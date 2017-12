ACS BERCENI - SĂGEATA NĂVODARI, ÎN CUPA ROMÂNIEI

Calificată în faza a V-a a Cupei României la fotbal, graţie victoriei obţinute în fieful Unirii Slobozia, cu 3-1, Săgeata Năvodari a aflat ieri numele adversarei, după tragerea la sorţi efectuată la FRF. Năvodării vor juca pentru accesul în 16-imile de finală ale competiţiei cu formaţia din Liga a III-a ACS Berceni, partida fiind programată marţi, 11 septembrie, de la ora 16.30. „Jucăm împotriva unei echipe din liga a treia şi trebuie să ne calificăm. Îi ştiu pe cei de la ACS Berceni, pentru că am jucat un meci amical în vară şi i-am învins. Au însă o echipă bună, cu un antrenor talentat, Laurenţiu Diniţă, şi nu vom avea un meci uşor”, a spus antrenorul Aurel Şunda. Dacă se va califica, echipa pregătită de Şunda va juca în faza următoare, pe teren propriu, în compania unei echipe din Liga 1.

DINAMO - RAPID, PE 22 OCTOMBRIE

Meciul Dinamo - Rapid, contând pentru etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal, a fost reprogramat pentru data de 22 octombrie, de la ora 21.30, a anunţat site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Partida va fi transmisă de postul Digi Sport 1. Iniţial, meciul ar fi trebuit să aibă loc în weekend-ul 10-13 august, dar, pe 11 august, Dinamo a întâlnit, la Bucureşti, echipa FC Barcelona, într-o partidă amicală. Ieri, la Drobeta Turnu Severin, în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga 1 la fotbal, CS Severin şi Ceahlăul Piatra Neamţ au terminat la egalitate, scor 1-1 (Dandea 90+1 / G. Velici 26).

“TRICOLORII MICI” SE PREGĂTESC PENTRU LETONIA

Selecţionerul naţionalei de tineret a României, Emil Săndoi, a anunţat, ieri, lotul pentru partida cu reprezentativa Letoniei, programată pe 10 septembrie, de la ora 18.00, în deplasare, pe stadionul Skonto din Riga, ultima din grupa a 9-a a preliminariilor Campionatului European 2011-2013. Cei 20 de jucători convocaţi sunt următorii: portari - D. Lazăr (Pandurii Tg. Jiu), D. Moldovan (Astra Ploieşti); fundaşi - C. Nica (Dinamo Bucureşti), Peteleu (Gloria Bistriţa), Mladen, Bejan (ambii Viitorul Constanţa), A. Creţu (CSMS Iaşi), Beţa (Sportul Studenţesc), Râpă (Oţelul Galaţi); mijlocaşi - Anton (Gloria Bistriţa), L. Filip (Steaua Bucureşti), Răduţ (Pandurii Tg. Jiu), C. Matei (Dinamo Bucureşti), Stoian (Chievo Verona), G. Enache (Astra Ploieşti), A. Chiţu, Benzar (ambii Viitorul Constanţa), N. Stanciu (FC Vaslui); atacanţi: Ţucudean, Alexe (Dinamo Bucureşti).

MIRCEA SANDU, ÎNGRIJORAT DE SITUAŢIA DIN LIGA 1

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, este îngrijorat de situaţia din Liga 1, având în vedere faptul că există jucători neplătiţi de cluburi de şase luni sau chiar un an, precizând că în viitorul apropiat vor dispărea unele echipe din cauza problemelor financiare. Mircea Sandu a afirmat că situaţia este dificilă şi în străinătate, adăugând că de anul viitor sumele de transfer ale jucătorilor vor fi mult mai mici. Autorităţile locale nu vor mai putea susţine echipele de club, aşa cum se întâmplă acum în eşaloanele inferioare, susţine preşedintele federaţiei.

SCANDAL ÎNTRE RUDELE FOTBALISTULUI HENRY ŞI REPREZENTANŢI AI DELTA TULCEA

Personalul care se ocupă de paza Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) Bucureşti a sunat la 112, după ce rude ale fotbalistului nigerian Henry Chinonso, care a murit pe teren în urmă cu aproape o lună, s-ar fi luat la bătaie cu reprezentanţi ai clubului, informează surse din Poliţie. Potrivit unor surse din poliţie, reprezentanţii societăţii de pază care se ocupă de securitate în incinta INML-ului au sunat, luni, la 112 şi au anunţat că rudele unei persoane decedate de origine nigeriană au un conflict violent cu reprezentanţi ai unui club sportiv. Până când echipajul de poliţie a ajuns la faţa locului, toate părţile implicate în scandal plecaseră. Din declaraţiile martorilor reiese că rude ale fotbalistului Henry Chinonso, legitimat la clubul Delta Tulcea şi decedat pe teren, le-ar fi reproşat foştilor colegi ai acestuia că nu ar fi respectat un anume ritual, iar reproşurile ar fi degenerat în bătaie, afirmă sursele citate. Fotbalistul nigerian al echipei Delta Tulcea Chinonso Ihelwere Henry (21 de ani), s-a prăbuşit, în 5 august, pe teren în timpul meciului amical cu FC Baloteşti, tânărul suferind un infarct. El a fost declarat mort după ce medicii au încercat să-l resusciteze timp de aproximativ o oră.

STEAUA, CEL MAI BINE CLASATĂ ÎN IERARHIA IFFHS

Echipa Steaua Bucureşti a urcat 21 de locuri şi se află pe poziţia 66, cu 142,5 puncte, în clasamentul pe luna august al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din clasament este Rapid, care ocupă locul 67, în cădere de pe 56, cu 141p, la egalitate cu Şahtior Doneţk. Echipa FC Vaslui a coborât patru locuri şi se află pe poziţia 71, cu 135,5p, la egalitate cu Sporting Braga. CFR Cluj a înregistrat o urcare spectaculoasă, de pe 293 pe 74, cu 132,5p. Dinamo Bucureşti a căzut de pe locul 105, pe 163, cu 98p. Şi Gaz Metan Mediaş a coborât de pe locul 230 pe 363, cu 67p. Ultima echipă din România în acest clasament, Pandurii Tg. Jiu, a urcat de pe 416 pe 381, cu 64,5p.

FC BARCELONA SE MENŢIONE PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Echipa spaniolă FC Barcelona se menţine pe primul loc, cu 346 de puncte, în clasamentul mondial pe luna august stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind urmată de formaţia chiliană Universidad de Chile (317p) şi de Real Madrid (293p). Poziţia a patra este ocupată de formaţia argentiniană Boca Juniors, cu 292p, în timp ce pe cinci se află câştigătoarea Ligii Campionilor, Chelsea Londra, cu 268p. Câştigătoarea UEFA Europa League şi a Supercupei Europei, Atletico Madrid, este pe locul şase, cu 262p, urmată de adversara din finala din luna mai, de la Bucureşti, Athletic Bilbao, cu 258p. Germanii de la Bayern Munchen se află pe opt, cu 254p, iar formaţia paraguayană Libertad Asuncion ocupă locul nouă, cu 247p. Formaţia braziliană Corinthians, câştigătoarea Copei Libertadores, ocupă poziţia a zecea, cu 242p. Echipa lunii iulie a fost desemnată formaţia scoţiană Celtic Glasgow.

RONALDO VREA SĂ PLECE DE LA REAL MADRID

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo s-a întâlnit cu preşedintele Florentino Perez, căruia i-ar fi spus că vrea să plece de la Real Madrid. Potrivit cotidianului AS, Ronaldo este supărat pe unii dintre coechipierii săi, în special pe Marcelo, care a afirmat public că portarul Iker Casillas ar merita să câştige Balonul de Aur. „Jucătorul i-a povestit problemele sale lui Florentino. Contractul lui se încheie în 2015 şi câştigă zece milioane de euro net pe sezon, aşa că problema nu este economică. Cristiano simte că nu este sprijinit, deşi are o relaţie bună cu Iker Casillas. În orice caz, portughezul a spus în repetate rânduri că vrea să plece de la Real. Mulţi coechipieri (Di Maria, Albiol, Arbeloa...) şi-au prelungit contractele, iar el nu a primit nicio ofertă”, scrie AS.

BERBATOV REFUZĂ ECHIPA NAŢIONALĂ

Atacantul bulgar Dimităr Berbatov, care s-a transferat săptămâna trecută de la Manchester United la Fulham, a refuzat să revină în naţionala Bulgariei. „Rămân la alegerea făcută. Doi ani înseamnă mult timp. Am deja alte tabieturi, atât în viaţa de zi cu zi cât şi la antrenamente. Ştiu că naţionala va reuşi fără mine”, a explicat Berbatov, chemat de selecţionerul naţionalei, Luboslav Penev, la meciurile din preliminariile CM 2014, contra Italiei şi Armeniei. Berbatov, în vârstă de 31 de ani, a renunţat în 2010 la naţionala bulgară, „dorind să lase loc tinerilor”.

MARADONA, AMBASADOR ONORIFIC PENTRU DUBAI

Argentinianul Diego Maradona a fost numit ambasador sportiv onorific pentru Dubai, la mai puţin de două luni după ce a fost demis de la Al-Wasl, din cauza rezultatelor slabe. În timpul unei conferinţe de presă duminică seară, Consiliul Sportiv din Dubai a precizat că Maradona a fost ales pentru a “promova evenimentele sportive”. Maradona a subliniat că va lua “o pauză de cel puţin un an”, precizând că nu a abandonat cariera de antrenor. „Am acceptat oferta din Dubai deoarece este un oraş frumos pe care îl iubesc cu adevărat”, a declarat Maradona, care a mărturisit că a refuzat alte oferte de a antrene pentru a se putea odihni. Valoarea acestui contract nu a fost dezvăluită, dar presa a anunţat că ar fi vorba de cinci milioane de dolari pe an, ceea ce echivalează cu banii pe care i-ar fi primit dacă rămânea la Al-Wasl. Maradona, în vârstă de 51 de ani, a fost demis de la Al-Wasl, din cauza rezultatelor slabe, fiind înlocuit de antrenorul francez Bruno Metsu.

SVEN GORAN ERIKSSON ANTRENEAZĂ ÎN THAILANDA

Fostul selecţioner al Angliei Sven Goran Eriksson a devenit directorul tehnic al echipei BEC Tero Sasana şi are ca obiectiv câştigarea campionatului thailandez, titlu pe care formaţia din Bangkok nu l-a mai obţinut de zece ani, informează presa internaţională. Aceasta este prima experienţă asiatică pentru tehnicianul suedez în vârstă de 64 de ani, care a semnat un contract pe o perioadă nedefinită. „Eu cred că jucătorii abia aşteaptă să înveţe de la un expert de clasă mondială. Pe lângă progresul pe care îl va înregistra echipa, eu sper că venirea sa va atrage atenţia internaţională asupra fotbalului thailandez”, a declarat managerul clubului, Robert Procureur, într-un comunicat. În acest moment, echipa BEC Tero Sasana este pe locul 4 (din 18 formaţii) în campionat, cu 39 de puncte acumulate după 25 de etape, 22 mai puţine decât liderul Muang Thong United. Eriksson a antrenat ultima dată echipa engleză Leicester City, în perioada octombrie 2010 - octombrie 2011. În cei 35 de ani de activitate, suedezul a mai pregătit formaţiile IFK Gotteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Mancester City şi naţionalele Angliei, Mexicului şi Coastei de Fildeş.

BOATENG VA FI OPERAT LA MÂNĂ

Mijlocaşul formaţiei AC Milan, Kevin Prince Boateng, va fi supus unei intervenţii chirurgicale la mâna dreaptă, la care a suferit o fractură. Ghanezul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat la meciul de campionat cu Bologna, câştigat de AC Milan cu 3-1. Potrivit agenţiei Ansa, clubul va aştepta operaţia pentru a evalua durata indisponibilităţii jucătorului.

FOSTUL SELECŢIONER AL EGIPTULUI A DECEDAT

Fostul selecţioner al Egiptului, Mahmoud al-Gohari, a murit, luni, la 74 de ani, în Iordania, în urma unui atac cerebral, a anunţat agenţia Mena. Mahmoud al-Gohari a reuşit calificarea Egiptului la Cupa Mondială din Italia, punând capăt la 56 de ani de absenţă în competiţie. El a fost sursă de inspiraţie şi pentru melodii compuse în ţara sa. El a fost spitalizat la Amman, unde locuia, după un atac cerebral. Mahmoud al-Gohari a jucat pentru clubul din Cairo, Al-Ahly, între 1955 şi 1961, fiind nevoit să se retragă din cauza unei accidentări. El a antrenat pe Al-Ahly, Zamalek, dar şi naţionalele Omanului, Egiptului şi Iordaniei.

EVIAN ŞI-A DEMIS ANTRENORUL

Tehnicianul Pablo Correa, de la Evian-Thonon-Gaillard, ocupanta locului 18 în campionatul Franţei, a fost demis din funcţie şi înlocuit de directorul sportiv Pascal Dupraz. Correa, în vârstă de 45 de ani, care a condus echipa Nancy în perioada 2002 -2011, se afla la Evian din ianuarie, când a venit în locul lui Bernard Casoni.

ASHLEY COLE NU VA JUCA ÎN MECIUL CU MOLDOVA

Fundaşul echipei naţionale a Angliei Ashley Cole nu va juca în meciul de vineri cu selecţionata Moldovei, primul din grupa a 8-a de calificare la CM 2014, din cauza unei accidentări la gleznă. Cole, în vârstă de 31 de ani, s-a accidentat vineri, în timpul meciului pentru Supercupa Europei pierdut cu 1-4 de echipa sa, Chelsea Londra, în faţa lui Atletico Madrid. Conform medicilor naţionalei Angliei, el va fi apt pentru întâlnirea cu Ucraina din 11 septembrie, de pe Wembley.

ANATOLI KONKOV, NOUL PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI UCRAINENE DE FOTBAL

Fostul fotbalist al echipelor Şahtior Doneţk, Dinamo Kiev şi al naţionalei Uniunii Sovietice, Anatoli Konkov, a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Ucrainene de Fotbal, înlocuindu-l pe Grigori Surkis. Acesta se afla în funcţie din 2000 şi a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat, urmând să rămână preşedinte de onoare al federaţiei. Konkov, în vârstă de 62 de ani, şi-a început cariera de jucător la Şahtior Doneţk, în 1968, iar după şase ani a trecut la Dinamo Kiev, alături de care a câştigat Cupa Cupelor, Supercupa Europei, patru titlu de campion naţional şi Cupa URSS. Mijlocaş defensiv, Konkov a marcat opt goluri în 47 de meciuri la echipa naţională. Ca antrenor, Konkov a pregătit formaţiile Tavria Simferopol, Şahtior Doneţk, Zenit Sankt Petersburg, Vorskla Poltava şi Inter Baku. Apoi a lucrat la naţionala de tineret şi la cea de seniori a Ucrainei, sub comanda sa debutând la 18 ani la prima reprezentativă atacantul Andrei Şevcenko. Ultima dată, Anatoli Konkov a fost director sportiv la clubul Stal Alcevsk.