Uma Thurman s-ar fi împăcat cu fostul iubit André Balazs

Actriţa Uma Thurman s-ar fi împăcat cu omul de afaceri André Balazs, de care s-a despărţit în 2008, după o relaţie de trei ani foarte tumultuoasă. Deşi în ultima vreme presa mondenă a scris despre o posibilă relaţie dintre celebra actriţă şi regizorul Quentin Tarantino, Uma Thurman a fost fotografiată săptămâna trecută la braţul unui fost iubit, omul de afaceri André Balazs. Cei doi au fost surprinşi la hotelul Sunset Beach din Hamptons, New York, unde ar fi petrecut împreună şi un weekend romantic. În 2008, cei doi au pus capăt unei logodne de peste trei ani, marcată de numeroase despărţiri şi împăcări. Totuşi, în mai, anul acesta, presa mondenă scria că Uma Thurman ar avea o relaţie cu regizorul Quentin Tarantino, care a numit-o întotdeauna... muza lui şi care a distribuit-o în seria ”Kill Bill”. Regizorul a declarat, de altfel, că o iubeşte pe actriţa Uma Thurman de mai mulţi ani.

De origine maghiară, André Balazs, în vârstă de 57 de ani, este preşedinte şi CEO al André Balazs Properties, o companie care deţine mai multe hoteluri în SUA, precum şi alte proprietăţi imobiliare în New York. La începutul acestui an, Uma Thurman, în vârstă de 44 de ani, a pus capăt pentru a doua oară logodnei cu miliardarul francez Arpad Busson, cu care are o fetiţă în vârstă de 2 ani, pe nume Luna. Actriţa mai are doi copii, Mia, în vârstă de 15 ani, şi Levon, de 12 ani, cu actorul Ethan Hawke, cu care a fost căsătorită între anii 1998 şi 2005. De asemenea, Uma a fost căsătorită cu actorul Gary Oldman, între anii 1990 - 1992. Actriţă-fetiş a regizorului Quentin Tarantino, Uma Thurman a avut roluri memorabile în ”Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizată la premiul Oscar, şi în seria ”Kill Bill”. Printre filmele de referinţă în care a jucat se numără ”Legături primejdioase”, de Stephen Frears, şi ”Producătorii”, de Mel Brooks. Ea a apărut, de asemenea, în cinci episoade din serialul ”Smash”, produs şi difuzat de postul NBC. Cel mai recent rol al său este cel al doamnei H. din filmul ”Nymphomaniac”, de Lars von Trier.