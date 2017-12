ZAMBIA A CÂŞTIGAT CAN 2012

După două tentative nereuşite, în 1974 şi 1994, Zambia a cucerit, în cele din urmă, titlul de campioană a Africii, adăugând pe lista victimelor sale de lux şi pe Cote d’Ivoire, după Senegal şi Ghana. Într-o finală dominată cu autoritate de ivorieni, care au ratat şi un penalty prin Drogba, zambienii au ştiut să-şi joace şansa – să ducă meciul la loviturile de departajare - acolo unde s-au şi impus meritat. A fost şi meciul consacrării definite a antrenorului francez Herve Renard, care a dus Zambia la cea mai mare performanţă din istorie. Victoria Zambiei a fost dedicată celor 18 jucători zambieni care au murit în aprilie 1993, într-un accident de avion. Finala mică a revenit, de asemenea, echipei cu şansa a doua, Mali reuşind să câştige, astfel, prima sa finală la CAN, după 4 ratări anterioare! Ultimele rezultate de la Cupa Africii pe Naţiuni 2012 – finala mică: Ghana – Mali 0-2 (Diabete 23, 80); finala mare: Zambia - Cote d’Ivoire 0-0, 8-7 penalty-uri de departajare.

POLIŢIA, VINOVATĂ PENTRU INCIDENTELE SÂNGEROASE DIN EGIPT

Neglijenţa poliţiei egiptene la meciul din 1 februarie de la Port Said este în mare parte cauza bilanţului de peste 74 de morţi al violenţelor de la acest joc, conform unui raport preliminar întocmit în urma unei anchete parlamentare. Potrivit cotidianului guvernamental “Al-Ahram”, poliţia a subestimat posibilitatea violenţelor de pe stadionul din Port Said. “Comisia de anchetă parlamentară a imputat în mare parte responsabilitatea politică aparatului de securitate”, menţionează sursa citată. Măsurile de securitate au fost de asemenea criticate, spectatorii nefiind controlaţi pentru a se vedea dacă au arme şi numeroase persoane reuşind să intre în tribune fără bilet. Cel puţin 74 de persoane, între care şi un poliţist, au murit în Egipt, în cursul violenţelor izbucnite după un meci de fotbal, în data de 1 februarie, la Port Said, ceea ce a determinat autorităţile să trimită armata pentru a interveni în acest oraş. Violenţele au început după fluierul final al partidei, când sute de fani ai echipei gazdă, Al-Masry, au invadat terenul şi au început să arunce cu pietre şi sticle asupra fanilor oaspeţi, susţinători ai formaţiei Al-Ahly.

INTER VREA SĂ-L PĂSTREZE PE CHIVU

Clubul Internazionale Milano ar vrea să îi prelungească fundaşului Cristian Chivu contractul, fapt confirmat de o întâlnire programată pentru această săptămână. Ioan Becali va avea o întâlnire cu conducerea grupării milaneze, în care lui Chivu i se va propune un nou contract, însă cu un salariu mai mic decât cel actual. Fundaşul are contract cu Inter până în vară, iar presa internaţională a scris că s-ar afla în atenţia mai multor grupări, între care şi Real Madrid, Ajax Amsterdam şi Bayern Munchen.

BALLACK RATEAZĂ MECIUL CU BARCELONA

Fotbalistul german Michael Ballack, rezervă în ultima vreme la Bayer Leverkusen, a pierdut şi ultima şansă de a juca marţi în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce s-a accidentat duminică, la antrenament. Fostul căpitan al naţionalei Germaniei suferă de o ruptură musculară, a anunţat vicecampioana Germaniei a doua zi după înfrângerea (0-1) de la Dortmund, meci în care fostul jucător al lui Chelsea a fost rezervă pentru a treia oară la rând. În vârstă de 35 de ani, Ballack se află în conflict cu antrenorul Robin Dutt şi cu conducerea clubului, contractul său expirând la sfârşitul acestui sezon. Agentul său a anunţat deja că există opţiunea unui transfer în China, Orientul Mijlociu sau SUA.

CAPELLO DISCUTĂ CU ANJI MAHACIKALA

Fostul selecţioner al naţionalei Angliei, italianul Fabio Capello, a sosit duminică la Moscova pentru a se întâlni cu oficialii clubului rus Anji Mahacikala. Capello, 65 de ani, urmează să plece săptămâna aceasta în Turcia, unde echipa este într-un stagiu de pregătire.

Speculaţiile că tehnicianul italian va prelua pe Anji au fost amplificate de faptul că antrenorul numit în decembrie, Iuri Krasnozhan, a fost demis ieri, fără ca el să prindă vreun meci oficial, deşi semnase un contract pe cinci sezoane cu gruparea din Daghestan!

MCCARTHY, DEMIS DE WOLVERHAMPTON

Clubul englez de fotbal Wolverhampton Wanderers l-a concediat pe antrenorul Mick McCarthy, a anunţat ieri gruparea din Premier League. ”Lupii” au câştigat o singură dată în ultimele 11 meciuri de campionat, iar duminică au suferit o usturătoare înfrângere pe teren propriu (1-5), în faţa echipei românului Gabriel Tamaş, West Bromwich Albion, în urma căreia au coborât pe locul 18 în clasament. McCarthy, fost internaţional irlandez, în vârstă de 53 ani, care a evoluat pentru o scurtă perioadă şi în Franţa, la Olympique Lyon (1989-1990), a preluat-o pe Wolverhampton în 2006, reuşind să o promoveze în Premier League, trei ani mai târziu.

ISLA ARE RUPTURĂ DE LIGAMENTE

Atacantul chilian al echipei Udinese, Mauricio Isla, este victima unei rupturi a ligamentelor genunchiului, a anunţat clubul italian, riscând să fie absent de pe teren până la sfârşitul sezonului. Isla s-a accidentat în minutul 61 al meciului Udinese - AC Milan 1-2, din etapa a 23-a a campionatului Italiei, la o ciocnire cu milanezul Massimo Ambrosini.