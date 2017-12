CRISTIANO RONALDO, MECIUL CU NUMĂRUL 100 PENTRU PORTUGALIA

Cristiano Ronaldo va juca, în această seară, meciul cu numărul 100 pentru Portugalia, în întâlnirea cu Irlanda de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Înaintea lui Cristiano Ronaldo, doar Fernando Couto (110 selecţii) şi Luis Figo (127) au reuşit să depăşească 100 de selecţii, când însă aveau peste 30 de ani, în timp ce jucătorul Realului are 27 de ani. Prima selecţie a lui Cristiano Ronaldo în naţională datează din 20 august 2003, cu naţionala Kazahstanului, scor 1-0. El a intrat atunci pe teren în locul lui Figo. Jucătorul născut la Funchal a marcat 37 de goluri, ceea ce îl plasează aproape de legendarul Eusebio (41 goluri) şi de Pedro Miguel Pauleta, recordmanul, cu 47 goluri. „Marţi, voi sărbători 100 de selecţii alături de publicul nostru şi nu mă voi gândi decât la victorie”, a declarat Cristiano Ronaldo, cerând fanilor să vină în număr mare pe arena Dragao din Porto.

MARCELO VA LIPSI TREI LUNI

Fundaşul echipei Real Madrid, Marcelo, a suferit o fractură la piciorul drept la un antrenament al naţionalei Braziliei şi va fi indisponibil timp de trei luni, a anunţat Federaţia Braziliană de Fotbal. Jucătorul în vârstă de 24 de ani s-a accidentat la un antrenament susţinut la Wroclaw, unde Brazilia se pregăteşte pentru amicalul de astăzi cu Japonia.

WALCOTT RATEAZĂ MECIUL CU POLONIA

Theo Walcott a părăsit cantonamentul naţionalei engleze de fotbal, care urmează să întâlnească marţi Polonia în preliminariile CM 2014, din cauza unei lovituri în piept, în timpul meciului câştigat pe teren propriu cu 5-0 în faţa formaţiei San Marino. Atacantul de la Arsenal Londra a trebuit înlocuit în minutul 10 al partidei de vineri, după o ciocnire spectaculoasă cu portarul advers, Aldo Simoncini, după care a fost dus la spital pentru un control, conducerea lotului decizând să-l trimită la club, pentru tratament.

PERTTI ALAJA, NOUL PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI FINLANDEZE DE FOTBAL

Fostul portar Pertti Alaja a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Finlandeze de Fotbal, în cadrul Adunării Generale care a avut loc ieri la Helsinki. Alaja, în vârstă de 60 de ani, îl va urma în funcţie lui Sauli Niinisto, care a demisionat la începutul anului, atunci când a fost ales în funcţia de preşedinte al statului. Interimatul a fost asigurat de vicepreşedintele Markku Lehtola. Alaja a jucat 29 de meciuri pentru naţionala Finlandei şi a evoluat în cariera sa pentru formaţiile HJK Helsinki, Haka Valkeakoski, Ikast FS, Edmonton Drillers FC şi Malmo FF. După ce s-a retras din activitate, el a devenit secretarul general al federaţiei (1990-2000), iar între 2004 şi 2006 a fost vicepreşedintele forului de la Helsinki. El a fost directorul turneului final al CM 2010, din Africa de Sud.

BERBATOV ÎŞI SCRIE MEMORIILE

Fotbalistul bulgar al echipei Fulham, Dimităr Berbatov, în vârstă de 31 de ani, a declarat pentru postul Nova TV că îşi scrie memoriile, fără să precizeze când va fi publicată autobiografia sa. Berbatov a mai afirmat că antrenorul de la Manchester United, Alex Ferguson, a regretat atunci când i-a spus că vrea să plece de pe Old Trafford. Fotbalistul a menţionat că nu intenţionează să îşi schimbe stilul de joc, adăugând că el încearcă să gândească mişcările în avans, precum un jucător de şah. „Ferguson a văzut stilul meu de joc şi poate de aceea m-a luat repede. Pe măsură ce a trecut timpul, echipa a început să joace altfel şi asta a fost”, a explicat jucătorul bulgar.

HEIKO VOGEL, DEMIS DE LA FC BASEL

Antrenorul german Heiko Vogel a fost demis, ieri, de la conducerea tehnică a formaţiei FC Basel, el fiind înlocuit cu Murat Yakin, un fost jucător al echipei elveţiene, a anunţat campioana Elveţiei. Sosit la echipă în urmă cu un an, Vogel a dus clubul din Basel la dubla campionat-Cupa Elveţiei şi până în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Însă, în acest sezon, echipa a fost eliminată din Liga Campionilor de CFR Cluj şi ocupă locul 4 în campionat, după 12 etape, la opt puncte de liderul Grasshopper. Yakin, în vârstă de 38 de ani, fost fundaş şi căpitan la FC Basela, va sta pe bancă, duminică, la meciul cu FC Lucerna, formaţie pe care a antrenat-o până în august. Înainte de Lucerna (2011-2012), fostul internaţional elveţian (49 selecţii) a pregătit pe FC Thun (2009-2011).

HAJDUK SPLIT A EVITAT FALIMENTUL

Clubul croat Hajduk Split a evitat falimentul după ce consiliul municipal din Split, acţionarul majoritar, a acceptat să garanteze un împrumut de patru milioane de euro destinat plăţii datoriilor. „Bunul simţ a primat. Mulţumesc consilierilor, voturile lor care ne vor ajuta să ne punem pe picioare”, a declarat preşedintele clubului, Marin Brbic, la postul naţional croat. Aproape 2.000 de suporteri s-au strâns, ieri dimineaţă, în faţa Primăriei, unde aşteptau rezultatul votului. Această decizie a intervenit la trei zile după ce Consiliul Municipal a refuzat să acorde garanţii pentru împrumut. Brbic a recunoscut, vineri, că datoriile clubului fondat în urmă cu 101 ani se ridică la aproximativ 12 milioane de euro. Hajduk Split a câştigat titlul naţional de 18 ori, ultimele şase trofee find obţinute după proclamarea independenţei Croaţiei (1991).

FOTBALIST DE LA MANCHESTER UNITED, ARESTAT DUPĂ CE A CONDUS BEAT

Fotbalistul echipei Manchester United, Ryan Tunnicliffe, a fost arestat după ce a provocat un accident auto, conducând sub influenţa alcoolului. Sâmbătă, Tunnicliffe a fost acuzat de conducere sub influenţa alcoolului, după ce maşina sa Range Rover a intrat în coliziune cu o camionetă. Potrivit poliţiştilor, ambele vehicule au fost avariate considerabil şi un pasager din Range Rover a fost rănit uşor. Fotbalistul în vârstă de 19 ani, care a debutat la Manchester United luna trecută, la un meci din Cupa Ligii Angliei, va apărea în faţa magistraţilor pe 25 octombrie. Potrivit The Sun, accidentul a avut loc la doar câteva ore după ce fotbalistul şi-a luat în primire maşina.

15 PERSOANE RĂNITE DUPĂ INCIDENTELE DE LA MECIUL ALGERIA - LIBIA

Cincisprezece persoane, între care şapte poliţişti, au fost transportaţi la spitalele din Blida (50 km de Alger), duminică seară, după incidente înainte şi la finalul meciului dintre Algeria şi Libia, din preliminariile CAN-2013, a anunţat, ieri, protecţia civilă algeriană. Peste o sută de suporteri ai echipei algeriene de fotbal au primit îngrijiri de la medicii centrului instalat în interiorul stadionului, a anunţat locotenentul Adel Ezzraimi. Algeria s-a calificat pentru faza finală a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN-2013) prevăzută în Africa de Sud, după victoria, cu 2-0, în returul cu Algeria, de la Blida. În tur, Algeria s-a impus cu 1-0.