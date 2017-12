SĂGEATA NĂVODARI L-A PIERDUT PE VAŞTAG

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari se confruntă cu mari probleme financiare. Neplătiţi de aproape şase luni, jucătorii năvodăreni au început să părăsească gruparea de pe litoral. Astfel, după mijlocaşul Răzvan Ochiroşii, plecat la o gruparea din Liga a III-a, Prahova Tomşani, şi atacantul Marius Jianu, achiziţionat de Viitorul Constanţa, internaţionalul de juniori Andrei Vaştag s-a despărţit de gruparea de pe litoral. Titular incontestabil în prima parte a campionatului, mijlocaşul în vârstă de 17 ani a fost transferat de Dinamo Bucureşti.

ROMÂNIA - SPANIA, ÎN SFERTURILE CE DE FUTSAL

Naţionala de futsal a României, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale Campionatului European, va întâlni astăzi Spania, de la ora 19.30, pentru un loc în semifinalele competiţiei găzduite de Croaţia. Meciul de la Zagreb va fi prima dispută din faza eliminatorie a competiţiei şi va fi transmis în direct pe Eurosport. Tot azi se mai joacă o partidă programată în sferturi, Croaţia - Ucraina.

CHIVU, DORIT DE BAYERN MUNCHEN

Fundaşul Cristian Chivu, care are contract cu Internazionale Milano până în vară, este aproape de un transfer la Bayern Munchen. „Cristian Chivu este pe final de contract la Inter şi încă nu s-a vorbit de prelungire. Voci din Germania spun că românul este aproape de Bayern Munchen. Clubul german are nevoie de un fundaş şi jucătorul de 31 de ani ar fi potrivit. Contractul românului care joacă la Inter din 2008 expiră la vară şi în această perioadă Chivu ar putea fi transferat în Germania gratis”, informează interistaweb.it, citând surse din Germania.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI 2012

Rezultatele înregistrate în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, ediţia 2012 - sâmbătă: Zambia - Sudan 3-0 (Sunzu 15, Katongo 66, Chamanga 86) şi Cote d’Ivoire - Guinea Ecuatorială 3-0 (Drogba 36, 60, Yaya Toure 81); duminică: Gabon - Mali 5-6 - după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, 1-1 (Mouloungui 55 / Diabete 84). Aseară, la ora închiderii ediţiei, în partida Ghana - Tunisia, după cele 90 de minute regulamentare de joc scorul era egal, 1-1 (Mensah 10 / Khelifa 42).

EGIPTUL, ÎN VIZORUL FIFA

FIFA va lua măsuri, începând de azi, împotriva ingerinţelor guvernului egiptean în fotbalul din Egipt, apărute după violenţele înregistrate la finalul meciului de la Port Said, dintre echipa locală Al-Masri şi Al-Ahli Cairo, scor 3-1, soldate cu 79 de morţi, a anunţat preşedintele forului, Joseph Blatter, într-o conferinţă de presă la Asuncion. Guvernul din Egipt a anunţat, joi, demiterea înregii conduceri a Federaţiei Egiptene de Fotbal, ca urmare a bilanţului violenţelor de miercuri seară.

PATRONUL CLUBULUI NOTTINGHAM FOREST A FOST GĂSIT MORT

Patronul clubului Nottingham Forest, Nigel Doughty, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort în sala de sport a locuinţei sale din Skillington, Lincolnshire. Doughty anunţase, în octombrie 2011, că vrea să se retragă de la gruparea din liga a doua engleză la finalul acestui sezon. El a cumpărat clubul în 1999, cu 11 milioane de lire sterline. Conform estimărilor, Doughty a investit peste 100 de milioane de lire sterline în gruparea Nottingham Forest.

MECI AMICAL ÎN SEMN DE OMAGIU PENTRU ALFREDO DI STEFANO

Real Madrid şi echipa columbiană Millonarios se vor întâlni în meci amical în august, în capitala Spaniei, întâlnire programată ca omagiu pentru fostul jucător şi antrenor argentinian Alfredo di Stefano. Acesta a evoluat timp de patru sezoane (1949-1953) la Millonarios, reuşind să câştige patru titluri naţionale şi marcând 90 de goluri în 101 meciuri. Argentinianul, care are 85 de ani şi este preşedinte de onoare la Real Madrid, a venit apoi la clubul spaniol pentru 11 sezoane. Data exactă a întâlnirii va fi stabilită în martie.

CRISTIANO RONALDO VREA SĂ REVINĂ ÎN CAMPIONATUL ANGLIEI

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a împlinit ieri 27 de ani, vrea să plece de la Real Madrid şi să revină în campionatul Angliei, a anunţat Sunday Express. Deşi relaţia jucătorului cu fanii Realului s-a îmbunătăţit, jucătorul le-a spus prietenilor apropiaţi că îi este foarte dor de Manchester United, de unde a plecat în 2009, şi în special de managerul Sir Alex Ferguson, pe care mereu l-a văzut ca un tată şi mentor. Sunday Express susţine că de o eventuală revenire în Anglia a jucătorului s-au arătat interesate nu doar Manchester United, ci şi Manchester City şi Chelsea.

FRANŢA ÎL SCHIMBĂ PE BLANC DUPĂ EURO 2012

Selecţionerul Franţei, Laurent Blanc, nu va avea contractul prelungit după Campionatul European din acest an, iar preşedintele federaţiei franceze (FFF), Noel Le Graet, caută deja un succesor, avându-l în vizor pe Arsene Wenger. Publicaţia franceză Le Journal du Dimanche compară relaţia dintre Blanc şi Le Graet cu aceea a unui cuplu în pragul divorţului, „care locuieşte sub acelaşi acoperiş aşteptând să ia bacalaureatul copiii”. „După EURO 2012, indiferent de rezultate, drumurile lui Noel Le Graet şi Laurent Blanc se vor despărţi. Preşedintele federaţiei este convins să nu îi prelungească acordul selecţionerului. Lunile următoare, cei doi se vor comporta frumos în interesul echipei Franţei. În realitate, Le Graet caută deja un succesor pentru Blanc, care la rândul său va fi deschis ofertelor de la cluburi”, notează Le Journal du Dimanche. Publicaţia franceză menţionează că Blanc ar fi vrut să rămână la naţionala Franţei, dar Le Graet nu îi dă de ales.

TERRY SE RETRAGE DIN NAŢIONALĂ

Fundaşul John Terry plănuieşte să se retragă din naţionala Angliei după Campionatul European din Ucraina şi Polonia, jucătorul aflându-se în prezent în centrul unui scandal pentru injurii rasiste. El a luat decizia retragerii după ce vineri a rămas şi fără banderola de căpitan al naţionalei, retrasă de federaţia engleză. Selecţionerul Fabio Capello îl va numi căpitan în locul lui Terry pe jucătorul formaţiei Liverpool, Steven Gerrard. Terry, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului echipei Queens Park Rangers Anton Ferdinand, la un meci de campionat din luna octombrie. El va fi judecat pe 9 iulie, de un tribunal din Londra.

BLACKBURN ROVERS A TRANSFERAT O FETIŢĂ LA ECHIPA DE BĂIEŢI

Clubul Blackburn Rovers a oficializat transferul unei fetiţe de în vârstă de opt ani, Lily Lawson, care a fost legitimată la una dintre echipele de băieţi, deşi gruparea are şi formaţii de fete, informează El Mundo Deportivo. Conform specialiştilor, Lily are calităţi foarte bune, astfel că oficialii au preferat ca ea să joace cu băieţii pentru a nu-i fi frânată dezvoltarea profesională. Micuţa Lily a marcat 70 de goluri în 14 meciuri disputate cu echipa Cleckheaton şi scouterii care au urmărit-o spun că are calităţi pentru a ajunge chiar în Premier League, competiţie rezervată exclusiv bărbaţilor.