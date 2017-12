MIRCEA LUCESCU, IMPLICAT ÎNTR-UN GRAV ACCIDENT RUTIER

Antrenorul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a fost implicat, vineri, la Bucureşti, într-un grav accident rutier, dar care nu s-a soldat, din fericire, cu urmări grave pentru persoanele implicate. Maşina condusă de tehnicianul român a fost acroşată de un tramvai, lovind apoi o altă maşină înainte de a intra într-un stâlp. În urma coliziunii, Mircea Lucescu a fost transportat de urgenţă la spital pentru investigaţii. „Are trei coaste rupte şi un hematom la stern. Una dintre coaste i-a perforat plămînul. Are sânge în plămân. Trebuie să-i punem un tub de dren pentru a-l scoate. Situaţia nu este îngrijorătoare. Este sub control. Dar nici nu este o situaţie simplă, pentru că e vorba despre leziuni interne şi nu se ştie cum vor evolua“, au precizat surse medicale din cadrul Spitalului Universitar din Bucureşti. La spital au fost soţia lui Mircea Lucescu, Neli, dar şi Dănuţ Lupu, Marius Şumudică şi Rică Răducanu. Poliţiştii i-au întocmit dosar penal lui Mircea Lucescu pentru vătămare corporală din culpă, deoarece în urma accidentului rutier a fost rănită şi persoana care era în maşină cu el.

LEGEA PRIVIND COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN SPORT, PROMULGATĂ

Preşedintele Traian Băsescu a semnat, joi, decretul privind promulgarea legii privind combaterea violenţei în sport, care înăspreşte pedepsele pentru recidiviştii la violenţă pe stadioane. Huliganii care au interzis pe stadioane vor vedea meciurile la secţia de poliţie. În caz contrar, vor primi o amendă cuprinsă între 500 şi o 1.500 de lei sau vor presta 200 de ore de muncă în folosul comunităţii. Actul normativ mai stabileşte că suporterii care intră pe teren vor fi sancţionaţi cu închisoare de la şase luni la un an şi nu vor avea acces la competiţiile sportive cel mult doi ani. Dacă sunt agresivi sau folosesc violenţa fizică, ar putea fi pedepsiţi cu închisoarea de la un an la doi ani. De asemenea, introducerea în arenele sportive a articolelor pirotehnice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la doi ani la cinci ani.

GYENES, LOCUL 33 ÎN ETAPA A 5-A A RALIULUI DAKAR 2012

Desfăşurată joi, între localităţile argentiniene Chilecito şi Fiambala (tronson de legătură de 423 km şi specială cronometrată de 186 km), etapa a 5-a a Raliului Dakar 2012 i-a adus o urcare de un loc în clasamentul general la clasa moto, de pe 23 pe 22, pilotului român Emanuel Gyenes (Vectra Racing Club / KTM), cu toate că s-a clasat doar pe locul 33. Celălalt pilot român aflat în competiţie la clasa moto, Marcel Butuza, a ocupat locul 44, cel mai bun de până acum, urcând pe poziţia 52 în ierarhia generală, de pe 66. Victoria de etapă i-a revenit francezului Cyril Despres (KTM), care rămâne lider la general, secondat de spaniolul Marc Coma (KTM). La clasa auto, victoria de etapă i-a revenit polonezului Krzystoff Holowczyc (Mini), iar francezul Stephane Peterhansel (Mini) este lider în clasamentul general. Etapa a 6-a, programată vineri, dintre Fiambala (Argentina) şi Copiapo (Chile) a fost anulată din cauza închiderii frontierei între cele două ţări, ca urmare a ninsorilor puternice din trecătoarea San Francisco (4.748 m), în Anzii Cordilieri. Raliul Dakar îşi va relua cursul normal sâmbătă, cu o etapă de 573 km, cu plecarea de la Copiapo, având o specială de 419 km.

DULGHERU, VICTORIE ÎN CALIFICĂRI LA SYDNEY

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru a acces în turul secund al calificărilor turneului de la Sydney (Australia), dotat cu premii totale în valoare de 637.000 de dolari. Dulgheru, a zecea favorita a calificărilor, a obţinut prima victorie din acest an, după ce a învins-o, cu 6-4, 6-1, pe australianca Monique Adamczak. Dulgheru o va întâlni în turul următor pe slovena Andreja Klepac. În schimb, Elena Bogdan, intrată în ultima clipă pe tabloul calificărilor, a cedat în două seturi în faţa slovenei Polona Hercog, a treia favorita, cu 6-7, 1-6. Tot în prima rundă a calificărilor de la Hobart (Australia), turneu dotat cu premii în valoarea totală de 220.000 de dolari, a pierdut şi Alexandra Cadanţu, aflată la primul meci din acest sezon, cu 4-6, 2-6, în faţa lui Sacha Jones (Noua Zeelandă).

FEDERER S-A RETRAS DE LA TURNEUL DIN QATAR

Deţinătorul titlului la Qatar Open, elveţianul Roger Federer, şi-a anunţat retragerea din semifinalele turneului, unde ar fi trebuit să-l întâlnească, vineri, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, din cauza unor probleme la spate. În ultimele două meciuri Federer a evoluat cu dureri la spate şi a decis să nu rişte înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care va debuta pe 16 ianuarie. „M-am accidentat la spate în meciul din turul al doilea. Nu este bine, dar nici rău de tot nu e. Nu cred că este momentul să risc acum. Sunt optimist înaintea Australian Open. Dacă nu voi juca în următoarele zile şi voi avea parte de tratamentul potrivit îmi voi reveni până la mijlocul săptămânii viitoare”, a spus Federer. Adversarul lui Tsonga (cap de serie nr. 3) din finală va fi conaţionalul său Gael Monfils (nr. 4). Vineri, Monfils a trecut în semifinale de principalul favorit, spaniolul Rafael Nadal, cu 6-3, 6-4. Victoria lui Monfils a fost doar a doua contra lui Nadal, precedenta fiind consemnată tot la Doha, în 2009, atunci în sferturile de finală, în vreme ce Nadal a ramas cu opt victorii împotriva francezului.

DRUMUL SPRE SUPER BOWL

Pe 1 ianuarie s-a desfăşurat ultima etapă din sezonul regulat al campionatului profesionist de fotbal american - NFL. Sezon dominat cu autoritate de campioana en titre - Green Bay Packers, care a pierdut o singură partidă din cele 16 programate în sezon. Dacă Green Bay a dominat conferinţa sa - NFC, iar New England Patriots a dominat în AFC, revelaţia sezonului este San Francisco 49-ers, una dintre echipele de legendă din NFL. Dar care nu a mai prins play-off-ul din 2002. Acum, 49-ers a terminat a doua în NFC, având cea mai bună apărare din ligă, echipa din San Francisco reuşind să “scape” de primul tur al play-off-ului, de la care sânt exceptate primele două clasate din fiecare conferinţă! Acestea sânt Green Bay Packers şi San Francisco 49-ers în NFC, respectiv New England Patriots şi Baltimore Ravens în AFC. Prima rundă a play-off-ul NFL este programată în acest week-end, după următorul program - 7 ianuarie: Houston Texans - Cincinnati Bengals şi New Orleans Saints - Detroit Lions; 8 ianuarie: New York Giants - Atlanta Falcons şi Denver Broncos - Pittsburgh Steelers.

FOSTUL BASCHETBALIST ALEXANDER SIZONENKO A DECEDAT

Fostul baschetbalist Alexander Sizonenko, cel mai înalt om din Rusia, cu 2,45m, a decedat la vârsta de 52 de ani, au anunţat agenţiile ruse Itar-Tass şi Interfax. Sizonenko a murit la Sankt Petersburg în urma unei lungi maladii. Alexandar Sizonenko a evoluat la Spartak Sankt Petersburg în perioada 1976-1979, iar apoi a jucat şi şi-a încheiat cariera la clubul Stroitel din oraşul Kuibişev, devenit Samara după destrămarea Uniunii Sovietice.

FOSTUL PILOT JOS VERSTAPPEN, INCULPAT PENTRU TENTATIVĂ DE OMOR

Fostul pilot olandez de Formula 1 Jos Verstappen, în vârstă de 39 de ani, a fost inculpat pentru tentativă de omor şi plasat în detenţie, a anunţat, vineri, Parchetul din Roermond. Verstappen a fost plasat în detenţie preventivă pentru două săptămâni şi se află acolo de miercuri, după ce a agresat în oraşul Roermond o fostă iubită a sa, în vârstă de 24 de ani. Potrivit agenţiei olandeze ANP, tânăra a depus plângere la Poliţie, miercuri, în jurul orei 3.30, afirmând că Verstappen a încercat să o calce cu maşina. Femeia a suferit câteva contuzii şi escoriaţii. Avocatul fostului pilot a declarat că clientul său neagă acuzaţiile tinerei. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului după apelul femeii, dar nu l-a putut reţine atunci pe Verstappen, care s-a prezentat ulterior la Poliţie. Verstappen a mai avut probleme cu justiţia. În 2009, el a fost condamnat de un tribunal belgian la trei luni de închisoare cu suspendare pentru ameninţări repetate la adresa fostei sale soţii.