competiţie la care participa pentru a patra oară.

SAN FRANCISCO GIANTS A CÂŞTIGAT FINALA CAMPIONATULUI NORD-AMERICAN DE BASEBALL

Echipa San Francisco Giants a câştigat a 108-a ediţie a World Series, finala campionatului nord-american de baseball (MLB), după ce a învins, cu scorul general de 4-0, formaţia Detroit Tigers. Giants, care succed în palmares echipei Saint-Louis Cardinals, a câştigat titlul pentru a şaptea oară, a doua oară în ultimii trei ani. Detroit Tigers nu a mai câştigat titlul din 1984.