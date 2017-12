FESTIVAL NAŢIONAL DE HANDBAL PE PLAJĂ LA MAMAIA

În perioada 16-19 august, pe plaja din dreptul Hotelului Flora din Mamaia, va avea loc un interesant turneu de handbal pe plajă destinat copiilor. Competiţia se va desfăşura la două categorii de vârstă: copii născuţi în 1998-1999 (fete şi băieţi) şi copii născuţi în 2000-2001 şi mai mici (fete şi băieţi). Programul partidelor: joi - între orele 16.00 - 20.00; vineri - între orele 8.00 - 12.00 şi 16.00 - 20.00; sâmbătă - între orele 16.00 - 20.00; duminică - între orele 8.00 - 13.30.

IZBAŞA ŞI PONOR, CELE MAI MEDIATIZATE SPORTIVE ROMÂNE MEDALIATE LA JO 2012

Sandra Izbaşa este cea mai mediatizată sportivă română în mediul online pe durata Jocurilor Olimpice de la Londra 2012, potrivit unei analize realizate de Mediafax Monitorizare pe durata competiţiei, 27 iulie - 12 august, pentru care s-au folosit aproximativ 68.000 de surse de informare online. Cu peste 3.700 de apariţii identificate, Sandra Izbaşa este cea mai mediatizată sportivă în mediul online pe durata JO. A doua cea mai mediatizată sportivă este tot din echipa de gimnastică: Cătălina Ponor înregistrează circa 3.200 de apariţii. Alina Dumitru este a treia sportivă în clasament, cu peste 2.600 de apariţii, fiind urmată de Alin Moldoveanu (2.174 de apariţii), Corina Căprioriu (1.540), Roxana Cocoş (1.154 apariţii) şi Răzvan Martin (1.116 apariţii).

DIPLOME DE EXCELENŢĂ PENTRU MEDALIAŢII OLIMPICI AI CS DINAMO

Medaliaţii olimpici ai Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti au primit, ieri, la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, diplome de excelenţă şi flori din partea ministrului Mircea Duşa. La festivitatea de premiere au participat Alin Moldoveanu (campion olimpic la tir), Cătălina Ponor (argint la sol şi bronz cu echipa la gimnastică), Diana Bulimar şi Larisa Iordache (bronz pe echipe la gimnastică), Corina Căprioriu (argint la judo), Rareş Dumitrescu, Gelu Zalomir şi Tiberiu Dolniceanu (medaliaţi cu argint în proba de sabie pe echipe). De asemenea, Duşa le-a mai oferit diplome de excelenţă antrenorilor Mihai Covaliu, Florin Bercean, Mariana Bitang şi Octavian Bellu. Preşedintele CS Dinamo, Elisabeta Lipă, a declarat că sportivii dinamovişti au dat dovadă de eroism la ediţia a XXX-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Londra, desfăşurată în perioada 27 iulie - 12 august. CS Dinamo a anunţat că va oferi 10.000 de euro pentru medalia de aur, 7.500 de euro pentru argint şi 5.000 de euro pentru bronz.

HALEP, ÎN COBORÂRE ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea Sorana Cîrstea a coborât trei poziţii, de pe locul 38 pe 41, cu 1.496 de puncte, iar constănţeanca Simona Halep de pe locul 48 pe 52, cu 1.225p, în clasamentul WTA. Jucătoarea română de tenis cel mai bine clasată continuă să fie Monica Niculescu, în staţionare pe locul 34, cu 1.640p. Alexandra Cadanţu, locul 68, cu 947p, şi Irina Camelia-Begu, locul 83, cu 810p, ocupă şi ele aceleaşi poziţii ca săptămâna trecută. În Top 200 WTA mai figurează Edina Gallovits-Hall, în urcare o poziţie, până pe 134, cu 519p, Alexandra Dulgheru, în urcare două poziţii, până pe locul 165, cu 374p, şi Mihaela Buzărnescu, în coborâre cinci poziţii, până pe locul 166, cu 370p. La dublu, Niculescu este pe locul 32, cu 2.360p, în coborâre de pe locul 30, iar Begu pe locul 35, cu 2.205p, la fel ca în ierarhia precedentă. Primele zece locuri din clasamentul WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 8.745p, 2. Maria Şarapova (Rusia) 8.595p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 8.090p, 4. Serena Williams (SUA) 7.145p, 5. Petra Kvitova (Cehia) 5.975p, 6. Samantha Stosur (Australia) 5.700p, 7. Angelique Kerber (Germania) 5.225p, 8. Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.600p, 9. Na Li (China) 3.795p, 10. Sara Errani (Italia) 3.675p.

STEAGUL OLIMPIC A SOSIT LA RIO DE JANEIRO

Steagul olimpic, primit de primarul oraşului Rio de Janeiro, Eduardo Paes, la încheierea Jocurilor Olimpice de la Londra, a ajuns în Brazilia, unde va avea loc ediţia din 2016 a JO. Paes a primit steagul olimpic, duminică seară, la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice din 2012, din partea primarului Londrei, Boris Johnson, prin intermediul preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic, Jacques Rogge. Eduardo Paes, care a fost însoţit de preşedintele comitetului de organizare a JO din 2016, Carlos Arthur Nuzman, şi de guvernatorul din Rio, Sergio Cabral, a purtat steagul olimpic la coborârea din avionul cu care delegaţia braziliană s-a deplasat de la Londra la Rio de Janeiro. Din delegaţie au făcut parte şi sportivii brazilieni participanţi la JO de la Londra.

SUA AU SĂRBĂTORIT PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL PE MEDALII la JO

Cu 104 medalii, dintre care 46 de aur, Statele Unite ale Americii au sărbătorit primul loc în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de la Londra, aducând un omagiu special sportivelor lor, care pentru prima oară au cucerit mai multe medalii decât bărbaţii. „Sportivii americani care se întorc acasă sunt noile rock-staruri ale lumii”, a scris tabloidul new-yorkez The Daily News. „Un moment de sărbătoare”, a notat USA Today. Situaţi pe locul secund în clasamentul pe medalii la JO de la Beijing, în urmă cu patru ani, americanii şi-au luat revanşa la Londra, unde China, la rândul ei, a coborât pe locul secund, cu 87 de medalii, dintre care 38 de aur. „Avem cele mai multe medalii, cele mai multe medalii de aur. Statele Unite nu au lăsat nicio îndoială la Jocurile Olimpice”, a adăugat CBSSports. Sportivele americane au fost pentru prima oară mai numeroase decât colegii lor (269 faţă 261), obţinând 56% din totalul medaliilor americane (59 din 104), precum şi două treimi din medaliile de aur (29 din 46). „Americancele au dominat Jocurile”, a titrat US Today. Încununate de lauri, gimnastele McKayla Maroney, Kyla Ross, Alexandra Raisman, Gabby Douglas şi Jordyn Wieber, medaliate cu aur în întrecerea pe echipe echipe, au deschis, ieri, Bursa din New York.

KVITOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MONTREAL

Jucătoarea cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA şi cap de serie nr. 5, a câştigat finala turneului de tenis de la Montreal, turneu dotat cu premii în valoare totală de 2,17 milioane de dolari, după ce s-a impus, cu 7-5, 2-6, 6-3, în faţa chinezoaicei Na Li, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 10. Acesta este primul titlu pentru Kvitova în acest sezon şi al şaselea din carieră. În urma acestui rezultat, sportiva cehă a urcat pe locul 5 WTA, iar Na Li a ajuns pe locul 9 WTA.