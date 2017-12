SÂMBĂTĂ, VOLEI PE PLAJĂ LA “ARENA BEACH CVM” DIN MAMAIA

Mâine debutează Cupa “Public Bet” la volei pe plajă, programată în fiecare sâmbătă, pe terenurile de la “Arena Beach CVM” din Mamaia, zona Cazino. Competiţia se adresează tuturor pasionaţilor acestui sport, nu se percepe taxă de înscriere, iar premiile sunt în valoare totală de 13.000 de lei. Fiecare participant va primi câte un tricou, o şapcă şi o minge. Echipele sunt formate din câte doi jucători şi ele pot fi masculine, feminine sau mixte. Există o singură secţiune de concurs, la care participă toate echipele înscrise. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0744.426.743.

ALPEREN AKPAL, ÎN SEMIFINALELE CN DE BOX PENTRU TINERET

Ieri, la Cîmpulung Muscel, au fost stabiliţi şi ultimii pugilişti calificaţi pentru semifinalele Campionatelor Naţionale de box pentru tineret (sportivi în vârstă de 17 şi 18 ani). Pe lângă Enver Amiş (categoria 49 kg, CS Farul Constanţa, antrenori Marcelică Tudoriu şi Mihai Constantin), calificat miercuri, a mai depăşit faza sferturilor şi Alperen Akpal (69 kg, CS Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim), care a câştigat prin inferioritate în prima repriză meciul de ieri cu Ion Stere (CSM Călăraşi). Faristul Bogdan Burcin (75 kg) a fost învins în sferturi, la puncte, de către Ovidiu Grecu (Universitatea Craiova). Semifinalele sunt programate astăzi, iar gala finală va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 11.00.

ECHIPELE ROMÂNEŞTI DIN UCL ÎŞI CUNOSC ARBITRII

Cu toate că există şanse mari ca meciurile dintre FC Vaslui şi Fenerbahce Istanbul să nu se mai dispute, UEFA a desemnat deja arbitrul din manşa tur. La partida din 1 august, programată pe stadionul “Şukru Saracoglu” din Istanbul, cu începere de la ora 21.45, va arbitra o brigadă condusă la centru de spaniolul Antonio Mateu Lahoz. Încă nu s-a anunţat arbitrul pentru returul care va avea loc pe 8 august. Meciul tur dintre CFR Cluj şi Slovan Liberec (Cluj-Napoca, 1 august, ora 21.45) va fi condus la centru de arbitrul turc Bulent Yildirim. Partida retur, de pe 8 august, va fi arbitrată de o brigadă condusă de belgianul Serge Gumienny. Cele două formaţii româneşti vor juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

REZULTATE DIN UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Ultimele rezultate din manşa retur a turului al doilea preliminar al UEFA Champions League: Helsingborg IF - FC TNS 3-0 (în tur: 0-0); Vardar Skopje - BATE Borisov 0-0 (în tur: 2-3); Linfield Belfast - AEL Limassol 0-0 (în tur: 0-3); Dinamo Zagreb - Ludogorets Razgrad 3-2 (în tur: 1-1); Slask Wroclaw - Buducnost Podgorica 0-1 (în tur: 2-0). Programul meciurilor din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League la fotbal, definitivat în urma partidelor disputate miercuri seară, în manşa secundă din turul al doilea preliminar: CFR Cluj (România) - Slovan Liberec (Cehia), Fenerbahce Istanbul (Turcia) - FC Vaslui (România), NK Maribor (Slovenia) - Dudelange (Luxemburg), BATE Borisov (Belarus) - Debrecen VSC (Ungaria), Anderlecht Bruxelles (Belgia) - Ekranas (Lituania), Slask Wroclaw (Polonia) - Helsingsborg IF (Suedia), Ulisses (Armenia) - Dinamo Zagreb (Croaţia), Celtic Glasgow (Scoţia) - HJK Helsinki (Finlanda), Molde (Norvegia) - FC Basel (Elveţia), Kiryat Shmona (Israel) - Neftci Baku (Azerbaidjan), AEL Limassol (Cipru) - Partizan Belgrad (Serbia), Motherwell (Scoţia) - Panathinaikos Atena (Grecia), FC Copenhaga (Danemarca) - FC Bruges (Belgia) şi Dinamo Kiev (Ucraina) - Feyenoord Rotterdam (Olanda). Meciurile din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor se vor disputa pe 31 iulie / 1 august - turul şi 7/8 august - returul.

BOGDAN STOICA A FOST EXTERNAT

Campionul mondial Superkombat Bogdan Stoica, rănit într-un accident rutier suferit în urmă cu o săptămână, a fost externat din Spitalul Militar şi va avea nevoie de o lună de repaus şi de o perioadă lungă de recuperare. El a suferit mai multe contuzii, fisuri în zona toraco-lombară, o agravare a unei probleme mai vechi în zona cervicală, dar s-a ales şi cu un muşchi al spatelui zdrobit. Sportivul face acum fizioterapie, iar majoritatea timpului şi-l petrece în pat. El are interzis la efort pentru o lună, după care va începe o lungă perioadă de recuperare, care va dura până la şase luni. „Conduceam motocicleta cu maxim 50 de kilometri la oră, iar brusc, dintr-o parcare, a apărut o maşină de curierat rapid. Şoferul, care nu se asigurase, m-a văzut în ultimul moment, dar a frânat în mijlocul străzii şi mi-a fost imposibil să mai evit. Am tras stânga de ghidon, am lăsat motocicleta jos, dar m-am lovit cu genunchiul, cotul şi capul de asfalt, iar cu spatele de pragul maşinii. Am fost conştient pentru câteva minute, după care am leşinat”, a povestit Bogdan Stoica. În cariera sa profesionistă, sportivul în vârstă de 22 de ani a înregistrat opt victorii şi un singur eşec.

BALE ARE PROBLEME PENTRU CĂ N-A VRUT SĂ JOACE LA JO

Galezul Gareth Bale riscă să primească interdicţie de a disputa meciuri cu Tottenham Hotspur pe durata Jocurilor Olimpice de la Londra, deoarece a jucat alături pentru formaţia sa de club după ce a renunţat la echipa Marii Britanii la JO, pretextând o accidentare. „Nimeni nu a cerut acest lucru FIFA. Dar este posibil să li se interzică jucătorilor disputarea meciurilor cu echipele lor de club dacă aceştia nu se pun la dispoziţia echipelor lor naţionale”, a declarat preşedintele FIFA, Sepp Blatter. Bale a declinat selecţionata britanică după ce a invocat o accidentare la spate în cursul unui antrenament. Dar el a jucat totuşi cu Tottenham, în California, într-un meci amical cu Los Angeles Galaxy.

KOMPANY ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER CITY

Căpitanul echipei Manchester City, internaţionalul belgian Vincent Kompany, şi-a prelungit cu şase ani contractul cu gruparea din Manchester. „Consider că atunci când te simţi bine undeva nu există niciun motiv să pleci în altă parte. Mă bucur că mai pot rămâne şase ani la City şi de încrederea pe care mi-o acordă clubul”, a declarat Kompany. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani şi-a început cariera la Anderlecht, iar în 2006 s-a transferat la Hamburger SV, de unde a ajuns, în 2008, la Manchester City.

OSCAR PENTRU CHELSEA

Mijlocaşul Oscar, component al echipei Braziliei participantă la Jocurile Olimpice, a semnat un contract cu Chelsea Londra, a anunţat clubul englez, fără să precizeze termenii înţelegerii. Oscar dos Santos Emboaba Junior, care va împlini 21 de ani în septembrie, a jucat în sezonul trecut la Internacional Porto Alegre, în Brazilia, după ce s-a format la Sao Paulo. El a debutat în naţionala Braziliei în septembrie, la un meci amical cu Argentina, scor 0-0, şi de atunci a mai jucat cinci partide cu reprezentativa ţării sale.