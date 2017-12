ADVERSAR FACIL PENTRU HALEP LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a avut noroc la tragerea la sorţi de la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, efectuată vineri. Astfel, Halep (nr. 57 WTA), care a ajuns anul trecut până în turul al treilea, va întâlni în runda inaugurală o jucătoare venită din calificări. În schimb, Sorana Cîrstea va da piept cu Samantha Stosur (Australia, cap de serie nr. 6), iar Alexandra Dulgheru o va întâlni pe Vera Zvonareva (Rusia, cap de serie nr. 7). Aflată pe lista favoriţilor, Monica Niculescu (cap de serie nr. 31) va juca împotriva lui Alize Cornet (Franţa), Irina Begu se va lupta cu Carla Suarez Navarro (Spania), iar debutanta Alexandra Cadanţu o va întâlni pe Roberta Vinci (Italia, cap de serie nr. 23). La masculin, Victor Hănescu va juca în runda inaugurală cu Tobias Kamke (Germania).

NICULESCU ŞI BEGU, ÎN FINALĂ LA HOBART

Perechea formată din Irina Begu şi Monica Niculescu, cap de serie nr. 4, s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Hobart (Australia), dotat cu premii de 220.000 de dolari. Cele două românce au beneficiat, în semifinale, de abandonul cuplului Jarmila Gajdosova (Australia) / Bethanie Mattek-Sands (SUA), cap de serie nr. 2, în primul set, la scorul de 3-1 pentru românce, din cauza unei accidentări la gît a sportivei americane. În finală, Begu şi Niculescu vor întîlni învingătoarele partidei Chia-Jung Chuang (Taiwan) / Marina Erakovici (Noua Zeelandă) - Katerina Bondarenko (Ucraina) / Anastasa Rodionova (Australia).

GOJNEA, ÎN TURUL 3 AL CALIFICĂRILOR LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea română de tenis Mădălina Gojnea (nr. 186 WTA), a învins-o vineri, cu 6-1, 6-0, pe unguroaica Reka-Luca Jani (Ungaria, nr. 165 WTA) în turul al doilea al calificărilor de la Australian Open. Gojnea s-a impus în 50 de minute şi va juca, sîmbătă, pentru un loc pe tabloul principal cu Irena Pavlovici (nr. 218 WTA), jucătoare născută în Serbia, dar care evoluează pentru Franţa. Cea de-a doua româncă aflată în cursa pentru un loc pe tabloul principal, Mihaela Buzărnescu, a ratat calificarea în ultimul tur, după ce a pierdut în faţa elveţiencei Stefanie Voegele, cap de serie nr. 20, cu 3-6, 6-4, 2-6.

FINALĂ PENTRU ALEXANDRU BODNARIUK

Tenismanul constănţean Alexandru Bodnariuk a participat în această săptămână la Cupa Potehnica, competiţie rezervată juniorilor sub 14 ani şi desfăşurată la Bucureşti. Cap de serie nr. 6, sportivul legitimat la CS Ştiinţa, a avut un parcurs peste aşteptări, reuşind să ajungă în finala competiţiei. Bodnariuk i-a învins pe Emilian Burnel (Tenis Club Mihai), cu 7-6, 6-0, Alexandru Ivan (Tenis Club Enache), cap de serie nr. 4, cu 6-3, 6-2, şi Vlad Oniţa (CS Amefa Arad), cap de serie nr. 1, cu 6-0, 6-1, fiind învins în ultimul act de Teodor Giuşcă (AMG Bucureşti), cu 1-6, 6-4, 2-6.

MIRCEA BEDIVAN, ANTRENOR LA CSM PLOIEŞTI

Fostul internaţional Mircea Bedivan, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 1984, cu naţionala de nahdbal masculin a României, va pregăti din acest an formaţia CSM Ploieşti, locul 12 în Liga Naţională după disputarea primelor 11 etape. În vârstă de 54 de ani (născut pe 8 octombrie 1957), constănţean la origine, Mircea Bedivan a fost în prima parte a sezonului principal la CSM Călăraşi, iar în trecut a mai activat ca antrenor secund la Pandurii Tg. Jiu, în mandatul lui Vasile Stîngă.

GYENES A MAI URCAT UN LOC, LA GENERAL, ÎN RALIUL DAKAR

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) a ocupat locul 24 în etapa a 11-a a Raliului Dakar, la clasa moto, desfăşurată joi, între localităţile chiliene Arica (Chile) şi Arequipa (Peru), pe distanţa de 705 km (534 km de specială cronometrată). Marcel Butuza s-a clasat pe locul 43 în etapă. În clasamentul general, Emanuel Gyenes ocupă poziţia 17, cu o întârziere de patru ore, 54 minute şi 34 de secunde faţă de liderul Cyril Despres (Franţa, KTM), învingător în etapa a 11-a, în timp ce Butuza se află pe locul 41.

DRUMUL SPRE SUPER BOWL

După ce prima rundă a play-off-ului NFL a adus numai victorii ale gazdelor, runda a doua a play-off-ului programează semifinalele conferinţelor, acum intrând în competiţie şi primele două clasate din fiecare conferinţă după sezonul regulat, echipe exceptate în prima fază. Marea favorită la titlu - Packers, va avea cel mai greu meci, Giants fiind capabilă să trecă de campioana en titre. Singura echipă gazdă care nu este favorită este 49-ers, specialiştii cotând-o pe Saints cu prima şansă. Runda a doua a play-off-ului programează următoarele partide - sâmbătă, 14 ianuarie: San Francisco 49-ers - New Orleans Saints şi New England Patriots - Denver Broncos; duminică, 15 ianuarie: Baltimore Ravens - Houston Texans şi Green Bay Packers - New York Giants.

SCHIOARE DECEDATĂ LA ANTRENAMENT

Schioarea Asli Nemutlu, în vârstă de 18 ani, componentă a echipei Turciei, a decedat, joi, după ce a căzut şi s-a rănit grav la un antrenament, pe o pârtie din localitatea Erzurum. Nemutlu a fost transportată imediat după accident la spital, dar nu a mai putut fi salvată. Ea se antrena pentru o competiţie ce urma să aibă loc în acest weekend, la Erzurum. Federaţia Turcă de Schi a decis ca toate concursurile programate în intervalele 13-15 ianuarie şi 16-18 ianuarie să fie anulate.

KOSTELIC S-A IMPUS ÎN COMBINATA DE LA WENGEN

Combinata alpină desfăşurată vineri pe pârtia de la Wengen (Elveţia) i-a revenit schiorului croat Ivica Kostelic. Acesta, clasat doar pe locul 23 în proba de coborâre, a evoluat senzaţional la slalom special şi a obţinut a cincea victorie personală la Wengen. Croatul i-a devansat cu 20 de sutimi de secundă pe elveţianul Beat Feuz şi cu 45 de sutimi pe americanul Bode Miller, clasaţi în această ordine la coborâre. De remarcat că Ivica Kostelic se afla la două secunde şi 96 de sutimi în urma lui Feuz după cursa de coborâre!

MUHAMMAD ALI ÎMPLINEŞTE 70 DE ANI

Fostul pugilist Muhammad Ali va sărbători, sâmbătă, împlinirea a 70 de ani alături de familie şi prieteni, la Louisville (Kentucky), unde va avea loc un dineu de gală organizat în onoarea sa de Centrul cultural Muhammad Ali. Centrul, un muzeu dedicat vieţii şi carierei lui Ali, va lansa cu această ocazie o serie de omagii pe parcursul unei săptămâni, sub titlul ”Seven Days for Seven Decades” (şapte zile pentru şapte decenii). Americanul, născut Cassius Clay, pe 17 ianuarie 1942, a obţinut 56 de victorii în 61 de meciuri, din care 37 înainte de limită, devenind primul boxer din istorie care a câştigat de trei ori centura de campion mondial al greilor profesionişti. În 1996, în ciuda durerilor provocate de maladia Parkinson, Ali a fost ultimul purtător al torţei olimpice într-un oraş, Atlanta, unde cu 30 de ani în urmă era cetăţean de mâna a doua.

MARI ÎNTÂRZIERI PE ŞANTIERELE JO DIN 2014

Lucrările pe şantierele instalaţiilor care vor găzdui întrecerile Jocurilor Olimpice de iarnă din anul 2014, de la Soci, înregistrează întârzieri importante, iar unele dintre situri nu vor mai fi, până la urmă, construite, anunţă în ediţia sa de vineri cotidianul economic Vedomisti, care se bazează pe raportul anual al Curţii de Conturi din Rusia. Documentul, transmis joi Dumei de Stat (Camera inferioară a Parlamentului rus), precizează că 76 de situri dintr-un total de 393 sunt în întârzieri faţă de calendarul iniţial. Potrivit vicepremierului rus Dmitri Kozak, însărcinat cu supervizarea lucrărilor, această lentoare se datorează problemelor investiţiilor private în finanţarea construcţiilor, întârzierilor în conceperea proiectelor şi a lipsei de organizare pe şantiere. Cele mai serioase probleme sunt legate de pista de bob şi de marele stadion în care urmează să se desfăşoare ceremonia de deschidere, care urmează să fie construite de societatea publică Olimpstroi. Testele la pista de bob au fost amânate pentru luna martie, iar în privinţa stadionului s-a propus revizuirea conceptului acoperişului semi-deschis. În cadrul întâlnirii din 5 ianuarie s-a decis încetarea construcţiei noului port de la Soci, iar o marele centrală electrică ar putea avea aceeaşi soartă, adaugă Vedomosti. JO de la Soci constituie, fără îndoială, cel mai important eveniment internaţional organizat în Rusia după prăbuşirea Uniunii Sovietice, în 1991, iar pregătirile sunt supervizate în mod direct de către premierul rus, Vladimir Putin.

AZARENKA S-A IMPUS LA SYDNEY

Jucătoarea Victoria Azarenka (Belarus, nr. 3 mondial), a pus capăt unei serii de nouă victorii ale sportivei chineze Na Li, impunându-se, vineri, la Sydney, în duelul cu deţinătoarea trofeului. Azarenka a obţinut al nouălea său titlu din carieră. În vârstă de 22 de ani, Azarenka a învins-o pe Na Li (nr. 5 mondial), cu 6-2, 1-6, 6-3. În vârstă de 29 de ani, Na Li înregistrase la Sydney nouă victorii consecutive şi s-a impus în finala din 2011 în faţa sportivei belgiene Kim Clijsters. Deşi s-a impus la Sydney, Azarenka va rămâne pe poziţia a treia în clasamentul WTA, în care Na Li va pierde un loc.