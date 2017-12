MIRCEA SANDU RENUNŢĂ LA ŞEFIA FRF DIN 2014

Mircea Sandu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că în 2014 nu va mai candida pentru un nou mandat, deoarece nu mai are nicio motivaţie. „În 2014 nu mai candidez pentru funcţia de preşedinte, nu mai simt nicio motivaţie. Nu mă răzgândesc, fac 62 de ani, 50 de ani în fotbal, 24 de ani în federaţie. Cred că este suficient. Nu voi sta însă departe de fotbal, dacă persoanele care vor veni în locul meu vor avea nevoie de aportul meu îi voi ajuta. Eu nu voi propune pe nimeni. Am anunţat Comitetul Executiv aşa cum era normal. Cine vrea să îşi depună candidatura şi să înceapă campania electorală pentru a fi votat. Eu nu am urmaşi decât acasă, nu la federaţie. Nu ştiu dacă Gică Popescu va mai candida. Am înţeles că sunt destui care vor să se vor înscrie în cursă. Este o funcţie onorantă, dar uşor nu este. Nu ştiu dacă voi accepta conducerea unui club de fotbal. Voi avea destule activităţi“, a declarat Sandu. Mircea Sandu a fost ales pe 9 august 1990 preşedinte al FRF, mandat reînnoit şi în anii 1994, 1998, 2001, 2005 şi în ianuarie 2010. La nivel internaţional, este delegat UEFA şi FIFA la meciuri internaţionale, iar din 2007 membru în Comitetul Executiv al UEFA. În cei 22 de ani în care Mircea Sandu a condus FRF, naţionala României s-a calificat la ediţiile Cupei Mondiale din 1990, 1994 şi 1998, la Campionatul European din 1996, 2000 şi 2008, ratând calificările la CM 2002, 2006 şi 2010, precum şi la CE din 2004 şi 2012.

TURNEU DE FOTBAL CU OCAZIA ZILELOR SILIŞTEI

Astăzi şi mâine, la Siliştea, sunt programate mai multe manifestări prilejuite de a zecea ediţie a Zilelor Siliştei, organizate de Primăria şi Consiliul Local. În această după amiază, începând cu ora 16.00, la stadionul din localitate, se va desfăşura un interesant turneu de fotbal la care vor participa patru formaţii: Steaua Speranţei Siliştea I, Steaua Speranţei Siliştea II, Sportul Tortoman şi ACS Municipal Constanţa. De asemenea, vor mai avea loc câteva concursuri inedite de “Cărat nevasta”, “Aruncarea greutăţii”, “Cel mai bun băutor de bere” şi “Trage funia”.

ÎNSCRIERI LA CUPA “FRIENDS”, EDIŢIA A 4-A

Pe 1 şi 2 septembrie 2012 vor avea loc primele meciuri din cadrul ediţiei 2012-2013 a Cupei “Friends” la fotbal pe teren redus. Ajunsă la ediţia a 4-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa “Friends” este inclusă în Liga “Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

PRIMELE AMICALE ALE SĂPTĂMÂNII

În această săptămână sunt programate partide ale echipelor naţionale, marea majoritate urmând să se joace miercuri. Dar şi astăzi sunt programate două partide amicale, într-una din ele evoluând una dintre adversarele României din preliminariile World Cup 2014 - Andorra. Cele două partide de astăzi: Liechtenstein - Andorra (ora 18.00) şi San Marino - Malta (ora 21.00).

REAL MADRID ARE 14 JUCĂTORI CONVOCAŢI LA ECHIPELE NAŢIONALE

14 jucători ai echipei Real Madrid au fost convocaţi, în această săptămână, la echipele lor naţionale pentru meciurile amicale care vor avea loc miercuri, 15 august, a anunţat gruparea spaniolă, ieri, pe site-ul oficial. Cele două partide pentru care au fost convocaţi cei mai mulţi jucători de la Real Madrid sunt Spania - Porto Rico, pentru care spaniolii Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol şi Xabi Alonso vor face o deplasare de peste 6.000 km, şi Germania - Argentina (germanii Ozil şi Khedira şi argentinienii Di Maria şi Higuain). De asemenea, Fabio Coentrao şi Cristiano Ronaldo au fost chemaţi la naţionala Portugaliei pentru un amical cu Panama. Pepe era şi el convocat, dar s-a renunţat la el deoarece are probleme medicale. Varane şi Benzema au fost convocaţi la reprezentativa Franţei pentru partida cu Uruguay, iar Şahin va juca împotriva Austriei cu naţionala ţării sale, Turcia.

COMISIA DE APEL A UEFA A REDUS SUSPENDAREA LUI TERRY

Comisia de Apel a UEFA a acceptat parţial contestaţia formulată de căpitanul echipei Chelsea Londra, John Terry, împotriva suspendării pentru trei meciuri din Liga Campionilor, a anunţat, ieri, forul european, pe site-ul oficial. „Deşi fundaşul central este suspendat pentru trei meciuri din cupele europene, în cazul celei de-a treia partidă există o perioadă de probă de trei ani. Jucătorul englez a ispăşit prima parte a suspendării sale lipsind de la finala Ligii Campionilor, cu Bayern Munchen, la 19 mai. De asemenea, el nu va juca în Supercupa Europei, cu Atletico Madrid, meci programat la 31 august”, se arată pe site-ul UEFA, care subliniază că suspendarea lui Terry a fost redusă în apel. Comisia de Control şi Disciplină a UEFA a decis, pe 31 mai, ca Terry să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării din partida retur cu FC Barcelona, disputată pe 24 aprilie, în semifinalele UCL, scor 2-2. Terry a primit cartonaşul roşu pentru comportament violent, după ce l-a lovit cu genunchiul în spate pe Alexis Sanchez.

TOSHACK NU MAI ESTE ANTRENORUL NAŢIONALEI MACEDONIEI

Fostul antrenor al echipei Real Madrid, John Benjamin Toshack, a demisionat din funcţia de selecţioner al Macedoniei, după doar un an de contract, a anunţat, ieri, Federaţia Macedoneană de Fotbal. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani a renunţat la colaborarea cu forul macedonean după o divergenţă cu noul preşedinte al federaţiei, Ilcho Gjorgjioski. Acesta i-a cerut lui Toshack să locuiască în Macedonia, însă antrenorul a preferat să continue să trăiască în Spania. „Selecţionerul Macedoniei, John Toshack, nu era gata să răspundă aşteptărilor preşedintelui Ilcho Gjorgjioski şi a acceptat rezilierea contractului”, se arată într-un comunicat al federaţiei. Din opt meciuri sub conducerea lui Toshack, Macedonia a câştigat unul singur, în faţa naţionalei din Andorra, în preliminariile EURO 2012.

BAYERN MUNCHEN S-A IMPUS ÎN SUPERCUPA GERMANIEI

Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei, după ce a învins, duminică seară, cu scorul de 2-1, echipa Borussia Dortmund, într-un meci disputat pe “Allianz Arena” din Munchen. Pentru Bayern au marcat croatul Mandzukic - în min. 6 şi germanul Thomas Muller - în min. 11, iar pentru Borussia a redus din diferenţă atacantul polonez Robert Lewandowski - în min. 75.

NEUER NU VA EVOLUA ÎN AMICALUL GERMANIA - ARGENTINA

Portarul titular al naţionalei germane, Manuel Neuer, s-a accidentat uşor, duminică seară, la Supercupa Germaniei, şi nu va evolua în partida amicală cu Argentina, care se va disputa miercuri, 15 august, a anunţat, ieri, selecţionerul Joachim Low. Tehnicianul german l-a convocat pe Marc-Andre ter Stegen (Borussia Monchengladbach) pentru partida care va avea loc la Frankfurt. Ter Stegen a debutat în echipa naţională în amicalul pierdut de Germania în luna mai, cu Elveţia, scor 3-5.

GALATASARAY A CÂŞTIGAT SUPERCUPA TURCIEI

Galatasary Istanbul a câştigat, duminică, Supercupa Turciei, după ce a învins, cu 3-2, echipa Fenerbahce Istanbul. Pentru Galatasaray au marcat Umut - în min. 18 şi 57 şi Selcuk - în min. 90, din penalty, iar pentru Fenerbahce au înscris Alex - în min. 45 şi Kuyt - în min. 65. Galatasaray a reuşit să câştige Supercupa Turciei pentru a 12-a oară în istorie. Suporterii lui Fenerbahce au invadat terenul la finalul partidei, fiind necesară intervenţia forţelor de ordine.