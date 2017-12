PREGĂTIRI PENTRU MECIUL DE CUPA DAVIS ROMÂNIA - FINLANDA

Meciul din Cupa Davis la tenis, dintre România şi Finlanda, programată între 14 şi 16 septembrie, s-ar putea disputa disputa pe o suprafaţă albastră la Sala Sporturilor “Horia Demian” din Cluj-Napoca. „Pe 3 septembrie, o firmă specializată din Germania va începe montarea podelei speciale pe care se va juca. Sunt mai multe culori în discuţie, e posibil chiar să avem o suprafaţă albastră, ca şi cea de la Mastersul de la Londra, dar asta nu este încă decis. De asemenea, se va dubla iluminarea sălii, de la 600 la 1200 de lucşi, cât este necesar la o astfel de competiţie”, a declarat căpitanul nejucător al echipei României, Ciprian Porumb, care a trimis deja convocările pentru jucători: „Am intrat în linie dreaptă cu pregătirile, evenimentul se apropie cu paşi repezi. Am trimis convocările pentru şase jucători, aşteptăm răspunsurile lor, iar de săptămâna viitoare, când vom şti exact ce echipă avem, vom putea stabili clar tot programul, se va contura planul”. Pentru a se menţine în Grupa I a Zonei Euro-Africane, echipa României trebuie să se impună în faţa finlandezilor.

ŞASE ROMÂNI ÎN CALIFICĂRI LA US OPEN

Şase jucători din România se află înscrişi în calificările turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, informează site-ul oficial al competiţiei. La masculin, singurul reprezentant al României este Marius Copil, care va juca în runda inaugurală a calificărilor cu italianul Gianluca Nasso. La feminin sunt înscrise cinci sportive din România, care vor juca după următorul program: Cristina Mitu - Maria Elena Camerin (Italia), Mihaela Buzărnescu - Stephanie Dubois (Canada), Elena Bogdan - Lesia Tsurenko (Ucraina, cap de serie nr. 6 în calificări), Edina Gallovits-Hall (nr. 25) - Valentina Ivahnenko (Ucraina), Raluca Olaru - Yvonne Meusburger (Austria, nr. 29). Prima a evoluat Cristina Mitu, care a şi acces în turul al doilea al calificărilor, după ce a trecut, cu 6-4, 6-2, de Maria Elena Camerin. În turul secund, Mitu va juca în compania învingătoarei din partida dintre Laura Pous-Tio (Spania, nr. 16) şi americanca Maria Sanchez.

BEGU, ÎN TURUL SECUND LA DUBLU LA DALLAS

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu a fost eliminată în primul tur al turneului de la Dallas, dotat cu premii de 220.000 de dolari. Begu a fost învinsă în runda inaugurală de sportiva australiană Casey Dellacqua, cu 6-2, 6-2. În schimb, în proba de dublu, Begu şi Alize Cornet (Franţa), cap de serie nr. 2, s-au calificat în sferturile de finală ale întrecerii. Cele două au trecut în runda inaugurală de perechea americană Emily Harman şi Simone Kalhorn, beneficiară unui wild-card, cu 6-1, 6-3.

U. JOLIDON CLUJ, ÎN TURUL SECUND AL LC LA HANDBAL FEMININ

Federaţia Europeană de Handbal a anunţat, ieri, programul partidelor din cadrul turneelor contând pentru turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, fază în care este angrenată şi vicecampioana României, U. Jolidon Cluj. Formaţia ardeleană va fi chiar gazda Grupei a 3-a, meciurile fiind programate astfel - 22 septembrie, ora 17.20: U. Jolidon Cluj - Muratpaşa Belediyesi (Turcia), ora 19.30: Rostov Don (Rusia) - RK Zajecar (Serbia); 23 septembrie, ora 17.00: învinsele din 22 septembrie, ora 19.30: învingătoarele din 22 septembrie. Doar câştigătoarea grupei se califică mai departe, adică în grupele preliminare ale Ligii Campionilor, urmând a evolua în Grupa a 2-a, cu Gyor ETO (Ungaria), Krim Ljubljana (Slovenia) şi Podravka Koprivnica (Croaţia). În grupele preliminare a acces direct campioana Oltchim Rm. Vîlcea, care va evolua în Grupa 1, cu Randers HK, Hypo Viena şi câştigătoarea Grupei 1 din turul al doilea preliminar.

ADVERSARELE NAŢIONALEI DE POLO JUNIORI, LA CM DIN AUSTRALIA

Naţionala de polo juniori (under 18) a României va evolua la Campionatul Mondial de la Perth în Grupa C, cu Uzbekistan, Trinidad Tobago, Grecia şi Iran, potrivit anunţului de ieri al Federaţiei Române de Polo. Componenţa grupelor CM din Australia, care se va desfăşura în perioada 1-9 decembrie, este următoarea - Grupa A: SUA, Ungaria, Spania, Egipt, Canada; Grupa B: Noua Zeelandă, Columbia, Croaţia, Australia, Africa de Sud; Grupa C: Uzbekistan, Trinidad Tobago, România, Grecia, Iran; Grupa D: Brazilia, Italia, Serbia, Peru, Kazakhstan. Echipa României va juca, în ordine, cu Grecia (1 decembrie), cu Iran (2 decembrie), cu Uzbekistan (3 decembrie) şi cu Trinidad Tobago (4 decembrie). Câştigătoarele grupelor se vor califica direct în sferturile de finală, iar cele de pe locurile 2-3 vor disputa barajul din optima, încrucişat (locul 2 din Grupa A cu locul 3 din Grupa D, 2B - 3C, 3A - 2D şi 3B - 2C). Sistemul de desfăşurare prevede ulterior meciuri în sferturile de finală, semifinale şi finale, precum şi cele pentru clasarea finală.