Uma Thurman, de nerecunoscut

Uma Thurman a atras atenția tuturor participanților la avanpremiera miniserialului de televiziune ”The Slap”, care a avut loc, luni seara, la New York, presa mondenă de pe ambele maluri ale Atlanticului comentând, marți, noul look afișat de actrița de 44 de ani. ”De nerecunoscut” este modul în care ”Huffington Post” califică apariția vedetei. Fără rimel, cu obișnuitul său breton artistic disimulat sub părul blond venețian, cu un foarte discret fard pe pleoape, dar cu un ruj roșu aprins pe buze, interpreta din numeroase filme regizate de Quentin Tarantino nu avea aproape nimic în comun cu imaginea sa de până acum. Prin urmare, nu puțini au fost cei care s-au întrebat dacă această metamorfoză nu este similară celei suferite recent de o altă actriță renumită, Renee Zellweger. ”Daily Mail” susține că în cazul Umei Thurman nu este însă vorba despre efectele chirurgiei estetice, ci doar despre un machiaj cu totul deosebit. Alți ziariști ar fi observat însă, fără putință de tăgadă, că atât fruntea, cât și conturul ochilor frumoasei blonde erau prea lipsite de riduri pentru a fi naturale. Iată, deci, că Uma Thurman știe cum să surprindă jurnaliștii și admiratorii, la fiecare apariție publică a sa!