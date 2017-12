Ultimul termen: Intră sau nu la închisoare Liviu Dragnea?

09:06:40 / 10 Aprilie 2016

campania

Cand tb guru a castigat alegerile la pres in fata lui Geoana? Cine le ancheteaza..banii din campania elect.o spune cocos ca au fost furati recunoaste in dosarul microsoft..la paris sa votat la foc continuuu .in diaspora sa furat masiv tb fiind sigur de victorie cu ranjetul lui in noaptea cand romanii i-au dat votul lui geoana stiind ca afara va castiga ...la scor datorita fraudarii masive a votului..si nimeni nu- trage la raspundere sant declaratii ca Cocos si aspirina au cotizat pt camp lui guru kuru